Аукцион Barrett-Jackson – это одна из самых масштабных площадок, где с молотка уходят невероятно редкие транспортные средства. Некоторые же экземпляры и вовсе являются уникальными в своем роде. В начале этого года состоялись торги, побившие ряд мировых рекордов в автомобильной индустрии, одним из которых стали цифры общих продаж: 2016 автомобилей нашли своих владельцев, а выручка составила 200,9 миллиона долларов. Предлагаем пробежаться по топ-10 списка лотов, благо среди них определенно есть, о чем рассказать.

Mercedes-Benz 300 SL Coupe 1956 $3 410 000

Знаменитое «Крыло чайки» от Mercedes-Benz обрело культовый статус еще, что называется, при жизни, которая продлилась для версии с кузовом купе совсем недолго, с 1954-го по 1957-й. Изначально модель W194 создавалась для гонок на длинные дистанции. Несмотря на меньшую в сравнении с основными конкурентами мощность карбюраторной рядной «шестерки» объемом 3 литра, благодаря преимуществу в массе и выверенной аэродинамике машина получилась более чем удачной и собрала множество регалий по обе стороны Атлантики. Самой знаковой из них стала, конечно же, победа в Ле-Мане в 1952 году, подкрепленная вторым местом на подиуме. Ну а поскольку максима «В воскресенье победил, в понедельник продал» была изобретена в Новом свете, то и всю кашу вокруг гражданской версии заварил делец из Америки по имени Макс Хоффман.

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Владелец собственной дилерской сети, через которую он импортировал разнообразную экзотику из Европы, смог достучаться до руководства концерна, давшее в итоге добро на выпуск ограниченной серии в 1000 единиц. Итоговое число выросло до 1400, позже был выпущен и родстер в количестве 1858 штук, что само по себе говорит о том, что тогдашний глава Mercedes-Benz не прогадал, поддавшись на уговоры заокеанского бизнесмена.

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В1956 году в Штутгарте было вручную собрано всего 311 автомобилей, а конкретно этот поступил в продажу в Риме через дистрибьютора Марио Морескальчи. Спустя 37 лет серебристое купе оказалось в Пенсильвании, а с 1995-го по 2020-й принадлежало известному коллекционеру Роджеру С. Галлету. Следующий владелец, несмотря на весьма достойное техническое состояние машины, передал ее в мастерскую, расположенную в Канаде и специализирующуюся исключительно на 300 SL. Работы заняли больше трех лет и коснулись каждой детали без исключения. Весь процесс скрупулезной реставрации отражен в подборке, содержащей 3000 фотографий, и огромном талмуде со всей необходимой документацией. В него, естественно, входит и заключение калифорнийского отделения Mercedes-Benz Classic Centre о том, что все номера и комплектация полностью соответствуют спецификации, в которой шасси с номером 823298 выкатилось из сборочных цехов в середине прошлого столетия.

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Bugatti Chiron 2018 $2 970 000

Модель, пришедшая на смену нашумевшему Veyron, ожидаемо стала мощнее, быстрее и эффективнее с точки зрения аэродинамики. Совершенно избыточный для дорог общего пользования табун поголовьем в 1500 кобыл распределяется на все четыре колеса и позволяет разменивать первую сотню за 2,4 секунды, а максимальная скорость двухтонного гиперкара ограничена электроникой на отметке 420 км/ч. Как и предшественник, Chiron установил внушительное количество рекордов для серийных транспортных средств, да и об инженерных решениях, примененных в этом автомобиле, написано несметное количество статей, в том числе и на русском языке. Поэтому вернемся к конкретному лоту.

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Помимо мизерного пробега в 4225 миль этот Chiron обладает двухцветным черно-синим окрасом с опцией «Exposed Carbon». Технология покраски подразумевает несколько слоев с промежуточной полировкой каждого, что позволяет «просвечивать» плетению углепластикового композита. Это сильно добавляет трудоемкости всему процессу, так как мастера пытаются добиться идеального совпадения рисунка между кузовными панелями. С учетом того что первое издание предлагалось клиентам за €2 400 000 при обязательном задатке в €200 000, цена, за которую автомобиль был продан в начале этого года, не вызывает никаких вопросов.

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Mercedes-Benz 540K Special Roadster 1937 $2 420 000

Творение конструкторов из Штутгарта с индексом 540К также, как и 300 SL, постоянно фигурирует во всевозможных топах на многочисленных торгах. Данный образчик является единственным из произведенных. Нелишним будет напомнить, что в 30-х годах прошлого столетия вполне распространенной практикой в премиальном сегменте была покупка голого шасси непосредственно у производителя с последующей установкой кузова, сделанного на заказ в одном из многочисленных ателье. Именно поэтому большинство люксовых автомобилей той эпохи с легкостью покидают подиумы аукционов за семизначные суммы ввиду своей уникальности.

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Судьбе этой машины можно посвятить отдельный текст, а в формате этого очерка остановимся лишь на наиболее интересных вехах ее истории. Во-первых, еще на заводе двигатель был задвинут в базу на 185 мм, что благоприятно сказалось на развесовке – хотя в те времена, стоит признать, думали больше о визуальной привлекательности, если речь идет об автомобилях для дорог общего пользования. Опция Fahrgestell mit zuruckgesetztem Motor позволяла придать силуэту более агрессивный и стремительный вид за счет удлиненной передней части, а сам рядный 5.4-литровый восьмицилиндровый двигатель, оснащенный приводным нагнетателем, фактически расположен в пределах колесной базы.

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Примечательно, что с завода 7 октября 1936 года шасси с правым рулем было отправлено в Париж, а кузовом рама со всеми агрегатами обзавелась на Туманном Альбионе в фирме Mayfair Carriage Co. Внятной версии, объясняющей столь сложную логистику, нет даже у историков, а среди всех предположений можно выделить покупку шасси эмигрантом или же спецзаказ для индийского махараджи. В обоих случаях правый руль выглядит вполне понятным решением. Впоследствии Mercedes сменил целый ряд владельцев, которые и занимались его реставрацией – некоторые пользовались услугами мастерских, в то время как другие делали ставку на собственные силы, насколько это возможно. В 2002 году эксклюзивный автомобиль осел у известного коллекционера из Калифорнии – Дона Уильямса, который довел редчайший экземпляр до идеала и выставил его в итоге на торги.

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Porsche Carrera GT 2005 $1 870 000

Carrera GT можно назвать первым гиперкаром Porsche в современной истории. Показанный в 2000-м на Парижском автосалоне прототип впоследствии представители тематической прессы ставили в один ряд с Ferrari Enzo и Mercedes-Benz McLaren SLR. Все три автомобиля являлись венцом технического прогресса своего времени, а новейшие на тот момент инженерные решения из мира автоспорта благодаря этой троице стали доступными для дорог общего пользования. Правда, в крайне ограниченном объеме и за увесистую сумму наличности. Всего было выпущено 1270 Carrera GT, 644 из них попали на американский рынок, только 44 были проданы в цвете Fayence Yellow и 4 из них – с кожаным салоном в комплектации Ascot Brown.

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Огромный 5,7-литровый атмосферный V10, развивающий 603 л.с., стал, по сути, продолжением формульной программы Porsche для команды Footwork Arrow, которая так и не была завершена. Перед тем как стать сердцем Carrera GT, двигатель также нашел свое применение и в гонках на выносливость, так что со спортивной родословной порядок полный. Ну а учитывая то, что шесть сотен «лошадей» передавались на задние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач, машина получилась, мягко говоря, строптивой, о чем свидетельствует множество дорожных инцидентов, включая трагическую смерть актера Пола Уокера в ноябре 2013-го.

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Оригинальный пробег лота составляет 3526 миль, на отметке в 2010 миль машина прошла полное техобслуживание с заменой сцепления, и, по данным Carfax, в 2022-м были поменяны уплотнительные колпачки на обеих фарах головного света.

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Porsche 918 Spyder 2015 $1 787 500

918 Spyder пришел на смену Carrera GT в 2010-м в виде концепта на автосалоне в Женеве, а через три года был запущен в серию. На этот раз он встал в один ряд с такими гиперкарами, как Ferrari LaFerrari и McLaren P1. В движение автомобиль приводится атмосферным V8 объемом 4,6 л и двумя электромоторами, которые совместно генерируют 887 л.с. По заявлениям производителя, такой отдачи было достаточно для того, чтобы разменивать первую сотню за 2,6 секунды, вторую – за 7,2, а третью – за 191 и разгонять 1675 кг до 345 км/ч. Однако большинство независимых тестов продемонстрировало, что по факту в Porsche поскромничали, и на самом деле машина еще быстрее. В 2013 году 918 Spyder проехал Северную петлю за 6 минут 57 секунд, улучшив предыдущий рекорд на 14 секунд и став первым 6-минутным гражданским транспортным средством на культовой трассе.

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Ушедший с молотка экземпляр был оснащен пакетом облегчения Weissach, в который входят колесные диски из магниевого сплава, повсеместное использование карбона в экстерьере и алькантары в салоне, а также массивный диффузор под задним бампером. Помимо этого, гиперкар, окрашенный в фирменный цвет Acid Green, имеет кислотно-зеленые акценты везде, где это возможно. Всего было выпущено ровно 918 единиц, а этот конкретный автомобиль находился во владении у одного хозяина с 2015-го по 2023-й год, накатал 1573 мили и в 2022-м побывал в небольшой передряге, которую страховщики, по данным Carfax, оценили в $9365,37.

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Lexus LFA Nurburgring 2012 $1 650 000

Создавая LFA, японцы решили не экономить вообще, а любые компромиссы отложить для остальных представителей своей обширной продуктовой линейки. Между первоначальной задумкой и запуском в производство прошло практически целое десятилетие, а всего свет увидели 500 машин, сделав тем самым первый действительно спортивный Lexus легендой еще в момент премьеры. В 2014-м Джереми Кларксон назвал его своим любимым автомобилем из всех тех, за рулем которых ему довелось посидеть.

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Выставленный на аукционе оранжевый LFA – один из 64 в комплектации Nurburgring Package, посвященной предсерийной модели, занявшей третье место в 24-часовом марафоне на Нюрбургринге. В список имеющихся опций входят аэродинамические элементы из углеволокна, включая заднее антикрыло, увеличивающее прижимную силу на 33% в сравнении со стандартным исполнением, доработанную и заниженную на 10 мм подвеску, легкосплавные 20-дюймовые диски ВВS, более шуструю роботизированную шестиступенчатую коробку передач, а также дополнительные 10 «лошадей», увеличивающие мощность специально разработанного исключительно для этой модели 4,6-литрового V10 до 563 сил. История машины на пробеге в 2100 миль чиста, как стол в операционной.

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Ford GT 2019 $1 375 000

Во втором поколении современного переосмысления классического Ford GT40 было решено отказаться от V8 с приводным нагнетателем в пользу твинтурбо V6. Тематическая общественность на подобный ход отреагировала весьма неоднозначно, однако инженеры Голубого овала оправдывают свое решение в первую очередь тем, что компактный 3,5-литровый EcoBoost обладает вполне достойной отдачей в 660 л.с., а его размеры дают куда большую свободу дизайнерам и специалистам по аэродинамике. Во время тестов, проведенных журналом Motor Trend на Willow Springs International Raceway, лучшее время круга Рэнди Побста составило 1:23.69. Этот результат поместил GT между Porsche 918 Spyder ’15 и Porsche 911 Turbo S '17.

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Выставленный в январе лот является самым обычным (насколько этот термин в принципе применим к подобной технике) купе 2019 года выпуска в цвете Shadow Black и с салоном, выполненным в черно-белой гамме. Примечателен же пробег: 35 миль.

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Ferrari F12 TDF $1 347 000

Конфигурация TDF разошлась тиражом 799 экземпляров в 2015-2017 годах в честь гонки «Tour de France», где «конюшня» из Маранелло была вне конкуренции с 1956-го по 1964-й. Созданная на базе F12 Berlinetta машина с прицелом на трековое использование отличается от базовой версии увеличенной до 770 л.с. мощностью 6,3-литрового атмосферного V12, сниженной на 110 кг массой и более развитым «оперением». Все эти доработки сделали TDF быстрее на 2 секунды с круга на тестовом полигоне Ferrari’s Fiorano в сравнении со стандартной F12. Таким образом, она лишь 1,3 секунды уступала флагманской LaFerrari.

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Ушедший с молотка автомобиль окрашен в цвет Bianco Fuji с продольными полосами Livrea Nero Stellato, черный кожаный салон же прострочен белой ниткой и максимально гармонирует с интерьером. На пробеге 249 миль был заменен резервуар тормозной жидкости. Также в комплекте шел нераспечатанный комплект сумок для багажа.

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Chevrolet Corvette Custom Convertible 1967 $1 100 000

Любопытно наблюдать, как развивается кастом-сцена в контексте того, сколько люди готовы заплатить за уже готовый проект, построенный на усмотрение создателя и без учета пожеланий конечного покупателя. Jeff Hayes Customs – контора с именем и богатым послужным списком, специализирующаяся именно на Corvette второго поколения (С2). И если несколько лет назад творения мастерской Джеффа Хэйеса уходили с молотка за 200-300 тысяч вечнозеленых бумажек, то в 2022-м серебристо-голубой кабриолет продался за $715 000, а в прошлом году С2 с названием Dirty Martini и того дороже – за $770 000.

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Хэйес работает в жанре Resto Mod: то есть, за основу берется классический автомобиль из прошлого века и по максимуму фаршируется современной начинкой, от силовой установки до магнитолы. А дизайнерские решения в экстерьере порой и вовсе ничего общего не имеют с донором. Направление, безусловно, имеет право на жизнь, и огромное число собранных машин – прямое тому подтверждение. Однако до недавнего времени тенденция была такова, что с семизначными суммами обеспеченные особы расставались преимущественно за редкие комплектации в состоянии, где каждый винтик соответствует спецификации, в которой автомобиль выкатился за ворота завода, а не за «я так вижу» в исполнении какого-нибудь ателье, пусть и с безупречной репутацией.

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Этот Corvette построен вокруг шасси производства Art Morrison Sport, под капотом установлен современный V8 LS3 мощностью 540 л.с., работающий в паре с автоматической коробкой 4L70E, а останавливают все это дисковые тормоза Wilwood на всех колесах. Таким образом, обладая винтажной внешностью, автомобиль наделен динамикой спорткара и управляется на таком же уровне. Среди ярких особенностей дизайна стоит отметить изготовленные на заказ диски Schott. Что ж, современная реальность такова, что рестомоды теперь могут стоить больше миллиона долларов – ждем новых рекордов в сфере кастомайзинга.

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Lamborghini Diablo VT Roadster 1997 $1 100 000

Сей родстер – один из 132, поставленных на американский рынок в 1997-1999 годах. Изюминкой представленного лота является тот факт, что его заказал Дональд Трамп, владевший им до 2002 года. Бывший президент Америки заполучил Diablo благодаря особым отношениям с производителем из Сант-Агата-Болоньезе: итальянцы поставили тому несколько моделей для временного пользования в рамках рекламной кампании, направленной на продвижение новой модели и марки в целом.

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Пущей эксклюзивности добавляет то, что автомобиль окрашен в цвет Le Mans Blue, который не предлагался в 1997 году, и дополнительно декорирован табличкой с надписью «Donald Trump 1997 Diablo». Одометр показывает 15 431 милю, после Трампа машина сменила двух владельцев, и, по данным Carfax, на 08.09.2003 обнаружено несоответствие пробега. Тем не менее данная мелочь, по всей видимости, нисколько не смутила нового обладателя.