Дикий бизнес: сколько реально сейчас стоят машины в автосалонах

Даже если вы готовы в сегодняшних реалиях потратиться на новую машину, не факт, что покупка состоится. Некоторые дилеры вообще остановили продажи, хотя автомобили у них есть. Другие абсолютно «отвязались» от курса отечественной валюты и просят за машины не просто большие, а абсолютно бешеные деньги.

К разговору с менеджером дилерского центра сегодня лучше приготовить валокордин. Рубль обвалился по отношению к доллару и евро примерно на 50%. По логике, машины в моменте должны подорожать в полтора раза. Больно, но вроде бы очевидно. Так было бы без прочих негативных факторов: санкций, сбоев поставок комплектующих на заводы и автомобилей дилерам, практически всеобщей паники или как минимум очень плохих ожиданий от ближайшего будущего. По факту цены в автосалонах скакнули от 50% до 100% в зависимости от бренда и модели, так что предложения салонов сейчас еще дальше от официальных прайс-листов, чем были в последние год-полтора. А мы-то жаловались, что продавцы накручивают по 300-400 тысяч за комплект ковриков и сеточку в бампер!

LADA

АвтоВАЗ с 1 марта переписал ценники. Прибавка составила от 60 с небольшим тысяч рублей для классической Нивы до почти четверти миллиона для Largus. Granta и Vesta в новых реалиях стоят от 684 900 и 1 032 900 рублей по прайсу соответственно. И такие то суммы пугают, хотя надо быть готовым к стандартным накруткам с допами или просто ценам «с потолка». Гранту в разумно минимальной комплектации Комфорт готовы отдать за 1-1,1 млн рублей. Веста в базовой комплектации с кондиционером будет стоить от 1,5 млн рублей. При этом в столичном «Техинкоме» обмолвились, что спрос есть, и его приходится искусственно ограничивать. Квота – один проданный автомобиль в день! В условиях полнейшего непонимания будущего продавцы стремятся растянуть имеющиеся запасы и максимально заработать на них.

Lada Vesta

УАЗ

На официальном сайте УАЗа цены больше не указывают. Дилеры рассказывают одну и ту же историю: завод периодически обновляет прайс-лист. Очередную версию, мол, ждут буквально сегодня. Пока же Патриот с механической коробкой в скромной комплектации Комфорт из наличия можно купить за 2,19 млн рублей. С автоматом ненамного дороже – от 2,35 млн. Желающие, как меня уверили, есть. Как и машины.



УАЗ Патриот

Volkswagen

Немецкий бренд тоже убрал со своего сайта рекомендованные цены. Места в верстке страниц, где прежде были ссылки на прайс-листы, теперь сиротливо пустуют. Зато полон раздел «Автомобили в наличии». Цены в нём подправили. Лифтбек Polo стоит от 1,83 млн рублей в небогатом исполнении Origin. Львиная доля пятидверок оценивается в 2-3 млн. За Tiguan предлагают отдать от 2,9 млн рублей за «минималку» со 125-сильным мотором и механикой (дилеры, однако, объявляли как минимум 3,5 млн) до 7,4-7,5 млн за топовый R-Line с 220 силами под капотом. Недавно за такие деньги после покупки Touareg еще сдачу давали!

Дилеры в личном разговоре подтвердили корректность столь дико выглядящего прайса. Но о продаже говорили как-то неохотно. Один даже честно признался, что ждут более точных расценок от представительства. Которому, судя по всему, на фоне всей ситуации сейчас не до того.

Volkswagen Tiguan

Skoda

Идентичная ситуация у родственной Skoda. Пензенский менеджер признался, что продажи на стопе: ждут прайс-лист с актуальными ценами. Позвонить именно в этот город меня подбила информация с официального сайта бренда, в соответствии с которой у тамошнего дилера стоит пара Rapid за копеечные по нынешним временам 1,14 млн рублей. Продавец признал, что машины есть, но ориентироваться после возобновления торговли посоветовал на 2 млн рублей минимум.

Подавляющее большинство цен на автомобили в наличии уже переписали. Богато оснащенные Rapid висят как минимум за 2,6 млн рублей. Skoda Octavia на «ручке» стоит 2,7 млн, с бодрым 190-сильным мотором – от 4 млн. Только не факт, что сейчас вам их готовы продать даже за эти суммы.

Skoda Octavia

Toyota

Перед звонком в Toyota я собрался духом. Дилеры и в прежние времена накручивали цены нещадно. Что же будет теперь? Японцы переписали РРЦ, но пока достаточно скромно. Например, Camry с мотором 2,5 якобы должна стоить от 2,9 млн рублей, а Land Cruiser 300 в средней версии Комфорт плюс – около 8,8 млн. Но это цветочки. Ягодки реальности – это Camry от 6-6,5 млн, «Крузак» – от 16 млн и до бесконечности. Зато предложили кредит по гуманной ставке 18-20% на фоне как минимум 25% у остальных. И пообещали обсудить цену при личном визите в дилерский центр. Судя по размеру накрутки, подвинуться продавцам есть куда. Но захотят ли в нынешней ситуации? Очевидно, что сегодня, чтобы добиться максимально близкой к рекомендованной розничной цене, нужны ну очень близкие и серьезные знакомства.

Toyota Land Cruiser 300

BMW

На сайте баварцев неразбериха. На часть моделей цен нет, на другие висят явно старые, на третьи – скорректированные. У дилеров машины пока есть, но цены заградительные. За счастье обладать «трешкой» сегодня нужно отдать как минимум 5,5 млн рублей, BMW X5 стартует с 11-12 млн. Максимум на эти модели вдвое выше.

BMW X5

***

А теперь – короткая история из жизни. Близкий друг, которому надоело ездить на Opel Mokka, неделю назад решил заскочить в последний вагон и купить у дилера новый Outlander, который ему обещали продать за 1,6 млн. Друг приехал в автосалон и высказал свои пожелания: 1,2 млн он платит наличкой, 400 тысяч берёт в кредит. Кредит ему рассчитали быстро, но платежи, мягко говоря, удивили: пять лет по 40 тысяч в месяц. Приблизительно так он платит ипотеку. Да и откуда такая сумма? Оттуда: процентная ставка, страховка. Кстати, страховку, за которую выставили счёт в полмиллиона, тоже включили в кредит и, разумеется, насчитали на нее проценты. Друг уехал обратно на той же Мокке, а последний вагон ушел без него.

***

Сегодняшние цены не рыночные, а чистой воды спекулятивные. Ситуация непонятная, подвешенная, вот дилеры и стараются не продешевить, умножая подобие рекомендованной розничной цены на двое, а то и на трое. Если не успели схватить новую машину по старым ценам, сейчас лучше выдохнуть и переждать. Рано или поздно ситуация стабилизируется. Пока же можно присмотреться ко вторичному сектору. Цены растут и здесь, но не такими темпами.