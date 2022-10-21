Бояться чего-то нового – нормально. Когда-то люди боялись инжектора или автоматической коробки передач, хотя сейчас эти агрегаты никого напугать не могут. Приблизительно то же самое когда-то произойдёт и с электромобилями: сейчас их опасаются, но придёт время, и они станут привычным видом транспорта. Главное – не демонизировать эти машины и не плодить страхи, многие из которых совершенно безосновательны. Высокая стоимость, недостаточный запас хода, пожароопасность… Таких опасений много, однако с каждым днём электромобили становятся всё более популярными. Так, может быть, всё это – не более, чем мифы? Разобраться в этих вопросах нам помог эксперт Андрей Гурленов, исполнительный директор Sitronics Electro.

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Начнём с любопытной статистики. В начале февраля текущего года Международное энергетическое агентство (International Energy Agency) обнародовало данные, согласно которым в прошлом году в мире было продано около 6,75 млн электромобилей, что на 120% больше, чем в 2020 году. Лидером среди стран вполне ожидаемо стал Китай, где в 2021 году продали 2,91 млн электромобилей. Это в 2,6 раза больше, чем было реализовано годом ранее. Также среди лидеров оказались Германия, США, Норвегия и Япония.



В России темпы продаж электромобилей тоже растут, но не столь значительно. Впрочем, некоторый оптимизм есть: по данным агентства «Автостат», в 2021 году у нас продали 2254 электромобиля, что в три с половиной раза больше, чем годом ранее. Для стимулирования рынка электромобилей в стране 23 августа 2021 года правительство РФ утвердило концепцию по развитию производства и использования электрического автотранспорта. Если всё будет хорошо, к 2024 году в России должно быть выпущено не менее 25 000 электромобилей (суммарное количество с учетом импорта должно превысить 40 тысяч штук) и установлено более 9000 зарядных станций. При этом около трети из них должны быть быстрыми.

Судя по тому, какое количество электромобилей в последнее время собираются выпускать в России, оптимизма относительно этих машин у нас много. Но мифов всё-таки больше, так что попробуем разобраться, какие из них правдивы, а какие – нет.

Миф 1: «Электромобили купить нереально, их просто нет»

Отчасти это правда: пойти и купить электромобиль в официальном магазине пока нельзя. Однако спрос на них постоянно растёт. Как же получается, что, согласно данным «Автостата» и АО «Электронный паспорт», за восемь месяцев текущего года количество проданных новых электромобилей в нашей стране выросло на 30,5% и составило 1595 машин, если покупать их негде? Откуда у нас на дорогах взялись более 19 тысяч электромобилей и почему аналитики ожидают, что к 2030-му году их доля может вырасти до 15%?



Всё дело в неофициальном ввозе, который всегда существовал, а сейчас стал еще более доступным. Ввозить машины сейчас стало намного проще, так что нет ничего странного в том, что, помимо автомобилей с ДВС, из Китая, Японии, Америки, Германии и других стран к нам привозят и электромобили. К тому же найти объявления о продаже импортированных электромобилей можно на любом популярном российском сайте с объявлениями о продаже автотранспорта, в этом проблем нет.

Электромобиль Evolute i-Pro

Тем не менее частный импорт – это только начало «озеленения» нашего рынка. Его продолжение обещает быть максимально активным благодаря электромобилям российского производства, которые нам обещают уже совсем скоро. Это и липецкий Evolute завода «Моторинвест», и «Кама», которую обещают показать в следующем году, и новые электрические «Москвичи», первые из которых в количестве двухсот штук должны появиться уже к концу 2022 года.

Миф 2: «Машина с обычным ДВС дешевле электромобиля, поэтому нет смысла тратить столько денег»

На первый взгляд, переплата за электромобиль выглядит нецелесообразно. Зачем это делать, если купить машину машину того же класса, но с ДВС, будет дешевле? Однако между понятиями «дешевле» и «выгоднее» есть большая разница. Давайте рассмотрим таблицу, предоставленную специалистами Sitronics Electro.



Затраты на авто ДВС (Hyundai Solaris EV (Geely Geometry A Pro

2021–н.в.) Экономия Стоимость приобретения 1 500 000 2 500 000 - 1 000 000 Стоимость заправки / зарядки на 100 км в рублях 480 225 Заправка / зарядка 6000 км пробега в месяц в рублях 28 800 13 500 15 300 Заправка / зарядка на 5 лет = 360 000 ки пробега 1 728 000 810 000 918 000 Стоимость на плановые ТО на 360 000 км пробега 1 189 000 360 000 829 000 Транспортный налог 5 лет 26 250 0 26 250 Парковочное пространство в среднем месяц 500 рублей х 5 лет 30 000 0 30 000 Стоимость владения автомобилем за 5 лет

НЕ включены стоимостные компоненты, одинаковые по параметрам:

стоимость резины, шиномонтаж и тд

4 473 250

3 670 000

803 250

Для примера возьмём два автомобиля – обычный Hyundai Solaris и электрический Geely Geometry A Pro, разница в цене которых составляет миллион рублей. А теперь всё внимание на стоимость эксплуатации этих автомобилей.



Разница в стоимости заправки или зарядки на 100 км для каждого автомобиля в абсолютных цифрах не кажется такой уж впечатляющей: 480 р. для Соляриса и 225 для Джили. Однако для 6000 км разница во вложениях будет весьма существенной: Солярис потребует на этот пробег 28 800 р., а Джили – всего 13 500 р. Разница составляет 15 300 р., которых хватит, чтобы проехать те же 6000 км на ещё одном Солярисе. Ну а за пять лет (или за 360 тысяч пробега) разница в оплате составит 918 тысяч рублей.

Также стоимость обслуживания электромобиля намного ниже, чем автомобиля с классическим ДВС (как минимум потому что не надо постоянно менять масло). За те же пять лет на электромобиле можно сэкономить ещё 829 тысяч.

Hyundai Solaris 2020–н.в. Geely Geometry A Pro 2021–н.в.

Кроме того, не стоит забывать о льготах, которыми пользуются владельцы электромобилей. Это и компенсация до 25% стоимости покупки электромобиля отечественного производства, и в большинстве регионов – отсутствие транспортного налога, а скоро и необходимости оплачивать проезд по платным автомагистралям. Например, в Москве владельцы электромобилей не платят транспортный налог, а также бесплатно пользуются городскими парковками. При таких условиях за пять лет может набежать ещё до 56 тысяч рублей.

В итоге пять лет владения электромобилем не только вернут условно переплаченный миллион, но ещё и сэкономят почти столько же.

Миф 3: «Электромобили постоянно горят, а зимой ещё и бесполезны»

Вот это, пожалуй, самые стойкие заблуждения. И это именно заблуждения, а не факты: на самом деле электромобили горят намного реже обычных машин.

Миф этот родился скорее всего из-за видео о самовозгораниях новой техники, как было, например, с телефоном Samsung, но здесь нельзя ни в коем случае проводить параллели. Во-первых, в отличие от телефона, электромобиль сам управляет зарядом, а не является пассивным устройством с блоком питания, а во-вторых, аккумуляторы электромобилей и телефонов совершенно разные по технологиям и разной защитой. Особенно обидно, что этот миф стал очень популярным среди противников электрификации транспорта. Однако статистика – вещь упрямая, и она утверждает совершенно обратное: машины с классическим ДВС в этом плане намного более «рискованны». Страховая компания Auto Insurance Company опубликовала следующие данные: на 100 тысяч проданных автомобилей с ДВС приходится более 1500 случаев возгорания, а у электромобилей зарегистрировано не более 25. То есть, почти в 60 раз реже.

Электромобиль E-Neva

Ну и приведём цитату профессора университета Ньюкасл в Англии Пола Кристенсена, который долгое время изучал этот вопрос и сейчас консультирует по нему аварийно-спасательные службы: «На данный момент я считаю, что вероятность возникновения самопроизвольных пожаров в электромобилях меньше, чем в обычных, дизельных или бензиновых автомобилях». Вряд ли его можно заподозрить в предвзятости, так что пожароопасность электромобилей – огромное заблуждение.



Электромобиль E-Neva 1 / 3 Электромобиль E-Neva 2 / 3 Электромобиль E-Neva 3 / 3

Как бы там ни было, электромобили горят. Почему? Все возгорания электромобилей связаны с негерметичностью батареи, затоплением контактов. Как правило, это происходит на автомобилях, которые побывали в аварии, а потом были затоплены во время сильного ливня.

Ну а что насчёт зимней эксплуатации? Обратимся к цифрам. Литий-ионная батарея, которая стоит в электромобилях, способна работать при температуре от -20°C до +60°C. Для этого большинство электромобилей оборудуются системой подогрева/охлаждения батареи. Запас хода зимой действительно будет на 20-30% ниже из-за большего расхода энергии, а процесс зарядки займёт больше времени в зависимости от температуры на аккумуляторе. Но говорить о том, что пользоваться электромобилем зимой нельзя, будет неправильно. Ездить на нём можно круглый год – много электромобилистов используют свой транспорт и при -30°C.

Миф 4: «Электромобили негде заряжать»

Ещё не так давно вопрос зарядки стоял достаточно остро. Однако времена меняются, а зарядная инфраструктура набирает обороты. С каждым годом количество общественных зарядных станций растёт, а домашние становятся удобнее и доступнее.



Конечно, как и многие другие добрые начинания, любовь к электромобилям прививается нам сверху. Например, в августе прошлого года Правительство подписало распоряжение, утверждающее план развития соответствующей отрасли, где указано, что к 2030 году в России должно быть минимум 72 тысячи общественных электрозарядных станций. Также дополнительно было подписано распоряжение о субсидировании строительства сети зарядных станций для электромобилей в пилотных регионах и вдоль трассы М4, на что потратят 1,37 млрд рублей. К слову, в этом году Sitronics Electro как оператор зарядной инфраструктуры планирует установить до 25 субсидируемых электрозарядных станций на автомагистрали М-4 «Дон» на территориях Ростовской области и Краснодарского края, а также до 5 станций на основных магистралях в Ленинградской области.

Стоит отметить, что сейчас в большинстве крупных городов зарядные станции уже есть, а вот очередей к ним пока нет. Например, по данным «Автостат», в Москве на сегодняшний день зарегистрировано около трёх тысяч электромобилей, а общественных зарядных станций в столице около четырёхсот. Этого вполне достаточно, но останавливаться на достигнутом операторы не собираются: вполне вероятно, что в ближайшем будущем электромобилей станет намного больше (хотя бы благодаря тому же «Моторинвесту»), так что количество зарядных станций в будущем будет расти. И что очень важно – не только в городах, но и на трассах.



Миф 5: «Чтобы зарядить электромобиль, нужна целая вечность»

Это не миф, просто водители электромобилей должны держать в голове информацию, что зарядные станции бывают разные, что можно во время зарядки сделать кучу разных дел. Зарядка электромобиля действительно занимает больше времени, чем заправка обычной машины. На домашней станции мощностью 3,5 кВт полная зарядка может занять всю ночь, а на медленной станции мощностью от 7 до 22 кВт 5-7 часов в зависимости от ёмкости аккумулятора.



Выход из ситуации есть: это быстрые ЭЗС постоянного тока. На такой станции полная зарядка занимает всего 15-20 минут. Такие станции часто располагаются на трассах, либо у кафе. Поэтому во время ожидания водители могут спокойно выпить кофе или зайти в магазин.

Что в итоге?

Большинство мифов об электромобилях на поверку оказываются действительно мифами, а не фактами. Причём самые нелепые из них (например, о пожароопасности) оказываются ещё и самыми стойкими. Скорее всего, со временем они забудутся, как забылись страхи перед инжектором, перед бытовыми устройствами или перед мотором вместо лошади в принципе. И уже сегодня для этого сделано очень многое.