Других нет: почём премиум для народа?

10.11.2025 569 6 3

Знаете, какое прилагательное сейчас встречается чаще остальных при описании каждого второго автомобиля? Премиальный. Сначала это вызывало лёгонькое недоумение, потом немного смешило, позже стало злить. А сейчас пробуждает только тоску, потому что приходится принимать это как факт: почти все новые автомобили сейчас – премиальные. Даже которые не умеют ездить и имеют объём мотора в полтора литра.

Ещё лет пять-шесть назад никто всерьёз не стал бы называть Mercedes-Benz Е-класса премиальным автомобилем. Ну «ешка» и «ешка», нормальная машина. Особенно – все, которые были до W212. Но потом многое изменилось, и сейчас премиумом называется всё, что имеет больше двух планшетов, кожу химического происхождения и многозонный климат-контроль. При этом как оно ездит и на каком пробеге эта псевдокожа осыпается с руля – никому не важно. Смешно? Отнюдь.

По некоторым данным, в октябре текущего года россияне набрали чуть больше 213 миллиардов рублей автокредитов. А в октябре прошлого года – 167,7 миллиарда. За период с января по октябрь 2025 года у нас оформили автокредитов на 1,37 триллиона рублей, а, например, в 2021 году – на 927,5 миллиарда. Прирост, мягко говоря, существенный. Стали лучше жить? Нет. Просто автомобили стали действительно премиальными.

Одна моя знакомая решила продать оставшуюся ей в наследство убитую однокомнатную «хрущёвку» в Питере, чтобы купить автомобиль мечты. Но от идеи отказалась, причём победил не здравый смысл, а соотношение цен: её «однушку» можно продать за 5,2-5,4 миллиона, а машина стоит почти 6 миллионов. Добавлять знакомой нечего, а ездить на «пятилетней развалюхе» (это цитата) она не хочет. Не буду называть марку и модель её мечты, но это даже не «немец» и не «японец». Это обычный очень дружественный современный автомобиль. Разумеется, премиальный, потому что стоит дороже квартиры в Питере. А что у него салон из пластика нескольких сортов, нет шумоизоляции и ездит он, как бегемот под запрещёнными веществами, ей плевать. За шесть миллионов ерунду продавать не будут.

А вот один мой друг, по роду деятельности очень хорошо разбирающийся в автомобилях, купил себе «семёрку» BMW в кузове E38. Правда, самую слабенькую,  728i, но тут не до жиру: что нашлось в околоприличном состоянии, то и взял. Покупка и ремонт обошлись ему в полтора миллиона, причём почти миллион он вложил в ремонт и ТО. И ничего, ездит, причём даже не боится кататься на этой машине из Москвы в Петербург и обратно.

Само собой, BMW E38 по сравнению с новьём за шесть миллионов – это ни разу не премиум. У старой «бэхи» нет планшетов, нет приложения для смартфона и прочих обязательных сегодня вещей. Вот только салон при пробеге в 350 тысяч километров (если верить одометру) выглядит не хуже, чем в некотором современном «премиуме» с пробегом в 80 тысяч, за рулём сидеть приятнее, и даже жрёт по трассе эта «семёрка» меньше, чем некоторые современные «лакшери» с турбированным рядными «четвёрками». Одним словом, даже уезжанная E38, по мне, более премиальная, чем некоторые современные дорогие автомобили. Но такова жизнь: современный премиум – он такой. Его главная особенность – недоступность для простого народа. А так как при медианной зарплате в 80 тысяч рублей (данные за август 2025 года ) купить машину хотя бы за три миллиона рублей весьма проблематично, почти все автомобили внезапно становятся премиальными. И абсолютно неважно, что у них внутри: V12 или R4. Премиум – и всё тут.

Почти все продавцы автомобилей нынче нас не обманывают: они торгуют чем-то почти недоступным огромной части нашего населения, а потому вполне обоснованно именуемым премиумом. Нет, они нас не обманывают. Точнее, обманывают, но не они.

авторынок авто и общество Мнение без фильтров
6 комментариев
10.11.2025 13:03
Papirus

Откройте любую страницу в Алиэкспресс - знакомые обороты перевода с китайского? Там даже оцинкованное ведро будет позиционироваться как «премиальное». Про пластмассовое и не говорю.

3
10.11.2025 13:53
seriberiezhka

Правильная мысль. Ныне понятие премиума очень извращено. Высокую цену как-то надо оправдывать, вот и жонглируют терминами, как хотят.
С квартирами -+ та же история. Что ни новостройка, то "апартаменты бизнес-класса". Даже у нас в Челябинске так, не говоря уже о Москве с Петербургом.

2
10.11.2025 19:15
Papirus

Суровые челябинские мужики меньше премиума не согласны 🤣

1
10.11.2025 16:07
altersin

Как-то надо же эти ведра продавать. А людям лестно слышать, что они покупают премиальное авто. В общем, одни обманывают, другие обманываться рады. Идиллия.

3
10.11.2025 17:14
Петя Иванов

Премиум - В современном контексте это часто относится к товарам и услугам более высокого ценового сегмента с улучшенными характеристиками и качеством.

Так что, термин используется правильно, если продавцы верят в улучшение с ценовой надбавкой. Чего не наблюдается, обычно, в реале. Любопытно, что по опыту аренды авто за рубежом, самое яркое впечатление качества оставил Рено Кангу на ручке с дизелем, а не Мерседес Ц-класс с пробегом одна тысяча километров. Так что, премиум он в ощущениях.

10.11.2025 17:58
Andrey Marukhin Last Marsianin

Да, предлагают в рассылке премиальные автомобили Чери, Джили и Танк. А почему они премиальные вдруг, какая премиальнее и чем? Пока приятнее ездить на 10 летней развалюхе Е-купе.

3

