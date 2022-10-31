Начну с шутки. Свежей, как оливье третьего января: «Каждый автомобилист бывает счастлив два раза в жизни. Первый раз – когда покупает машину, второй – когда её продаёт». И это, как ни странно, факт. По поводу покупки машин на вторичном рынке сказано уже многое, а вот по поводу продажи многие молчат. Видимо, чтобы лишний раз не вспоминать весь этот процесс. Мол, продал, выдохнул и забыл как страшный сон. Но, может быть, есть способ продать машину как-то проще и быстрее, чем с десятками показов и звонков с просьбами уступить полцены «по-братски»? Оказывается, есть.

Бой за продавца



Речь идёт о сервисе Авито Авто – Аукционе. Аукцион по своей сути всегда приятен для продавца: тут за него дерутся покупатели, а ему остаётся только скромно стоять у стеночки и ждать самого выгодного предложения. А уж если и стеночка своя собственная – в своей квартире – то это особенно приятно. Никакой суеты, лишних звонков и глупых вопросов. И, само собой, никаких рисков остаться без денег и без машины. Давайте посмотрим, как это работает.

Сначала, конечно, надо сделать фотографии машины и составить объявление. Тут всё как обычно, справится каждый. Не каждый, правда, всё это сделает хорошо, но хотя бы как-то сделает – больших сложностей в этом нет. А вот дальше начинается кое-что интересное: если машина младше 10 лет и с пробегом до 150 тысяч километров, при подаче или редактировании объявления на Авито вам предложат продать её через аукцион.

В этом случае дилеры и профессиональные покупатели с высоким рейтингом и статусом Проверенный партнер (те дилеры, которые регулярно проходят выездные проверки Авито) увидят ваше объявление первыми. И это хорошо: если кто-то сделает такое предложение, от которого невозможно отказаться, машина уйдёт молча – без необходимости показывать её остальной публике, тратя силы и время на большое количество звонков и обсуждений. Как только машина попадает на аукцион, начинается отсчёт времени – нескольких часов, в течение которых дилеры вступают в настоящий бой за вашу машину. Дерутся они, конечно, рублями, а не кулаками, но вы этого не видите. Вам остаётся только подождать два часа и выбрать того покупателя, который предложил наиболее выгодные условия. Например, привлекательную цену или готов приехать сам, подписать прямо у дома договор и забрать машину от подъезда. Кроме этого, Авито может выделить персонального помощника, который всё общение с дилером возьмёт на себя и будет поддерживать связь с продавцом.И всё это счастье абсолютно ничего не стоит – участие в аукционе для продавца совершенно бесплатное. Выглядит заманчиво, не так ли? Так-то оно так, но уж больно интересно проверить, как оно работает в реальной жизни. Поэтому я решил продать таким образом свою машину. Не корысти ради, а только ради эксперимента. Да-да, отказаться от продажи тоже можно в любое время, так что расставаться со своим автомобилем на самом деле мне не придётся. Не надо будет даже платить каких-либо неустоек и штрафов – всё это для продавца совершенно бесплатно. Что ж, поехали!

Всё идёт по плану



Начнём, как я и говорил, с привычных вещей – сделаем несколько фотографий машины, которую я люблю всеми фибрами моей не самой богатой души.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Ничего в этой машине примечательного нет: обычная Kia Rio 2012 года выпуска (еле-еле успел попытаться продать через аукцион: десять лет, как-никак) с мотором 1,6 л и АКП. Чего в этой машине хорошего – так это ликвидность. Так что, думаю, аукцион будет бурным.



Теперь заполняем объявление. Загрузить фотографии несложно, а вот к заполнению всех полей советую отнестись внимательно. Обманывать нехорошо в принципе, а, например, в VIN ошибок делать вообще нельзя: с некорректным VIN на этапе автомодерации придёт отказ от аукциона. К тому же машина с кривыми номерами будет неинтересна любым покупателям в целом.

Указываем комплектацию (тоже честно: Рио с памятью сидений – это нонсенс) и составляем описание. Мне тут скрывать нечего, поэтому я написал всё, что есть. Я не стал скрывать, что у моей машины перекрашены переднее левое крыло и задний бампер: внимательный покупатель это всё равно заметит, а страшного в этом косметическом ремонте ничего нет. Да и для десятилетней машины, которая всю жизнь провела в крупном городе, быть немного подкрашенной совершенно нормально. Особенно с учётом того, что до меня у этого Рио было только два владельца. И таки да: в процессе составления описания я даже чуть не прослезился, когда представил, что мог бы продавать такую красоту на самом деле.



А вот теперь сложный психологический момент: нужно определиться с желаемой ценой. Так как я свою машину люблю, лелею её и ухаживаю за ней изобретательнее, чем за будущей женой 18 лет назад, то скромничать не стал и оценил её в 650 тысяч. Оказалось, сейчас эта цена за мой автомобиль укладывается в рыночную стоимость, хотя и заметно выше среднерыночной. Во всяком случае, так мне сообщила оценка Авито. Что ж, это хорошо. Помнится, покупал я эту машину дешевле.

Ну а теперь, после окончания рутинной работы, нам предлагают нечто новое – аукцион.



Вот оно – то, ради чего и начинали эксперимент. Нажимаю на «Участвовать в аукционе» и…



Дальше сами



…И ничего не происходит. Появляется такое сообщение:

И почти сразу вижу, что информация о моей машине уже у профессиональных покупателей. Вот там, наверное, сейчас все возбудились! Рио хотят многие, особенно сейчас, так что вряд ли дилеры пройдут мимо моего заманчивого предложения.



Впрочем, дальше мне делать нечего. Можно пить кофе, смотреть телевизор или перематывать рукав в пожарном щите – то есть, заниматься тем, что придёт в голову. Это мне, конечно, нравится. Ничего не делать – это прямо моё. Ждём два часа.

Кстати, должен отметить, что иногда аукцион может идти чуть дольше. Если в последние минуты дилеры начнут драться за машину особенно жестоко, аукцион могут немного продлить. Но в моем случае аукцион уложился в обещанные сроки, и ровно через два часа я увидел следующее:

Тут хотелось бы отметить важный момент: не всегда лучший покупатель тот, кто предложил самую высокую цену. Как я уже говорил, каждый из дилеров может «накинуть сверху» какое-то своё предложение, имеющее право на существование в рамках этого сервиса Авито. Например, если вы видите отметку о выездном выкупе, это значит, что ехать для оформления продажи к дилеру не надо – приедет менеджер с готовым договором купли-продажи и всё оформит там, где вам будет удобно. Кто-то предлагает гарантированную цену – то есть, купит именно за те деньги, которые предложил. К сожалению, цена, которую показывают на экране, может отличаться от той, которую вам готовы заплатить на самом деле. Но дело тут не в дилерах, а в вашей честности: если о машине всё рассказано максимально подробно и без утайки информации о каких-то серьёзных дефектах, то цену никто снижать не будет. Но всё-таки пометочка «Гарантированная цена» душу как-то греет.

В общем, Авито щедро выдаёт список тех, кто дал максимальную цену. А уж кому продать свою машину, я могу решить самостоятельно.

Однако пора перейти к самому интересному: сколько же мне готовы заплатить за мой автомобиль?

Смотрим и оцениваем.

Самое щедрое предложение – 560 тысяч. Это на 90 тысяч меньше, чем я хотел, однако вспомним, что средняя рыночная цена моей машины составляет 583-657 тысяч рублей. То есть, мои «хотелки» были уже на верхней грани, и не факт, что я бы за эти деньги машину продал. А от минимальной рыночной стоимости предложение отличается всего на 23 тысячи, то есть, менее, чем на 5%. Должен признать, что я ожидал более заметных потерь при возможности продать машину за два часа без головной боли. К тому же прошу обратить внимание, что следующее предложение всего на 4 тысячи ниже лидера. Видимо, торг шёл всё-таки серьёзный.



А вот предложение в 496 тысяч меня почти оскорбило. Правда, тут предусмотрен выездной выкуп, что удобно. Однако строчкой ниже сказано, что деньги забирать всё равно надо будет в салоне. Честно говоря, меня это не очень устраивает, а вот 560 тысяч рассмотреть можно. Конечно, при условии, что основная задача – продать быстро и просто. Многим хочется именно этого, так что такое предложение кому-то однозначно покажется интересным..

Брать будете?



Считаю, что эксперимент прошёл успешно. Зная особенность работы авторынка , я ожидал, что в этом сервисе предложат тысяч 400-450. Даже успел приготовить несколько ядовитых шуток, но, видимо, зря: учитывая преимущества аукциона, отклонение от рыночной цены можно считать минимальным. Зато этих преимуществ масса: быстро, безопасно, без лишних контактов с занудными (а иногда и не очень честными) людьми, удобно. И ещё, как мне кажется, это хорошая альтернатива трейд-ину, где машину стараются оценить ещё дешевле.

В крайнем случае от продажи можно отказаться на любом этапе, даже после диагностики у покупателя, и никто не может заставить вас подписывать договор купли-продажи силой. Да и сами покупатели тут – это не какие-то люди с улицы, которым за одно выражение лица хочется десять суток дать, а проверенные дилеры, которые не обманут. Поэтому повторю ещё раз: если хочется продать быстро, удобно и безопасно – Авито Аукцион создан для вас. Хочется больше денег – лучше пострадать и продать машину самому самому. В любом случае, когда у вас есть выбор – это прекрасно.