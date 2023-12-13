Покупка автомобиля сегодня – дело очень дорогое и чрезвычайно хлопотное. Оно и понятно: цены у нас сейчас ненормальные, с хорошими машинами владельцы расставаться нынче не спешат, а вот от проблемных всё же избавляются. И не потому, что не хотят их ремонтировать, а потому что иногда не могут или не хотят этот ремонт оплачивать. Да, даже не самый сложный ремонт двигателя сейчас тоже может быть неожиданно дорогим. И будет очень неприятно купить машину, которую сразу же придётся лечить от масложора. Как при первом осмотре понять, что мотор ест масло литрами?

От простого к сложному

Начнём с банального утверждения: со стопроцентной гарантией выявить масложор не получится. Можно, конечно, подойти к вопросу максимально серьёзно и сразу же отправить машину на очень скрупулёзную диагностику. Качественная диагностика у хорошего специалиста действительно поможет избежать серьёзных проблем в будущем. Но надо понимать, что не каждый моторист захочет проверять машину тщательно. Простая компьютерная диагностика во многих случаях некоторые проблемы выявить может, но чтобы изучить состояние мотора максимально подробно, одного сканера не хватит. Тут надо проверить и компрессию, и посмотреть эндоскопом цилиндры, и (что было бы вообще идеально) проверить его мотор-тестером с замером давления в цилиндрах в каждый момент работы мотора (во всех циклах). Согласитесь, вряд ли кто-то захочет так упарываться при покупке бюджетного автомобиля (за который, впрочем, сейчас просят совсем не бюджетные суммы).

Чтобы согласиться на подробную диагностику (хотя бы на эндоскопирование с замером компрессии), гораздо правильнее будет откинуть совсем уж сомнительные варианты и не тратить на них ни время, ни деньги. А для этого иногда достаточно внимательно осмотреть машину без всякого инструмента. Ниже мы опишем наиболее очевидные признаки того, что машина уже страдает масложором. Однако предупреждаем: наличие какого-то одного или пары из этих признаков ещё не говорит о том, что всё очень плохо. А вот если встречается сразу несколько признаков – это уже повод задуматься. Итак, поехали!

Сначала – снаружи

Прежде чем разглядывать мотор, лучше приглядеться к цвету выхлопа. Тут ничего нового я не скажу: синий – это цвет сгорающего в цилиндрах масла. Трудно придумать более говорящий признак, поэтому старый дедовский способ посмотреть на цвет выхлопа до сих пор вполне рабочий. Правда, можно добавить ещё одну деталь: желательно присмотреться к первым клубам дыма, вылетающим сразу после пуска холодного двигателя. Если они синие, а потом цвет выхлопа бледнеет, это тоже плохой признак. На прогретом моторе зимой (при отрицательной температуре воздуха) мотор, уже подъедающий масло, может дымить тёмно-серым, а не синим дымом, и не всегда этот оттенок можно разглядеть. А вот сгорающее после пуска мотора масло, которое натекло в цилиндры за ночь, картинку сразу прояснит (скорее всего, будут изношены сальники клапанов – маслосъёмные колпачки). Но в целом тут ничего нового: никакого синего выхлопа быть не должно. И закопчёной оконцовки выхлопной трубы тоже не должно быть. Вода из неё вытекать имеет право (это конденсат, и для машин с катализатором является практически нормой), а масло – нет. Пушистый жирный нагар внутри выпуска – это плохо, его быть не должно.

С выхлопом всё в порядке? Что ж, заглянем в багажник. Если в нём лежит литровка масла – это верный признак масложора. Для замены масла литровые канистры покупают редко, так что литровка – это признак того, что масло периодически требуется доливать. Канистры взрослого объёма (4 или 5 литров) – это не так опасно. Бывает, что полностью при замене масла этот объём влить не получается, и водители часто возят с собой канистру, на дне которой плещутся граммов 200-300 масла. Выкинуть их жалко, а влить некуда. Приходится страдать.

А вот если в багажнике лежит наполовину полная (для пессимистов – наполовину пустая) канистра – это тоже плохо. Возможно, масложор достиг такой степени, что покупать на доливку литровые канистрочки уже стало невыгодно, и несчастный владелец доливает масло литрами из взрослых канистр. А если при этом эта канистра недорогого масла, то это почти стопроцентный признак того, что мотор любит жрать масло в катастрофических масштабах: дорогое масло в такой мотор заливать уже не стараются. Его хотя бы чем-то насытить, какие уж тут могут быть дорогие бренды…

И даже если канистры масла в багажнике нет, нужно изучить его дно. Если на обивке или под ней есть следы потёков масла, канистру, быть может, всё-таки выкинули, но постоянно возили её с собой до попытки эту машину продать.

… А потом – внутри

Пришло время открыть капот и осмотреть мотор. Начнём с масляного щупа.

Когда масложор есть и владелец о нём знает, щуп приходится вытаскивать часто. Конечно, это не значит, что если подкапотное пространство давно не мыли, щуп будет выделяться своей чистотой. Лично я такого никогда не замечал. А вот масло, которое с него натекает на трубку щупа, должно заставить напрячься. Те, кто обслуживают машину в приличных местах и не проверяют уровень масла каждые сто километров, не способны угваздать маслом всё вокруг щупа. Да и вокруг маслозаливной горловины мотора, который не расходует слишком много масла, тоже обычно всё сухо и красиво. А потёки масла вокруг горловины говорят о том, что его периодически подливают.

В общем-то, все масляные потёки могут говорить о повышенном его расходе. Однако это далеко не всегда можно считать поводом отказываться от покупки. В конце концов, проще заменить прокладку клапанной крышки, чем найти на вторичном рынке машину в идеальном состоянии. Течи масла – это не масложор, и от них почти всегда избавиться проще, чем от масложора, вызванного износом деталей цилиндро-поршневой группы.

Следующий этап – откручивание крышки маслозаливной горловины. Когда мотор работает на холостых оборотах, открутить эту крышку можно – ничего страшного не произойдёт (если не перепутать её с крышкой расширительного бачка). Оцениваем три параметра.

Первый – это запах бензина. Его не должно быть. Если пахнет бензином, можно подозревать, что он смешивается с маслом, а это говорит об износе или коксовании поршневых колец.

Второй параметр – наличие дыма. Очень слабый дымок допустим, но он должен быть еле заметным. Если дымит хорошо, это означает, что где-то отработавшие газы прорываются в картер, а это – верный признак наличия масложора по той же причине (износ или коксование поршневых колец).

Третье – это давление в картере. То есть, если положить пробку на работающий двигатель, она не должна подпрыгивать. Когда говорят, что она должна присасываться на место, это некоторое преувеличение. Скажем так: присасываться может, но не всегда должна. Ну а если из горловины вырывается поток воздуха – это явный признак большой проблемы. Скорее всего, точнее её масштабы покажет замер компрессии, но признак этот очень явный, и проверять двигатель с таким симптомом нужно особенно тщательно.

Замечу, что даже такой нехороший симптом не обязательно следует расценивать как приговор мотору. Повышенное давление может сигнализировать о неисправности системы вентиляции картерных газов, а это ещё не так страшно. Возможно, достаточно будет поменять заклинивший клапан вентиляции картерных газов, и о проблеме после этого можно будет забыть. Но в любом случае высокое давление в картере – это признак неисправности. И если с ВГК всё в порядке, эта проблема – износ поршневой, а значит, и масложор, и отсутствие тяги, и все прочие прелести полумёртвого мотора.

Есть ещё один способ проверить, нет ли избыточного давления картерных газов – проверить воздушный фильтр. Если на нём есть масляный налёт – это тоже симптом избыточного давления картерных газов. Хотя тут опять столкнёмся с тем, что установить причину роста этого давления без углубленной диагностики будет сложно: она может крыться как в износе ЦПГ, так и в неисправности системы вентиляции картера.

Ну и напомним про ещё один способ, который подходит тем, кто владеет минимальными навыками автомеханика. Берём свечной ключ и выкручиваем любую свечу (хотя, конечно, лучше все). Если на них есть чёрный маслянистый нагар – скорее всего, есть и масложор. Диагностика масложора по свечам – одна из самых точных, но есть у неё и недостатки. Во-первых, не каждый захочет выкручивать свечи (или просто не умеет этого делать), а во-вторых, даже на сравнительно простых моторах сейчас не всегда это сделать так просто, как было раньше. Причина тому – впускной коллектор, который часто мешает доступу к свечам. Характерный пример – мотор Renault H4M (или он же Nissan HR16DE). Вроде и на не самых дорогих машинах используется, и склонность жрать масло имеет, но свечи на нём так просто не проверишь – надо снимать коллектор.

Если повезёт…

Последний совет не связан с техникой, но определённый смысл имеет. Если купить отчёт с проверкой автомобиля на сайте с объявлениями о продаже, иногда удаётся в истории обслуживания обнаружить запись о раскоксовке двигателя, проведённой в сервисе. Увидеть её – большая удача (чаще раскоксовку пытаются проводить или своими руками, или в гаражных СТО, которые не ведут записей, попадающих в базу обслуживания и ремонта автомобиля). Но если такая запись попадётся – это нехороший признак. Если есть наряд-заказ на такую работу среди документов, которые показывает продавец, это точно так же плохо. Часто раскоксовкой пытаются лечить запущенный масложор, и если из этой идеи ничего не получаются, машину могут и выставить на продажу. Покупать такую, конечно, не надо.