Бывало всякое: и проваливался под лёд на вездеходе, и ложился на бок на спортивном грузовике, и из болота меня вытаскивали, когда провалился туда по грудь, и не спал по двое суток в командировках, чтобы первым рассказать любимым читателям о чём-то интересном… Много всякого было. Но тест, который мне пришлось провести в то время, пока вся страна отдыхала, потребовал от меня максимального напряжения сил. Что поделать: без полной самоотдачи проверить на личном опыте работу дешёвого алкотестера и истинность популярных в последние годы таблиц времени вывода алкоголя из организма невозможно. Пришлось пострадать.

Суть эксперимента



Наше повествование стоит начать с того, чтобы описать суть наших изысканий. Признаюсь, в ходе эксперимента пришлось несколько изменить его концепцию.

Изначально задача стояла довольно простая: выпивать некоторые алкогольные напитки и через определённые интервалы времени дуть в алкотестер, проверяя, за какой период времени тот или иной напиток выйдет из организма полностью (то есть тестер покажет ноль в выдохе). Разумеется, проводить тест с пивом, вином, ликёром, настойкой, джин-тоником, портвейном, водкой, коньяком, виски, бурбоном и самогоном, да ещё и в разных дозах, очень сложно и очень долго – у меня на это ушло бы больше месяца (потому что после каждого напитка надо полностью трезветь, их нельзя смешивать и нельзя браться за следующий тест, чувствуя похмелье после предыдущего).



Поэтому я хотел сделать проще: принять на грудь 0,5 пива, стакан вина и пол-литра водки – всё самое популярное и доступное. Но пока суть да дело, Новый год и тоси-боси, водка кончилась просто так, впустую. Ещё раз выпивать бутылку я не хотел (может быть, даже не мог – не лезло). Поэтому в крайний момент водку заменил на виски. Но это полбеды.



Хуже, что полупроводниковый алкотестер из обычного супермаркета оказался весьма странным в поведении и своих показаниях. Так пришла мысль оценить не только время вывода (как ни странно, тут на работу тестера в целом положиться, оказывается, можно), но и сам алкотестер. Что же, посмотрим ещё раз на этот прекрасный мир трезвым взором и пойдём нести печень на алтарь истины.



Что такое промилле и сколько их может быть?



Чуть не забыл: сначала нам нужно понять, что и как придётся измерять алкотестером.



Как вы все прекрасно знаете, чтобы заработать лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей, надо показать наличие алкоголя дважды – в выдыхаемом воздухе и в крови (или просто отказаться от проведения теста). Само собой, дома сдавать кровь некому, а любой алкотестер, в который нужно дышать, измеряет количество алкоголя в воздухе.

Мы привыкли его измерять в промилле – тысячных долях концентрации этанола. В нашем случае это нижняя строчка на алкотестере, где величины указаны в BAC (Blood Alcohol Concentration), где 1‰ ВАС – это один грамм этанола на литр воздуха. Промилле – величина не абсолютная, поэтому у нас официально принято пользоваться более конкретными единицами измерения – грамм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха (г/л), миллиграмм на литр (мг/л), микрограмм на литр (мкг/л) или микрограмм на 100 миллилитров (мкг/100 мл). В нашем случае верхняя строчка – это как раз грамм на литр. Но нам привычнее слышать слово «промилле», поэтому пользоваться будем им.

Как вы знаете, в РФ разрешённая доза – 0,160 мг/литр. Разумеется, это не значит, что у нас можно что-то пить за рулём – 0,16 промилле позволяют не лишиться прав из-за погрешности прибора, принятия некоторых лекарственных средств или индивидуальных особенностей организма.

Ну и последнее замечание: срок вывода алкоголя зависит от веса алкоголика. Поэтому для справки: мой вес – 104 кг. Да, немало. Но зато и трезветь быстрее должен, ха-ха-ха.

Поехали!

Идём на повышение

Начнём с пива. Наверное, не самый популярный напиток в России на Новый год, Рождество и другие праздники, но всё-таки. Беру самое простое светлое пиво (не ценитель и не знаток, простите) и выпиваю банку. К сожалению, я только после этого процесса обратил внимание, что она объёмом 0,45 л, а не 0,5. Что ж, тогда данные будут для этого объёма: бегать в магазин, чтобы «догнаться» пятьюдесятью граммами пива – это слишком смешно. Крепость – 4,5 %.

Сразу после принятия на грудь дышать в алкотестер нельзя – можно сжечь датчик. Поэтому после последнего глотка отмеряем хотя бы пять минут (лучше 10 или 15, но мне не терпелось дунуть) и выдыхаем. Хм, прибор показывает всего 0,03. То есть теоретически можно за руль.

Через 30 минут алкотестер показал уже 0,01, а через 40 минут – 0,00. Жаль, что под рукой нет нормального сертифицированного алкотестера – что-то я не очень верю таким показаниям. Зато есть знакомый врач, который может это как-то прокомментировать.

По его словам, лёгкое светлое пиво в таком объёме действительно может через 40 минут выйти полностью (хотя более реальный срок – от часа до двух). Но вот 0,03 сразу после употребления быть не может. По словам специалиста, более достоверное значение – около 0,20. И права, само собой, с такими показаниями отберут (но не это не совсем так, потому что есть ещё некоторые необходимые процедуры: повторный забор и забор крови. А к этому моменту после одной бутылки пива уже можно протрезветь). Так что вывод один: что-то наш алкотестер не то показывает. Обидно, всё-таки 800 рублей стоит… Но доверять цифрам полупроводниковых алкотестеров нельзя – они неточные. Другое дело – электрохимические алкотестеры, но стоимость прибора такого типа и приемлемого качества начинается где-то от 10 тысяч рублей. Как-то дороговато.



Но есть и хорошая новость: цифры на нашем приборе весьма условные, но он способен показать главное – наличие этанола в выдыхаемом воздухе. Понятно, что интересно бы знать и концентрацию, но что поделать. Главное – всё-таки проверим, как быстро можно избавится от перегара «в выхлопе».

Да, начальная концентрация с пивом оказалась заниженной. Что будет, если взять что-нибудь покрепче?

Берём белое полусухое вино. Крепость на этикетке указана приблизительно – 11,5-13,5 %. Нам подойдёт. Отмеряем 0,25 и принимаем внутрь. Тут после пяти минут ожидания прибор выдал 0,19 ‰. Это уже много, за руль точно нельзя. Странно, что в голову это вино не ударило совсем. Но через полчаса ситуация резко меняется.

Во-первых, показания тестера упали до 0,01. То есть я практически трезвый. Однако только сейчас меня немного «вштырило». Винишко играло в голове и через 40 минут после его употребления, но алкотестер упорно показывал 0,01. А вот когда через час оно резко отпустило, показания выросли до 0,02. Такими они были и через полтора часа после выпивки. Через два тестер опять показывал 0,01, а через три показал уже 0,00.

И опять же: время вывода до нуля очень правдоподобно, а вот 0,01 через 20 минут после 0,19 смахивает на враньё. Да и цифры 0,01 в субъективном состоянии «ой, я такая пьяненькая» похожи на бред. Во всяком случае, опьянение чувствовалось весьма заметно, и за руль я бы не сел в любом случае. А алкотестер говорил, что можно. Зря он так. Попробуем подуть в него после бутылки вискаря. Да-да, наступило время тяжёлой артиллерии. То время, ради которого я и устраивал весь эксперимент.

Говорю честно, как на духу: хотел ограничиться тем же стаканом – 250 мл. Но потом что-то пошло не так. Меня склонил к махровому алкоголизму этот подлый алкотестер, который и после 0,25, и после 0,3 показывал упорно 0,19 промилле. Ну не может такого быть! Борясь с желанием взять в руки гитару или залезть в инстаграм, я всё-таки оперативно добил эту бутылку в 0,5 литра. Не из-за алкоголизма, а чисто по научным причинам. Закуску не принимал – хотелось максимальных цифр. Но алкотестер упорно показывал 0,19. Интересно, что будет, если ещё добавить? Ради интереса (а не просто по причине бытового пьянства) добавил 50 гр беленькой. Спокойно, трюк выполнен профессионалом, в домашних условиях не повторять! Но что бы вы думали? 0,19. Да как так же! Пошёл искать инструкцию.

Оказывается, мой полупроводниковый провокатор не показывает более 0,19! У него такой лимит измерений. Ох ты ж, твою… Зря мучился, оказывается. Но куда деваться, приносишь себя в жертву работе – приноси полностью. Теперь главное – не уснуть и по графику дуть в прибор.

Через полчаса тестер показывал все те же 0,19. Хорошо. А вот через 40 минут он вдруг показал 0,14. А вот это, друзья мои алкоголики, враньё. Все вы (имею в виду выпивающих) знаете, что крепкий алкоголь имеет особенность догонять и добивать позже, чем была принята последняя рюмка. У меня к этому времени уже орал по телеку Роберт Плант, сам я сгорал от желания отобрать гитару у Джимми Пейджа, а алкотестер показывал стремительное отрезвление. Боже, какое чудовищное враньё!

Через час прибор показывал всего 0,04, через полтора часа – опять 0,04 (напомню, условно-трезвый, когда «СОА не установлено», это 0,13). Через два и через три часа – и вовсе 0,01. И это в тот момент, когда я среди ночи собирался купить билеты на самолёт и втихаря улететь в отпуск? Да ну…

А вот дальше стало ещё забавнее. Через 14 часов алкотестер показывал всё те же 0,01 промилле (мама, зачем ты меня родила таким слабеньким, любимая, выжми мне лимончик в стакан холодной воды). Через 20 часов – тоже 0,01, но к тому времени стало уже практически хорошо. Правда, по ощущениям, за руль всё равно нельзя – туплю ещё заметно, так что бодун хоть и превратился в лёгкое похмелье, но он всё-таки есть. Стоит обратить внимание, что алкотестер тоже фиксировал содержание этанола. Цифры он брал по своей давней традиции с потолка, но всё-таки показывал, что алкоголь ещё не вышел.

Нули прибор показал только через 25 часов. Как ни странно, это тоже похоже на правду – только через этот период времени я почувствовал себя совершенно здоровым.

Напиток, л 5 мин, ‰ 30 мин, ‰ 40 мин, ‰ 1 ч, ‰ 1,5 ч, ‰ 2 ч, ‰ 3 ч, ‰ 14 ч, ‰ 20 ч, ‰ 25 ч, ‰ Пиво, 0,45 л 0,03 0,01 0,00 Вино 0,25 л 0,19 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,00 Виски 0,5 л 0,19 0,19 0,14 0,04 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00

Ни грамма в рот



Хотелось, конечно, больше объективных цифр. Но, как показал эксперимент, дешёвый алкотестер не способен показать правду. Так что доверять ему не стоит. Единственное, в чём он может помочь, это понять, есть ли в выдыхаемом воздухе алкоголь в принципе. И если он есть, садиться за руль нельзя. И нельзя доверять его показаниям в 0,01 промилле, с которыми (чисто теоретически) ездить можно. На самом деле при продувке алкотестера инспектора ДПС может оказаться, что у вас там не 0,01, а 0,20 промилле. А это – лишение и штраф.



Лучший выход – это, конечно, не пить совсем. Или по крайней мере не садиться за руль после выпивки. Ни пьяным, ни с похмелья. Чтобы там ни говорили, а вещь эта опасная, и алкаш за рулём – это потенциальный убийца. А иногда – и вполне реальный. И прощать такие преступления ой как не хочется.

