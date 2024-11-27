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  • EXEED LX: Премиум-компакт, который влюбляет в себя с первого взгляда

EXEED LX: Премиум-компакт, который влюбляет в себя с первого взгляда

27.11.2024 33 0 0

Для тех, кто ценит стиль, комфорт и передовые технологии, новый EXEED LX – это именно тот автомобиль, который объединяет все эти качества. Этот компактный городской кроссовер, созданный для активных людей, не только притягивает взгляды на дороге, но и дарит уникальные впечатления от вождения. В нем есть все, что необходимо для комфортных поездок по городу, и еще больше для тех, кто готов открывать новые горизонты.

Элегантность в каждой детали: яркий и стильный внешний вид

EXEED LX – это воплощение элегантности и стремительности. Его изящные линии кузова и светодиодные фары, напоминающие грани драгоценного камня, привлекают внимание с первого взгляда. Внешность автомобиля не оставит равнодушным даже самого требовательного ценителя автодизайна.

Он был создан для тех, кто ценит яркие моменты и стремится к новым впечатлениям. Если вы хотите быть в центре событий, выделяться на дороге и наслаждаться каждой поездкой, EXEED LX – ваш идеальный выбор.

Комфорт и технологии, которые восхищают

Интерьер EXEED LX 2024 полностью соответствует его внешнему виду. Премиальная отделка и стильные элементы дизайна создают атмосферу уюта и изысканности. Панорамная крыша с люком добавляет в салон света и пространства, а экокожа и комфортные сиденья с вентиляцией создают ощущения, которые невозможно забыть.

Одной из самых впечатляющих особенностей является система ионизации воздуха, которая поддерживает оптимальный микроклимат в салоне, обеспечивая свежесть и чистоту воздуха в любых условиях. Аудиосистема Sony с объемным звучанием позволяет наслаждаться музыкой на высшем уровне, а мультимедийная система с беспроводным подключением через Apple CarPlay и Android Auto гарантирует максимальный комфорт при управлении.

Передовые технологии для безопасности и комфорта

EXEED LX 2024 оснащен не только продвинутыми технологиями, но и самыми современными системами безопасности. Более 20 интеллектуальных помощников, включая систему мониторинга слепых зон, систему предупреждения о покидании полосы и систему помощи в пробках, делают каждую поездку безопасной и уверенной. Камера кругового обзора 540° и функция «прозрачного шасси» помогают в парковке и маневрировании в самых сложных условиях.

Адаптивный круиз-контроль, который сам поддерживает дистанцию и может притормаживать до полной остановки, – еще одна уникальная функция, которая значительно облегчает поездки, особенно в городских пробках. При этом система автоматически переключает дальний свет фар, защищая глаза других водителей и обеспечивая комфорт в ночное время.

Невероятная управляемость и комфорт на любых дорогах

Новый EXEED LX 2024 разработан так, чтобы дарить владельцу максимальное удовольствие от вождения. Система полного привода BorgWarner и 7-ступенчатый робот обеспечивают отличную динамику и курсовую устойчивость, что позволяет уверенно чувствовать себя как в городе, так и на сложных участках дороги. Даже в условиях дождя и мокрой дороги EXEED LX проявляет себя как надежный и устойчивый партнер.

Не важно, куда вас ведет дорога – на дачу или в деловую поездку, EXEED LX подарит вам комфорт и уверенность на протяжении всей поездки. Его подвеска с длинными ходами и роботизированная трансмиссия делают управление автомобилем плавным и легким.

Премиальное обслуживание и эксклюзивные привилегии для владельцев

Каждый владелец EXEED LX может рассчитывать на высокий уровень сервиса и поддержку от дилерского центра EXEED ЦЕНТР АГАТ в Красноярске. Мы предлагаем не только качественное обслуживание, но и уникальные привилегии для наших клиентов, включая 7 лет гарантии и услуги экстренной помощи на дороге.

Кроме того, вступив в клуб EXEEDer, вы получите доступ к закрытым мероприятиям, где сможете познакомиться с единомышленниками, первыми узнавать о новинках и специальных предложениях от бренда.

EXEED ЦЕНТР АГАТ: Ваш проводник в мир премиум-класса

EXEED ЦЕНТР АГАТ в Красноярске – это не просто автосалон, а место, где начинается ваше путешествие в мир премиального автомобиля. Здесь вас ждут не только опытные консультанты, готовые ответить на все вопросы, но и уникальная возможность пройти тест-драйв нового EXEED LX. Мы поможем вам выбрать автомобиль, который соответствует вашим ожиданиям, и обеспечим индивидуальный подход на каждом этапе.

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  • Красноярск, пос. Солонцы, проспект Котельникова, стр. 34/1, пом. 2
  • Телефон: +7 (391) 205-11-11
  • agat24-exeed.ru

Запишитесь на тест-драйв и откройте для себя новый EXEED LX, который перевернет ваши представления о комфорте и управляемости.

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