Ездить или владеть: 5 случаев, когда лизинг оказывается выгоднее, чем кредит

Ключевым финансовым инструментом приобретения новых автомобилей в России остается кредит. Главная причина его популярности проста и понятна: автовладельцы привыкли «платить за свое», постепенно выкупая машину. На этом фоне лизинг кажется чем-то двойственным: с одной стороны, платить проще и меньше, а с другой, машина как бы остается чужой… Но мы посмотрим на ситуацию со стороны: вот 5 случаев, когда приобретение машины в лизинг оказывается явно лучше кредита.

У вас уже есть ипотека или другой кредит

Как известно, лизинговая схема кардинально отличается от кредитной тем, что в ней собственником автомобиля является не банк, а лизингодатель – и он же берет на себя обязательства по страхованию, уплате транспортного налога, обслуживанию машины и так далее. Таким образом, лизинг не является кредитным продуктом – то есть, он никак не влияет на кредитные возможности и не зависит от кредитных обязательств. Проще говоря, если у вас уже есть ипотека или другой непогашенный кредит, получить еще один кредит на покупку новой машины может быть затруднительно – и наоборот, взяв кредит на автомобиль, покупатель машины ограничивает свои возможности по покупке недвижимости и получения новых займов до погашения текущего. Лизинг полностью решает эту проблему: приобретая автомобиль по такой схеме, вы не имеете никакой кредитной нагрузки, а потому покупка чего-то еще ограничена исключительно вашими финансовыми возможностями: можно без проблем получить кредит на квартиру, дачу или новый ремонт в доме.

Еще один сопутствующий плюс независимости лизинга от кредитов – это возможность купить новую машину даже при условии неидеальной кредитной истории или сложностей с подтверждением ежемесячного дохода. К примеру, заемщики, допускавшие просрочки платежей по кредиту, зачастую получают менее выгодные кредитные условия – а лизинг «един для всех». И еще: если ваша специфика работы предполагает неравномерность выплат – к примеру, годовые или квартальные премии при сравнительно небольшой зарплате – лизинг тоже может оказаться более простым способом купить новую машину.

У вас нет достаточной суммы для первого взноса

В большинстве своем кредитные предложения составлены с учетом первоначального взноса – причем чем больше этот взнос и меньше срок кредита, тем выгоднее оказывается предложение. Акции со «сладкими» процентами и минимальными переплатами в подавляющем большинстве случаев актуальны при оплате 60-80% стоимости автомобиля первоначальным взносом и сроке кредита, не превышающем 12 месяцев – нетрудно подсчитать, что даже для недорогой машины стоимостью в миллион это означает 600-800 тысяч первоначального взноса и ежемесячный платеж в 20-35 тысяч в месяц. Но если денег на руках не так много, а вкладывать их в ремонт подержанной машины не хочется, именно лизинг может стать выходом из ситуации.

Лизинговые программы здесь имеют сразу несколько преимуществ. Во-первых, лизинговые компании зачастую получают скидки на новые машины – то есть, и им, и покупателю автомобиль обходится дешевле. Ну а во-вторых, у крупных компаний, таких как Major, есть большой выбор лизинговых программ, предлагающих разные условия первоначального взноса – от крупного в 50-60% и до нулевого. То есть, в самом простом сценарии можно прийти в салон, имея сумму одного лизингового платежа (20-30 тысяч), и уехать на новом автомобиле.

У вас очень мало свободного времени

Кому-то эта причина может показаться надуманной: мол, зарегистрировать машину, съездить на ТО, оформить страховку, оплатить транспортный налог и переобуться – дела редкие и растворяющиеся в ежедневной рутине. Однако если вспомнить, сколько раз вы затягивали с сезонной сменой шин из-за нежелания попасть в очередь, как подгадывали ТО под зарплату, как озадачивались выбором зимних шин и страховой компании, можно иначе посмотреть на то, насколько просто и удобно делать один ежемесячный платеж и больше ни о чем не задумываться. Учитывая, что владельцем автомобиля в период лизинга является лизингодатель, именно он берет на себя обязательства по регистрации машины после покупки и ее содержанию, обслуживанию, страхованию и гарантийному ремонту. Клиенту остается просто заправляться и ездить – и к такой модели владения стремятся многие из тех, для кого машина – это просто средство передвижения, а такси и каршеринг – дорогие и неудобные полумеры.

Вы любите перемены

Как мы уже упоминали, в России модель владения автомобилем обычно предполагает его покупку и долгосрочное владение – на одной машине ездят 3-5 лет, до истечения гарантийного срока, и только потом продают, теряя 30-40% ее стоимости и начиная этот кредитный процесс сначала. Но если вы не видите смысла «выкатывать ресурс» до последнего, предпочитая свежие машины, и любите часто менять автомобили, то лизинг – это ваше решение.

Нулевой первоначальный взнос, ежемесячный платеж ниже, чем по кредиту, никаких обязательств по выкупу и сложностей с последующей продажей на вторичном рынке: просто новая машина каждый год и возможность выбора любой модели из доступных в лизинговых программах. Сменить «корейца» на «японца», через год попробовать «немца», а потом снова выбрать свежую корейскую новинку – без проблем. Купить ярко-красную машину, через год сменить ее на оранжевую, а еще через год пересесть на строгую черную – пожалуйста. Выбрать кроссовер вместо хэтчбека, а потом выяснить, за что у нас так любят седаны – никаких ограничений. Попробовать автомобиль классом выше, чтобы убедиться в том, стоит ли он переплаты, а через год принять окончательное решение – да, и это тоже в ваших руках! В общем, для тех, кто не мыслит свою жизнь без регулярных обновлений и частых перемен, именно лизинг может стать билетом в автомобильное разнообразие.

Вы пенсионер

Это условие сначала тоже может показаться странным – однако стоит взглянуть на условия выдачи крупных кредитов, чтобы вспомнить, что возраст тоже является ограничением. Обычно кредиты выдаются при условии, что срок их выплаты должен истечь до достижения заемщиком определенного возраста – так банки страхуют себя от излишних рисков. У лизинга таких ограничений нет: поскольку лизинговая машина не принадлежит заемщику, требования к нему снижены – причем не только по доходу или чистоте кредитной истории, но и по возрасту.

Есть ограничение только по минимальному возрасту клиента – он должен быть не моложе 18 лет, а вот верхняя планка не установлена. Так что если вы хотите приобрести машину, но выгодные предложения от надежных банков ограничены возрастом, можно пойти более простым путем и облегчить жизнь, вообще отказавшись от кредита, оформления, содержания и потенциальных сложностей с долговым наследством. Ведь лизинг дает главное – возможность ездить на новой машине с минимальными затратами.

Что в итоге?

На самом деле, перечисленное выше – это еще не полный список преимуществ лизинга. Можно вспомнить и значительно более низкие ежемесячные лизинговые платежи, и возможность ездить на машине, не декларируя ее в списке личного имущества, и упрощенную процедуру приобретения автомобиля в лизинг по сравнению с кредитом, и так далее. Однако, пожалуй, именно эти пять примеров – это самые наглядные случаи, когда лизинг действительно оказывается более предпочтительным, удобным и выгодным, чем кредит. Не зря на некоторых рынках он весьма популярен: например, в США лизинговые автомобили составляют до четверти всего первичного рынка. Так что этот финансовый инструмент хоть еще и не слишком привычен российским автомобилистам, но вполне заслуживает внимания наравне с хорошо знакомым кредитом.