В России у Ford Kuga всегда была довольно узкая ниша в сегменте. И первое, и второе поколение покупали, но не массово – не в последнюю очередь из-за сравнительно высоких цен. Не помогла их снизить и поднять продажи даже локализация: второе поколение с 2013 года собирали в Елабуге. Вдобавок уже в те годы Ford начал удивлять «особенностями» качества, и Kuga второго поколения – отличный пример тех тенденций. Но неужели все настолько печально, что кроссоверы в возрасте 5-10 лет уже не стоит рассматривать для покупки? Сегодня мы разберемся с особенностями старения кузова, салона и электрики этих машин, а во второй части перейдем к подвескам, моторам и трансмиссии.

Техника

Платформа Ford C в основе этой генерации – это доработанная с целью удешевления и глобализации «тележка» Ford C1, на которой было построено первое поколение модели. А потому машины похожи друг на друга по части техники: у них схожие габариты, архитектура подвесок и общее устройство. Но во втором поколении окончательно избавились от «рудиментов» платформы С1 с корнями Volvo – просторного салона, приличной шумоизоляции и интересной управляемости. Все стало проще, дешевле, теснее и жестче. В стиле Ford Focus III, который основан на той же платформе. Машину унифицировали с американским Ford Escape, который от европейских моделей отличался только наличием атмосферного мотора 2,5 в качестве базового, другими комплектациями и качеством отделки.

Кузов у Kuga цельностальной, а по типу – строго пятидверный универсал. Базовый привод – передний, расположение агрегатов – рядно-линейное, опционально был доступен полный привод с электрогидравлической муфтой BorgWarner. Подвески – МакФерсон спереди и многорычажка сзади.

Моторы – в основном наддувные бензиновые Ecoboost на 1,5, 1,6 и 2 литра, а также атмосферный 2,5. Двигатель 1,6 самый старый, им машины оснащались с 2012 по 2014 год. Он имеет мощность в 150 или 182 л.с. (коды моторов – JQMA и JTMA соответственно), причем младший вариант сочетается только с МКП, а старший – только с АКП и полным приводом. Двигатель 1,5 начали ставить с 2014 года в вариантах на 150 л.с. и 182 л.с. (версии M8MA и M9MA соответственно), а после 2016 года он получил исполнения на 120 л.с. и 176 л.с. Версии мощностью 176 и 182 л.с. могли комплектоваться полным приводом, а АКП была доступна для всех вариантов форсировки, кроме 120-сильных. Двигатели 2,0 стали доступны с 2017 года в версии на 242 л.с., а с 2019 года – на 230 л.с., причем сочетались только с полным приводом и 6-ступенчатой АКП. Двигатель 2,5 с индексом S7CB – характерный признак американской или российской версии машины. Это довольно старый 150-сильный атмосферный мотор, который сочетался только с АКП и передним приводом.

Все дизельные моторы имеют объем в 2 литра, это агрегаты совместной разработки с PSA. Их мощность – от 120 до 180 л.с., но у нас представлен в основном вариант на 140 л.с. без сажевого фильтра в сочетании с роботизированной 6-ступенчатой АКП.

Хронология

Ноябрь 2011 года. Машину представили на международном автосалоне в Лос-Анджелесе. Она стала частью экспозиции «One Ford», знаменуя единую модель для Европы и США под именами Kuga и Escape, которые до этого момента технически не имели ничего общего. Для США машина представлена с моторами 1,6 Ecoboost и 2,0 Ecoboost, только с 6-ступенчатой АКП и полным приводом для топовых версий.

Июль 2012 года. Начало продаж в США под именем Escape только с мотором на 2,5 литра и 170 л.с., 6-ступенчатой АКП 6F35 и полным приводом.

Ноябрь 2012 года. Начало продаж в Европе. Доступные на старте моторы – 1,6 Ecoboost и турбодизель 2,0 Duratorq. Бензиновые моторы имеют форсировку в 150 и 182 л.с., дизельные – 140 и 163 л.с. Бензиновые моторы комплектуются как 6-ступенчатой МКП, так и 6-ступенчатой АКП 6F35. Дизельные моторы вместо классического автомата получили 6-ступенчатый робот 6DC450.

Январь 2013 года. В России начали принимать заказы на версию с «американским» мотором 2,5 Duratec, но в версии на 150 л.с. Она доступна как с АКП, так и с механической коробкой передач, однако привод все равно только передний.

Октябрь 2014 года. Легкий рестайлинг. Замена мультимедийной системы, новые системы безопасности, замена и модернизация двигателей. Моторы 1,6 Ecoboost заменили на двигатели 1,5 той же мощности. Появились дизельные двигатели 2,0 мощностью 120, 150 и 180 л.с. Варианты на 140 и 163 л.с. более не доступны.

Июнь 2016 года. Появление 120-сильной версии мотора 1,5 Ecoboost и снижение мощности топовой версии этого мотора до 176 л.с.

Октябрь 2016 года. Рестайлинг модели. Изменения внешности, изменения большинства комплектаций, внедрение третьего поколения системы Sync, добавление многочисленных систем безопасности, включая адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения столкновений и контроля слепых зон.

Октябрь 2017 года. Новый двигатель 2,0 Ecoboost мощностью 242 л.с. – только с полным приводом и 6-ступенчатой АКП.

Июнь 2018 года. Снижение мощности мотора 2,0 Ecoboost до 230 л.с. Выпуск 176-сильной версии для рынка США прекращен.

Декабрь 2019 года. Производство модели свернуто.

Кузов

Внешние панели

При первичном осмотре автомобиля помните, что великоватые зазоры – это мелочи. Ford рассчитывал на не слишком высокое качество сборки в США и непритязательных в этом отношении зарубежных покупателей. Искать на Kuga коррозию снаружи – неблагодарное занятие. Если машина не бита, то вы отыщете только зацветающие сколы на передних кромках капота и крыши. Ну и еще в уголках площадки заднего номерного знака можно найти ржавый налет. Часто повреждения больше похожи на вздутия краски, чем на классический облезший скол. Но это совсем не такая мелочь, как может показаться: небольшое вздутие на капоте или крыше часто скрывает под собой уже сквозную дыру.

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Если хотите по-настоящему испугаться или основательно поторговаться, то стоит открыть капот и двери. Обратная сторона капота наверняка в ржавых подтеках, поскольку на герметике на заводе экономили, слив конденсата с передней кромки не обеспечили, шумоизоляции на капоте нет и конденсат копится зимой постоянно. А низы дверей – просто образец того, как делать не нужно. «Полочка» внизу двери откровенно ржавеет, причем коррозия идет изнутри, но из-за плохой адгезии ЛКП и контакта с уплотнением дверного проема проявляется она больше снаружи, чем в отверстиях сливов.

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Очень внимательные покупатели могут найти вздутия на «бархотках» стекол, точечную коррозию проемов вблизи замков и коррозию шва рамки двери около зеркал заднего вида. Но в целом поснимать уплотнители на всех дверях, включая заднюю, и заглянуть под пластик порогов при покупке Kuga очень полезно. Учтите, что металл здесь тонкий, очень легко мнется, и если были даже легкие ДТП, то поверхность деталей могли выравнивать просто шпатлевкой, а не вытягиванием без покраски. Слой ЛКП с завода очень тонкий, в японском стиле, но, правда, не слишком мягкий. Однако все равно есть опасения, что Ford Kuga второго поколения будет не слишком долгоиграющей моделью по части стойкости кузова, если на машинах возрастом в 10-12 лет уже есть много мелких проблем.

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Снизу

Даже при парадном внешнем виде автомобиля осмотр снизу обязателен. Банально потому, что здесь Kuga иногда корродирует просто удивительно сильно. К тому же тут очень неудачные пороги, которые прикрыты пластиком сверху. А внизу куча «окон», в которых накапливается грязь, а ЛКП в них легко повреждается, особенно в задней части. Причем повреждается до такой степени, что на машинах первых лет выпуска уже может зайти речь о переварке задней части порога. Это сильно проще, чем переваривать порожек целиком, но все равно операция неприятная. Впрочем, у машин с городской эксплуатацией все обычно нормально – зато сразу видно, если владелец хоть раз умудрился «засадить» машину по пороги в грязь. В этом случае без снятия пластика пороги уже не промыть, а где грязь, там и ржавчина. Заодно и лонжероны будут подгнивать.

Помимо порогов сильно страдает зона вокруг топливного бака и полы багажника. Там много поверхностной ржавчины, иногда очень глубокой. В арках, как ни странно, коррозии минимум – в основном по швам. Иногда страдают кромки арок под пластиком, но в большинстве случаев снимать вам его никто не даст: сидит он крепко. Вид снизу сильно портит еще и выхлоп, ржавеющий так активно, что на многих машинах он уже заменен.

Среди владельцев много тех, кто догадывается о том, что кузов не самый удачный, так что антикор делают многие. Жаль, что большинство не заморачивается действительно качественной обработкой с подготовкой кузова, а просто заливает слоем антигравия, под которым металл потом ржавеет даже быстрее, чем на открытом воздухе.

В багажнике у Kuga обычно сухо, может присутствовать разве что минимальная коррозия по швам. В салоне тоже сухо, а коррозии и вовсе нет. Если ковры со стороны пассажира влажные, проверьте трубку отвода конденсата с блока климата – там иногда отламываются выступы крепления. Проверьте, не вырезан ли под задним диваном лючок для доступа к бензонасосу: часто это делают грубо и не ставят крышку, что приносит в салон лишний шум и влагу. В моторном отсеке есть шансы на коррозию швов, причем как передней панели, так и «столбов». Впрочем, пока все в разумных пределах, хотя долгоиграющим кузов здесь тоже не выглядит.

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Оборудование кузова

Поскольку большая часть машин приобреталась в не слишком сложных комплектациях, то нарекания обычно простые. Фары очень мягкие и легко «пескоструятся», как и лобовое стекло от Pilkington. Фары придется полировать, а щетки стеклоочистителей менять почаще. Кстати, привод передних «дворников» слабоват. Хорошо хоть бачок омывателя на Kuga расположен низко, и такой беды, как на Mondeo – с попаданием воды из бачка в блок управления по проводке, тут нет.

С бамперов слезает краска – это не страшно, но внешний вид портит. Решеточки бампера не только установлены с дикими зазорами, но и держатся так себе. Датчики парктроника тоже закреплены не очень хорошо. Задняя и передняя «лыжи» бамперов царапаются – это весьма непрактичное решение для кроссовера. Если автомобиль оснащен бесключевым доступом, то ручки могут быть «расходником»: во влажном климате контактная группа не живет. А вот на задней двери кнопка открытия достаточно надежная.

Если в машине есть панорамная крыша, то эта роскошь может огорчить владельца непонятными скрипами. Причина в том, что стекло трется о резину в совсем неочевидных точках, и догадаться, что оно трется в центре или где-то в уголках, сложно – стекло хорошо распределяет звук. Вдобавок даже смазка силиконом спасает не всегда. На машинах до 2016 года выпуска может постукивать крепление рейлинга к крыше сзади. Иногда стучат петли задней двери. Кстати, ее уплотнения не очень удачные, зимой их продувает. Центральный замок и стеклоподъемники не слишком докучают поломками: отказы тросового привода стекол случаются, но единичные. В целом же большую часть проблем можно описать как «мелочи жизни».

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Салон

Салон довольно красивый – жаль, что он теснее, чем у прошлого поколения. А что багажник стал больше, так это оценят не все. Впрочем, агрессивно-азиатский стиль оформления с яркими стрелками и шкалами, сложной формой приборной панели и с достаточно продвинутой мультимедийной системой Sync 3 достаточно практичен, а потому заслуженно имеет поклонников. Кстати, обновления на Sync – это одно из развлечений владельцев, а погибшая при этом мультимедийка для спецов по Ford – дело привычное.

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Жаль, что износостойкость как обшивки руля, так и рукоятки КП, а заодно и сидений сильно ниже среднего уровня. Уже после сотни тысяч пробега следы былого заметны, и химчисткой их не скрыть. У водительского сиденья могут ослабнуть болты крепления, и оно начнет постукивать. Правда, все это меняется и стоит недорого, а пластиковые элементы достаточно удачны, да к тому же тоже доступны на китайских онлайн-барахолках новыми в приличном качестве.

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Климатическая установка на Kuga 2 не самая удачная. Встречаются отказы блока управления из-за неудачной проводки к датчикам и внутренних программных сбоев, свист вентилятора на малых оборотах, сбои позиционирования заслонок, «трансформаторный» звук от вентилятора датчика температуры в ногах водителя… И это еще далеко не полный набор типовых неисправностей. Хорошо, что глобально в «железе» ничего не ломается, разве что радиатор кондиционера откровенно слабоват. Но это общая черта большей части современных автомобилей даже сильно выше классом.

Электрика

При достаточно удачной в целом электрике у этого поколения Kuga есть как минимум одно крайне уязвимое место. Это система «умного заряда» аккумулятора на большинстве машин, которая убивает как батарею, так и генератор. В общем же проблем по электрике машины пока доставляют минимум. Но стоит отметить очень бюджетное исполнение как большинства блоков, так и проводки. А из-за дешевых разъемов чаще всего сбоят подушки безопасности и элементы климатики. Ну и спасибо разработчикам машины, которые вынесли не совсем герметичные блоки парктроника под бамперы, установили ручки бесключевого доступа, которые боятся воды, и мотор вентилятора радиатора со встроенным контроллером невысокого качества, который тоже боится влаги. Скорее всего, по мере старения машин эти проблемы будут проявляться все чаще и чаще.

Ну а пока владельцы меняют аккумуляторы раз в год-два и думают, что делать – то ли снимать предохранитель F22 и мириться с неработоспособностью удачных систем автозапуска, то ли как-то справляться с системой управления зарядом аккумулятора. В целом, дилерское ПО позволяет отключить большую часть этой системы, не убирая предохранитель, нужно лишь выключить опции «Battery Monitor Sensing And Regenerative Charging State» и «Regenerative Charging and Battery Refresh Status», но настроить нормальную работу системы никто не может. То напряжение заряда нулевое, то оно скачет до 15 с гаком вольт, причем даже при полностью заряженном и разогретом аккумуляторе, что вредит и аккумулятору, и генератору. Причина большинства проблем – в кривом ПО, а не в неудачном датчике тока на минусовой клемме и отсутствии внятной процедуры его калибровки. И, к сожалению, это лишь видимая часть айсберга программных недоработок в этой машине. Потому что самые большие проблемы зарыты в блоке управления двигателем, о чем мы поговорим чуть позже.

Промежуточный итог

Пока эти машины свежие, проблемы с кузовом не выглядят фатальными, да и мелкие отказы климатики и электрики – тоже. Износостойкость салона – вопрос вообще второстепенный, если вы не планируете ездить на машине вечно. Но не покидает ощущение, что второе поколение делали спустя рукава, игнорируя очевидные недоработки и мелкие неприятности, экономя копейки, но создавая проблем на рубль. Впрочем, не будем забегать вперед – во второй части материала нам еще предстоит выяснить, как проявляют себя подвески, моторы и трансмиссии Ford Kuga этой генерации.