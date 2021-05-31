К таким причинам относили смелые, но неудачные конструкции, прототипы будущих серийных вариантов, машины, не одобренные военными заказчиками, многочисленные технические и производственные трудности, отсутствие сложных агрегатов, финансовые проблемы и т. д.
Редкие двухосные автомобили Горьковского автозавода
ГАЗ-63В/63АВ (1954 год)
На фоне серийных грузовиков ГАЗ-63 единственными малоизвестными образцами считались три опытных автомобиля ГАЗ-63В и ГАЗ-63АВ с лебёдками, созданные для повышения боковой устойчивости. На них устанавливали расширенную на 80-100 мм колею, изогнутые лонжероны рамы, понижавшие кузов на 70 мм, съёмную крышу, расширенные крылья и приземистый капот. Эти работы успеха не имели и были прекращены.
ГАЗ-68 (1948-1949 гг.)
Четыре опытных лёгких колёсных артиллерийских тягача ГАЗ-68 или АТК-Л были выполнены в духе американских низкопрофильных военных машин, но базировались на укороченном шасси грузовика ГАЗ-63 с задними рычажными амортизаторами, передней лебёдкой, деревянными или металлическими кузовами с тентом и продольными скамейками для расчёта буксируемого орудия. С постановкой на конвейер автомобилей ГАЗ-63 выпуск этой машины посчитали нецелесообразным.
ГАЗ-62 первой серии (1952-1955 гг.)
В рамках создания однотонного семейства многоцелевых военных автомобилей в октябре 1952-го был собран первый капотный образец 76-сильной машины ГАЗ-62 с интегрированной кабиной, девятиместным металлическим кузовом с продольными скамьями и съёмным тентом. ГАЗ-62А комплектовали передней лебёдкой. Оба были унифицированы с грузовиками ГАЗ-63 и ГАЗ-51, опытным 1,5-тонным вариантом ГАЗ-56 и бронемашинами БТР-40.
До 1955 года было собрано и испытано пять машин с герметизированными тормозами, дифференциалами повышенного трения и разными типами колёс, но свободных мощностей в Горьком и Ульяновске для них не оказалось.
ГАЗ-62 второй серии (1959-1962 гг.)
Бескапотные грузовички ГАЗ-62 представляли собой принципиально новую конструкцию с открытой кабиной над серийным 70-сильным двигателем, рядом перспективных агрегатов и откидными скамьями в кузовах трёх типов вместимостью до 10 человек. Славу им принёс революционный бензиновый мотор в 80 л.с. с форкамерно-факельным зажиганием, впервые в мире установленный на военные автомобили.
К другим конструктивным новинкам относились главные гипоидные передачи, система регулирования давления в шинах, кулачковые межколёсные дифференциалы повышенного трения и подвески с телескопическими гидроамортизаторами.
Их собрали всего лишь 69 экземпляров, от которых военные отказались в пользу нового армейского грузовика ГАЗ-66.
Редкие трёхосные грузовики Московского завода ЗИС и ЗИЛ
Первые прототипы ЗИС-151 (1946-1947 гг.)
После войны первой армейской машиной 2,5-тонного класса стал ЗИС-151 (6х6). Первый грузовик был собран в мае 1946-го и, естественно, внешне напоминал «Студебекер» с американскими мостами, раздаточной коробкой и советским двигателем ЗИС-120.
Осенью появился второй, более перспективный односкатный вариант со средним проходным мостом и кабиной с передней облицовкой от ЗИСа-150. На испытаниях он показал лучшие результаты и впоследствии носил неофициальный индекс ЗИС-151-1.
Несмотря на это, военные отдали предпочтение первому грузовику с задними двускатными колёсами и цельнометаллической кабиной с полукруглой или прямоугольной решёткой радиатора, который имел заводское обозначение ЗИС-151-2.
Перспективные разработки на базе ЗИС-151 (1953-1956 гг.)
В процессе серийного производства грузовики ЗИС-151 служили основой обширного семейства экспериментальных машин поисковых конструкций для оценки эффективности компоновочных решений, силовых агрегатов и систем повышения проходимости.
К ним относились с десяток опытных образцов со всеми односкатными колёсами, специальными кабинами, низкопрофильными кузовами, облегчённой ходовой частью, блокировкой дифференциалов, новым оперением и системой регулирования давления воздуха во всех шинах с внешней подкачкой. Некоторые из них стали предшественниками грузовиков ЗИЛ-157 и ЗИЛ-131.
Прототипы грузовиков ЗИЛ-157 (1953-1958 гг.)
Конструктивной основой семейства ЗИЛ-157 являлись опытные образцы на шасси ЗИС-151 со всеми односкатными колёсами, усиленными двигателями и системой подкачки шин с внешним подводом воздуха. Весной 1955-го был создан прототип ЗИС-151Г, обладавший всеми этими качествами, который вскоре превратился в облегчённый 110-сильный вариант ЗИС-Э157.
В процессе постановки на конвейер автомобилей ЗИЛ-157 эта конструкция получила внутренний подвод воздуха к шинам через цапфы между подшипниками колёсных ступиц.
О малоизвестных прототипах многоцелевого грузового семейства ЗИЛ-131 мы уже рассказывали.
Первые уральские вездеходы «Урал-381» (1957 год)
Исключением в семействе модернизированных гражданских трёхтонок Уральского автозавода из Миасса были два пробных военизированных грузовика «Урал-381» (4х4) с задними двускатными колёсами. Их оборудовали двигателем в 104-114 сил, передними мостами от ГАЗ-63 или собственной конструкции, а также разными шарнирами равных угловых скоростей. После испытаний машины были признаны устаревшими и не укладывались в новые военные требования.
НАМИ-020 – малоизвестный прототип «Урала-375» (1956-1957 гг.)
В соответствии с принятыми Министерством обороны СССР тактико-техническими требованиями к будущему поколению полноприводных армейских автомобилей с 1953 года в Научном автомоторном институте (НАМИ) разрабатывался капотный пятитонный армейский грузовик НАМИ-020 с односкатной ошиновкой. В 1956-м он был собран и испытан на опытном заводе института.
Оперение и цельнометаллическую кабину с откидными стёклами, глухими боковинами капота и люком в крыше изготовил Горьковский автозавод. Цельнометаллическая грузовая платформа снабжалась тремя рядами продольных откидных скамеек для личного состава и съёмным тентом. Под ней помещалась лебёдка с горизонтальным барабаном и возможностью вывода троса вперед и назад.
На НАМИ-020 стоял экспериментальный верхнеклапанный двигатель V8 мощностью 180 сил с предпусковым подогревателем, электрическим стартером и дублирующей пневматической системой запуска. Синхронизированная пятиступенчатая коробка передач Ярославского автозавода работала с двухступенчатой раздаточной коробкой с несимметричным межосевым дифференциалом и механизмом выключения переднего моста. В приводе передних колёс использовались шариковые шарниры равных угловых скоростей. Задняя тележка со средним проходным мостом, подвешенная на продольных балансирных рессорах, была оборудована симметричным межосевым дифференциалом с пневматической блокировкой.
Редкими для своего времени новинками являлись герметизированные колёсные барабанные тормоза с гидропневматическим приводом, рулевой механизм с гидроусилителем, гидроподъёмник запасного колеса и подогрев аккумуляторов.
На войсковых испытаниях 1956-1957 годов, проведённых на полигоне 21 НИИИ и в разных климатических зонах, был представлен доработанный армейский вариант НАМИ-020 с десятью воздухозаборными отверстиями на обеих боковинах капота и светомаскировочными фарами. Он преодолевал снежную целину до одного метра, броды глубиной до 1,2 метра, развивал скорость 75 км/ч и буксировал пятитонный прицеп.
По результатам государственных испытаний НАМИ-020 был рекомендован к серийному производству на Уральском автозаводе, и в мае 1957 года его передали в Миасс для ознакомления.
Экспериментальный урало-московский «Урал-375» (1958-1961 гг.)
Достаточно короткий подготовительный период для изучения грузовика НАМИ-020 завершился весной 1958 года, когда на Уральском автозаводе были созданы два собственных грузовика УралЗИС-НАМИ-375, кардинально отличавшиеся от московского прототипа. На них установили цельнометаллические кабины собственной конструкции и от будущего ЗИЛа-131, новые унифицированные ведущие мосты, рулевые механизмы, дисковые колёса и модернизированную подвеску.
Совместно с конструкторами НАМИ была проведена работа по устранению замечаний и подготовке технической документации для организации серийного производства автомобиля. В январе 1961-го итогом их деятельности стал массовый армейский грузовик «Урал-375».
На заглавной фотографии – уникальный военный грузовик НАМИ-020, построенный в Москве и практически полностью переделанный на Урале, кроме системы регулирования давления воздуха в шинах.
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