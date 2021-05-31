ГАЗ-68, ЗиС-121, Урал-381, НАМИ-020 и другие: малоизвестные послевоенные грузовики, не пошедшие в серию

За короткий период выпуска многочисленных полноприводных военных грузовиков для советских Вооруженных сил, построенных в послевоенные годы, было создано немало автотехники, которая скрупулезно разрабатывалась в секретных КБ и испытывалась на дальних полигонах, но по разным причинам серийно так и не выпускалась.

К таким причинам относили смелые, но неудачные конструкции, прототипы будущих серийных вариантов, машины, не одобренные военными заказчиками, многочисленные технические и производственные трудности, отсутствие сложных агрегатов, финансовые проблемы и т. д.

Редкие двухосные автомобили Горьковского автозавода

ГАЗ-63В/63АВ (1954 год)

На фоне серийных грузовиков ГАЗ-63 единственными малоизвестными образцами считались три опытных автомобиля ГАЗ-63В и ГАЗ-63АВ с лебёдками, созданные для повышения боковой устойчивости. На них устанавливали расширенную на 80-100 мм колею, изогнутые лонжероны рамы, понижавшие кузов на 70 мм, съёмную крышу, расширенные крылья и приземистый капот. Эти работы успеха не имели и были прекращены.



Опытный грузовик ГАЗ-63В повышенной устойчивости с расширенной колеёй и люком в крыше

Экспериментальный открытый вариант ГАЗ-63АВ с пониженной установкой кузова и снятой крышей

ГАЗ-68 (1948-1949 гг.)



Четыре опытных лёгких колёсных артиллерийских тягача ГАЗ-68 или АТК-Л были выполнены в духе американских низкопрофильных военных машин, но базировались на укороченном шасси грузовика ГАЗ-63 с задними рычажными амортизаторами, передней лебёдкой, деревянными или металлическими кузовами с тентом и продольными скамейками для расчёта буксируемого орудия. С постановкой на конвейер автомобилей ГАЗ-63 выпуск этой машины посчитали нецелесообразным.



Прототип низкопрофильного автомобиля ГАЗ-68 с открытой кабиной и деревянным кузовом

Автомобиль ГАЗ-68 с двухместной кабиной, металлическим тентованным кузовом и лебёдкой

ГАЗ-62 первой серии (1952-1955 гг.)



В рамках создания однотонного семейства многоцелевых военных автомобилей в октябре 1952-го был собран первый капотный образец 76-сильной машины ГАЗ-62 с интегрированной кабиной, девятиместным металлическим кузовом с продольными скамьями и съёмным тентом. ГАЗ-62А комплектовали передней лебёдкой. Оба были унифицированы с грузовиками ГАЗ-63 и ГАЗ-51, опытным 1,5-тонным вариантом ГАЗ-56 и бронемашинами БТР-40.



Опытный однотонный автомобиль ГАЗ-62 первой серии с запасным колесом в боковой нише кузова

Зимние испытания многоцелевого автомобиля ГАЗ-62А с лебёдкой и широкопрофильными шинами

До 1955 года было собрано и испытано пять машин с герметизированными тормозами, дифференциалами повышенного трения и разными типами колёс, но свободных мощностей в Горьком и Ульяновске для них не оказалось.



Заводские испытания вездехода ГАЗ-62А с лебёдкой на пересеченной местности

ГАЗ-62 второй серии (1959-1962 гг.)



Бескапотные грузовички ГАЗ-62 представляли собой принципиально новую конструкцию с открытой кабиной над серийным 70-сильным двигателем, рядом перспективных агрегатов и откидными скамьями в кузовах трёх типов вместимостью до 10 человек. Славу им принёс революционный бензиновый мотор в 80 л.с. с форкамерно-факельным зажиганием, впервые в мире установленный на военные автомобили.



Армейские 1,1-тонные грузовики ГАЗ-62 второй серии с разными видами цельнометаллических кузовов

К другим конструктивным новинкам относились главные гипоидные передачи, система регулирования давления в шинах, кулачковые межколёсные дифференциалы повышенного трения и подвески с телескопическими гидроамортизаторами.



Компактный ГАЗ-62 с двухместной кабиной и упрощенным коробчатым кузовом с раздельными тентами

Окончательный вариант грузовика ГАЗ-62 с кузовом третьего типа на территории НАМИ. 1960 год

Их собрали всего лишь 69 экземпляров, от которых военные отказались в пользу нового армейского грузовика ГАЗ-66.



Редкие трёхосные грузовики Московского завода ЗИС и ЗИЛ

Первые прототипы ЗИС-151 (1946-1947 гг.)

После войны первой армейской машиной 2,5-тонного класса стал ЗИС-151 (6х6). Первый грузовик был собран в мае 1946-го и, естественно, внешне напоминал «Студебекер» с американскими мостами, раздаточной коробкой и советским двигателем ЗИС-120.

Осенью появился второй, более перспективный односкатный вариант со средним проходным мостом и кабиной с передней облицовкой от ЗИСа-150. На испытаниях он показал лучшие результаты и впоследствии носил неофициальный индекс ЗИС-151-1.



Прототип военного автомобиля ЗИС-151-1 на односкатных колёсах и с облицовкой от ЗИС-150. Осень 1946 года

Несмотря на это, военные отдали предпочтение первому грузовику с задними двускатными колёсами и цельнометаллической кабиной с полукруглой или прямоугольной решёткой радиатора, который имел заводское обозначение ЗИС-151-2.



Первый образец грузовика ЗИС-151-2 с задними двускатными колёсами и прямоугольной решёткой радиатора. Май 1946 года

Перспективные разработки на базе ЗИС-151 (1953-1956 гг.)



В процессе серийного производства грузовики ЗИС-151 служили основой обширного семейства экспериментальных машин поисковых конструкций для оценки эффективности компоновочных решений, силовых агрегатов и систем повышения проходимости.



Испытания пробного облегченного грузовика ЗИС-121Г с односкатной ошиновкой всех колёс без подкачки шин. 1953 год

К ним относились с десяток опытных образцов со всеми односкатными колёсами, специальными кабинами, низкопрофильными кузовами, облегчённой ходовой частью, блокировкой дифференциалов, новым оперением и системой регулирования давления воздуха во всех шинах с внешней подкачкой. Некоторые из них стали предшественниками грузовиков ЗИЛ-157 и ЗИЛ-131.



Экранированный армейский грузовик ЗИС-128 с системой регулирования давления в шинах. 1954-1955 гг.

Опытный артиллерийский тягач ЗИС-128А с лебёдкой и низкопрофильным кузовом для перегрузки амуниции. 1954-1955 гг.

Прототипы грузовиков ЗИЛ-157 (1953-1958 гг.)



Конструктивной основой семейства ЗИЛ-157 являлись опытные образцы на шасси ЗИС-151 со всеми односкатными колёсами, усиленными двигателями и системой подкачки шин с внешним подводом воздуха. Весной 1955-го был создан прототип ЗИС-151Г, обладавший всеми этими качествами, который вскоре превратился в облегчённый 110-сильный вариант ЗИС-Э157.



Модернизированный грузовик ЗИС-Э157 с внешней системой регулирования давления воздуха. 1955 год

В процессе постановки на конвейер автомобилей ЗИЛ-157 эта конструкция получила внутренний подвод воздуха к шинам через цапфы между подшипниками колёсных ступиц.



О малоизвестных прототипах многоцелевого грузового семейства ЗИЛ-131 мы уже рассказывали.



Первый прототип ЗИЛ-131А с опытным двигателем V6, цельнометаллической платформой и люком на крыше. 1956 год

Последний прототип ЗИЛ-3Э131 со 150-сильным двигателем от опытного грузовика ЗИЛ-130А. Июль 1959 год

Первые уральские вездеходы «Урал-381» (1957 год)



Исключением в семействе модернизированных гражданских трёхтонок Уральского автозавода из Миасса были два пробных военизированных грузовика «Урал-381» (4х4) с задними двускатными колёсами. Их оборудовали двигателем в 104-114 сил, передними мостами от ГАЗ-63 или собственной конструкции, а также разными шарнирами равных угловых скоростей. После испытаний машины были признаны устаревшими и не укладывались в новые военные требования.



Военизированный грузовик «Урал-381» с передним мостом от вездехода ГАЗ-63

Второй «Урал-381» с упрощённым передним мостом собственной конструкции (архив В.Дмитриева)

НАМИ-020 – малоизвестный прототип «Урала-375» (1956-1957 гг.)



В соответствии с принятыми Министерством обороны СССР тактико-техническими требованиями к будущему поколению полноприводных армейских автомобилей с 1953 года в Научном автомоторном институте (НАМИ) разрабатывался капотный пятитонный армейский грузовик НАМИ-020 с односкатной ошиновкой. В 1956-м он был собран и испытан на опытном заводе института.



Революционный для своего времени экспериментальный армейский грузовик НАМИ-020. 1956 год​

Оперение и цельнометаллическую кабину с откидными стёклами, глухими боковинами капота и люком в крыше изготовил Горьковский автозавод. Цельнометаллическая грузовая платформа снабжалась тремя рядами продольных откидных скамеек для личного состава и съёмным тентом. Под ней помещалась лебёдка с горизонтальным барабаном и возможностью вывода троса вперед и назад.



Фрагменты испытаний автомобиля НАМИ-020 в различных регионах Советского Союза. 1956-1957 гг.​

На НАМИ-020 стоял экспериментальный верхнеклапанный двигатель V8 мощностью 180 сил с предпусковым подогревателем, электрическим стартером и дублирующей пневматической системой запуска. Синхронизированная пятиступенчатая коробка передач Ярославского автозавода работала с двухступенчатой раздаточной коробкой с несимметричным межосевым дифференциалом и механизмом выключения переднего моста. В приводе передних колёс использовались шариковые шарниры равных угловых скоростей. Задняя тележка со средним проходным мостом, подвешенная на продольных балансирных рессорах, была оборудована симметричным межосевым дифференциалом с пневматической блокировкой.



Схема грузовика НАМИ-020 со множеством новых конструктивных находок

Редкими для своего времени новинками являлись герметизированные колёсные барабанные тормоза с гидропневматическим приводом, рулевой механизм с гидроусилителем, гидроподъёмник запасного колеса и подогрев аккумуляторов.



Доработанный армейский вариант НАМИ-020 с откидными скамьями в кузове (архив 21 НИИЦ)

На военных испытаниях обновлённый грузовик с воздухозаборными отверстиями на боковинах капота (архив 21 НИИЦ)

На войсковых испытаниях 1956-1957 годов, проведённых на полигоне 21 НИИИ и в разных климатических зонах, был представлен доработанный армейский вариант НАМИ-020 с десятью воздухозаборными отверстиями на обеих боковинах капота и светомаскировочными фарами. Он преодолевал снежную целину до одного метра, броды глубиной до 1,2 метра, развивал скорость 75 км/ч и буксировал пятитонный прицеп.



Окончательный вариант грузовика НАМИ-020 внешне отличался лишь светомаскировочными фарами (архив 21 НИИЦ)

По результатам государственных испытаний НАМИ-020 был рекомендован к серийному производству на Уральском автозаводе, и в мае 1957 года его передали в Миасс для ознакомления.



Экспериментальный урало-московский «Урал-375» (1958-1961 гг.)

Достаточно короткий подготовительный период для изучения грузовика НАМИ-020 завершился весной 1958 года, когда на Уральском автозаводе были созданы два собственных грузовика УралЗИС-НАМИ-375, кардинально отличавшиеся от московского прототипа. На них установили цельнометаллические кабины собственной конструкции и от будущего ЗИЛа-131, новые унифицированные ведущие мосты, рулевые механизмы, дисковые колёса и модернизированную подвеску.



Прототип бортового грузовика УралЗИС-НАМИ-375 с жёсткой кабиной. 1958 год (архив УралАЗ)

Совместно с конструкторами НАМИ была проведена работа по устранению замечаний и подготовке технической документации для организации серийного производства автомобиля. В январе 1961-го итогом их деятельности стал массовый армейский грузовик «Урал-375».



На заглавной фотографии – уникальный военный грузовик НАМИ-020, построенный в Москве и практически полностью переделанный на Урале, кроме системы регулирования давления воздуха в шинах.

