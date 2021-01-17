Трёхосный капотный ЗИЛ-131 со всеми односкатными колёсами являлся первым отечественным армейским грузовиком среднего класса грузоподъемностью 3,5 тонны при эксплуатации на местности, который во время работы на дорогах с твёрдым покрытием доставлял армейские грузы массой до пяти тонн. Выпускавшийся в течение 34 лет ЗИЛ-131 стал основным грузовиком Советской армии и главной базой обширного семейства специальной военной автотехники.
Предшественники ЗИЛ-131 (1956-1966 гг.)
Опытные грузовики с маркировкой ЗИЛ-131 появились в 1956 году, но потом потребовалось целое десятилетие, чтобы довести их до совершенства и поставить на конвейер. Камнем преткновения был перспективный силовой агрегат V8, и потому трёхтонный первенец ЗИЛ-131А получил 135-сильный мотор V6 и агрегаты от машин ЗИС-151, ЗИЛ-157К и пробного гражданского образца ЗИЛ-130.
Результатом этих комбинаций стал второй 2,5-тонный гибрид ЗИЛ-131 с наименованием ЗИЛ-165 и шестицилиндровым двигателем в 125 сил. В 1959-м на испытания поступил третий ЗИЛ-131 с пробным мотором V8 мощностью 148 л.с., ставший реальной базой будущей серийной машины.
Серийные автомобили ЗИЛ-131 (1966-1990 гг.)
Долгий процесс созидания ЗИЛа-131 завершился в декабре 1966-го, серийный выпуск удалось развернуть только через год. Автомобиль оснащался совершенным для своего времени двигателем V8 мощностью 150 л.с., экранированным электрооборудованием, приводом передних колёс с шариковыми шарнирами, рулевым механизмом с гидроусилителем, регулировкой давления воздуха в шинах и цельнометаллической кабиной с панорамным лобовым стеклом. На части машин спереди монтировали пятитонную лебёдку.
В процессе серийного производства ЗИЛ-131 постоянно совершенствовался и оснащался новыми узлами и мелкими деталями, но его внешние черты практически не менялись. В апреле 1974-го всему семейству был присвоен почётный государственный Знак качества.
Развитием базовой модели был седельный тягач ЗИЛ-131В с укороченной рамой и полуавтоматическим сцепным устройством, служивший для буксировки на шоссе полуприцепов полной массой до 12 тонн и на местности – 7,5 тонн.
В конце 70-х единственной и неудачной попыткой перейти на новый военный автомобиль стали экспериментальные образцы ЗИЛ-131М с многотопливным двигателем V8 в 170 сил, удлинённым капотом и разными исполнениями облицовки передка.
В 1986-м с конвейера начал сходить экономичный базовый автомобиль ЗИЛ-131Н с полезной нагрузкой 3,75 тонны и модернизированным 150-сильным мотором. Внешне он отличался едиными блоками фар с подфарниками, указателями поворотов на передних крыльях и тентом от КамАЗа. Эти наиболее удачные машины 131-го семейства имели достаточно высокий спрос в СССР и поступали в армии социалистических и соседних стран.
Обновленный седельный тягач ЗИЛ-131НВ с увеличенной нагрузкой на сцепное устройство, передней лебёдкой и двумя «запасками» за кабиной в составе автопоездов развивал скорость 75 км/ч.
Выпуск на Московском автозаводе всех версий 131-го ЗИЛа завершился в 1990 году.
Военные варианты и оборудование на шасси ЗИЛ-131
В советских Вооруженных силах и в армиях зарубежных стран грузовики ЗИЛ-131 применялись для перевозки 18-24 человек на продольных или поперечных скамьях в кузове, установки армейских надстроек и буксировки прицепов и артиллерийских систем малого и среднего калибра.
В войсках грузовики дооборудовали светомаскировочными фарами, стойками для личного оружия, приборами ночного видения, ящиками для военных карт, а в ряде стран на них монтировали ферменные рамы для демонстрационного показа ракетного вооружения.
В 1980-е военный завод № 38 собрал опытный вариант серийного автомобиля ЗИЛ-131Н для перевозки военнослужащих в холодное время года. Его оборудовали автономной отопительно-вентиляционной установкой с дымовой трубой, смонтированной между кабиной и утеплённым кузовом.
Военизированные седельные тягачи серии 131В обычно работали в сцепе со штатными одно- и двухосными полуприцепами, разработанными по заказу Министерства обороны, и перевозили крупногабаритные грузы, секции мостовых переправ и мостостроительное оборудование.
Типовые кузова-фургоны
Первоначально на ЗИЛе-131 монтировали типовые армейские кузова КУНГ-1М в нескольких исполнениях. В конце 60-х, когда началась унификация войсковых фургонов, специально для него был налажен выпуск герметизированных бескаркасных конструкций К-131 и каркасно-металлических КМ-131 с характерными плоскими скосами крыши, смотровыми окнами и системами жизнеобеспечения. Помимо различного оборудования в них длительное время могли находиться члены экипажа, выполнявшие свои обязанности при экстремальных температурах, высокой влажности и в условиях радиоактивного заражения.
Радиотехнические средства связи и управления
Основная масса новых лёгких, прочных и безопасных кузовов, базировавшихся на экранированных шасси ЗИЛ-131, применялась для размещения в них многочисленных систем радиосвязи, радиолокации, разведки и управления войсками, общее количество которых достигало нескольких сотен исполнений.
Приоритет в этой области постепенно перешёл к автономным радиорелейным станциям, создававшим последовательные участки линий армейской связи протяженностью до 300 километров. Они снабжались разными видами антенн высотой до 20 метров, наборами кабельных катушек и собственными бензоэлектрическими агрегатами.
Период 60–70-х годов считался расцветом советских мобильных радиолокационных систем разной мощности и назначения. Их основой считался аэродромный радиолокатор РСП-7Т с дальностью действия 180 км, созданный для автомобиля ЗИЛ-157 и переставленный на ЗИЛ-131. Он также применялся для контроля перемещений самолётов в районе аэродромов и обеспечения их посадки в сложных метеорологических условиях.
В середине 70-х развитием прежней системы П-15М стала радиолокационная двухкоординатная станция П-19 «Дунай» на двух грузовиках ЗИЛ-131 с аппаратурой управления, складным поворотным антенным устройством и агрегатами электропитания. Её назначением были разведка и обнаружение воздушных целей на разных высотах и дальности до 160 километров, определение их координат, опознавание и передача информации на командные пункты или зенитные комплексы.
На обзорной станции дальнего обнаружения 1Л117 на расстояние до 350 км использовались два грузовика ЗИЛ-131 со специальными кузовами, в которых было смонтировано оборудование приёмопередающей станции и кабина первичной и вторичной обработки полученной информации.
В 70-80-е в состав автономной радиолокационной станции кругового обзора П-37 «Меч», служившей для обнаружения воздушных объектов и обеспечения управления воздушным движением, входили машина на шасси ЗИЛ-131 с аппаратурой управления режимом работы локатора в кузове КУНГ-1М и двухосные прицепы с антеннами и электростанциями. Дальность обзора достигала 350 километров, точность определения координат – 500 метров.
Менее обширным, чем для ГАЗа-66, являлся набор войсковых аппаратных на грузовиках ЗИЛ-131 с кузовами К-131 и КУНГ-1М. В него входили телеграфные аппаратные и машины уплотнения связи ракетных комплексов в семи вариантах исполнения.
Подвижный пункт ПУ-1 на двух автомобилях с типовыми фургонами применялся для управления дивизионом оперативно-тактического ракетного комплекса 9К72. В них размещались рабочие столы, первая советская электронно-вычислительная машина для расчёта полётного задания, телеграфное печатающее устройство и коммутатор, а также бензиновый электроагрегат.
К мобильным командно-штабным машинам высокого уровня относился комплекс МШ-1 на базе ЗИЛ-131 с цельнометаллическим кузовом КМ-131, в котором размещались рабочие столы для командиров и операторов, полки и шкафы для документации, системы жизнеобеспечения, электроснабжения, вентиляции и отопления. В буксируемом прицепе ПШ-1 находились места для отдыха боевых расчётов, санитарный блок и ёмкости для вспомогательного имущества.
В конце 60-х в категории машин обеспечения работоспособности средств дальней связи появились лёгкие мачтовые опоры ФЛ-95 «Сосна» с телескопическими стрелами высотой до 35 метров, служившие для механизированного подъёма приемо-передающих устройств станций радиорелейной и тропосферной связи.
Такие устройства базировались на грузовиках ЗИЛ-131/131Н с откидными опорами и раздвижными телескопическими секциями длиной до шести метров с приводом от гидронасоса, работавшего от коробки отбора мощности автомобиля. Для повышения устойчивости применялись тросовые растяжки, обеспечивавшие стрелам вертикальное положение при скорости ветра до 30 метров в секунду.
На заглавной фотографии – главный грузовик Советской армии ЗИЛ-131Н средней грузоподъемности, хранившийся в коллекции Московского автозавода.
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Самый массовый согласен. А на самый лучший ЗиЛ -131 не то что бы не тянет, нет, он самый худший. Если сравнивать его с Уралом, Газ-66, и тем более Камазом. Мощности двигателя никогда не хватало, регулярные поломки, расход топлива. вне дорог идти за танками очень ограниченно годен