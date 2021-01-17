История известного военного полноприводного грузовика ЗИЛ-131 повышенной проходимости, созданного целиком и полностью силами советских инженеров с некой оглядкой на американские стандартизованные машины М34, тесно переплеталась с развитием практически всех других автомобилей Московского автозавода третьего поколения.

Трёхосный капотный ЗИЛ-131 со всеми односкатными колёсами являлся первым отечественным армейским грузовиком среднего класса грузоподъемностью 3,5 тонны при эксплуатации на местности, который во время работы на дорогах с твёрдым покрытием доставлял армейские грузы массой до пяти тонн. Выпускавшийся в течение 34 лет ЗИЛ-131 стал основным грузовиком Советской армии и главной базой обширного семейства специальной военной автотехники.

Предшественники ЗИЛ-131 (1956-1966 гг.)

Опытные грузовики с маркировкой ЗИЛ-131 появились в 1956 году, но потом потребовалось целое десятилетие, чтобы довести их до совершенства и поставить на конвейер. Камнем преткновения был перспективный силовой агрегат V8, и потому трёхтонный первенец ЗИЛ-131А получил 135-сильный мотор V6 и агрегаты от машин ЗИС-151, ЗИЛ-157К и пробного гражданского образца ЗИЛ-130.

Первый прототип ЗИЛ-131А с опытным двигателем V6 и люком в крыше кабины. 1956 год

Результатом этих комбинаций стал второй 2,5-тонный гибрид ЗИЛ-131 с наименованием ЗИЛ-165 и шестицилиндровым двигателем в 125 сил. В 1959-м на испытания поступил третий ЗИЛ-131 с пробным мотором V8 мощностью 148 л.с., ставший реальной базой будущей серийной машины.



Промежуточный вариант ЗИЛ-165 с кабиной и оперением от пробного двухосного автомобиля ЗИЛ-130А. 1957 год

Опытный грузовик ЗИЛ-131 с характерным аллигаторным капотом и «хищной» штампованной облицовкой. 1959 год

Серийные автомобили ЗИЛ-131 (1966-1990 гг.)​

Долгий процесс созидания ЗИЛа-131 завершился в декабре 1966-го, серийный выпуск удалось развернуть только через год. Автомобиль оснащался совершенным для своего времени двигателем V8 мощностью 150 л.с., экранированным электрооборудованием, приводом передних колёс с шариковыми шарнирами, рулевым механизмом с гидроусилителем, регулировкой давления воздуха в шинах и цельнометаллической кабиной с панорамным лобовым стеклом. На части машин спереди монтировали пятитонную лебёдку.



Предсерийный ЗИЛ-131 с окошками на крыше во время приёмочных испытаний. 1966 год (архив 21 НИИЦ)

Основной грузовик Советской армии ЗИЛ-131, внешне не отличавшийся от своих прототипов. 1977 год (фото автора)

В процессе серийного производства ЗИЛ-131 постоянно совершенствовался и оснащался новыми узлами и мелкими деталями, но его внешние черты практически не менялись. В апреле 1974-го всему семейству был присвоен почётный государственный Знак качества.



Развитием базовой модели был седельный тягач ЗИЛ-131В с укороченной рамой и полуавтоматическим сцепным устройством, служивший для буксировки на шоссе полуприцепов полной массой до 12 тонн и на местности – 7,5 тонн.



Армейский седельный тягач ЗИЛ-131В первого выпуска без лебёдки. 1968 год

В конце 70-х единственной и неудачной попыткой перейти на новый военный автомобиль стали экспериментальные образцы ЗИЛ-131М с многотопливным двигателем V8 в 170 сил, удлинённым капотом и разными исполнениями облицовки передка.



Второй вариант ЗИЛ-131М с верхнеклапанным многотопливным силовым агрегатом. 1980 год (архив 21 НИИЦ)

В 1986-м с конвейера начал сходить экономичный базовый автомобиль ЗИЛ-131Н с полезной нагрузкой 3,75 тонны и модернизированным 150-сильным мотором. Внешне он отличался едиными блоками фар с подфарниками, указателями поворотов на передних крыльях и тентом от КамАЗа. Эти наиболее удачные машины 131-го семейства имели достаточно высокий спрос в СССР и поступали в армии социалистических и соседних стран.



Наиболее совершенный грузовик ЗИЛ-131Н, выпускавшийся на ЗИЛе с 1986 года. Фото автора, 2011 год

Частично доработанные многоцелевые автомобили ЗИЛ-131Н в вооруженных силах Финляндии. 1988 год

Обновленный седельный тягач ЗИЛ-131НВ с увеличенной нагрузкой на сцепное устройство, передней лебёдкой и двумя «запасками» за кабиной в составе автопоездов развивал скорость 75 км/ч.



Выпуск на Московском автозаводе всех версий 131-го ЗИЛа завершился в 1990 году.

Военные варианты и оборудование на шасси ЗИЛ-131

В советских Вооруженных силах и в армиях зарубежных стран грузовики ЗИЛ-131 применялись для перевозки 18-24 человек на продольных или поперечных скамьях в кузове, установки армейских надстроек и буксировки прицепов и артиллерийских систем малого и среднего калибра.



Колонна тентованных военных грузовиков ЗИЛ-131Н для транспортировки личного состава

ЗИЛ-131Н с прицепной гаубицей Д-30 и боевым расчётом на военном параде в Хабаровске (фото А.Гуляева)

Приспособленный к северному климату ЗИЛ-131Н с 122-мм орудием Д-30 в финской армии

В войсках грузовики дооборудовали светомаскировочными фарами, стойками для личного оружия, приборами ночного видения, ящиками для военных карт, а в ряде стран на них монтировали ферменные рамы для демонстрационного показа ракетного вооружения.



Автомобили ЗИЛ-131 на демонстрации противокорабельных ракет комплекса «Сопка». 1970 год

В 1980-е военный завод № 38 собрал опытный вариант серийного автомобиля ЗИЛ-131Н для перевозки военнослужащих в холодное время года. Его оборудовали автономной отопительно-вентиляционной установкой с дымовой трубой, смонтированной между кабиной и утеплённым кузовом.



Серийный ЗИЛ-131Н для доставки личного состава в кузове с отопительной системой. 1987 год (архив 21 НИИЦ)

Военизированные седельные тягачи серии 131В обычно работали в сцепе со штатными одно- и двухосными полуприцепами, разработанными по заказу Министерства обороны, и перевозили крупногабаритные грузы, секции мостовых переправ и мостостроительное оборудование.



Тягач ЗИЛ-131В с шеститонным полуприцепом ОдАЗ-9325 со всеми односкатными колёсами (архив 21 НИИЦ)

Типовые кузова-фургоны​

Первоначально на ЗИЛе-131 монтировали типовые армейские кузова КУНГ-1М в нескольких исполнениях. В конце 60-х, когда началась унификация войсковых фургонов, специально для него был налажен выпуск герметизированных бескаркасных конструкций К-131 и каркасно-металлических КМ-131 с характерными плоскими скосами крыши, смотровыми окнами и системами жизнеобеспечения. Помимо различного оборудования в них длительное время могли находиться члены экипажа, выполнявшие свои обязанности при экстремальных температурах, высокой влажности и в условиях радиоактивного заражения.







Наиболее прочный каркасно-металлический кузов КМ-131 на шасси ЗИЛ-131 для оснащения ремонтных мастерских

Радиотехнические средства связи и управления​

Основная масса новых лёгких, прочных и безопасных кузовов, базировавшихся на экранированных шасси ЗИЛ-131, применялась для размещения в них многочисленных систем радиосвязи, радиолокации, разведки и управления войсками, общее количество которых достигало нескольких сотен исполнений.



Радиорелейная станция Р-409М в кузове К-131, служившая в Чехословакии под индексом RDM-6. 1975 год

Приоритет в этой области постепенно перешёл к автономным радиорелейным станциям, создававшим последовательные участки линий армейской связи протяженностью до 300 километров. Они снабжались разными видами антенн высотой до 20 метров, наборами кабельных катушек и собственными бензоэлектрическими агрегатами.



Оперативно-тактическая радиорелейная станция Р-419А с телескопическими антеннами на крыше (фото А.Мельникова)

Период 60–70-х годов считался расцветом советских мобильных радиолокационных систем разной мощности и назначения. Их основой считался аэродромный радиолокатор РСП-7Т с дальностью действия 180 км, созданный для автомобиля ЗИЛ-157 и переставленный на ЗИЛ-131. Он также применялся для контроля перемещений самолётов в районе аэродромов и обеспечения их посадки в сложных метеорологических условиях.



Диспетчерский радиолокатор РСП-7Т для контроля за полётами самолетов Радиолокационная станция П-19 «Дунай» с поворотной антенной. 1978 год

В середине 70-х развитием прежней системы П-15М стала радиолокационная двухкоординатная станция П-19 «Дунай» на двух грузовиках ЗИЛ-131 с аппаратурой управления, складным поворотным антенным устройством и агрегатами электропитания. Её назначением были разведка и обнаружение воздушных целей на разных высотах и дальности до 160 километров, определение их координат, опознавание и передача информации на командные пункты или зенитные комплексы.



На обзорной станции дальнего обнаружения 1Л117 на расстояние до 350 км использовались два грузовика ЗИЛ-131 со специальными кузовами, в которых было смонтировано оборудование приёмопередающей станции и кабина первичной и вторичной обработки полученной информации.



Машина 1Л117 с кузовом КУНГ-1МД для обработки радиолокационной информации

В 70-80-е в состав автономной радиолокационной станции кругового обзора П-37 «Меч», служившей для обнаружения воздушных объектов и обеспечения управления воздушным движением, входили машина на шасси ЗИЛ-131 с аппаратурой управления режимом работы локатора в кузове КУНГ-1М и двухосные прицепы с антеннами и электростанциями. Дальность обзора достигала 350 километров, точность определения координат – 500 метров.



Индикаторная машина из состава радиолокатора П-37Р «Меч» Аппаратная телеграфной связи П-241ТМ в армии ГДР (фото автора)

Менее обширным, чем для ГАЗа-66, являлся набор войсковых аппаратных на грузовиках ЗИЛ-131 с кузовами К-131 и КУНГ-1М. В него входили телеграфные аппаратные и машины уплотнения связи ракетных комплексов в семи вариантах исполнения.



Подвижный пункт ПУ-1 на двух автомобилях с типовыми фургонами применялся для управления дивизионом оперативно-тактического ракетного комплекса 9К72. В них размещались рабочие столы, первая советская электронно-вычислительная машина для расчёта полётного задания, телеграфное печатающее устройство и коммутатор, а также бензиновый электроагрегат.



Подвижный пункт ПУ-1 с кузовом КУНГ-1М для управления ракетными комплексами 9К72

Штабной автопоезд высшего звена МШ-1 с головной машиной ЗИЛ-131 и прицепом ПШ-1. 1969 год (архив 21 НИИЦ)

К мобильным командно-штабным машинам высокого уровня относился комплекс МШ-1 на базе ЗИЛ-131 с цельнометаллическим кузовом КМ-131, в котором размещались рабочие столы для командиров и операторов, полки и шкафы для документации, системы жизнеобеспечения, электроснабжения, вентиляции и отопления. В буксируемом прицепе ПШ-1 находились места для отдыха боевых расчётов, санитарный блок и ёмкости для вспомогательного имущества.



Мобильная ферменная лестница ФЛ-95 «Сосна» на шасси ЗИЛ-131 для радиостанций дальней связи

Подъём трёхсекционной мачты «Сосна-2М» радиорелейной станции Р-410М-5,5 на шасси ЗИЛ-131Н

В конце 60-х в категории машин обеспечения работоспособности средств дальней связи появились лёгкие мачтовые опоры ФЛ-95 «Сосна» с телескопическими стрелами высотой до 35 метров, служившие для механизированного подъёма приемо-передающих устройств станций радиорелейной и тропосферной связи.



Односекционные мачтовые опоры тропосферной станции Р-410-7,5 на базе ЗИЛ-131 Пятисекционная мачта «Сосна-М» радиорелейной станции оперативного звена Р-404М3

Такие устройства базировались на грузовиках ЗИЛ-131/131Н с откидными опорами и раздвижными телескопическими секциями длиной до шести метров с приводом от гидронасоса, работавшего от коробки отбора мощности автомобиля. Для повышения устойчивости применялись тросовые растяжки, обеспечивавшие стрелам вертикальное положение при скорости ветра до 30 метров в секунду.



На заглавной фотографии – главный грузовик Советской армии ЗИЛ-131Н средней грузоподъемности, хранившийся в коллекции Московского автозавода.

