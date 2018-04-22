Купил старый отечественный автомобиль. Где спросить совета и пообщаться?

Давайте посмотрим, чем живут и как встречают новичков интернет-клубы отечественных «янгтаймеров» – машин, с которых многие начинают свой путь в автомир. Ведь именно сайт автоклуба гуглят в первую очередь покупатели «автомобилей по цене велосипеда», поскольку ремонт таких машин обычно планируется осуществлять своими руками.

Давно прошли времена, когда автомобиль, как ту «копейку» в знаменитом одноименном фильме Ивана Дыховичного, передавали десятилетиями из поколения в поколение практически без потери стоимости. Сегодня пожилое отечественное авто на ходу можно купить за десять-двадцать тысяч рублей, и даже начать на нем ездить. А поскольку в нашу цифровую эпоху все пути ведут в интернет, почти любой свежеиспеченный владелец советского «янгтаймера» в первую очередь вступает в тематическое коммьюнити любителей модели.

Что полезного можно почерпнуть в старейших интернет-автоклубах сегодня? Чтобы ответить на этот вопрос, мы зарегистрировались в нескольких старых и заслуженных авто-коммьюнити и провели пару недель, общаясь на форумах под видом новичков. Для понимания общего положения дел и атмосферы в таких сообществах мы исследовали интернет-автоклубы ГАЗ-24/3102 Волга, ИЖ 2126 Ода, ВАЗ-1111 Ока, ЛУАЗ-969 «Волынь», Москвич-2141 и УАЗ. Цели охватить все отечественные модели до единой не было: их немало, и не обижайтесь, что здесь нет, к примеру, клубов ВАЗ-«классики» или заднеприводных Москвичей…

ГАЗ-24 Волга

Сайт клуба allgaz.ru был зарегистрирован в 2004 году. И хотя по разным Волгам есть и отдельные ресурсы, allgaz – самое авторитетное и многочисленное сообщество. Форум хорошо систематизирован по технике и по географии. Есть даже намеки на признаки активности, не свойственные старым конференциям – типа клубных карт, онлайн-радио или новогоднего обмена подарками.

Польза форума

Где, как не тут, можно понять истинный смысл слов песни Людмилы Зыкиной: «Когда придешь домой в конце пути — свои ладони в Волгу опусти…» На «оллгазе» счастливый обладатель своей первой «баржи» освоит уже почти забытое искусство шприцевания шкворневой подвески и поймет, что горящая почти непрерывно лампочка низкого давления масла в двигателе и волчий вой из заднего моста – это не страшно. Следующей стадией заболевания под названием «Волга головного мозга» обычно становится погружение в инжекторную секту, а также оснащение старой «баржи» ГУРом и кондиционером. После чего обычно следует утомление и продажа.

Тюнинг Волги – популярное направление у рукодельников. Относительно бюджетный и при этом эффектный – это постройка «рашн масл-кара», заключающаяся в установке «вэобразного» двигателя от ГАЗ-53, 66 и т.п. Ну и восстановление до стокового состояния, к счастью, тоже весьма популярно. Доска объявлений на форуме вполне живая. Присутствуют и частные объявления, и узкоспециализированные разборки, а кое-что и вовсе можно заполучить от щедрых форумчан бесплатно.

Атмосфера клуба

Изрядное число новичков форума впервые покупают «волжанку» из практических соображений – «много машины за небольшие деньги». Однако меньше всего разочаровываются в итоге те, кто купил «баржу» именно в качестве хоббийного варианта, а не с утилитарными целями. Постоянный контингент клуба – от 40 лет и старше, и по этой причине на форуме царит на редкость спокойная и благожелательная атмосфера. А многочисленные разделы неавтомобильной тематики приглашают уставших от ремонта поболтать обо всем на свете. Плюс в самых разных городах регулярно проводятся клубные мероприятия в формате встреч форумчан «оллгаза».

ВАЗ-1111 Ока

Сообщество оководов oka-club.ru было зарегистрировано в 2003 году. Сайт жутко олдскульный и неудобный. Устав от него, костяк коммьюнити года три назад бросил oka-club и переехал на хоум-пейдж одного из участников из Новосибирска — oka-nsk. Однако все неофиты регистрируются именно на старом ресурсе. Поэтому старожилы, чувствуя ответственность за новичков, вынуждены мониторить «Ока-Клуб» и отвечать там на вопросы и просьбы о помощи. Кстати, еще один самостоятельный ресурс, который стоит упомянуть в контексте «Ока-форумов» — это smallcar.ru. Несмотря на то, что формально сайт посвящен всем маленьким автомобилям, включая Таврию, Kia Picanto, Ford Ka, Daewoo Matiz, Peugeot 107 и другие, фактически основную его долю занимает именно Ока.

Польза форума

Начинающему оководу народная мудрость форума подскажет, каким аналогом или «колхозом» заменить ту или иную дефицитную деталь, и как доработать изначально несовершенную конструкцию автомобиля. Классика жанра – установка 13-дюймовых колес с разболтовкой 4*98 вместо штатных 12-дюймовых на 3*98 (некоторые делают это даже с помощью одной лишь ручной электродрели!), регулировка задних барабанных тормозов по фирменной форумной «методике молотка», секрет работы мистического оковского регулятора давления в задних тормозах и тому подобное.

Из любопытных полезностей можно разыскать советы по установке колес от квадроцикла для езды по бездорожью, а для городских экстремалов – мануал по свапу двигателя от ВАЗ-2109. Этим, собственно, глубокий тюнинг Оки практически исчерпывается. Инфы по версиям с трехцилиндровым китайским мотором или двигателем от Таврии нет. Доска объявлений совершенно мертва — разве что изредка кто-то, желающий «сбросить Оковы», пытается продать Оку целиком.

Атмосфера клуба

Завсегдатай «Ока-клуба» — человек, давно расставшийся с Окой, которого, однако, эта смешная и уютная машинка не отпускает. Среди новичков же преобладают заблуждающиеся «экономисты», купившие Оку в качестве «канарейки за копейку» в наивных мечтах реже заезжать на заправку. А также те, кому она свалилась на голову, доставшись за так от родственника-пенсионера. Активность в клубе отсутствует, новички предоставлены сами себе. Ответа на вопрос можно прождать несколько дней. При этом, что любопытно, по сей день сохраняется возникшая больше десятка лет назад традиция клубных встреч на живописном лесном холме под городом Киржач Владимирской области.

ИЖ-2126 Ода

Сайт клуба 2126.ru был зарегистрирован в 2003 году. Разделы сайта слабо и хаотично наполнены и много лет не обновляются. Вся информация – в форуме, который достаточно логично и последовательно разбит на разделы. По основным узлам и агрегатам есть удобные FAQ. Имеется онлайн-версия руководства по ремонту. При этом форум не поддерживает никаких современных функций и криво выглядит на экране телефона. Нет даже прямой загрузки картинок — только через сторонние хостинги.

Польза форума

«Ёж», как называют Оду, характерен множеством оригинальных деталей, которые не позаимствованы у ВАЗов и представляют собой изрядный «геморрой» с точки зрения приобретения при выходе из строя. Свои собственные у Оды передние стойки, рычаги подвески, рулевая рейка, задний мост с полуосями разной длины, частично система выпуска и многое другое. Если не повезло купить версию с мотором от ВАЗ-2106 и с КПП от нее же, то проблем подкинут еще и древний уфимский движок и жутко неудачная омская коробка. Еще менее распространены оригинальные и невзаимозаменяемые ни с чем детали и узлы версий 4х4 — раздатка, карданы, передние стойки. Поэтому главное, чему учит форум – «колхоз» и поиск… Интересных проектов тюнинга и стайлинга «ежей» в клубе почти нет – максимум ставят инжектор вместо карбюратора, но консерватизм завсегдатаев доходит до того, что карбюратор считается предпочтительным… На доске объявлений что-то новенькое и интересное появляется довольно редко — разыскивать там оригинальные запчасти по факту поломки бесполезно. Если что и покупать на форуме – то в запас, по мере появления в продаже.

Атмосфера клуба

Памятуя о разрекламированной много лет назад Якубовичем оцинковке, новички-«ежеводы» считают, что по цене насквозь дырявой ВАЗ-«классики» удмуртская машина тех же лет будет бодрее. Старожилы и завсегдатаи форума – это те, кто вложили в свое время в Оду много сил, не сообразив ее вовремя сбросить, и поэтому обреченные любить машину, нахваливать и отшлифовывать навыки ремонта до 80-го левела. Как и на многих старых, не эволюционирующих форумах, атмосфера в целом затхловатая. Квалифицированного ответа на технический вопрос можно ждать пару дней. Клубные встречи, как ни странно, проводятся, но редко и не выходя за узкий круг старожилов.

ЛУАЗ-969 Волынь

Сайт клуба луазовладельцев luazzz.ru относительно молод — зарегистрирован он был в 2011 году. Сам портал несколько бессистемный и хаотичный, однако форум весьма логичен и удобен. Все по полочкам, все упорядочено. В отдельном разделе можно скачать множество мануалов, руководств и каталогов запчастей в PDF-виде. Есть собственный фотохост.

Польза форума

На форуме луазовладелец-неофит с удивлением узнает, что ему не светит любимая забава каждого УАЗовода — подбор огромных колес со «злой» резиной. Ничего свыше 13 дюймов в арки ЛУАЗа без серьезных переделок по кузову и трансмиссии не влезает… И надо либо крепко браться за болгарку и сварку, либо покупать комплект колес от «квадрика», либо искать на штатные 13-дюймовые колеса штатную же резину – давно не выпускаемую зубастую ИВ-167… Не зря раздел «Колеса и шины» на сайте имеет циничный подзаголовок «Мечты и реальность»… Затем соратники по клубу помогут освоить навыки обращения с редкой по нынешним временам торсионной подвеской, перебрать четыре колесных редуктора, обуздать кошмарный рулевой механизм с огромным врожденным люфтом, заменить хилый «воздушник» на движок от ВАЗа-«классики». Доска объявлений — вполне живенькая. В топе коммерческие продавцы, торгующие тюнинговыми аксессуарами для доработки (переходными плитами под жигулевский мотор, низкооборотными шестернями и тому подобным), порой мелькает кузовщина, встречаются машины целиком под разбор и продажа документов для легализации «беспаспортных» ЛУАЗиков.

Атмосфера клуба

ЛУАЗ – специфический внедорожник. Приобретать его в качестве аналога УАЗа — нерационально в силу проблем с запчастями и массы нюансов. Поэтому его владельцами редко становятся целенаправленно — скорее, по случаю. Если, скажем, машина досталась по наследству или продавалась по смешной цене. При этом клуб – редкий пример почти мирного сосуществования россиян и украинцев даже в наше время. Все спокойно общаются и совместно собирают деньги на оплату хостинга сайта. Проводятся клубные встречи, гонки на профессиональных трассах и интересные экспедиции вроде поездки на знаменитый перевал Дятлова.

Москвич-2141

Сайт клуба azlk-team.ru был зарегистрирован в 2007 году. Портал объединяет владельцев переднеприводных Москвичей – 2141 и построенных на его основе «Святогора», «Князя Владимира», «Ивана Калиты». Разделы форума системны и упорядочены – литературы нет, зато имеется огромная подборка иллюстрированных статей от участников. Есть собственный Телеграм-канал.

Польза форума

Как и любая отечественная машина 80-90-х годов, «сорок первый» ремонтируется «по камасутре» достаточно легко, не требуя сакральных знаний. Гораздо интереснее его тюнинг, знаний о котором на «АЗЛК-тиме» — масса. Доработки уфимских «башкир-моторов», которые как только не мучают – от увеличения объема свыше двух литров до установки инжектора; популярный в последние годы свап передней подвески от Субару; установка гидроусилителей руля от Ауди, приборных панелей и торпед от Опеля, автоподвода задних тормозных колодок от Пежо и тому подобное. Ну а самое, наверное, самое ценное в интернет-клубе москвичеводов – это относительно живая доска объявлений, ибо с запчастями, а в особенности, кузовными, сейчас весьма туго. Терпеливые смогут урвать по умеренной цене и новый капот, и оригинальные диски «фреза», и поучаствовать в коллективном заказе… лобовых стекол с полным обогревом!

Атмосфера клуба

Большинство владельцев «сорок первых» и членов «АЗЛК-тим» – люди творческие, не заморачивающиеся по поводу аутентичности, а много и с удовольствием колхозящие в своих машинах. Правда, коммьюнити почти не растет, поскольку найти не сгнивший до картофельного состояния Москвич – очень сложно… Атмосфера в клубе – дружелюбная, форумчане всегда готовы помочь друг другу не только советом, но и реальным гаечным ключом при встрече. Проводятся ежегодные оффлайновые слеты – в Москве, у бывшего здания завода АЗЛК (именуется ДИМ – День Истинного Москвичевода), и в разных городах.