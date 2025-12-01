Новинки ×
01.12.2025
Представительский седан Toyota Century: скромные обновки и нескромное подорожание

Компания Toyota запустила в продажу флагманскую четырехдверку нового модельного года. Седан обзавелся улучшенными системами безопасности.

В октябре этого года Тойота официально объявила о том, что выделит Century в полноценный самостоятельный бренд, который окажется выше Lexus. Тогда же показали концепт купеобразного кроссовера – своеобразный манифест Century-марки. С тех пор каких-то подвижек вроде запуска отдельного сайта или публикации списка стран, где будет представлен новый люксовый бренд, не последовало – очевидно, все это в будущем. Пока же автомобили линейки Century по-прежнему входят в каталог материнской компании. И серия эта включает всего две модели: седан, который, собственно, дал название «люксу», и крупный SUV. Кроссовер слегка освежили еще летом – у него появилась опция затемнения задних стекол с трехступенчатой регулировкой. А теперь в Японии стартовали продажи седана Toyota Century нового модельного года.

Напомним, представительскую четырехдверку производят с 1967-го. В актуальном, лишь третьем по счету поколении, она пребывает с 2018-го. Длина такого седана составляет 5335 мм, колесная база – 3090 мм.

В плане дизайна никаких изменений нынешняя модернизация Century не принесла – улучшены оснащение и комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense. Так, мультимедиа со скромным 8-дюймовым экраном теперь идет в базе (прежде мультимедиа была опцией). Система автоторможения научилась распознавать не только пешеходов, но также велосипедистов и мотоциклистов (в дневное время), плюс электроника способна распознать эти «препятствия» и при повороте на перекрестках. А система Proactive Driving Assist «поддерживает рулевое управление и торможение», чтобы не допустить «слишком близкого приближения» седана к пешеходам, велосипедистам и припаркованным машинам.

Как и прежде, седан Toyota Century бывает только в виде заднеприводного гибрида. Силовая установка включает бензиновый атмосферник V8 5.0 (381 л.с., 510 Нм), электромотор мощностью 224 л.с. (300 Нм), электромеханический вариатор и никель-металлгидридный аккумулятор. Совокупная отдача – 431 л.с.


В новом модельном году седан заметно подорожал. Если дореформенный Century, по данным японских СМИ, в последнее время стоил 20 080 000 йен (около 10 млн рублей по текущему курсу), то за модернизированную четырехдверку просят уже 23 000 000 йен (11,5 млн рублей).

седан Япония авторынок новинки Toyota Toyota Century Century
Новые комментарии
