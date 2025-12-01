Представительский седан Toyota Century: скромные обновки и нескромное подорожание

В октябре этого года Тойота официально объявила о том, что выделит Century в полноценный самостоятельный бренд, который окажется выше Lexus. Тогда же показали концепт купеобразного кроссовера – своеобразный манифест Century-марки. С тех пор каких-то подвижек вроде запуска отдельного сайта или публикации списка стран, где будет представлен новый люксовый бренд, не последовало – очевидно, все это в будущем. Пока же автомобили линейки Century по-прежнему входят в каталог материнской компании. И серия эта включает всего две модели: седан, который, собственно, дал название «люксу», и крупный SUV. Кроссовер слегка освежили еще летом – у него появилась опция затемнения задних стекол с трехступенчатой регулировкой. А теперь в Японии стартовали продажи седана Toyota Century нового модельного года.
Напомним, представительскую четырехдверку производят с 1967-го. В актуальном, лишь третьем по счету поколении, она пребывает с 2018-го. Длина такого седана составляет 5335 мм, колесная база – 3090 мм.
В плане дизайна никаких изменений нынешняя модернизация Century не принесла – улучшены оснащение и комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense. Так, мультимедиа со скромным 8-дюймовым экраном теперь идет в базе (прежде мультимедиа была опцией). Система автоторможения научилась распознавать не только пешеходов, но также велосипедистов и мотоциклистов (в дневное время), плюс электроника способна распознать эти «препятствия» и при повороте на перекрестках. А система Proactive Driving Assist «поддерживает рулевое управление и торможение», чтобы не допустить «слишком близкого приближения» седана к пешеходам, велосипедистам и припаркованным машинам.
Как и прежде, седан Toyota Century бывает только в виде заднеприводного гибрида. Силовая установка включает бензиновый атмосферник V8 5.0 (381 л.с., 510 Нм), электромотор мощностью 224 л.с. (300 Нм), электромеханический вариатор и никель-металлгидридный аккумулятор. Совокупная отдача – 431 л.с.
В новом модельном году седан заметно подорожал. Если дореформенный Century, по данным японских СМИ, в последнее время стоил 20 080 000 йен (около 10 млн рублей по текущему курсу), то за модернизированную четырехдверку просят уже 23 000 000 йен (11,5 млн рублей).
