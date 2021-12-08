Экраны большинства автомобильных комбо-устройств, закрепляемых на стекле на присоске, обычно ограничены диагональю в 2-3 дюйма. Будем откровенны – это годилось для смартфона 15-летней давности, но сегодня мы от таких крошечных дисплеев уже подотвыкли… А сделать его крупнее нельзя, ибо тогда гаджет станет перекрывать обзор водителю. Альтернативный вариант – комбо-устройство в виде зеркала с куда более комфортной диагональю в 7 дюймов.

Когда некоторое время назад у нас на тесте было комбо-устройство в виде зеркала заднего вида на базе Android, некоторые коллеги по редакции «Колес», проехавшись с ним, были восхищены сенсорным экраном и возможностью устанавливать приложения, однако пара человек отрезюмировала примерно так: «Мне дублирование смартфона в машине не требуется, но перенести в зеркало функции хорошего "комбика" классической компоновки я бы не отказался».



Выяснение нюансов показало, что люди уже имеют хороший гибрид регистратора и радар-детектора, но хотели бы убрать его с лобового стекла на штатное зеркало, попутно увеличив размер экрана для удобства использования тыловой камеры в качестве помощника при парковке. Ибо даже самые крупные комбо-устройства, монтируемые на кронштейн на присоске, ограничены в размере дисплея тремя дюймами, чтобы не перекрывать обзор водителю. А для комфорта при парковке экран все же нужен покрупнее…

Когда нам на тест попал «зеркальный комбик» iBOX Rover WiFi GPS Dual, тот разговор сразу вспомнился, ибо в руках оказалось устройство именно такого формата!

Концепция прибора такова: модель представляет собой начинку качественного «комбо» из сегмента стоимостью выше среднего, но перенесенную в корпус накладного зеркала с 7-дюймовым дисплеем. Без лишних приложений, без сенсорного стекла. Но на широком экране в движении отчетливо видно подсказки от GPS/ГЛОНАСС-информатора, а при парковке тыловая камера крупно показывает все нюансы заднего вида. Ну а перенос устройства с присоски позволяет отказаться от постоянных снятий/установок на парковке, поскольку оно значительно меньше бросается в глаза со стороны. Хотя последнее – вопрос дискуссионный…

iBOX Rover WiFi GPS Dual​

iBOX Rover WiFi GPS Dual существует в двух вариантах: с включенной в комплект камерой заднего вида и чуть более доступный – без нее, но с возможностью приобрести впоследствии отдельно.

Если опираться на ассортимент гаджетов iBOX, то «зеркальный комбик» Rover по начинке и характеристикам представляет собой, по сути, мощный и производительный видеорегистратор с GPS-информатором iBOX Roadscan. Аппаратная часть идентична, программная тоже весьма похожа. Вот только у iBOX Rover дисплей не 3-дюймовый, а 7-дюймовый, что в корне улучшает взаимодействие водителя с прибором.

Видеорегистратор с GPS-информатором iBOX Roadscan WiFi GPS Dual

Конструкция: накладное зеркало заднего вида

Процессор: MStar 8339

Видеосенсор: Sony Starvis IMX307, 2Мп, CMOS, 1/2.8”, угол обзора – 170°

Дисплей: 7 дюйма IPS

Разрешение видео: фронт – Full HD 1920х1080 30 fps

Возможность подключения iBOX RearCam FHD11 – опциональной камеры заднего вида 1920х1080 25 fps, работающей в том числе и в качестве камеры помощи при парковке

Формат видео: MOV (H.264)

Дополнительно выносной GPS/ГЛОНАСС-приемник, шестислойная стеклянная линза объектива с поляризационным покрытием, WiFi-модуль, G-сенсор, микрофон, встроенное питание – ионистор (супер-конденсатор)

Питание: 12-24 вольт

Габариты: 310×85×18 мм, 335 г

Конструкция iBOX Rover WiFi GPS Dual – такая же, как и у всех гаджетов подобного формата: достаточно тонкое и плоское зеркало, пригодное для монтажа на абсолютно любое штатное салонное зеркало заднего вида в любой модели авто:



На верхней кромке находятся коммуникационные разъемы – гнездо питания, гнездо подключения GPS-модуля, гнездо для задней камеры (из комплекта или опциональной), а также слот для карты памяти.



Блок камеры – поворотный, как шаровая опора. После того, как само зеркало будет отрегулировано по вертикали и горизонтали так, как удобно водителю, независимо от него регулируется объектив камеры.



Крепление обеспечивается за счет упругих силиконовых резинок-«лесенок». Они цепляются за крючки из эластичного и не боящегося мороза пластика и охватывают штатное зеркало сзади. «Лесенки» в резинках позволяют выбрать нужный натяг в зависимости от высоты штатного зеркала.



У большинства комбо-устройств в формате «накладное зеркало» блок GPS-приемника – отдельный, выносной. Закрепляемый на верхней кромке лобового стекла с помощью двустороннего скотча.Технически ничто не мешает разместить его и в корпусе зеркала: места там море, да и сам по себе GPS/ГЛОНАСС-приемник – это небольшой чип, которому находится место даже в самых компактных и тонких телефонах. Но когда комбо-устройство расположено на зеркале – оно максимально закрыто, как зонтиком, металлом крыши. Будет ли работать в таком случае встроенный GPS? Будет, но с очень долгими стартами для поиска спутников и с заметно ухудшенной точностью. Ибо сектор обзора ограничен, и часть доступных спутников просто «не пробьется» к приемной антенне. Поэтому у гаджетов в формате накладных зеркал выносной блок GPS-приемника необходим.



Как и у всех моделей iBOX, штекер адаптера питания в прикуриватель снабжен гнездом «сквозного питания». Если у вас в машине одно гнездо на 12 вольт и его займет iBOX Rover, то зарядное устройство для телефона или иные аксессуары можно будет подключить в гнездо на штекере. А если не требуется, то гнездо закрывается резиновой крышечкой-«нетеряйкой». Длина провода – 4 метра.



Про ионистор (супер-конденсатор), наверное, даже не стоит говорить – этот элемент взамен литий-ионного аккумулятора, быстро умирающего на морозе и на жаре, используют уже все приличные производители видеорегистраторов и комбо-устройств. Ионистору температура безразлична, и он всегда стабильно завершает цикл записи после выключения зажигания.



Ну и опять же, как у всех моделей устройств от iBOX, у Rover WiFi GPS Dual богатая комплектация в плане сопутствующих мелочей. Пластиковая лопаточка для отжимания обшивки и прокладки кабелей, самоклеящиеся крючки для прокладывания кабеля по кромке стекла, если нет возможности проложить под обшивкой, переходник с карточки microSD на USB, чтобы быстро слить видео при необходимости, а также пакетик с двумя запасными предохранителями для штекера в прикуриватель.



Дисплей и меню​

Несмотря на внушительную семидюймовую диагональ, экран «Ровера» не сенсорный. Все управление меню осуществляется классическим рядом кнопок. Клавиши расположены на нижней кромке устройства, их не слишком хорошо видно с водительского места, поэтому их символика сдублирована на экране. Навигация по ним, несмотря на нажатия, по сути, идет вслепую, легкая и быстрая.

Кнопок всего шесть – вкл/выкл, вход в меню, стрелки перемещения вверх/вниз, ОК и кнопка ручного занесения текущего видеоролика в нестираемую область памяти. Есть еще и микрокнопочка перезагрузки, нажимаемая тонким острым предметом. Но воспользоваться за неделю теста нам ей ни разу не пришлось.



Управление функциями простое и рациональное, организовано четко и логично. Последовательные нажатия на кнопку «М» переключают по кругу меню настроек GPS-информатора (синее меню) и видеорегистратора (желтое меню). Перемещение по пунктам осуществляется стрелками «вверх» и «вниз», а выбор того или иного раздела для изменения – клавишей «ОК». Такой интерфейс знаком как владельцу любого устройства от iBOX, так и владельцам иных комбо-гаджетов, разве что со своими нюансами. Тут же, повторимся, все очень логично. Неожиданно перепутанных настроек, находящихся не в том разделе, где их по логике ожидаешь увидеть, а также грамматических ошибок нет (хотя у некоторых брендов такое встречается нередко!).



Мобильное приложение​

iBOX Roadscan WiFi GPS Dual, как следует из названия модели, обладает встроенным интерфейсом Wi-Fi. Он нужен для обновления базы камер и радаров, а также прошивки самого устройства «по воздуху», без таскания домой флешки с риском ее забыть или потерять. Также через Wi-Fi можно просматривать на смартфоне или планшете отснятое видео и копировать нужные ролики в память мобильного устройства. Ну и настройки некоторые можно сделать через смартфон, хотя реально в них удобнее копаться через меню самого устройства – в интерфейсе мобильного приложения их выбор ограничен.

Чтобы коннектиться с iBOX Roadscan без проводов, нужно установить на свое мобильное устройство приложение iBOX DRIVE. Оно бесплатное и доступно как для Android, так для iOS. Затем ищете в списке Wi-Fi-сетей iBOX, подключаетесь к нему через пароль «1234567» и соединяете смартфон с «зеркалом».



GPS-информатор​

Эфирного радар-детектора в устройстве нет – распознавание камер и радаров происходит с помощью GPS-ГЛОНАСС-приемника и обновляемой базы камер. Этот формат получает все большее распространение, поскольку даже самые лучшие эфирные детекторы, включая сигнатурные, не избавлены полностью от ложных срабатываний.

База iBOX Rover WiFi GPS Dual включает все существующие сегодня искусственные неприятности для водителей – а это более 70 типов камер: Автоураган, Автодория, Стрелка, Крис, Кордон, Поток, Платон, Места, Азимут, Интегра, Мультирадар-Робот, Одиссей, Коперник, Орлан, ПКС, Птолемей-С, Рапира, Сова, Спецлаб-Перекресток, Дозор-К, Аргус, Автопатруль,Vlatacom, RoadScan, Redspeed, Сфинкс, Трафик-Сканер К, Форсаж, Арена, Оскон, Вокорд, Стрит Фалькон и т.п. В базе также присутствуют оповещения о полосах общественного транспорта, контроле остановки, светофоров, постов ДПС и т.п.

У камер, направленных в спину, прибор, что важно, дает сперва дистанцию приближения в виде уменьшающейся цифры в метрах, а после проезда камеры – «отрицательное расстояние», со знаком минус, на котором сохраняется опасность попадания в кадр, и прибавлять скорость еще рано. Дальность предупреждения динамически изменяемая, в зависимости от скорости – это минимизирует «разговорчивость» прибора. Чем быстрее вы едете, тем раньше прозвучит оповещение, чтобы обеспечить дистанцию для безопасного снижения скорости. Многие типы предупреждающих сигналов можно отключать через меню, если оповещения о них вам не нужны. Звуковые предупреждения можно гибко регулировать – как общей громкостью, так и отдельно по разным типам засад. Если ваша скорость не превышает разрешенную, оповещения о камерах выводятся на экран неярко, а если вы гоните, то оповещения всплывают на привлекающем внимание красном фоне.



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Несмотря на то, что вынесение постановлений за превышение так называемой «средней скорости» пока приостановлено (хотелось бы, чтоб навсегда, но гарантии, увы, нет!), в софт iBOX Rover WiFi GPS Dual заложен интеллектуальный анализ участков с комплексами контроля «средней скорости» типа Автодории и Автоурагана. iBOX Rover не только контролирует среднюю скорость между двумя камерами системы, выдавая сообщение о превышении, но и учитывает, если вы по какой-то надобности сделали остановку в контрольном промежутке, а затем продолжили движение. Проще говоря, если вы какое-то время не двигались, среднюю скорость можно увеличить. Если же на контрольном промежутке будут еще и стационарные радары с контролем мгновенной скорости, о них также прозвучит предупреждение, после чего информирование о контроле средней скорости продолжится.



Обнаружение комплекса видеофиксации Кордон. Выявлена за 320 метров. Скорость не превышала разрешенную (60 – допустимая, 79 – максимальная), поэтому визуальное оповещение не использует яркие, «опасные» цвета. При превышении 79 км иконка предупреждения становится ярко-красной.





Обнаружение комплекса Кордон, направленного в спину. Обнаружен за 250 метров, после проезда непосредственно камеры идет обратный отсчет расстояния – до 120 метров, чтобы выехать из опасного участка.



Комплекс КРИС. Обнаружен за 230 метров:



Ночной режим: с экрана убрана вся информация, кроме синих цифр спидометра. В этом режиме гаджет не отвлекает водителя свечением дисплея в темноте. Комплекс Кордон обнаружен за 290 метров:



Камеры и съемка​

Основа качества видео – двухмегапиксельный CMOS-сенсор Sony Starvis IMX307, работающий совместно с широкоугольным объективом со стеклянными линзами с просветляющим напылением. Объектив даже несколько избыточно широкоугольный – в кадр попадают отражения стоек лобового стекла, так что угол можно было без вреда для информативности съемки слегка уменьшить. Матрица Sony Starvis IMX307 – проверенная и качественная, уже три года как стабильно входящая в тройку наиболее популярных в автомобильных гаджетах сегмента «золотой середины» по качеству и цене. Разрешение съемки – Full HD (1920х1080).

Поддерживается HDR и весьма адекватная автоэкспозиция при смене уровня освещенности – камера справляется даже с не слишком яркими фронтальными солнечными засветками. Качество съемки – как и у всех весьма неплохих приборов на этой матрице и с адекватным софтом обработки. Объективу не хватает антибликового фильтра – на некоторых машинах в кадре многовато отражений торпедо, а наклон лобового стекла крадет часть контрастности. Время старта (от поворота ключа зажигания до начала записи) – около 10 секунд. Результат не рекордный, но очень хороший.

Задняя камера для помощи при парковке называется iBOX RearCam FHD11 (также снимает в Full HD, но с чуть менее широким углом) и может быть либо приобретена отдельно (в нашей базовой комплектации «Ровера» она отсутствует), либо уже быть в коробке в более дорогой комплектации гаджета (разница с базовой – около 1000 рублей).

iBOX RearCam постоянно пишет синхронное видео с основной камерой, а при парковке включается на весь экран, и на изображение дополнительно накладываются разметочные полосы, показывающие безопасную траекторию движения. Для автоматического переключения в режим парковки камера имеет отдельный плюсовой провод-вход, подключаемый при установке к лампе фонаря заднего хода.



Съемка фронтальной камерой днем:



Съемка фронтальной камерой ночью:



Пример видео днем



Пример видео ночью