Готовые к любой зиме: 5 новых внедорожников с самым большим дорожным просветом

В вашем городе выпала трехмесячная норма осадков, а снегоуборочной техники не завезли? За последние три дня вы застряли 6 раз и обтерли днищем все снежные колеи во дворе? Давайте разберемся, сколько денег нужно, чтобы купить машину с таким дорожным просветом, которого хватит, чтобы забыть об этих проблемах навсегда. По крайней мере, в городе.

Те, кто ожидает увидеть в списке лучших исключительно хардкорные рамные внедорожники, изрядно ошибаются. Те, кто рассчитывает, что в большинстве окажутся люксовые кроссоверы с пневмоподвеской, тоже правы лишь отчасти – ведь пневмомодвеска поднимает лишь кузов, но никак не влияет на собственно клиренс. В общем, давайте перейдем от догадок к реальным фактам.

Infiniti QX80

Клиренс: 234 мм

Цена: от 4 790 000 рублей

Заход в класс самых высоких выглядит несколько обескураживающе: чуть замахнись на приличный клиренс – и сразу 5 миллионов. Но вообще Infiniti QX80 с обновлением стал чуть ниже – если раньше под днищем было более 250 миллиметров, то в нынешнем его виде дорожный просвет заявлен на отметке в 234. И все же, несмотря на это, он обошел собратьев от Toyota и Lexus: Land Cruiser 200 и LX570 имеют клиренс в 230 и 225 миллиметров соответственно.

Высокая цена, впрочем – не единственная особенность QX80. Он готов удивить и возрастом технической базы, на которой построен – ведь обновление внешности в 2017 году никак не затронуло внутреннюю начинку, даже мощность двигателя осталась той же. В основе конструкции лежит рама, а полный привод, несмотря на наличие понижайки, реализован через электромагнитную муфту, приводящую передние колеса – то есть, схема здесь ближе к кроссоверной. В движение машину приводит все тот же 5,6-литровый V8 мощностью 405 л.с., состыкованный с 7-ступенчатым автоматом. С учетом того, что полная масса автомобиля почти впритык укладывается в рамки категории B, составляя 3,4 тонны, максимальную скорость стоит считать за благо. Зато и в пользу клиренса, и в пользу комфорта играет то, что здесь нет никаких мостов – и спереди, и сзади здесь многорычажные подвески.

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Цены на гигантский внедорожник начинаются с отметки в 4,79 миллиона рублей – за эти деньги можно купить QX80 в семиместном исполнении Luxe Sensory. Доплата за восьмое посадочное место в салоне составляет 70 тысяч, а за 5,18 миллиона можно приобрести автомобиль в комплектации Luxe Sensory Proactive с продвинутой мультимедийкой, интеллектуальным круиз-контролем и другими опциями комфорта.

Mitsubishi Pajero

Клиренс: 235 мм

Цена: от 2 969 000 рублей

На четвертом месте – еще один ветеран рынка: Mitsubishi Pajero. Дорожный просвет у него всего на миллиметр выше, чем у Infiniti, зато цена ниже в полтора раза. Сам дорожный просвет, к слову – образцовый: к примеру, у «младших братьев» в лице Pajero Sport и L200 он ниже на 15-20 миллиметров, да и у других рамных коллег вроде Toyota Fortuner он составляет 225 мм. Даже многообещающий Foton Sauvana делает упор не на высоту, а на геометрию и технику, имея под нижней точкой заднего моста 220 миллиметров.

Под капотом у Pajero, доживающего свой век на конвейере, в России остался один мотор – возрастной V6, пришедший к нам в 2010 году в стремлении сделать внедорожник более конкурентным по цене. С тех пор утекло много воды, и мотора 3,8 в качестве альтернативы больше нет. Впрочем, даже 174 л.с. и 255 Нм крутящего момента, развиваемых ныне безальтернативным двигателем, внедорожнику вполне хватает. А вот пяти ступеней в автоматической коробке передач в 2019 году уже откровенно маловато. Но, уступая кое в каких цифрах, Pajero и свои сильные стороны сохраняет исправно: главная из них – это, конечно же, полноприводная трансмиссия Super Select II. Здесь по-прежнему есть возможность выбора между задним и полным приводом, межосевой дифференциал с блокировкой, понижающая передача, да еще и блокировка заднего межколесного дифференциала, что делает Pajero одним из самых проходимых автомобилей на первичном рынке. А еще, к слову, подвески здесь, как и у QX80, полностью независимые и спереди, и сзади.

Pajero почти во всем остался таким же, как раньше – но вот базовая цена, составлявшая в 2010 году около 1,5 миллионов рублей, теперь подобралась к 3 миллионам. За эти деньги можно получить вполне исчерпывающий комплект опций, включающий и ксеноновые фары, и кожаный салон, и электроприводы водительского сиденья, и многое другое. Разница с топовой версией Ultimate за 3,1 миллиона – на уровне нюансов: более продвинутая мультимедийка, датчики дождя и света да 18-дюймовые колеса вместо 17-дюймовых. Но главное – толковая трансмиссия и отличная проходимость – в комплекте всегда.

Lada 4x4 Bronto

Клиренс: 240 мм

Цена: от 722 900 рублей

А вот и единственное доказательство того, что высокая цена – необязательное условие для выдающегося клиренса. Многие наверняка ждали появления в списке внедорожников УАЗ – Хантера или, на худой конец, Патриота. Но заявленный дорожный просвет обоих составляет лишь 210 мм, чего явно недостаточно для рекордов – а машины мы рассматриваем лишь на штатных колесах. Lada 4×4 (как и Chevrolet Niva) и вовсе имеет клиренс в 200 миллиметров – и если бы не версия Bronto, не видать ей третьего места в списке, как постоянного полного привода в своем будущем втором поколении.

Но исполнение Bronto в заводском каталоге появилось – и в него входит не только недорогая «мудовая» резина, которую видно сразу. Ключевые узлы вроде двигателя, коробки и раздатки здесь, конечно, штатные, но упор на повышение проходимости был сделан комплексный. Клиренс увеличили на 40 миллиметров, задний мост и передние пружины здесь усилены, но, пожалуй, самое главное – это винтовые самоблокирующиеся межколесные дифференциалы на обеих осях. С учетом наличия штатной межосевой блокировки это серьезная заявка на успех. Ну а в числе заводских опций числятся металлическая защита коробки и раздатки, фаркоп и съемная лебедка с возможностью установки и спереди, и сзади.

Расширение внедорожных горизонтов, правда, и на стоимости трехдверки сказалось довольно ощутимо. Если базовая Lada 4×4 стоит от 520 тысяч рублей, а версия с кондиционером и подогревами передних сидений стоит от 567 тысяч, то за Bronto просят на добрые 150 тысяч больше – 722 900 рублей. За эти деньги обещаны не только обозначенные выше технические доработки, но также дополнительная антигравийная обработка колесных арок, пластиковые или резиновые расширители арок, а также дополнительная шумоизоляция и новые пластиковые бамперы. В общем, те, кто знает, как собрать внедорожную «котлету» из Нивы, в ее сторону вряд ли посмотрят, так как не хуже представляют себе, куда потратить 150 тысяч рублей, а вот те, кто хочет просто «сесть в новую машину и поехать», вполне могут заинтересоваться.

Mercedes-Benz G-klasse

Клиренс: 241 мм

Цена: от 9 210 000 рублей

Чем выше поднимаются машины, тем меньше остается кандидатов на победу в рейтинге. И без «гелика» этот рейтинг был бы неполным. G-класс, правда, остался без первого места: даже с учетом увеличения клиренса в новом поколении он составляет «всего» 241 мм. Но зато все то, за что его любили раньше, осталось при нем. Ну, почти.

Говоря «почти», мы имеем в виду передний мост: теперь его место заняла независимая подвеска на двойных поперечных рычагах. Тем не менее, механическая блокировка в переднем мосту осталась – как и в заднем, и между ними. Дизельных версий у нас нет, а базовой стала версия G500/ под капотом здесь расположился свежий мотор M176 – этот 4-литровый V8 выдает 422 л.с. Здесь две турбины и непосредственный впрыск – а исполнение AMG при том же объеме двигателя имеет уже 585 л.с. В паре с моторами работает девятиступенчатый автомат 9G-Tronic. Конечно, сам по себе «геленд» заслуживает более пристального знакомства – и за ним можно обратиться в наш тест-драйв. Ну а здесь мы буквально одной строкой пустим данные о ценах…

Одной строкой – потому что объяснять или обсуждать их нет никакого смысла. Ведь 9,2 миллиона рублей за базовый G500 – это больше, чем большинство из нас может себе представить. И на этом фоне 12,8 миллиона за Mercedes-AMG G63 уже не кажутся чем-то странным.

Jeep Wrangler

Клиренс: 232-260 мм

Цена: от 3 460 000 рублей

Jeep Wrangler вполне ожидаемо оказался в числе лидеров: в зависимости от исполнения и числа дверей его клиренс варьируется от 232 мм у четырехдверной версии Sport до 260 мм у «коротыша» в комплектации Sahara. При этом у самого хардкорного внедорожного исполнения Rubicon дорожный просвет зафиксирован на отметке в 252 мм вне зависимости от длины колесной базы.

Все помнят, что Wrangler не так давно сменил поколение. Для нас это обернулось прежде всего новым мотором: место объемистых V6 на 3,8 литра заняла двухлитровая турбочетверка, выдающая целых 272 л.с. Коробка передач – тоже новая: автомат по последней моде имеет 8 ступеней. Но по концепции Jeep изменился не сильно: здесь все та же «скелетная» структура кузова, на которую навешены кузовные элементы – пластиковые передние крылья, алюминиевые двери… Железо под днищем – тоже знакомое: мосты Dana, раздаточная коробка с понижайкой с отношением 2,72 или 4 в зависимости от версии, блокировки дифференциалов… С учетом клиренса и геометрии блокировки становятся вдвойне интересны: если в исполнении Sport оба моста «свободные», то в версии Sahara сзади появляется самоблок (который можно добавить и в Sport всего за 20 тысяч), а исполнение Rubicon традиционно выделяется наличием механических межколесных блокировок в обоих мостах.

Правда, с учетом цены Wrangler можно считать источником свежих эмоций для обеспеченных покупателей: не каждый отдаст 4 миллиона за машину, на которой не вполне логично ездить каждый день. Базовый ценник на короткую версию Sport, конечно, составляет чуть меньше, 3 460 000, но что за Jeep без полноценных внедорожных амбиций! А за них – то есть, за Wrangler Rubicon – придется заплатить от 4 040 000 до 4 275 000 рублей в зависимости от числа дверей. И это – без учета платных опций вроде кожаного салона, топовой мультимедийки, диодной оптики и мягкой крыши с электроприводом.