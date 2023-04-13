Гранит: раритетная мелкосерийная автосигнализация, которую способен установить даже ребенок

В лабораторию «Колес» попала редкая российская автосигнализация, выпущенная экспериментальным тиражом и так и не пошедшая в серию. У гаджета необычный формат и необычный функционал – он мог бы стать началом целой линейки охранных систем, но что-то помешало…

В наших регулярных ретроспективных материалах, посвященных истории отечественных автомобильных аксессуаров и электроники, мы уже много раз обращались к теме охранных систем. В советский период в продаже было представлено достаточно много такого рода гаджетов, но все они были в массе однотипными и чрезвычайно примитивными – предполагавшими постановку авто на охрану (и снятие с нее) потайной кнопкой в салоне (в роли которой зачастую выступал здоровенный и неуклюжий тумблер), блокировку в лучшем случае катушки зажигания (да и то не всегда) и включение звукового сигнала при открывании дверей.



Однако в ближе к началу 90-х на рынке появилось какое-то количество весьма любопытных для своего времени конструкций, гораздо более интересных, чем незатейливые модели 70-80-х. Местами продвинутых, местами очень странных. О многих мы уже подробно рассказывали, с разборкой и тестированием: например, это были охранный комплекс «Аргус» с дымовым пиропатроном и дополнительным автономным аккумулятором, автосигнализация «Набат» с бесконтактным брелком для снятия с охраны через стекло, автосигнализация «Трель-1» с обратной связью с владельцем по радиоканалу 27 мГц, первый советский иммобилайзер «Супер-И» и сигнализация «БИКС» с датчиком перемещения и наклона кузова, работающим за счет… уровня антифриза в расширительном бачке.

Все эти устройства интересны с точки зрения полета творческой мысли их создателей в условиях специфической советской экономики, но зачастую даже по меркам своих лет они имели массу недостатков как в техническом плане, так и в плане эргономики. А иногда и вообще здравого смысла. Поэтому когда мы изучаем подобные «капсулы времени», то пишем о них с долей иронии, хоть и с уважением с поправкой на возраст и эпоху.



Да, над советскими «сигналками» мы посмеивались, но сегодня российская инженерная школа автомобильных охранных систем находится безо всякой иронии на высочайшем уровне: все самые продвинутые в плане функционала и защищенности охранные системы на российском рынке по меньшей мере последних двух десятков лет – отечественной разработки и сборки. А на изучение в лабораторию «Колес» на этот раз попала любопытная и крайне редкая «сигналка» (а вернее, даже две) переходного периода – СССР к тому времени уже давно исчез, но современный расцвет охранной электроники еще не наступил. Тем не менее сигнализации из этой статьи могут похвастаться весьма необычным форм-фактором и функционалом, а также своеобразной историко-культурной ценностью.



Автосигнализация-моноблок «Гранит М-200»



Этой сигнализацией из своей коллекции с нами поделился коллега, автомобильный журналист и историограф Сергей Цыганов. «Гранит М-200» относился к достаточно бюджетной категории и был пробной попыткой расширить охранными системами модельный ряд автомобильных аксессуаров бренда «Урал». Вот только до серийного выпуска «Гранит» по каким-то причинам так и не добрался, и автосигнализаций от известного производителя кар-аудио рынок не увидел… Так что у нас в руках редкий экспериментальный образец, датированный 2001 годом.



Гаджет представляет собой любопытный и в целом небезынтересный форм-фактор – моноблок, полностью размещенный в корпусе сирены-«колокольчика». Такая архитектура позволяла разместить сигнализацию под капотом, не протягивая вообще никаких проводов в салон (или протягивая минимум). Это сильно упрощало монтаж, а также в некотором смысле повышало защищенность системы.



Внутри монокорпуса «Гранит М-200» находились:



Сирена с тремя оригинальными фирменными мелодиями сигналов тревоги.



Приемник 433 МГц для управления сигнализацией с брелока.



Реле открытия центрального замка.



Реле блокировки двигателя.



Датчик удара.



Датчик уровня напряжения питания.



Вся сигнализация размещена на одной плате. Компоненты импортные (сердцем является микроконтроллер PIC16CE625), но плата изготовлена и распаяна в России – по комплексу неуловимых признаков родная электронная школа опознается четко. Да и силовой транзистор КТ829А весьма выразителен.



Управление сигнализацией осуществляется трехкнопочным брелоком («поставить на охрану/снять с охраны, открыть/закрыть двери», «канал открытия багажника» и «паника»). В качестве интерфейса использовалась технология «Code Hopping», на самом деле являвшаяся одним из названий алгоритма Keeloq – наиболее популярного типа шифрования для сигнализаций того времени, ибо до массового распространения грабберов с подменой кода, напрочь дискредитировавших шифрование Keeloq, было еще несколько лет…

Основой «Гранит М-200» является какая-то универсальная сирена китайского производства, которую можно было тогда встретить в комплекте многих сигнализаций, да и сегодня тоже. Из нее удалили штатную плату «вау-вау» с усилителем, и на ее место поместилась новая плата с микроконтроллером, отвечающим за всю логику работы, пьезо-датчиком удара, приемником 433 МГц и тремя реле. В корпусе этой сирены уже в России (и явно вручную, судя по следам) просверлили крупное отверстие, и вставили гофру, через которое наружу вывели пучок проводов для подключения к электроцепям автомобиля. Это избавило от необходимости тратиться на литьевые формы и делать оригинальный корпус – в целом, вполне разумное решение, и выполнено все довольно аккуратно.

Одной из интересных фишек сигнализации был режим упрощенного подключения. Охранную систему в таком варианте реально мог смонтировать даже ребенок, знакомый с батарейкой и лампочкой! Ибо к машине она подключалась по двум проводам – плюс и минус питания, и все! Достаточно было даже грубо примотать к клеммам аккумулятора красный и черный провода – и сигнализация готова к работе.

В таком режиме «Гранит М-200» мог становиться на охрану и сниматься с нее с брелока; контролировать колебания кузова, проникновение в салон через двери и включение зажигания, выдавая сиреной тревожный сигнал – но без каких-либо блокировок двигателя и с открытием дверей ключом. Примитивненько, конечно, но зато сверхбыстро и просто! Был ли смысл в таком функционале без блокировки двигателя? Возможно, в ряде случаев какой-то и был. Тем более что с помощью брелока при настройке можно было выбрать одну из трех оригинальных и непохожих на другие «охранки» мелодий сирены, что позволяло распознать свою машину в оркестре других.



Попытки домкратить кузов для кражи колес или бить стекла система отслеживала, как понятно, с помощью встроенного датчика вибраций. Но, вероятно, возникнет вопрос: а как же «Гранит М-200» отслеживал открытие дверей и включение зажигания, если не был подключен к концевикам дверей, да и вообще к электропроводке автомобиля ни одним проводом, кроме «+» и «-» питания? Решение применено остроумное – сигнализация с высокой точностью контролировала напряжение бортсети, отслеживая в качестве сигнала даже незначительную просадку напряжения батареи, которая возникала, если после открытия любой из дверей вспыхивала лампочка подсветки салона! Сам по себе режим упрощенного подключения, как уже говорилось, имеет спорную полезность ввиду отсутствия блокировок двигателя, но принцип реализации отслеживания состояния дверей без подключения к дверям, согласитесь, интересный!



Впрочем, режим упрощенного монтажа не должен вводить в заблуждение и дискредитировать сигнализацию. Это так, дополнительный бонус... Основным способом установки все же был вполне традиционный вариант с блокировкой двигателя путем разрыва цепей зажигания, впрыска или бензонасоса и с однопроводным подключением к штатному центральному замку или двухпроводным – к нештатным актуаторам в дверях. В этом случае без протяжки в салон одного-двух проводов обойтись все же не удавалось.



Автосигнализация-моноблок «Полярный волк PW-15»



Ну и второй герой этой истории, второстепенный – сигнализация «Полярный волк PW-15». Она также попала к нам на опыты в виде «капсулы времени», пролежавшей в заброшенном гараже новенькой в коробочке четверть века – с 1998 года! Для нас «Волк» интересен в первую очередь тем, что за четыре года до появления (ну, условного появления) «Гранит М-200» он использовал ту же самую архитектуру моноблока – вся сигнализация целиком размещалась в корпусе дешевой китайской универсальной сирены-«колокольчика»… Причем даже поставлялась она для экономии в родной коробке от этой сирены – на которую лишь дополнительно наклеили небольшую монохромную бумажку с отечественным названием. Разработала и изготовила «PW-15» небезызвестная (хотя сейчас уже сохранившаяся в памяти лишь у аксакалов охранной сферы) питерская компания «Полярный волк» – еще на заре своей деятельности.



Собственно, с технической точки зрения «Полярный волк PW-15» – не особо интересное устройство ввиду его максимально бюджетного статуса... Да, эта сигнализация собрана не на остатках советской «рассыпухи», а уже вполне себе на американском микроконтроллере и даже с примитивной возможностью чего-то там программировать при настройке. Но в целом она с небольшим отличием повторяет по функционалу старые советские сигнализации, о которых шла речь в начале статьи, – реагирует только на открытие дверей, блокирует двигатель разрывом какой-либо критичной цепи и издает звуковые и световые сигналы тревоги. Управления брелоком по радиоканалу и функции открытия дверей в «PW-15» нет в принципе: она рассчитана на открытие дверей ключом и постановку/снятие с охраны секретной кнопкой в салоне.

Зато предусмотрен режим «упрощенного монтажа», как и у «Гранит М-200». Правда, «Гранит» реально подключался максимально быстро – двумя проводами под капотом и вообще без необходимости что-то делать в салоне машины, а вот «Волк», по большому счету, не особо облегчал жизнь владельцу или установщику, поскольку упрощенный монтаж несущественно отличался от полного, и без протаскивания проводов в салон не обойтись. Дословно инструкция к «PW-15» гласила следующее:

При упрощенном монтаже системы для получения минимальных защитных свойств достаточно подключить два провода питания (плюс и массу), кнопки дверей и секретный тумблер для постановки на охрану и снятия с нее.

Тем не менее весьма вероятно, что «Полярный волк PW-15» мог стать источником вдохновения для разработчиков «Гранит М-200» – именно по этой причине мы и притянули «Волка» за уши к этой истории, которая в основном посвящена «Граниту». Преемственность в подходе конструкторов «M-200» все же налицо. Между разработкой этих моделей – не слишком большой временной интервал, и тренды на формат-моноблок, а также на упрощение монтажа и подключения создателями «Гранита» явно подмечены и усилены. На тот период в них, вероятно, видели перспективу…



Правда, в итоге формат моноблока, когда вся электроника сигнализации располагалась в корпусе сирены, так и не прижился на рынке, а вот тренд на упрощенное подключение сформировался и укрепился – за счет распространения подключения охранных систем по цифровым шинам. Правда, упрощение это теперь ориентировано не на автовладельцев, самостоятельно прилаживающих себе «охранки», а на автоэлектриков-профи... Тем не менее жаль, что «ураловское» направление охранного оборудования так и не развилось – по экспериментальной модели «Гранит М-200» в целом прослеживался определенный потенциал творческой мысли коллектива создателей!