«Колеса» уже не первый раз рассказывают о различных моделях советских автосигнализаций. Их устройства, нюансы и наблюдение за эволюцией позволяют лучше понять, чем жил среднестатистический автомобилист в нашей стране в эпоху отцов и дедов, в эпоху карбюраторов и кривых стартеров, в эпоху, когда для большинства граждан фразы «климат-контроль» или «коробка-автомат» были понятны грамматически, однако полностью лишены смысла в целом...



Особый интерес эти вояжи в прошлое имеют в связи с тем, что автосигнализации периода СССР и нескольких ранних лет постсоветской смуты не были клонами западной коммерческой продукции, а шли своим, зачастую странноватым и чудноватым путем развития, поскольку выпускались в массе своей как побочная продукция военных предприятий.



Чаще всего в исследованиях советских сигнализаций, попадающих в редакцию «Колес» в виде непотревоженных «капсул времени», мы обращаем внимание на курьезность их конструкции и специфическую логику работы, однако порой встречаются настоящие жемчужины, когда восхищаться и рыдать приходится одновременно. И вот «впервые на арене»: представляем вашему вниманию настоящий бриллиант в нашей коллекции – самый навороченный и продвинутый охранный комплекс производства СССР.



Это не сигнализация, а именно ОХРАННЫЙ КОМПЛЕКС – в том самом значении, что вкладывают в него сегодня установщики современных сигнализаций. Скорее всего, более развитой охранной системы для автомобиля в СССР не рождалось – устройство под названием «Аргус» стало вершиной творчества советских разработчиков, после чего отечественная продукция была быстро и навсегда вытеснена с рынка импортными «сигналками»…

Выпускало «Аргус» московское НПП «ТЕМП» – стратегическое оборонное предприятие, созданное незадолго до Великой отечественной войны и разрабатывающее системы питания и автоматики для двигателей наших самых известных военных и гражданских самолетов, включая все последние «МИГи» и «СУшки». После 1991 года предприятие начало стремительно рассыпаться из-за потери финансирования и пустилось в различные коллаборации с гражданскими предприятиями. К примеру, именно на «ТЕМПе» делали инжекторный впрыск на уфимские моторы для АЗЛК… В качестве такой побочной продукции появилась и автомобильная охранная система «Аргус» – «с многоступенчатой защитой», как гласила инструкция. Партнером «ТЕМПа» в этом проекте выступил НИИПХ – Научно-исследовательский институт прикладной химии из Сергиева Посада, тоже оборонное предприятие, сегодня известное в том числе своими вполне гражданскими фейерверками и травматическими пистолетами «Оса».



Автомобильная охранная система «Аргус» выпускалась с 1991 по 1995 годы и для своих лет впечатляла продвинутой комплектацией! В нее входили, помимо основного электронного блока, пьезосирена, автономный аккумулятор на случай отключения основного, датчик колебания кузова, два пиротехнических патрона активной охраны (это самое главное, и о них подробно будет ниже), набор кнопок-сигнализаторов открытия дверей (если на машине не было штатных), а также километр проводов и щедрая жменя винтов и саморезов для монтажа. Без всякой иронии скажем: комплектация, сопоставимая с неплохой современной сигнализацией!

Впрочем, обо всем по порядку!



Центральный электронный блок – это, собственно, сердце любой автомобильной охранной системы. В нем заложены все алгоритмы его действий в различных ситуациях. В наше время этот блок год от года миниатюризируется и зачастую не превышает габаритов спичечного коробка. В «Аргусе» же он размерами чуть-чуть не дотянул до кирпича, при том что все его способности можно уместить в микросхему размером с зерно гречки… Тем не менее изготовлен девайс крайне тщательно, по всем канонам военпрома. Качественный монтаж, толстый слой лака заливки, содержащие палладий детали…



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Следующий элемент в комплектации «Аргуса» – пьезосирена! Для тех лет подобное считалось немыслимой крутизной! Почему? Да все просто! Большинство советских автосигнализаций были рассчитаны на подключение к штатному звуковому сигналу-клаксону. У некоторых (достаточно немногочисленных) моделей клаксон, аналогичный штатному, шел в комплекте. Соответственно, в те годы сигнал тревоги от автомобиля звучал как непрерывное гудение, и распознать в нем голос собственного автомобиля владелец на слух не мог. Зато защищенная «Аргусом» машина пела характерной квакающей сиреной, и перепутать ее с чем-то иным было сложно!



Еще один невиданный для тех лет аксессуар в комплекте – автономный аккумулятор, предотвращающий обезвреживание сигнала тревоги простым снятием клеммы стартерной батареи (если, конечно, сама пищалка была хорошо замаскирована под бампером или днищем и не боялась обрыва проводов злоумышленником – в противном случае наличие резервного питания теряло смысл!) Двенадцативольтовая свинцовая батарейка емкостью 1,6 ампер-часа имела герметичное исполнение и поддерживалась электроникой «Аргуса» в постоянно заряженном состоянии. В нашем случае, правда, аккумулятор полностью мертв – 26 лет лежания в коробке на полке он не пережил, и реанимировать его невозможно…



Также в комплекте поставлялся датчик колебаний кузова, предназначенный для отслеживания проникновения в салон через окна и кражи колес. Датчик – простейшая контактная пара маятникового типа, с грузиком-контактом, колеблющимся на гибкой пружинистой металлической пластинке. В явно избыточно крупном корпусе. Откровенно говоря, что мешало разместить этот датчик внутри центрального блока, где пустого места более чем достаточно – непонятно…



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Ну вот мы и подобрались к самому вкусному – к элементам активной охраны! Их в составе «Аргуса» два – разных и срабатывающих по определенному алгоритму.



Первый активный элемент имел собственное имя «ПАП-1» – Патрон Аэрозольный Противоугонный. Два провода электрозапала от него шли к блоку сигнализации, которая подавала на них 12 вольт для инициации патрона. Согласно описанию, «после срабатывания сгорает без искр и пламени, образуя в салоне аэрозольное облако ослепляющего и "выкуривающего" действия». Откровенно говоря, описание не слишком понятное – создается ощущение, что «ПАП-1» при сгорании выделяет слезоточивый газ…



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Второй патрон в комплекте «Аргуса» дымовой, заполняющий салон густым «туманом». Патрон смонтирован в защитном металлическом кожухе и инициируется так же – подачей 12 вольт на электрозапал от блока сигнализации. Оба патрона, согласно инструкции, надлежало установить в салоне под сиденьем.



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Каков же был алгоритм работы «Аргуса»? Надо сказать, весьма логичный и неглупый! В режиме охраны сигнализация блокировала зажигание при попытках провернуть замок отмычкой или «свертышем», подавала звуковые сигналы после несанкционированного открытия дверей, капота или багажника, а также реагировала визгом на колебания кузова. Снятие клеммы с батареи не помогало – в этом случае действие вступал автономный аккумулятор. Если же злоумышленник оказывался упорным и терпеливым и пытался под вой сирены завести мотор, подав с помощью проводов-времянок «плюс» на катушку зажигания, тут же срабатывал шумовой пиропатрон, а спустя 5-10 секунд – дымовой! Согласитесь, не так уж плохо для 1991 года, а? Да кое в чем и сейчас неплохо!



Впрочем, как и у всех автомобильных охранных систем тех лет, самым уязвимым местом «Аргуса» была скрытая кнопка его активации/дезактивации, заменявшая привычный сегодня брелок или смартфон и сводившая на нет все усилия разработчиков. В незамысловатых салонах «Жигулей», «Москвичей» и «Волг», не говоря уже о «Запорожцах», мест для скрытого расположения кнопки практически не имелось, и поэтому поиск ее угонщиком в радиусе доступа рук водителя труда не составлял. После же того, как кнопка обнаруживалась, автомобиль становился полностью беззащитным, и вся его грозная пиротехника теряла смысл…

Ну и под конец – немного практики. Нельзя было не выяснить – сохранили ли пиропатроны вкус к жизни спустя более чем четверть века хранения на полке. Удивительно, но сохранили! Во всяком случае, частично…

Мы попытались инициировать их в том порядке, в каком предписывала инструкция, однако провода все же были перепутаны, и первым сработал дымовой патрон. Эффективность – на весьма высоком уровне: дым генерировался густой, плотный, в количестве, способном целиком и с избытком заполнить салон любого автомобиля, лишив угонщика возможности что-либо видеть, да и, собственно, нормально дышать.

А вот «аэрозольный» патрон не слишком впечатлил… То ли так и было задумано, то ли он просто потерял свойства от старости, но продемонстрировал он лишь негромкий «пук», прыжок на полметра по столу и невнятный дымок в объеме, в несколько раз меньшем, чем у специализированного дымового патрона. Проверка действия и последующее изучение прогоревшего устройства показали полное отсутствие каких-либо слезоточивых эффектов…



Подытоживая, нельзя не отметить, что использование пиротехники для охраны автомобиля всегда будоражило умы – как профессиональных установщиков и производителей охранных компонентов, так и автовладельцев-любителей, склонных к разного рода «крафту» на коленке. В 90-х и даже в начале 2000-х многие книги и журналы для радиолюбителей-самодельщиков практически без изменений копипастили друг у друга чертежик пиротехнического газогенератора, объединяющего в себе и шумовой эффект, для использования его в составе сигнализации. Конструкция эта представляла собой патрон для газового пистолета, на который нужно было намотать нагревательную спираль из нихромовой проволоки. При подаче на эту спираль 12 вольт патрон за несколько минут нагревался и срабатывал, выбрасывая с громким хлопком облако слезоточивого газа в салон. По описанию – эффективно, но, несмотря на распространенность идеи, информация о реальном применении подобных самоделок нам в литературе и в Интернете не попадалась…



Современный фабричный вариант подобной активной охраны также существует – правда, с годами изменилась концепция. Сегодня некоторые частные мастера, занимающиеся эксклюзивными «авторскими» сигнализациями, предлагают клиентам в качестве дополнительного рубежа защиты установить пиротехнический дымогенератор – но не в салоне, а снаружи автомобиля: в моторном отсеке или под днищем. Впрочем, и эффективность такого метода не слишком велика – дым в салоне дезориентирует непосредственно угонщика, а вот дым снаружи направлен лишь на привлечение к машине внимания окружающих…