«Колеса» уже не первый раз обращаются к теме автомобильных ретро-гаджетов, попадающих в наши руки в виде «капсул времени», найденных коллегами и читателями на пыльных полках заброшенных гаражей. Всегда любопытно посмотреть, чем жили автолюбители прошлых лет, с чем сталкивались в повседневности и о чем мечтали…

В этот раз нам попалась, пыльная, потертая, но нераспакованная коробка с автосигнализацией под странноватым названием «БИКС» 1993 года выпуска. Как удалось выяснить, разрабатывали ее инженеры Брестского радиотехнического концерна (до 1991 года именовавшегося Брестским радиотехническим заводом), а продавал в России и принимал рекламации, как бы сказали сегодня, «официальный дилер» – Обнинский кооператив «БИКС».

Устройство выпускалось с 1989 по 1993 годы – на Западе в тот период времени уже появилась первая автомобильная GPS-навигация, а у отечественных, практически еще советских автовладельцев, была, как водится, «своя атмосфера» (с). Применительно к этому в очередной раз будет уместно вспомнить бородатый, но невероятно актуальный для своего времени и для этой сигнализации анекдот:



«Танковый завод по конверсии начал делать детские коляски. В целом все нормально, но мамаши частенько жалуются, что ребенка через башню сажать и вынимать неудобно…»



Разумеется, и Брестский радиотехнический завод изначально создавался как оборонное предприятие и лишь в конце 80-х был перепрофилирован на выпуск товаров народного потребления. Что не могло не наложить специфический отпечаток на логику тамошних инженеров-разработчиков…



Большинство советских автосигнализаций представляли собой крайне простые устройства, и функционал их был чрезвычайно ограниченным. Почти все модели, имевшиеся в продаже в 70-80-е годы, использовали в качестве входных сигналов, сообщающих о тревоге, срабатывание кнопок в дверях и поворот замка зажигания, после чего включался клаксон и разрывалась цепь катушки зажигания. Последнее, впрочем, проделывать умели далеко не все модели. На какие-либо иные события сигнализации не реагировали и разнообразием сервисных возможностей тоже не баловали.



Подобное положение дел имело место приблизительно до середины 80-х годов, пока распространение не приобрели кражи колес. С этого времени в продаже начали появляться модели охранных устройств, оснащенных датчиком качания и наклона кузова. Датчики, за редчайшим исключением, применялись так называемого «маятникового типа» – пружинящая пластинка с грузиком колебалась вместе с кузовом, и касалась контактного винтика. Вращение же этого винтика могло в определенных пределах регулировать чувствительность датчика.



Такое техническое решение считалось для своего времени не самым плохим и вполне жизнеспособным. Разве что во время движения эти датчики неприятно и дробно постукивали – из достаточно большого числа советских сигнализаций, прошедших через мои руки, лишь одна модель имела «бесшумный режим», активируемый вручную с помощью особого рычажка с эксцентриком на корпусе сигнализации, который прижимал маятник к контакту, когда на машине ехал хозяин. Правда, это же решение отчасти дискредитировало охранные функции сигнализации, поскольку для блокировки пружинящей пластинки-маятника основной блок устройства должен был устанавливаться в салоне доступно для постоянного включения-выключения, а значит, недостаточно скрытно.



Вероятно, для того, чтобы сделать датчик колебаний кузова бесшумным и не требующим ручного отключения на время езды, создатели сигнализации «БИКС» реализовали его… на жидкостном принципе! Поэтому устройство и привлекло наше пристальное внимание, как удивительный курьез советской автомобильной электроники!



Охранное устройство «БИКС» предназначалось для автомобилей «Волга», «Жигули», «Москвич», «Таврия» и других, у которых имелось два параллельно соединенных звуковых сигнала. Один из них, согласно инструкции, необходимо было отключить от бортсети и подключить к сигнализации. Функционал и алгоритм работы сигнализации, в принципе, вполне типичны для своего времени. Никаких блокирующих работу двигателя функций у «БИКСа» не было – только подача привлекающих внимание окружающих и владельца сигналов клаксоном. Сигнализация отвечала 5-секундным бибиканьем на раскачивание кузова и на открытие дверей. На раскачку реагировала сразу, на открытие дверей – после 15-секундной задержки, во время которой ее должен был кнопкой успеть отключить хозяин. В случае же несанкционированного запуска двигателя сигнал раздавался непрерывно, все время, пока работает мотор.



Собственно, по современным меркам эффективность и самозащищенность такой «охранной системы» находится на нулевом уровне. Обезвреживалась она легко и просто и была способна отпугнуть разве что очень робких и технически безграмотных воришек. Но в те годы и такое устройство порой помогало благодаря эффекту неожиданности...



Впрочем, нас интересует вовсе не алгоритм работы «сигналки» и даже не ее защитные свойства, а техническая реализация датчика колебаний кузова. И вот тут – держитесь, не падайте!



От центрального блока сигнализации отходил кабель с контактным датчиком. Датчик представлял собой простую пару оголенных проводков-электродов и резьбовую втулочку с гайками на проводе для фиксации электродов. Электроника же внутри «БИКСа» реагировала на замыкание контактов датчика... жидкостью. Причем не просто жидкостью, а жидкостью в расширительном бачке системы охлаждения двигателя!



Инструкция гласила: «Просверлите отверстие в пробке расширительного бачка, вставьте туда датчик и закрепите его резьбовой втулкой с двумя гайками. Отрегулируйте положение электродов, подгибая их так, чтобы расстояние до уровня жидкости составляло 10-15 миллиметров». Это вам не нынешние 100500 функций современной охранной системы по двум проводочкам кан-шины – это суровая советская реальность! Возьмите дрель, просверлите бачок…



Самое же потрясающее было дальше… Если по каким-то причинам просверлить отверстие в пробке расширительного бачка возможности не было, инструкция рекомендовала установить под капотом… отдельный дополнительный бачок, применив в его качестве любой удобный флакон или бутылочку, частично заполнить эту емкость охлаждающей жидкостью и смонтировать датчик в ней!



Выглядеть это должно было как-то так:



Как вам такой квест?! Даже будучи привычным к закидонам инструкций советских гаджетов, я сперва поверить не мог, что такое предлагается на полном серьезе, а не в шутку… Тем более – с поправкой на систематические колебания уровня антифриза в расширительном бачке в зависимости от температуры двигателя: ведь если после поездки запарковать машину и поставить ее на охрану, то после остывания охлаждающей жидкости уровень ее понизится, и чувствительность датчика резко упадет, вплоть до полной его неработоспособности…



Из любопытства и любви к науке мы, разумеется, протестировали этот диковатый гаджет в лаборатории «Колес». За 27 лет, которые он провалялся на гаражной полке одного из наших читателей, устройство не потеряло работоспособности. Все заявленные функции – функциональны (сорри за тавтологию), хоть сейчас ставь на автомобиль! Потребляемый ток, замеренный в дежурном режиме, – на зависть современным «сигналкам»: 3 микроампера. Подчеркнем – МИКРОампера, а не миллиампера. Такой ток многократно НИЖЕ тока саморазряда автомобильного аккумулятора и по сути является нулевым для батареи. Впрочем, это единственное достоинство такой охранной системы – во всем остальном советским автолюбителям, для которых производилась такая продукция, не позавидуешь…