В Вооруженных силах Советского Союза гражданские грузовые машины применялись в основном на дорогах общего пользования и на тыловых перевозках. Самым известным и работящим оказался 2,5-тонный грузовичок ГАЗ-51, который прошёл цикл армейских испытаний и официально являлся основой лёгкой войсковой техники. Корни гражданских автомобилей ЗИС-150 ведут к серии прототипов военного времени, а в 50-х их сменил ЗИЛ-164 с новым оформлением решётки радиатора.
ГАЗ-51 (1945–1975 гг.)
Летом 1945 года 70-сильный ГАЗ-51 получил одобрение на передачу в производство. Его массовое изготовление развернулось в конце 1947-го. Машины первых десяти лет выпуска имели деревометаллическую кабину с фанерной обшивкой, но с 1955-го серийно выпускался вариант ГАЗ-51А с цельнометаллической кабиной и кузовом с тремя откидными бортами.
С 1956-го в производстве находился военизированный грузовик ГАЗ-51Н с дополнительным топливным баком и высокобортной грузовой платформой от ГАЗ-63, который пользовался успехом в Советской армии, Военно-десантных войсках и в некоторых странах социализма, где буксировал пушки калибра до 38 мм.
Варианты и специальное оснащение на шасси ГАЗ-51
В Советской армии и вооруженных силах союзных государств эти машины служили для перевозки нетяжёлых грузов и доставляли 9–12 человек личного состава стрелковых подразделений. В опытном порядке ГАЗ-51 пытались доставлять на транспортных самолетах и в специальных планерах, а также монтировали на них гусеничные движители.
Номенклатура войсковых фургонов для ГАЗ-51/51А ограничивалась несколькими облегченными конструкциями, унифицированными с кузовами для вездехода ГАЗ-63. В лёгком фургоне АК-32 пробовали доставлять хлебобулочные изделия, медикаменты и штабное имущество, но он оказался слишком высоким и неустойчивым. Достаточно совершенный кузов КУНГ-2 также не получил рекомендации для передачи в массовое производство, а наиболее приемлемыми оказались многоцелевые обтекаемые деревометаллические кузова марки АВС.
В категории автомобилей топливной службы на грузовиках семейства ГАЗ-51 монтировали станцию ПД-50 с центробежным насосом перед радиатором для перекачивания бензина из одной ёмкости в другую. Более мощной была машина ПСГ-65/130 с отдельной кабиной для управления насосной системой и подачи топлива из железнодорожных цистерн в складские ёмкости.
В эту же категорию входила автоцистерна АЦ-2-51 с эллиптической ёмкостью на две тысячи литров горючего и собственным механическим центробежным насосом. За ней последовал топливозаправщик АТЗ-2,2-51А с цистерной вместимостью 2 200 литров и механическим насосом с приводом от коробки отбора мощности самосвала ГАЗ-93.
Достаточно известным был модернизированный маслозаправщик МЗ-51М, служивший для заправки горячим маслом автобронетанковой и авиационной техники в полевых условиях. Его оборудовали цистерной на 920 литров масла, ротационно-зубчатым насосом и нагревательной системой со змеевиком, насосом для подачи бензина в форсунку, жаровой и дымовой трубами.
В аэродромной службе применялась передвижная установка УПГ-250ГМ для проверки и испытания бортовых гидравлических систем летательных аппаратов, оборудованная автономным силовым агрегатом, задним постом управления и боковыми ящиками с откидными лючками.
Первым аэродромным моторным подогревателем стала машина МП-300 для очистки горячим воздухом самолетных агрегатов, кабин и салонов. От коробки отбора мощности приводился вентилятор, подававший воздух в калорифер, который подогревал его до 120 градусов и подавал на пять широких рукавов для распределения по местам назначения.
В химических войсках служила дезинфекционная установка ДУК-1 конструкции Комарова, применявшаяся для обработки помещений и техники специальными обеззараживающими составами. Для их приготовления имелись цистерна на 860 литров воды, котёл с форсункой для впрыскивания бензина, змеевик и дымовая труба.
К прочей военной автотехнике в семействе ГАЗ-51 относились радиостанция РАФ-КВ-5, дезинфекционные машины, войсковые хлебные фургоны КХА-51 и кинопередвижки.
ЗИС-150 (1948–1957 гг.)
В апреле 1948-го началось серийное изготовление четырёхтонных грузовиков ЗИС-150 с довоенным 90-сильным двигателем и горизонтальной решёткой радиатора. Сначала их оборудовали деревометаллической кабиной, заменённой вскоре на цельнометаллическую. Эти народнохозяйственные автомобили, добротно сложенные и надежные, также широко использовались в войсках.
Варианты и специальное оснащение на шасси ЗИС-150
В 1949–1950 годах ЗИС-150 благополучно преодолел военные испытания и в ограниченных количествах служил в Советской армии и в вооруженных силах соцстран, выполняя традиционные функции по перевозке личного состава и различных грузов.
В те же годы на ЗИС-150 было испытано несколько опытных войсковых кузовов, унифицированных с конструкциями для ЗИСа-151. Первый деревометаллический фургон АК-3 приспособили под мастерскую, а в институте «Дортранспроект» собрали два каркасно-металлических кузова МН и СУН с разными габаритами. Следом за ними появился более прочный укороченный кузов СУВ на сварном подрамнике.
В 1953-м был разработан каркасно-деревянный фургон КУНГ-1, который оказался неприспособленным к работе автомобилей с прицепами. В 1955 году представили более удачный облегченный вариант КУНГ-1Л с каркасом из трёх склеенных реек.
В 1948 году первой автоцистерной на шасси ЗИС-150 была машина АБЦ-3800 с ручными перекачивавшими насосами для раздачи топлива. В то же время начинался серийный выпуск машины АЦ-4-150 без штатного насоса, из которой топливо выливалось самотёком. За ними последовали модернизированная войсковая машина АЦМ-4-150 и топливозаправщик ТЗ-150.
В 1950 году на базе ЗИС-150 был создан первый советский аэродромный командный пункт СКП-3МВ с кузовом вагоностроительного завода из ГДР со съёмным застекленным постом (фонарём) на крыше. Его использовали для наблюдения за перемещениями и полётами самолетов в зоне взлетно-посадочных полос и обеспечения телефонной, телеграфной и световой связи на аэродромах.
В конце 50-х на базе ЗИС-150 был построен опытный армейский автопоезд, состоявший из седельного тягача ЗИС-120Н и одноосного полуприцепа ММЗ-584Г с арочными шинами на всех колёсах. В его грузопассажирском кузове с четырьмя продольными скамьями можно было перевезти семь тонн грузов или 52 человека личного состава.
ЗИЛ-164/164А (1957–1965 гг.)
После переименования ЗИСа в Завод имени И.А. Лихачева удалось модернизировать прежний ЗИС-150, поставив на конвейер 97-сильный грузовик ЗИЛ-164 (с 1961-го — 100-сильный ЗИЛ-164А) с отличительной вертикальной решёткой радиатора. При этом большая доля военного оборудования на их базе незаметно перешла от старых машин к новым.
Военное оснащение на шасси серии ЗИЛ-164
Эти грузовики, как и их предшественник ЗИС-150, состояли в Советских Вооруженных силах и отправлялись на экспорт в союзные страны. В эту программу по-прежнему входили различные мастерские, автоцистерны, автодегазаторы и аэродромная техника.
В категории машин топливной службы состояли простейшие модернизированные топливные автоцистерны АЦ-3,8-164 двойного назначения с архаичной системой ручных перекачивающих насосов и вместительная тыловая машина АЦ-4-164 с цистерной на 4 100 литров топлива, которая служила только для его перевозки и временного хранения. За ними следовали механизированная автоцистерна АЦМ-4-164 и доработанный топливозаправщик ТЗМ-164.
На вооружении войск химзащиты состояли модернизированные дегазационные машины АГВ-3В для термической очистки обмундирования и снаряжения, а также пароэлеваторные дезинфекционно-душевые установки ДДА-2 с душевыми кабинами для одновременной «бани» на 18 человек.
В аэродромной службе использовалась посадочно-светомаячная станция АПМ-90 или попросту прожектор, переставленный с грузовиков ЗИС-150 и служивший для освещения взлетно-посадочной полосы и облегчения взлёта и посадки самолётов, а также для поиска различных объектов на земле и в воздухе.
Модернизированный стартовый командный пункт СКП-9 на экранированном шасси ЗИЛ-164АД был полностью разработан и укомплектован в СССР с учётом опыта применения первой машины СКП-3.
В отличие от неё он размещался в военном кузове КУНГ-1М с вынесенным на левую часть крыши застеклённым фонарём и был оснащён пятью радиостанциями, светотехническими средствами, светофорами и сигнальными ракетами.
Среди прочей автотехники на ЗИСовских и ЗИЛовских шасси были аэродромные пусковые агрегаты, радиостанции средней мощности, различные лаборатории, шасси под автокраны, гидроподъёмники и т.д.
На заглавной фотографии — военизированный грузовик ГАЗ-51А, служивший в Народной армии ГДР, на фестивале старинной военной автотехники.
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