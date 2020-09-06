Когда завершилась Великая Отечественная война на помощь только что образованной Советской армии были направлены не только полноприводные армейские автомобили, но и все виды народнохозяйственных грузовиков Горьковского и Московского автозаводов. Они помогали армии разрешать транспортные проблемы, а также несли на себе войсковые кузова и несложные надстройки, доставляли топливо и хлеб.

В Вооруженных силах Советского Союза гражданские грузовые машины применялись в основном на дорогах общего пользования и на тыловых перевозках. Самым известным и работящим оказался 2,5-тонный грузовичок ГАЗ-51, который прошёл цикл армейских испытаний и официально являлся основой лёгкой войсковой техники. Корни гражданских автомобилей ЗИС-150 ведут к серии прототипов военного времени, а в 50-х их сменил ЗИЛ-164 с новым оформлением решётки радиатора.



Многоцелевой грузовик ГАЗ-51 первого выпуска с деревометаллической кабиной. 1948 год

ГАЗ-51 (1945–1975 гг.)

Летом 1945 года 70-сильный ГАЗ-51 получил одобрение на передачу в производство. Его массовое изготовление развернулось в конце 1947-го. Машины первых десяти лет выпуска имели деревометаллическую кабину с фанерной обшивкой, но с 1955-го серийно выпускался вариант ГАЗ-51А с цельнометаллической кабиной и кузовом с тремя откидными бортами.



Серийный ГАЗ-51А с цельнометаллической кабиной в Музее военной автомобильной техники в Рязани

Военизированный вариант ГАЗ-51Н с кузовом от вездехода ГАЗ-63. 1958 год

С 1956-го в производстве находился военизированный грузовик ГАЗ-51Н с дополнительным топливным баком и высокобортной грузовой платформой от ГАЗ-63, который пользовался успехом в Советской армии, Военно-десантных войсках и в некоторых странах социализма, где буксировал пушки калибра до 38 мм.



Грузовик ГАЗ-51А Воздушно-десантных войск в рязанском Музее вооружения и военной техники ВДВ

Варианты и специальное оснащение на шасси ГАЗ-51

В Советской армии и вооруженных силах союзных государств эти машины служили для перевозки нетяжёлых грузов и доставляли 9–12 человек личного состава стрелковых подразделений. В опытном порядке ГАЗ-51 пытались доставлять на транспортных самолетах и в специальных планерах, а также монтировали на них гусеничные движители.



ГАЗ-51 первого выпуска для доставки личного состава Военно-морского флота СССР. 1949 год

Посадочное десантирование обычного грузовика ГАЗ-51 на транспортном планере Як-14. 1948 год

Номенклатура войсковых фургонов для ГАЗ-51/51А ограничивалась несколькими облегченными конструкциями, унифицированными с кузовами для вездехода ГАЗ-63. В лёгком фургоне АК-32 пробовали доставлять хлебобулочные изделия, медикаменты и штабное имущество, но он оказался слишком высоким и неустойчивым. Достаточно совершенный кузов КУНГ-2 также не получил рекомендации для передачи в массовое производство, а наиболее приемлемыми оказались многоцелевые обтекаемые деревометаллические кузова марки АВС.



Деревянный кузов АК-32 на ГАЗ-51. 1949 год (архив 21 НИИЦ) Каркасный кузов КУНГ-2 с деревянной обшивкой (архив 21 НИИЦ)

В категории автомобилей топливной службы на грузовиках семейства ГАЗ-51 монтировали станцию ПД-50 с центробежным насосом перед радиатором для перекачивания бензина из одной ёмкости в другую. Более мощной была машина ПСГ-65/130 с отдельной кабиной для управления насосной системой и подачи топлива из железнодорожных цистерн в складские ёмкости.



Бензоперекачивающая установка ПД-50 на грузовике ГАЗ-51 с открытым расположением насоса

Перекачивающая станция ПСГ-65/130 с насосным отсеком в экспозиции Музея службы горючего

В эту же категорию входила автоцистерна АЦ-2-51 с эллиптической ёмкостью на две тысячи литров горючего и собственным механическим центробежным насосом. За ней последовал топливозаправщик АТЗ-2,2-51А с цистерной вместимостью 2 200 литров и механическим насосом с приводом от коробки отбора мощности самосвала ГАЗ-93.



Лёгкий многоцелевой топливозаправщик АТЗ-2,2-51А на шасси ГАЗ-51А. 1965 год

Достаточно известным был модернизированный маслозаправщик МЗ-51М, служивший для заправки горячим маслом автобронетанковой и авиационной техники в полевых условиях. Его оборудовали цистерной на 920 литров масла, ротационно-зубчатым насосом и нагревательной системой со змеевиком, насосом для подачи бензина в форсунку, жаровой и дымовой трубами.



Многоцелевой маслозаправщик МЗ-51М двойного назначения на шасси ГАЗ-51А. 1957 год

В аэродромной службе применялась передвижная установка УПГ-250ГМ для проверки и испытания бортовых гидравлических систем летательных аппаратов, оборудованная автономным силовым агрегатом, задним постом управления и боковыми ящиками с откидными лючками.



Установка УПГ-250ГМ для проверки авиационных гидросистем в вооруженных силах Финляндии

Первым аэродромным моторным подогревателем стала машина МП-300 для очистки горячим воздухом самолетных агрегатов, кабин и салонов. От коробки отбора мощности приводился вентилятор, подававший воздух в калорифер, который подогревал его до 120 градусов и подавал на пять широких рукавов для распределения по местам назначения.



Моторный подогреватель МП-300 на шасси ГАЗ-51А для разогрева агрегатов и отсеков самолетов

В химических войсках служила дезинфекционная установка ДУК-1 конструкции Комарова, применявшаяся для обработки помещений и техники специальными обеззараживающими составами. Для их приготовления имелись цистерна на 860 литров воды, котёл с форсункой для впрыскивания бензина, змеевик и дымовая труба.



Дезинфекционная машина ДУК-1 на шасси ГАЗ-51А при обработке небольших участков местности

К прочей военной автотехнике в семействе ГАЗ-51 относились радиостанция РАФ-КВ-5, дезинфекционные машины, войсковые хлебные фургоны КХА-51 и кинопередвижки.

ЗИС-150 (1948–1957 гг.)

В апреле 1948-го началось серийное изготовление четырёхтонных грузовиков ЗИС-150 с довоенным 90-сильным двигателем и горизонтальной решёткой радиатора. Сначала их оборудовали деревометаллической кабиной, заменённой вскоре на цельнометаллическую. Эти народнохозяйственные автомобили, добротно сложенные и надежные, также широко использовались в войсках.



Ранний ЗИС-150 с деревометаллической кабиной и кузовом от ЗИС-151 при транспортировке пехоты. 1950 год

Варианты и специальное оснащение на шасси ЗИС-150​

В 1949–1950 годах ЗИС-150 благополучно преодолел военные испытания и в ограниченных количествах служил в Советской армии и в вооруженных силах соцстран, выполняя традиционные функции по перевозке личного состава и различных грузов.



На марше Народной армии ГДР ЗИС-150 с цельнометаллической кабиной и светомаскировочными фарами

В те же годы на ЗИС-150 было испытано несколько опытных войсковых кузовов, унифицированных с конструкциями для ЗИСа-151. Первый деревометаллический фургон АК-3 приспособили под мастерскую, а в институте «Дортранспроект» собрали два каркасно-металлических кузова МН и СУН с разными габаритами. Следом за ними появился более прочный укороченный кузов СУВ на сварном подрамнике.



Обитаемый кузов АК-3 для мастерской. 1948 год (архив 21 НИИЦ)

Укороченный металлический кузов СУН. 1951 год (архив 21 НИИЦ)



В 1953-м был разработан каркасно-деревянный фургон КУНГ-1, который оказался неприспособленным к работе автомобилей с прицепами. В 1955 году представили более удачный облегченный вариант КУНГ-1Л с каркасом из трёх склеенных реек.



Каркасно-деревянный кузов КУНГ-1. 1953 год (архив 21 НИИЦ) Кузов КУНГ-1Л с реечными брусьями каркаса. 1955 год (архив 21 НИИЦ)

В 1948 году первой автоцистерной на шасси ЗИС-150 была машина АБЦ-3800 с ручными перекачивавшими насосами для раздачи топлива. В то же время начинался серийный выпуск машины АЦ-4-150 без штатного насоса, из которой топливо выливалось самотёком. За ними последовали модернизированная войсковая машина АЦМ-4-150 и топливозаправщик ТЗ-150.



Простейшая машина АБЦ-3800 с подвешенным к цистерне ручным насосом. 1948 год

Серийная многоцелевая автоцистерна АЦ-4-150 без насосной системы. 1956 год

В 1950 году на базе ЗИС-150 был создан первый советский аэродромный командный пункт СКП-3МВ с кузовом вагоностроительного завода из ГДР со съёмным застекленным постом (фонарём) на крыше. Его использовали для наблюдения за перемещениями и полётами самолетов в зоне взлетно-посадочных полос и обеспечения телефонной, телеграфной и световой связи на аэродромах.



Аэродромная стартовая установка СКП-3МВ с кузовом вагоностроительного завода из города Вердау. 1950 год

В конце 50-х на базе ЗИС-150 был построен опытный армейский автопоезд, состоявший из седельного тягача ЗИС-120Н и одноосного полуприцепа ММЗ-584Г с арочными шинами на всех колёсах. В его грузопассажирском кузове с четырьмя продольными скамьями можно было перевезти семь тонн грузов или 52 человека личного состава.



Военные испытания тягача ЗИС-120Н с полуприцепом на арочных шинах. 1958 год (архив 21 НИИЦ)

ЗИЛ-164/164А (1957–1965 гг.)



После переименования ЗИСа в Завод имени И.А. Лихачева удалось модернизировать прежний ЗИС-150, поставив на конвейер 97-сильный грузовик ЗИЛ-164 (с 1961-го — 100-сильный ЗИЛ-164А) с отличительной вертикальной решёткой радиатора. При этом большая доля военного оборудования на их базе незаметно перешла от старых машин к новым.



Военизированный грузовик ЗИЛ-164А со светомаскировочными фарами в Народной армии ГДР. 1963 год

Военное оснащение на шасси серии ЗИЛ-164​

Эти грузовики, как и их предшественник ЗИС-150, состояли в Советских Вооруженных силах и отправлялись на экспорт в союзные страны. В эту программу по-прежнему входили различные мастерские, автоцистерны, автодегазаторы и аэродромная техника.



Экспортная полевая сварочная мастерская в высоком тентованном кузове на шасси ЗИЛ-164А. 1963 год

В категории машин топливной службы состояли простейшие модернизированные топливные автоцистерны АЦ-3,8-164 двойного назначения с архаичной системой ручных перекачивающих насосов и вместительная тыловая машина АЦ-4-164 с цистерной на 4 100 литров топлива, которая служила только для его перевозки и временного хранения. За ними следовали механизированная автоцистерна АЦМ-4-164 и доработанный топливозаправщик ТЗМ-164.



Автоцистерна АЦ-3,8-164А вместимостью 3 800 литров топлива с ручным насосом

На вооружении войск химзащиты состояли модернизированные дегазационные машины АГВ-3В для термической очистки обмундирования и снаряжения, а также пароэлеваторные дезинфекционно-душевые установки ДДА-2 с душевыми кабинами для одновременной «бани» на 18 человек.



Машины АГВ-3В на шасси ЗИЛ-164 для дегазации имущества горячим воздухом или паром

В аэродромной службе использовалась посадочно-светомаячная станция АПМ-90 или попросту прожектор, переставленный с грузовиков ЗИС-150 и служивший для освещения взлетно-посадочной полосы и облегчения взлёта и посадки самолётов, а также для поиска различных объектов на земле и в воздухе.



Аэродромный прожектор АПМ-90 в бортовом кузове грузовика ЗИЛ-164А в польской армии

Модернизированный стартовый командный пункт СКП-9 на экранированном шасси ЗИЛ-164АД был полностью разработан и укомплектован в СССР с учётом опыта применения первой машины СКП-3.



Аэродромный командный пункт СКП-9 с кузовом КУНГ-1М и постом руководителя полётами на крыше

В отличие от неё он размещался в военном кузове КУНГ-1М с вынесенным на левую часть крыши застеклённым фонарём и был оснащён пятью радиостанциями, светотехническими средствами, светофорами и сигнальными ракетами.



Среди прочей автотехники на ЗИСовских и ЗИЛовских шасси были аэродромные пусковые агрегаты, радиостанции средней мощности, различные лаборатории, шасси под автокраны, гидроподъёмники и т.д.



На заглавной фотографии — военизированный грузовик ГАЗ-51А, служивший в Народной армии ГДР, на фестивале старинной военной автотехники.

