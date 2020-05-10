Штабные, заправочные и для химических войск: военные версии полноприводного ГАЗ-63

История этого грузовика начиналась в мирном городе Горьком, но война нарушила все планы, и в разгар Великой Отечественной он во второй раз появился на свет в облике ленд-лизовского вездехода . Конечно, речь здесь пойдёт о хорошо известном советском грузовике ГАЗ-63, в 40-е годы родившимся в третий раз.

19 июня 1945 года, за пять дней до парада Победы, высшему руководству Советского Союза на демонстрации в Кремле был представлен опытный образец нового армейского грузовика. Это был 1,5-тонный полноприводный ГАЗ-63 с 70-сильным мотором, поступивший в серийное производство в сентябре 1948-го. Одновременно с ним выпускался вариант ГАЗ-63А с передней 4,5-тонной лебёдкой.

Серийная полуторка ГАЗ-63 первого выпуска с деревометаллической кабиной. 1948 год

Основной лёгкий грузовик Советской армии ГАЗ-63 с цельнометаллической кабиной. 1951 год

В отличие от унифицированной с ними модели ГАЗ-51, автомобили получили передний ведущий мост с шариковыми шарнирами, все односкатные колеса, тентованный кузов с решётчатыми бортами и деревометаллическую кабину, которую через пару лет заменили на цельнометаллическую. Для штабных целей и перевозки радиотехнических устройств служили особые версии обеих машин.



Грузовик ГАЗ-63А в военной комплектации с тентом и передней барабанной лебёдкой (архив 21 НИИЦ)

Большинству читателей всё это давно известно, и потому кратко расскажем о малоизвестном семействе специальной военной техники на шасси ГАЗ-63, о самых распространенных надстройках и вооружении, которые легли на плечи этих автомобилей.

Варианты и специальные исполнения ГАЗ-63

В Советской армии машины ГАЗ-63 снабжали продольными скамейками в кузове для перевозки до 12 военнослужащих, стойками для личного оружия и крюками для буксировки лёгких пушек. Для эксплуатации в странах с другими климатическими зонами впервые было создано полтора десятка особых версий.

Армейский ГАЗ-63 с откидными скамьями в кузове и светомаскировочными фарами

На военном параде в Москве грузовики ГАЗ-63 буксируют 76-мм пушки с боевыми расчётами

Специальные кузова-фургоны

Сразу же после войны на базе ГАЗ-63 впервые началось формирование целой гаммы обитаемых кузовов для размещения специального оборудования и обеспечения экипажу благоприятных условий для работы. К первому поколению относились простейшие деревянные кузова-будки с боковыми окошками, которые собирали войсковые предприятия и мастерские. В конце 40-х появились первые типовые каркасные деревометаллические и металлические фургоны промышленного изготовления со стальными листами обшивки, несколькими окнами, боковыми и задними дверями, лестницами на крышу и даже дровяными печками.

Простейший деревянный кузов для радиотехнического оборудования на шасси ГАЗ-63Э. Фото 1961 года

Кузов АК-33 с деревянным каркасом. 1949 год (архив 21 НИИЦ)

Опытный «малый высокий» кузов МВ. 1951 год (архив 21 НИИЦ)



В начале 50-х революцией местного значения стали упрощённые конструкции с аббревиатурой КУНГ – кузов унифицированный нормальных габаритов, подразумевавшей возможность их перевозки по железным дорогам. Самыми практичными в те времена оказались обтекаемые деревометаллические конструкции АВС, известные в десятках исполнений с различными планировками, комплектациями и размерами.



Простой обитаемый кузов КУНГ-2 на деревянном каркасе с металлической обшивкой. 1952 год (архив 21 НИИЦ)

Многоцелевой обтекаемый деревометаллический кузов АВС с задней дверью и откидным трапом. 1952 год

Штабные автомобили

В 1950-е Московский авторемонтный завод № 101 был главным изготовителем специальных штабных машин автобусного типа на доработанных шасси ГАЗ-63Е и 63АЕ с мягкой подвеской, удлиненным свесом рамы и задним сцепным приспособлением. В них размещались рабочий стол, мягкие диваны, раскладные сиденья, шкафы для специмущества, средства связи, внутреннее освещение и розетки для подключения к электросети.

Штабной автомобиль АШ-3 на шасси ГАЗ-63Е с переоборудованным кузовом АВС. 1953 год (архив 21 НИИЦ)

Штабной автобус АШ-4 с удлиненным задним свесом и двумя рабочими столами. 1955 год (архив 21 НИИЦ)

Радиотехнические средства связи и управления

Для монтажа различных полевых радиотехнических средств связи оба базовых автомобиля выпускались в исполнениях ГАЗ-63Э и 63АЭ с экранированным электрооборудованием, позволявшим подавлять помехи во время движения и на стоянке с работающим двигателем. На первых порах на них монтировали простые каркасно-деревянные или деревометаллические фургоны, которые собирали местные ремонтные мастерские. Первая унификация таких кузовов началась в 50-е годы, когда советская промышленность приступила к серийному выпуску специальных более удобных, надежных и вместительных обитаемых кузовов КУНГ и АВС разных модификаций.

К наиболее распространенным версиям относились различные варианты мощных радиостанций и командно-штабных машин серий Р-103, Р-118 и Р-125 с дальностью радиосвязи до тысячи километров.



Радиостанция Р-103М на шасси ГАЗ-63Э с цельнометаллическим кузовом. 1962 год

Коротковолновая радиостанция Р-118БМ3 в деревометаллическом кузове КФ-1. 1959 год

Опытная низкопрофильная командно-штабная машина Р-125М в специальном модульном кузове. 1958 год (архив 21 НИИЦ)

Радиорелейные станции Р-401 и Р-405 обеспечивали связь между штабами армий, корпусов и дивизий на расстоянии до 120 километров и помещались в фургонах КУНГ-2.



Модернизированный вариант радиорелейной станции Р-401М в кузове КУНГ-2М. 1953 год

Радиорелейная двухдиапазонная станция Р-405 на шасси ГАЗ-63Э с фургоном КУНГ-2. 1961 год

Автомобили топливной службы

На шасси ГАЗ-63 устанавливали достаточно простые автоцистерны АВЦ-63 для перевозки воды, топливные АЦ-2-63 и маслозаправщики МЗ-3904, применявшиеся также в народном хозяйстве.



Простая топливная цистерна АЦ-2-63 двойного назначения вместимостью две тысячи литров

Армейский бензозаправщик БЗ-63 Куйбышевского механического завода на шасси ГАЗ-63. 1948–1952 гг.

Первым полноприводным армейским топливозаправщиком была машина БЗ-63 (ТЗ-63) мелкосерийного изготовления, снабженная насосом с приводом от коробки отбора мощности автомобиля, задней кабиной управления, боковыми пеналами для рукавов и ящиками для принадлежностей. Она служила для заправки автобронетанковой техники и летательных аппаратов, перекачивания горючего из одной ёмкости в другую и их перемешивания.



Машина ПСК-50 на шасси ГАЗ-63АЭ для перекачивания компонентов ракетного топлива. 1959 год

Развитие реактивной авиации привело к созданию редких засекреченных заправочных систем с цельнометаллическими цистернами и кузовами из нержавеющей стали для перекачивания ракетного топлива и различных газов.



Машина ЗАК-32М для перекачивания сжатого кислорода или азота в системы реактивных самолетов финских ВВС

Автомобильная техника аэродромных служб

На ГАЗ-63 было создано лишь несколько достаточно простых специальных автомобилей наземных служб военных аэродромов, оборудование которых обычно базировалось в кузовах серийных грузовиков. Из них наиболее широко использовались аэродромные воздухозаправщики ВЗ-16-230 с баллонами сжатого воздуха и установка УПГ-63 для проверки гидравлических систем самолётов.



Посадочный прожектор АПП-90 на шасси ГАЗ-63Э для освещения объектов малых и средних аэродромов

Низкобортные спецшасси применялись при создании первых советских автономных прожекторов АПП-90 с собственными бензоэлектрическими агрегатами, освещавшими взлетно-посадочные полосы и средства облегчения взлета и посадки летательных аппаратов.



Машины химических войск

В начале 50-х на вооружение частей химической защиты поступило сразу нескольких видов специальной автотехники для санитарной обработки личного состава и очистки техники и вооружения в полевых условиях. Дезинфекционно-душевая установка ДДА-53А предназначалась для дезинфекции и дезинсекции обмундирования, обуви, снаряжения и индивидуальных средств защиты. Схожая с ней дезинфекционная установка ДУК-1 была оборудована системой подогрева, перемешивания рабочих составов и отдельной кабиной для персонала.



Полевая дезинфекционная установка ДДА-53А с паровым котлом, нагревавшим воду до 42 градусов

Дезинфекционная установка ДУК-1 с кабиной для экипажа и цистерной ёмкостью 860 литров (фото А.Новикова)

Совершенствование способов применения нейтральных дымовых завес воплотилось в термической дымовой машине ТДА со специальным закрытым кузовом. Она работала по принципу испарения дымовой смеси и снабжалась специальными распылителями для борьбы на местности с распространителями и носителями инфекций. Модернизированный вариант ТДА-М оснащался жидкими дымовыми смесями, что позволяло использовать их при температуре воздуха до -40 градусов.



Машина ТДА-М с жидкими смесями для постановки дымовых завес в войсках Финляндии

Инженерная автотехника

Для очистки от снега территорий военных баз и аэродромов служил один из первых советских шнекороторных снегоочистителей РС-363. На вооружении Советской армии состояла также многоцелевая мобильная электростанция Э-349М1 на шасси ГАЗ-63А со вспомогательным мотором от «Москвича-407» и электрогенератором в восемь киловатт.



Полевая электростанция Э-349М1 в кузове АВС с 50-сильным бензомотором и генератором. 1961 год

В 1949-1952 годах понтонный парк ЛПП на автомобилях ГАЗ-63А с расширенной задней колеёй являлся основным лёгким наплавным переправочным средством советских инженерных войск, обеспечивавшим оперативное создание мостовых и паромных переправ грузоподъемностью до 40 тонн и шириной проезжей части более трёх метров.



Подготовка к развертыванию лёгкого парка ЛПП на грузовиках ГАЗ-63А. 1950 год

Носовой понтон с выстилкой для парка ЛПП в экспозиции Ленинградского артиллерийского музея (фото автора, 1976 год)

В комплект ЛПП входили 24 герметичных металлических носовых понтона, 12 средних понтонов, а также буксирные катера, деревянные настилы, элементы береговых пролётов мостов и пристаней. Максимальная длина мостовых переправ достигала 160 метров, в том числе наплавная часть составляла 144 метра. Из понтонов этого парка за 18-20 минут можно было собирать различные паромы грузоподъемностью до 25 тонн.

Реактивная система залпового огня

Свой вклад в советские системы залпового огня внесла лёгкая 17-ствольная система БМ-14-17 для стрелковых дивизий Советской армии и ВДВ. Она снабжалась трубчатыми направляющими длиной чуть более одного метра для стрельбы турбореактивными осколочно-фугасными или дымовыми ракетами калибра 140 мм, которые при запуске вращались в воздухе вокруг продольной оси. Артиллерийская часть помещалась в сварной люльке на специальной платформе с червячным поворотным и винтовым подъёмным механизмами.



Реактивная система залпового огня БМ-14-17 на шасси ГАЗ-63А в вооруженных силах ПНР (фото автора, 1984 год)



Базовые автомобили ГАЗ-63 и ГАЗ-63А были оборудованы защитой стёкол кабины и бензобака от воздействия раскалённых газов от реактивных двигателей, винтовыми опорами, сиденьями для боевого расчёта и рамой для маскировочного тента.



Экспортный вариант пусковой установки БМ-14-17 на тропической версии автомобиля ГАЗ-63ЕЮ

На заглавной фотографии – доработанный грузовик ГАЗ-63А с носовым понтоном из состава лёгкого понтонного парка ЛПП на открытой площадке петербургского Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.