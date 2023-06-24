Серия игр Need for Speed – ветеран автогоночных игр, ведь её первая часть вышла еще в 1994 году, то есть почти тридцать лет назад! Однако настоящим хитом, перезапустившим серию, стала версия Need for Speed: Underground, вышедшая осенью 2003 года. Накануне двадцатилетия игры мы запускаем серию обзорных материалов, в которых выясним: так ли популярны были все компании из NFS: Underground и живы ли они по сей день? И начнем мы по порядку – с тех, кто отвечал за тюнинг моторов.

NFS: Underground сразу после выхода получила статус бестселлера на всех платформах, ведь за год было продано свыше семи миллионов экземпляров. Именно Underground стала первой игрой серии, выполненной в стиле уличных гонок — по сути, она была своеобразной аллюзией и реакцией Electronic Arts на вышедший в 2001 году фильм Форсаж. Именно поэтому концепция автомобилей была изменена: вместо дорогих суперкаров вроде Porsche и Lamborghini появились два десятка лицензированных «дорожных» машин, причем не всегда спортивных, но всегда пользующихся популярностью у стритрейсеров. Однако самым прорывным было даже не это, а небывалые возможности по их кастомизации, стайлингу и тюнингу. Ничего подобного в игровой индустрии до той поры не было, поэтому спустя неделю игры каждый мальчишка вне зависимости от того, было ему 15 или 35 лет, мечтал поставить на свою машину диски от O.Z. или систему впрыска закиси азота от NOS. Но если Sparco, тот же O.Z. или Alpine были на слуху, то иные бренды из игры многие слышали впервые. И сегодня некоторые, вспоминая игру, задаются вопросом: а кто они вообщеии живы ли по сей день те Arospeed, Skunk2 Racing или Turbonetics, которые дорабатывали компьютерные моторы 20 лет назад? Давайте в этом и разберемся.

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Где былая слава: Arospeed

Первые вопросы – первые проблемы. Имя Arospeed за 20 лет многие уже забыли, но есть ли повод его вспомнить? Как выясняется, уже нет…

Впервые Arospeed заявили о себе в конце 1998 года как производитель автозапчастей для тюнинга с пропиской в Майами. Компания позиционировала себя как изготовителя дисков, глушителей, пружин, деталей впуска и фильтров. За пару лет ассортимент вырос еще шире: на сайте появился выбор тюнинговых компонентов для двигателя и подвески, а также внешнего и внутреннего стайлинга: диски, спойлеры, рули и так далее. Дебют NFS: Underground был для американцев настоящей находкой – выход игры совпал с пиком популярности Arospeed как имени на рынке автомобильного тюнинга. Неудивительно, что компания засветилась в числе производителей, причем сразу в списке тюнеров двигателя: компоненты впуска, выпускные системы, шкивы и прочие детали с логотипом Arospeed позволили попасть в «лигу мощных».

Однако слава была недолгой. Буквально через пару-тройку лет дела у компании пошли на спад. О причинах сейчас говорить сложно, но в Сети можно встретить немало обсуждений, в которых компоненты Arospeed подвергаются критике разной степени – кто-то ругает их воздушные фильтры, кто-то выпускные системы… Пике для американцев получилось таким же крутым, как набор высоты: уже к концу двухтысячных ассортимент сократился, а затем официальный сайт ушел на реконструкцию. После нескольких лет «летаргического сна» компания попыталась перезапуститься: в 2012 году заработал новый сайт, но в ассортименте остались исключительно колесные диски. Последним годом работы стал 2017 – тогда можно было приобрести комплект колес, выбрав из десятка-другого вариантов дизайна. Ну а затем имя Arospeed как крупного производителя тюнинг-компонентов, по сути, кануло в Лету. Ныне на домене arospeed.com работает небольшой автомобильный журнал, явно пытающийся получить некоторую долю внимания на громком имени прошлого.

Кольца дыма, кольца дисков: 5Zigen

Фото: https://www.facebook.com/5zigen.co.jp/photos

От забвения – к славе: историю бренда 5Zigen можно назвать полной противоположностью того, что случилось с Arospeed. Несмотря на немецкую фонетику названия, компания была основана в Японии в далеком уже 1987 году. Начав с оптовой торговли запчастями, японцы быстро поняли, что классическая формула «сегодня побеждаешь в гонке – завтра продаешь свою продукцию» вполне жива, и организовали гоночную команду. Основным направлением собственного производства поначалу стали выпускные системы, а затем и легкосплавные диски.



К рубежу тысячелетий японцы уже успели открыть пару новых заводов и зарубиться в нескольких гоночных сериях, включая Formula Nippon и японский туринговый чемпионат JTCC. Ну а начало двухтысячных ознаменовалось открытием американского подразделения 5ZIGEN USA INC. в Лос-Анджелесе в 2002 году. Неудивительно, что вышедший в 2003 году NFS: Underground стал очередной промо-площадкой для японской компании, у которой были амбициозные планы по развитию бизнеса.

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Американская мечта у японцев, правда, не сбылась: в 2013 году подразделение в США было признано банкротом, просуществовав чуть больше 10 лет. Но это не сказалось на бизнесе в целом: 5Zigen продолжила работать как производитель глушителей и колесных дисков, а заодно расширила ассортимент мелочами вроде распорок, маслоуловителей, ЭБУ и так далее, а также разработала линейку «мерча» – маек, бейсболок, чехлов для запаски, нашивок и так далее. Так что владельцы японских машин до сих пор могут получить глушитель с «тем самым» логотипом и подкрепить его соответствующим стикером на крыле или заднем стекле.

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Красная зона: AEM

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Фото: https://www.facebook.com/aemelectronics/photos

Любую тюнинговую машину трудно представить без огромного «будильника-тахометра», установленного прямо сверху приборной панели или нестандартного блока управления двигателем, а также CAN-модулей и переходников для связи штатной бортовой электроники с тюнинговыми. И на этом в американской компании AEM съели собаку – хотя началось все совсем с другого. Основанная в 1987 году компания «выстрелила» благодаря опыту Джона Консиальди, который работал в отделе разработки компании Weber, производящей карбюраторы. Собственно, это и определило направление работы: AEM специализировалась на системах впуска. Работа подразумевала серьезный инженерный подход с проработкой впускных систем для достижения максимальной производительности во всем диапазоне оборотов, а также конических спортивных фильтров («нулевиков») и так далее. Все это сделало компанию «стандартом» в мире тюнинга, в том числе обычных дорожных машин. Дела шли так успешно, что владельцы в 2003 году решили расширить бизнес, добавив к впускным системам выпускные – и купили DC Sports, о которой мы еще поговорим.

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Однако к 2009 году компания решила полностью изменить направление деятельности. От систем впуска и выпуска AEM перешла к электронике – как контролирующей, так и управляющей. Системы управления двигателем, датчики, указатели, приборные панели и многое другое последовательно пополнило ассортимент фирмы. При этом наработки по системам впуска, само собой, никуда не пропали. На сегодняшний день AEM Intake и AEM Performance Electronics существуют одновременно. При этом вторая компания смотрит в будущее и уже основала подразделение AEM EV, которое разрабатывает приборы, датчики и системы управления для электромобилей. Так что имя АЕМ, которому уже больше 35 лет, с нами явно надолго.

Бу-бу-бу: Borla

Фото: https://www.facebook.com/BorlaExhaust/photos

Громкий автомобиль – это не только музыка, но и выхлоп. Borla Performance Industries успешно трудится в этой сфере с 1978 года, сразу начав с производства выпускных систем для классических Rolls-Royce и Ferrari. Отличительная черта продукции этой калифорнийской компании – создание каждой системы с нуля под конкретный двигатель или модель автомобиля, и эту концепцию здесь пронесли сквозь десятилетия. Уже в 1996 году у компании был свой сайт, где можно было заказать выхлоп с гарантией на миллион миль (эти ребята знали толк не только в технике, но и в маркетинге).

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К моменту выхода первой части серии Underground компания уже была «маленьким гигантом». У них можно было заказать выхлоп для любого автомобиля, выпущенного с 1968 года – и это только через сайт. Само собой, на деле в Borla могли изготовить выпускную систему вообще любой конфигурации и для любого автомобиля, включая топовые дрэгстеры на несколько тысяч лошадиных сил. В общем, еще неизвестно, кто без кого не мог обойтись: Borla без Electronic Arts или наоборот.

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Сегодня кроме прямотоков и даун-пайпов для автомобилей уличных гонщиков компания выпускает и специальные комплекты (коллекторы и гоночные системы выпуска) для смолл-блоков Chevy LS1, LS2, LS7, Coyote и Ford FE, 460, Hemi 6.1 и так далее. Возможно, сказано слишком громко и немного пафосно, но философия компании звучит так: «Мы создаем не просто выпускные системы. Мы создаем азарт».

Совсем не кеды: DC Sports

Фото: https://dcsports.com/

Итак, урок мы усвоили: японцы делают вещи, американцы – стараются. Вот еще одно подтверждение этого тезиса: DC Sports. Это сейчас аббревиатура DC благодаря стараниям Кена Блока чаще ассоциируется с кедами – если оставить в стороне комиксы, конечно. А вот в двухтысячных каждый, кто играл в Need for Speed, твердо знал, что обогнать тот серый 350Z Мелиссы не получится без выпускного коллектора от DC Sports. Ну, без чего-то там от DC Sports – подробно комплекты доработок двигателя в игре не расписывали, так что расписывать придется нам.

Начинали в DC Sports, что в Калифорнии, с разработки выпускных коллекторов для Honda CRX. Японцы делают, американцы стараются, помните? Вот и здесь японцы помогли американцам, заказав им тюнинг. В Калифорнии с заказом справились – и вдохновленные успехом, начали делать тюнинговые коллекторы и прочий выхлоп для Honda и Acura. Так они продолжали до начала двухтысячных, когда идея расширить бизнес стала очевидной перспективной. И, в отличие от основателей Arospeed, парни из DC Sports перспективы не упустили. Само собой, первая игра серии Underground стала трамплином, который подбросил компанию в рейтинге тюнинг-контор, и в двухтысячных линейка продукции стала значительно шире. Кстати, в середине двухтысячных (с 2003 по 2008 год) владельцем DC Sports была AEM, о которой рассказано выше – суммарно у них было три завода на две фирмы, а кроме того, общий сайт.

Сегодня выпускные системы по-прежнему составляют основу ассортимента DC Sports: выпускные коллекторы с керамическим покрытием для Honda, Acura, Nissan, Mitsubishi и Toyota есть в наличии, но можно заказать и коллектор для Dodge, Chevrolet и даже Hyundai. А помимо коллекторов доступны выпускные трассы, впускные коллекторы, системы холодного впуска, распорки, маслокулеры и многое другое.

Псс-псс, парень: GReddy

Фото: https://www.facebook.com/GReddyPerformance/

Казалось бы, какое отношение японская компания Trust Company имеет к известному американскому бренду турбокомпрессоров GReddy из США? Самое прямое: основанная в 1977-м в Японии фирма в 1995-м «расширилась» в Америку под названием GReddy Performance Products, поскольку оригинальное название уже было защищено авторским правом. В Японии компания уже зарекомендовала себя участием в гоночных сериях и производством не только высокопроизводительных, но и надежных деталей для тюнинга. Поэтому к началу двухтысячных сочетание устойчивой рыночной позиции и американской прописки сделало GReddy обязательным участником списка тюнеров для NFS: Underground.

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Правда, устойчивость рыночной позиции все же оказалась не абсолютной. К концу нулевых спрос на аксессуары для тюнинга в Японии заметно упал, поэтому в 2008-м Trust объявила о банкротстве. Однако североамериканское подразделение GReddy не просто смогло выжить, но и продолжило развиваться. В результате ассортимент товаров под этим брендом вырос до неузнаваемости. Для многих GReddy – это производитель систем наддува, но сегодня в фирменном магазине можно приобрести и детали подвески (койловеры), и системы впуска и выпуска, и электронику, и детали для тюнинга (шкивы, распредвалы, маслоуловители) и многое другое. Так что на фоне той же Arospeed компания доказывает делом расхожую мотивационную цитату «что нас не убивает, делает нас сильнее».

Снаряды для заряда: HKS

Фото: https://www.facebook.com/HKS.OVERSEAS/photos

Ровно полвека назад, в 1973 году, бывший инженер «Ямаха Мотор Компани» Хироюки Хасегава вместе с Гоити Китагава и при финансовой поддержке компании «Сигма Автомотив Ко. Лтд.»

основал новую компанию. Из трех первых букв этих имен и сложилось название HKS, которому тоже суждено было стать именем – громким именем на рынке тюнинг-компонентов. Японцы последовательно развивали свой бизнес: разрабатывали турбо-киты для отечественных машин, потом занялись разработкой управляющей электроники, затем подвесок… Попутно они не забывали о зрелищах: собрали на базе Toyota Celica болид HKS M300, впервые превысивший скорость в 300 км/ч в Японии, разрабатывали автомобильные моторы, в том числе для гонок, участвовали в этих гонках…

Уже в 1981 году было основано американское подразделение HKS USA, а в 1996 году компания пришла в Европу. Неудивительно, что такой гранд не был обделен вниманием игроделов из Electronic Arts. Правда, даже присутствие в серии Underground не помогло японцам: в отличие от GReddy, HKS не смогла остаться на американском рынке в те сложные времена в конце двухтысячных. Спустя 30 лет после прихода в США, в 2011 году, она свернула местный бизнес все по той же причине сокращения спроса на тюнинговые запчасти, помноженной на невыгодный курс доллара к йене. Однако в 2017 году японцы вернулись на этот рынок, вновь основав подразделение под тем же именем.

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Описывать современный ассортимент HKS – дело бесполезное: в нем просто есть все. Если у вас под рукой имеется кузов и блок двигателя, то их можно начинить запчастями от HKS и выехать на гонки – хоть светофорные, хоть профессиональные. А еще в списке услуг компании есть программа Advanced Heritage, в рамках которой японцы предлагают реставрацию, доработку и тюнинг подержанных автомобилей в соответствии с пожеланиями заказчика.

Развал семейного бизнеса: Injen Technology

Фото: https://www.facebook.com/InjenTechnology/

Вы еще не устали от историй успеха компаний, основанных талантливейшими японскими инженерами и американскими конструкторами? Если да, то вот вам передышка: рождение компании Injen начинается с того, что в 1988 году в Калифорнии молодой предприниматель Рон Дельгадо поздней ночью сидел в раздумьях над тем, как лучше полировать все подряд. Такой уж у его семьи был бизнес – полировать все подряд. Как это помогло Рону, сказать трудно, но от идеи мультиосевой полировальной машинки он перешел к разработке систем впуска для автомобилей, полностью завалив семейный бизнес.

По меркам HKS или Borla компания Injen в начале двухтысячных была практически гаражным производством – не в плане качества, а в плане масштабов. С другой стороны, Рон не распылялся на все подряд, а планомерно разрабатывал впускные тракты разных конфигураций для разных автомобилей, постоянно находясь в поиске новых машин для тюнинга. По-видимому, это упорство, помноженное на американскую прописку, помогло компании Injen стать достаточно заметной для того, чтобы заключить договор с EA на включение в гоночную серию.

Однако после этого несомненного успеха Рон не стал почивать на лаврах, торгуя впускными патрубками, а продолжил работу, в том числе инженерную. Ее результатом стали несколько патентов, расширение ассортимента впускных систем не только для американских пикапов и масл-каров, но и для и европейских машин, а также пополнение продуктовой линейки компонентами для систем выпуска и наддува. Собственно, именно они по сей день и составляют основу успешного бизнеса Injen, которая готова предложить впускные коллекторы и патрубки, шноркели, интеркулеры, воздушные фильтры, а также выхлопные трассы для множества американских, европейских и японских автомобилей.

Скунсы ни при чем: Skunk2 Racing

https://www.facebook.com/Skunk2Racing

Одним из самых необычных для уха названий в первой части NFS: Underground было Skunk2 Racing. При чем здесь гонки, тюнинг и скунсы? Как выясняется, совершенно ни при чем. Изначально американская компания, которая участвовала в гонках и разрабатывала автокомпоненты для них, называлась Skunkworks, что переводится как «опытное производство». Однако с ростом ее известности гоночная Группа А, в которой она выступала, получила иск от авиастроительной корпорации Lockheed Martin, которая уже зарегистрировала марку Skunkworks. Представляете масштаб противостояния ребят из гаража и гигантской конторы на госфинансировании? Так вот, драка не состоялась: команда просто плюнула и переименовалась в Skunk2 Racing.

Впрочем, эта страница – не единственная интересная в истории Skunk2. Если угадать место их основания в 1994 году можно с одной попытки (это снова Калифорния), то первые шаги они делали не в относительно простых сферах вроде выхлопа или воздушных фильтров, а сразу в доработке железа гоночных моторов. Шестерни распредвалов, выточенные на станках с ЧПУ, сами распредвалы и клапанные механизмы работали не только на их собственных гоночных машинах, но и в азиатских туринговых чемпионатах. Тесное сотрудничество с Honda позволяло американцам прогрессировать и представлять все новые разработки – например, в начале двухтысячных они разработали литой алюминиевый впускной коллектор для хондовских моторов. На этом фоне их появление в игровой вселенной кажется логичным: у Honda было несколько лицензированных машин в NFS: Underground.

Параллельно Skunk2 занимались и собственными гоночными болидами, в том числе для дрэг-рейсинга. Все эти наработки трансформировались не только в гоночный опыт, но и в новые продукты: помимо распредвалов, поршней, клапанов, коромысел, толкателей, клапанных пружин и прочего «внутримоторного» железа компания предлагает многое другое: системы впуска, включая датчики и интеркулеры, системы выпуска, радиаторы, детали подвески, прокладки и так далее. А еще они располагают инженерно-техническими мощностями для разработки, моделирования и тестирования деталей от 3D-модели до готового прототипа.

Это только начало

Как вы думаете, сколько компаний получили свою долю популярности в первой части Need for Speed: Underground? Два десятка? Три? На самом деле, больше пятидесяти! Поэтому не будем пытаться объять все сразу, а растянем удовольствие на серию материалов. Во второй части мы закончим с тюнерами моторов, а потом перейдем дальше – к подвескам, тормозам, трансмиссии, колесным дискам и стайлингу. И Broken Promises – это не про нас.