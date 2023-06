HKS, GReddy, 5Zigen и прочие из Need for Speed Underground: кто они и существуют ли сейчас

Серия игр Need for Speed – ветеран автогоночных игр, ведь её первая часть вышла еще в 1994 году, то есть почти тридцать лет назад! Однако настоящим хитом, перезапустившим серию, стала версия Need for Speed: Underground, вышедшая осенью 2003 года. Накануне двадцатилетия игры мы запускаем серию обзорных материалов, в которых выясним: так ли популярны были все компании из NFS: Underground и живы ли они по сей день? И начнем мы по порядку – с тех, кто отвечал за тюнинг моторов.