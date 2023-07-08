A’PEXi, Stillen, Venom и прочие из Need for Speed Underground: кто они и существуют ли сейчас

Не так давно мы вспоминали легендарную игру Need for Speed Underground, в которой можно было не только гонять на интересных машинах, но и заниматься их «прокачкой». Трудно сказать, что тогда было интереснее: поставить рекорд трассы или заработать на новый тюнинговый выпуск. В первой части нашего ностальгического обзора мы разбирались с историей и судьбой «мотористов», то есть тех производителей, с помощью которых можно было прокачать двигатель, управляющую электронику и выхлоп. Сегодня мы продолжим изучать судьбы компаний, которые засветились в этой игре. Поехали!

От хот-родов до Volkswagen Jetta: NEUSPEED

Источник фото: https://www.facebook.com/Neuspeed.Official/

Если сама игра вышла на рынок два десятка лет назад, то бренд NEUSPEED является одним из старожилов рынка, ведь уже почти полвека эта компания «прокачивает» автомобили Volkswagen и Audi. Разумеется, компания находится в США и работает по интересной схеме: перед тем, как новая модель появится в продаже в США, NEUSPEED заводит новую модель для того, чтобы изучить её и подготовить пакеты доработок двигателя, подвески и тормозов. При этом компания намеренно не распыляется на множество брендов, а концентрирует свои усилия лишь конкретных моделях концерна Volkswagen.

Началось всё с того, что в середине семидесятых на рынке Северной Америки появились две новинки от Volkswagen: купе Scirocco и хэтчбек Rabbit. За последующие десятилетия компания NEUSPEED заработала свою репутацию, производя для них пружины, стабилизаторы поперечной устойчивости, рулевые тяги, детали тормозной системы, детали двигателя и экстерьера.

При этом компания является дистрибьютором продукции Bilstein и Koni, используя их детали подвески для собственных пакетов доработок. И ещё она предлагает своим клиентам масло Motul и шины Michelin.

А ведь своим успехом компания прежде всего обязана Биллу Нойману. Большинство людей в 15 лет не знают, чем хотят заниматься в жизни. Билл ничем не отличался от остальных, пока не купил Ford Model A 1928 года и не начал приводить его в рабочее состояние, приехав затем в школу на собственной машине. Его другой любовью в то время были полеты, и уже в этом юном возрасте он по-настоящему летал на самолетах Piper Cub и Cessna, но со временем автомобили взяли верх над тягой к авиации.

В 1950-м Нойманн занялся хот-роддингом, доработав кабриолет Ford 1939 года в полном соответствии с канонами этой субкультуры. А поскольку тогда не существовало магазинов, которые предлагали бы доработки двигателя, или кастом-студий, которые бы могли выполнить подобный проект по заказу, то Билл с парой друзей-единомышленников взялся за изготовление таких деталей собственными силами, обходясь вместо станков с ЧПУ обычными токарными и фрезерными станками.

Затем в жизни Билла произошел неожиданный поворот: являясь хот-роддером в душе и работая менеджером в дилерском центре Ford, он внезапно стал редактором нескольких изданий, посвященных культуре Hot-Rod. После этого он основал собственное рекламное агентство, оставаясь при этом автожурналистом в статусе фрилансера.

В 1975 году Нойманн основал компанию Automotive Performance Systems (APS) и приобрел динамометрический стенд, позволявший измерять мощность до 400 л.с. Его сын Аарон был одним из немногих настройщиков динамометрических стендов в Калифорнии, и клиенты к нему обращались и из Сан-Франциско, и из Невады, и из Аризоны.

Когда после нефтяного кризиса на рынок США вышли немецкие малолитражки, то их великолепная инженерия, простота в эксплуатации и большой потенциал вкупе с опытом Билла в работе с четырехцилиндровыми моторами натолкнули друзей на мысль заняться их доработками. Компания APS первой установила на новые модели Volkswagen турбонаддув, что привело к разработке и производству деталей подвески и тормозов, рассчитанных на более высокую мощность.

После этого было создано подразделение NEUSPEED, а в последующие годы бизнес процветал благодаря другим моделям Volkswagen: Jetta, Corrado, Golf и Passat. Затем последовали автомобили других марок: Honda (Civic, Accord, Integra, Prelude), Audi (A3, A4, A6), Mini и Fiat 500.

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Сегодня компания предлагает варианты доработок систем управления двигателем, подвесок и тормозных систем для автомобилей Volkswagen, Audi, Mini и Fiat, пройдя полувековой путь от небольшого магазина в Бербанке до нового современного предприятия в Камарильо (и то, и другое – штат Калифорния). Отдельным направлением деятельности компании является производство лёгких и прочных колёс RS Wheels по технологии Flow Forming (технология, сочетающая в себе литьё с обработкой обода путем вытягивания).

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Именно семья Нойманн дала толчок повальному увлечению тюнингом переднеприводным автомобилей в Америке, поэтому появление бренда NEUSPEED в игре было закономерным. Ведь еще в 1982 году журнал Motor Trend назвал Super Rabbit «одним из самых быстрых автомобилей, когда-либо участвовавших в тесте слалома, на одном уровне с Ferrari и Lamborghini».

Гонки — это наше имя: Jackson Racing

Источник фото: https://www.facebook.com/jacksonracingusa

Ещё одна калифорнийская компания, причем тоже, что называется, в возрасте: с 1979 года Jackson Racing занимается производством тюнинговых комплектующих. Её основал Оскар Джексон, задавшись целью производить компоненты для малолитражных Honda. В 1984-м, когда модель CR-X добралась до американских автосалонов, Jackson Racing основала гоночный чемпионат SCCA Road Racing, а уже за последующие шесть лет команда Jackson Racing выиграла все крупные доступные национальные чемпионаты SCCA, включая национальный чемпионат Back to Back SCCA Endurance, этап чемпионата мира по ралли, чемпионат SCORE Off Road и несколько национальных чемпионатов по ледовым гонкам.

В 1990-м компания Jackson Racing приступила к разработке систем турбонаддува для компактных спортивных автомобилей, получив впоследствии мировую известность в качестве ведущего разработчика нагнетателей. Это принесло компании множество инженерных наград, в том числе престижную SEMA за лучший инженерный продукт.

Неудивительно, что компания по производству нагнетателей, вдобавок являвшаяся одноименной гоночной командой, появилась и в игре Need For Speed.

Спустя пару лет после выхода игры, в 2005-м, Jackson Racing представила новый нагнетатель Rotrex, принцип действия которого основан на запатентованной системе высокоскоростного планетарного тягового привода.

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Jackson Racing прекрасно себя чувствует и сегодня, предлагая не только нагнетатели, но и целые системы турбонаддува, более производительные системы охлаждения, блоки управления двигателем, фильтры, элементы тормозной системы, подвески и трансмиссии, топливные форсунки и, разумеется, колёса. Правда, далеко не все предлагаемые фирмой компоненты – собственного производства. Так, «подвесочные» кит-наборы делает Eibach, а диски носят марку Enkei.

Впрочем, это никак не отменяет того факта, что Jackson Racing – это увлеченная команда, готовая решить любую инженерную или гоночную задачу.

Забавно, что всё это время параллельно с гоночной командой и калифорнийским производителем тюнинговых комплектующих Jackson Racing в Англии существует одноименная мотокоманда, основанная Аланом Джексоном, которая также занимается производством гоночных и заказных мотоциклов и их комплектующих.

Всего понемножку: HP Racing

Источник фото: hpracing.com (web archive)

У некоторых компаний вехи их истории покрыты если не вековой пылью, то мраком тайны. Вот и HP Racing оказалась такой же «тёмной лошадкой». Сейчас установить время, когда компания появилась на рынке, практически невозможно. Известно лишь, что это было еще в прошлом веке, а в 2000 году уже функционировал веб-сайт, предлагая любителям тюнинга как более-менее серьезное «железо», среди которого «пауки» различных конфигураций, прямоточные глушители, системы холодного впуска воздуха, ресиверы, койловеры, тормозные системы, звёзды распредвала с регулируемыми фазами и колёсные диски, так и откровенную «мишуру»: псевдогоночные рулевые колёса, рычаги переключения передач, накладки на педали и противотуманные фары.

В любом случае любители не столько «заряжать» машину по-настоящему, сколько обвешивать её относительно недорогими аксессуарами, остались довольны. Особенно когда вышла игра и они увидели знакомый логотип. Да, это тот редкий случай, когда концепция игры и целого бренда идеально совпала и практически наложилась по времени. Поэтому HP Racing неплохо «выстрелил», продавая свою околоспортивную продукцию в промышленных масштабах.

Потом компания регулярно обновляла логотип и дизайн своей официальной странички, нисколько не отклоняясь от первоначальной концепции деятельности. Однако всё, видимо, закончилось в районе глобального кризиса 2008 года, ведь каталог 2006/2007 висел на сайте компании аж до 2010-го, а последняя запись датирована серединой 2010 года, после чего в 2014-м сайт со звучным названием был выставлен на продажу.

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Добавим лишь, что аналогичный домен в зоне .ру, принадлежащий компании, также занимающейся продажей тюнинговых деталей с 2018 года, не имеет никакого отношения к HP Racing Motorsports, равно как и компания HPR Customs, на сайте которой сказано, что HP Racing была основана в 1994 году Джейсоном Граббом, автомобильным энтузиастом, который начал возиться с машинами на подъездной дорожке своих родителей в возрасте 16 лет. В отличие от «нашей» HP Racing, известной по «андеграунду», эта компания занималась разве что аудиосистемами, тонировкой и «ламбо-дверями», а в интернете она появилась и вовсе только в 2005-м.

В воскресенье побеждай: Stillen

Источник фото: https://www.facebook.com/stillen

Наверное, немногие слышали имя Стива Миллена – новозеландского гонщика IMSA. За свою карьеру он успел поучаствовать во множестве гонок и выиграл два десятка (!) соревнований в серии IMSA Camel GT, включая «24 часа Дайтоны» и «12 часов Себринга». Безо всякого сарказма скажем, что Миллен, начавший свой спортивный путь с занятий альпинизмом, в профессиональных автомобильных гонках смог добиться многого, а в серии IMSA ему вообще не было равных. Более того, он принимал участие в Formula Ford в Сингапуре, гонках раллийных автомобилей в Африке и соревнованиях грузовиков по бездорожью на футбольных стадионах. Кроме того, он является членом Гильдии киноактеров в качестве каскадера и время от времени снимался в автомобильной рекламе. В 1986 году Стив основал компанию Stillen по производству тюнинговых компонентов для автомобилей Nissan и некоторых других марок. Широко известное в узких кругах имя позволило Стиву не просто основать компанию, но и удержаться на плаву.

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Сегодня Stillen предлагает системы впуска и выпуска, наборы для установки турбонагнетателей, масляные и жидкостные радиаторы, шкивы и приводные ремни, детали трансмиссии, блоки управления, амортизаторы, пружины, наборы тормозных систем и, к примеру,… коврики. Интересно, что гамма продукции Stillen охватывает практически всю машину, включая экстерьер. А в списках автомобилей, для которых можно приобрести «бодикит», не только привычные для Стива спортивные Ниссаны, но и такая экзотика (для нас), как американский Scion.

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Собственный сайт у компании появился еще в 1996 году, а в момент выхода NFS PU официальная страничка полностью соответствовала веяниям времени и чаяниям тех, кто не только ездил на крутых машинах в автосимуляторах, но и хотел «подзарядить» собственный Nissan, даже если это была какая-нибудь пятилетняя Maxima. Впрочем, к тому времени Миллен вовсю тюнинговал и огромные американские спорт-юты, занимаясь, по сути, их кастомайзингом. Как без лишней скромности утверждал тогда Стив, «STILLEN GT производит лучшие в мире внедорожники, изготавливаемые на заказ. По сути, мы изобрели внедорожники класса Grand Touring».

Лей, не жалей: Venom

Источник фото: http://www.venom-performance.com/

Спортивная машина – это мощный двигатель, которому, как известно, нужно куда больше топлива, чем стандартному мотору. Компания по производству компонентов системы впрыска топлива Python Injection была основана еще в 1991 году. А вот дочернее предприятие Venom было создано в 1998 году, как раз в то время, когда заметно вырос спрос на тюнинговые комплектующие для двигателя. Высокопроизводительные форсунки «спортивной ориентации» решили выпускать и продавать под собственным брендом, линейка которого называлась VENOM Performance, а самым популярным продуктом тут же стал модуль управления VENOM 400.

Ультрамодная в то время закись азота не обошла стороной этот бренд, и в момент выхода «андеграунда» именно Venom предлагал управляемую компьютером систему, которая защищала двигатель от повреждения при работе на слишком бедной смеси. Однако компания Venom оказалась в «полтиннике» тех счастливчиков, чьи имена навеки вписаны в игру Need For Speed, не только из-за ассортимента продукции: как раз в 2002-м гоночная команда VENOM Racing завоевала два чемпионских титула NHRA Sport Compact, а Брюс Мортенсен на VENOM Honda Civic завоевал титул Hot Rod. Таким образом компания наглядно убеждала своих клиентов в том, что с продукцией Venom они смогут проехать четверть мили менее, чем за семь секунд. Ну а поскольку бензиновый ДВС никуда не делся даже в середине двадцатых годов, то компания по продаже тюнинговых топливных форсунок здравствует и поныне, предлагая, правда, вместо баллонов с закисью азота банальные стартеры и генераторы. Хорошо хоть, что не батареи для электричек...

Япония нам поможет: A’PEXi

Источник фото: https://www.facebook.com/APEXi.USA/photos

У некоторых из традиционно калифорнийских компаний вполне японское происхождение. Не стал исключением и один из самых известных и раскрученных брендов игры – компания A’PEXi, которая была основана в Японии еще в 1992 году. Она специализировалась на деталях выпуска и других компонентах специально для японских спортивных автомобилей, и к моменту выхода седьмой части игры североамериканский рынок был предостаточно насыщен прошедшими доработку Хондами, Лексусами, Акурами и другими «японцами»: линейка продукции A’PEXi действительно охватывала всех производителей из Страны Восходящего солнца.

Популярность и известность бренду принёс прямоточный глушитель A’PEXi N1: понятно, что машина уличного гонщика должна звучать ярко, брутально и громко. Однако она должна еще и быстро ехать, и в этом ей помогал другой продукт от A’PEXi – блок управления двигателем Power FC, который позволял выполнять настройку систем впрыска и зажигания «под себя» без отключения штатного ЭБУ.

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Еще за пять лет до выхода игры A'PEXi начала участвовать в гонках серии SUPER GT, представив заряженную Toyota MR2. А затем в A’PEXi обратили внимание на такую спортивную дисциплину, как дрифт, который тогда только-только набирал обороты. После Altezza японцы разработали наиболее культовую машину для дрифта, и ею стала A'PEXi Mazda RX-7 FD3S. С пилотом Юити Имамура за рулем RX-7 A’PEXi пять раз поднимались на подиум и в итоге стали чемпионами серии D1. Затем «рыксу» отправили в США для участия в серии Formula Drift, где она смогла вскружить голову многим энтузиастам езды боком, поэтому та самая RX-7 в настоящее время находится в калифорнийском филиале A'PEXi USA.

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В конце нулевых интерес к продукции компании несколько уменьшился, хотя она предлагала и нестандартные детали топливной системы и зажигания, и оригинальные системы впуска и выпуска, и специальные блоки управления двигателем, и койловеры. И даже сегодня компания позволяет фанатам Need For Speed зарядить вполне современную (и настоящую) Мазду или Хонду деталями бренда A'PEXi (а также – Tom's Racing, LEXON, Max Orido и JDM OE Parts). Ну а те, у кого денег не так много, могут просто купить фирменные наклейки или одежду с символикой A'PEXi.

Количество колёс неважно: Scorpion Exhausts

Источник фото: https://www.facebook.com/scorpion/

В первой части мы уже вспоминали о том, что представить быструю и яркую машину без громкого бубнящего выхлопа – это всё равно что смотреть концерт AC/DC без звука.

Основанная в 1992 году английская компания Scorpion Exhausts безапелляционно заявляет, что «каждая выхлопная система в этой линейке – это инженерное произведение искусства, индивидуально изготовленное вручную мастерами из штаб-квартиры Scorpion в Дербишире». Более того, при малейших отклонениях от нормы компания уничтожает изделия, не допуская попадания ни малейшего брака в продажу.

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Как водится, потенциальный спрос в Дербишире создают с помощью спортивных успехов, ведь многие гоночные команды серий BTCC и WTCC используют выпускные системы Scorpion Exhausts. Ну а простые смертные могут оснастить такими глушителями и свою собственную машину, если она входит в два десятка европейских и азиатских марок, для которых существуют специально разработанные варианты выхлопа. Впрочем, колёс может быть даже меньше, чем четыре: Scorpion Exhausts предлагает спортивные глушители для мотоциклов и скутеров.

«Андеграунд» явно повлиял на популярность бренда, ведь существующий с 2000 года сайт в 2004-м пережил настоящий пик популярности. И забавно, что в то время, когда этот производитель «засветился» в игре, он всячески подчеркивал соответствие директивам ЕС и требованиям DEKRA, TUV, KBA и RDW. Оно и верно: в отличие от виртуального мира, в реальном шуметь можно в меру. Судя по тому, что в 2009 и 2010 годах на сайте компании вышло всего по одной (!) публикации, дела у неё обстояли не слишком хорошо. А в 2011-м страничка радикально обновилась, а в логотипе появилось слово «red». И мы не знаем, связано ли это как-то с изменением собственника или нет. Ну а англичане, разумеется, нигде и никогда не сообщают ничего, кроме того, что вся продукция выпускается вручную и соответствует высочайшим британским стандартам.

Призрак нулевых: Henshin Auto

«Кто-нибудь знает, что такое Henshin Auto Design? Все, что я могу найти в Google, это какое-то место во Флориде, которого больше не существует, и страница FB на польском языке». Такой вопрос можно встретить, вбив в строку поисковика название Henshin Auto, также засветившегося в NFS PU. Сайт компании существовал с 2002 до 2011 года, но активным с точки зрения контента он был только до 2008-го. В момент выхода игры компания предлагала элементы экстерьерного тюнинга для «тру JDM» – японских автомобилей вроде Honda Civic, Mitsubishi Eclipse или Toyota Celica с лёгкими исключениями вроде Chevrolet Cavalier или Ford Focus. При этом компания никогда особо не распространялась ни о дате рождения, ни о прочих деталях, связанных с собственной историей. В наше время один из фанатов игры резонно подметил, что «существует немало тюнинговых компаний эпохи компьютерных автогонок, которые уже давно не существуют».

В отношении Henshin Auto Design это также вполне справедливо. По официальной информации, «HENSHIN AUTO DESIGN, INC. является Флоридской коммерческой корпорацией из Джексонвилла во Флориде, США. Она была зарегистрирована 21 год назад, 17 января 2002 года. Последнее крупное событие для компании было зарегистрировано 15 сентября 2006 года».

Дуть на полную: Turbonetics

Источник фото: https://www.facebook.com/TurboneticsTurbochargers/

Турбина – хорошая штука, чтобы заставить ехать даже чахлый атмосферный дизель какого-нибудь Volkswagen Jetta. Вот и в мире автоспорта быстро смекнули, что не обязательно размещать под капотом многолитровый и многоцилиндровый монстр, а аналогичное количество «лошадей» можно принудительно «запихнуть» посредством наддува и во вполне ординарный четырехцилиндровый мотор.

Именно поэтому успех турбонагнетателей и всего, что с ними связано, было предрешен. Однако компания Turbonetics, которая входит в корпорацию Wabtec Global Turbocharger Group, вышла на рынок еще в 1978 году, то есть ровно за четверть века до выхода игры NFS Underground. Тогда она выпускала турбокомпрессоры и все, что с ними связано, не только для автомобилей, но и для промышленности и военной техники.

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Разумеется, именно авторитет компании позволил ей проникнуть в игру в качестве виртуального поставщика компонентов для тюнинга двигателя, а затем бумеранг полетел в обратную сторону, и многие игроманы узнали, что такое Turbonetics, как раз из «Жажды скорости». А многие из них впоследствии стали клиентами бренда, оснащая собственные автомобили турбонагнетателями этой фирмы. Ведь, к примеру, двигатель такого популярного в «Андеграунд» Nissan 350Z при желании можно прокачать не только до 400-500 л.с., но и до умопомрачительных 700 с лишним «лошадок»! Ну а перипетии и передряги этой компании не грозят, ведь её продукцию можно встретить не только под капотом тюнинговой машины «как из Форсажа», но и любого грузовика, самолёта, катера, мотоцикла и даже трактора. И одно мы можем сказать точно: Turbonetics был и остаётся первопроходцем в области производительного турбонаддува, получив широкую известность именно благодаря седьмой части Need For Speed.

Дальше – больше

Как и обещали, в следующих частях нашего обзорного сериала мы перейдем к другим брендам, засветившимся в культовой игре. Впереди нас ждут истории пока ещё живых и уже оставшихся в прошлом производителей деталей подвесок, тормозов, трансмиссии и всего остального. Не переключайтесь!