Как и любой коммерческий автомобиль в возрасте 15-20 лет, Starex/H-1 в хорошем состоянии – скорее исключение из правил. В первой части обзора мы успели убедиться, что по качеству железа корейский микроавтобус сильно уступает тому же Фольксвагену, а по доступности запчастей не может тягаться с Газелями. Из плюсов – достаточно приличный и живучий салон, а также простая и надёжная электрика, которая чинится при наличии даже минимального навыка. В этой части разберемся с потенциальными проблемами ходовой части, трансмиссии и моторов.

Ходовая часть



Тормозная система

Тормоза у коммерческой техники обычно крепкие, и H-1 – не исключение. Конечно, для автомобиля массой за 2 тонны роторы диаметром 274 мм – не такое уж большое достижение, но в теории на такой машине летать не должны, да и за рулем должен быть профессионал. На практике ресурс вполне приемлемый, сказывается большая площадь колодок и двухпоршневый суппорт. Причем суппорт служит лучше, чем на корейских кроссоверах, и часто первые ремонты начинаются после десятка лет эксплуатации, и то обычно из-за неудачного обслуживания. Ресурс колодок очень хороший, ведь их толщина в сравнении с легковыми увеличена минимум на пару миллиметров. Дисковые тормоза сзади – тоже штука надежная. Если на задней оси стоят барабаны, то не беда, они тоже ходят долго и вполне надежно, а привод стояночного тормоза в любом случае сделан по-легковому, тросами.

Но есть пара нюансов. АБС тут опциональная, и часто при ее наличии она не работает. Второй вариант хуже первого хотя бы тем, что устойчивость машины при торможении в таком варианте очень низкая, причем «колдун» новый стоит от 120 евро, а б/у в нормальном состоянии в природе не встречается.



Вторая особенность состоит в необычном креплении передних тормозных дисков – они стоят «изнутри» ступицы, так что для замены нужно ступицу снять, а потом аккуратно отделить диск от нее, что часто сопряжено с аккуратной работой кувалдой или прессом. Заодно можно сменить ржавые кольца АБС и сальники подшипника. В общем, работы много, и есть шансы что-то попутно поломать.

Тормозные трубки, конечно же, сгнивают после 10 лет эксплуатации – в первую очередь, как правило, задние.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Тормозная система Тормозные колодки передние 3 816 RoadHouse 2 286 Blue Print 1 368 Тормозные колодки задние 5 702 Mando 2 153 Fenox 1 787 Тормозной диск передний 273х26 мм 2 758 Bosch 3 119 Blue Print 2 311 Тормозной барабан задний 6 309 Valeo 2 578 Meyle 6 637

Подвеска



Передняя подвеска у всех версий – двухрычажная с торсионом. Задняя зависит от модификации и года выпуска. До середины 2001-го у всех версий сзади – неразрезной мост на рессорах, а после – и только у пассажирских микроавтобусов с короткой базой – мост на пружинах и с направляющим аппаратом из пяти рычагов.

Передняя подвеска сделана с изрядным запасом прочности, и ремонтопригодность у конструкции очень высокая. Среди запчастей даже есть опорные чашки для кузова. Ну а совместимость с малотоннажным грузовиком Porter позволяет не беспокоиться о наличии запчастей в магазинах.

На ранних машинах шаровые опоры нуждаются в регулярном шприцевании, уточняйте это при осмотре и покупке. Впрочем, даже с необслуживаемыми шаровыми обычно есть к чему приложить руки.



Понемногу уходят характеристики торсионов – они очень чувствительны к перегрузке, точки их креплений не любят коррозии, шлицы может сорвать в самый неподходящий момент, а механизм регулировки закисает, да и на раме в этом месте часто – очаг коррозии. Так что проверяйте на предмет несанкционированной сварки при покупке.

Рычаг передний верхний 9 080 рублей

Передние рычаги крепкие, но спустя десять лет металл сдается в точках крепления шаровых: отверстия разбиваются и корродируют, как и места установки сайлентблоков. Нижний рычаг порой теряет геометрию из-за возраста, перегрузок и плохих дорог. Да и точки крепления к кузову при пробегах 500+ часто приходится подваривать и менять.

Задняя подвеска в любом случае прочная и по конструкции скорее грузовая. Считается, что раз рессорная версия конструктивно проще, то и в обслуживании она дешевле. Но на практике это не совсем так. Тут есть изнашиваемые элементы помимо самих рессор, такие как сайлентблоки в «ушах» рессор и в креплениях амортизаторов. Сами рессоры не вечные, требуют обслуживания, переборки и замены, особенно при регулярных перегрузках или частых выездах по грунтовым дорогам. Балка заднего моста имеет ограниченный ресурс. Коррозия подтачивает «уши», изнашиваются места креплений. А подварка должна проводиться очень осторожно, ибо балку при локальном нагреве может перекосить, и тогда мост придется отправлять в специализированный сервис.

И что самое неприятное, рессорная подвеска грузовая не только по конструкции, но и по характеристикам. С ней на неровном асфальте пустая машина может вытрясти душу. Доходит даже до переделки подвески под пневмобаллоны ради улучшения плавности хода.



Вариант с пятью рычагами и пружинами выглядит сложнее, но на деле в обслуживании проще. Сам направляющий аппарат в виде тяг и рычагов прочнее, даже при сильном износе сайлентблоков нет перекосов и проблем с устойчивостью на дороге и работой карданных валов. Ему не нужны сложные регулировки, повредить рычагам может только очень сильный удар. К тому же машина мягче и лучше управляется. Ресурс сайлентблоков большой, да и меняются они очень просто и быстро. В итоге шансов на дорогие и затянувшиеся ремонты ощутимо меньше.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Подвеска Рычаг передний нижний

6 803 Kortex 2 060 CTR 2 357 Рычаг передний верхний 9 080 NTY 2 551 CTR 5 956 Задний сайлентблок переднего рычага 629 Febest 350 Точка Опоры 658 Шаровая опора нижняя 2 211 CTR 1 128 AS Metal 1 261 Ступица передняя подшипник 938 FAG 1 679 SNR 674

Рулевое управление

Рулевое управление на H-1 – с обычным гидроусилителем. Трубопроводы слабоваты, да и насос сверхнадежностью не отличается, но свои 300+ весь механизм обычно проходит без серьезных поломок, если не забывать менять масло. Износ рейки, стуки и течи связаны или с порванными пыльниками рейки, высокими нагрузками и грязным маслом, или с пробегами за 500. Само собой, что неоригинальные хомуты на шлангах и неаккуратный ремонт могут приводить к течам и гулу насоса при меньшем пробеге.

Трансмиссия

Общие проблемы

Как и на многих других Hyundai тех лет, у Starex/H-1 ржавеют шлицы полуосей. Особенно проблема актуальна для полноприводных машин, где шлицы на передних полуосях еще расположены рядом с рабочей поверхностью роликового подшипника. В случае появления коррозии придется или менять полуось, или точить втулку на нее, иначе ресурс подшипников будет очень маленьким.

Страдают также шлицы карданного вала. А вот заднему мосту повезло, там полуось идет в сборе со ступицей. Причины как обычно – в плохой смазке и слабых сальниках полуосей. Ну и качество стали тоже не лучшее. Сами ШРУС и карданы достаточно надежны, ремонтируются легко– все разбирается и собирается, если не закисло.

Механические коробки

Основная масса машин оснащены МКП – они тут встречаются двух видов. Для старых дизельных моторов 4D56/D4BH и бензиновых 2,4 G4GSD4CB применяется 5-ступенчатая M5ZR1. Для новых дизелей D4CB ставилась более свежая коробка M5SR1, а на всех полноприводных машинах стоит M5UR1.

Несмотря на кажущееся разнообразие и при всех различиях в колоколе и корпусе и даже механизме переключения, все МКП базируются на основе старой коробки Mitsubishi V5MT1, с которой даже сохраняют частичную совместимость по муфтам и синхронизаторам. Коробки этих серий не любят быстрых переключений (от этого сильно страдают синхронизаторы), а также «раскачки». Так, можно получить клин коробки при быстром переключении с задней на первую из-за механизма переключения.

Вторая типичная проблема этих МКП – слабые сальники, так что после 200 тысяч очень вероятны течи, и чем дальше, тем обильнее. Но если на ТО не экономить, течи устранять и переключать передачи без лишнего рвения, то конструкция условно вечная. Досаждать будет разве что разболтанный механизм переключения – как благодаря люфтам, так и из-за того, что постепенно отрывается крепление кулисы к кузову. И последний момент: у машин с коробкой M5SR1 обычно стоит двухмассовый маховик, элемент изнашиваемый и недешевый.

Автоматические коробки

«Автоматы» на H1 при прочих равных надёжнее механики – спокойно могут отходить и 400, и более тысяч до капремонта. Это не такой уж сюрприз, ведь АКП A44DE/ A44DF – это старый добрый Aisin AW03-72LE, который возит Чейзеры, Алтеццы, Крауны и Марки с Хайлаксами уже на протяжении 20 с лишним лет. А на Starex/H-1 корейской сборки с дизелем до 2002 года ставили не менее легендарную A340, она же Aisin 30-43LE. В свое время Hyundai получили доступ к этим коробкам в рамках кросс-лицензионного соглашения Mitsubishi и Toyota.

В общем-то поломки коробок этих серий сводятся или к убитому гидротрансформатору (ГДТ), или к износу фрикционов. Поломка ГДТ обычно приводит к перегреву коробки и течи сальника коробки, а заодно и к забитому гидроблоку. И почти всегда итогом становится убитый насос и необходимость промывать все от остатков клеевого слоя фрикциона блокировки. Ну и при пробегах 350+ уже можно добить пакеты Overdrive Direct Forward и Low Reverse, но это чаще у внедорожников и у любителей стартовать с дымком.

Ремонт обычно заключается в поиске контрактного агрегата – они имеются и для корейских авто, но не так распространены, как на японские варианты АКП. Или все же в переборке, но с использованием тойотовской коробки в качестве донора. Причем даже на комплекте фрикционов (от 70-80 евро) обычно экономят, потому что целая коробка с минимальным пробегом при небольшом везении выходит во столько же или дешевле. А если среди поломок – дорогой маслонасос или его втулка, то вариантов просто нет, они стоят от 150 евро и все равно за эту сумму будут б/у, но неизвестно с какого агрегата.

Полный привод

Полный привод на Н-1 самый простой, жестко подключаемый, так называемый Part-time. Простая раздатка и хабы с вакуумным управлением в переднем мосту. Раздатка служит долго, карданные валы – тоже, и поломки их связаны в основном со сбоями вакуумной системы, эксплуатацией полного привода на твердых покрытиях или просто с пробегами 300+. Про шлицы переднего моста и подшипники я уже упоминал выше, в разделе «подвеска».

Вакуумный клапан – расходник, он расположен неудачно, и его частенько приходится менять из-за коррозии. Очень распространен колхозинг с применением клапана холостого хода от ВАЗ 2105 за номером 21050-112701002. Что интересно, жигулёвский аналог получается едва ли не надёжнее оригинала.

Моторы

Общие проблемы

Почти все моторы, кроме дизеля D4CB мощностью 143/145 л.с., имеют почти прямые аналоги среди агрегатов Mitsubishi, но полностью с ними не совместимы, и постоянные «ползущие» изменения добавляют путаницы.

Качество материалов не очень высокое, так что моторы требуют постоянного контроля и замены мелкой дешевой расходки, а большая часть крепежа тут «одноразовая». Впрочем, цены не очень высокие. Особое внимание стоит обращать на систему охлаждения: течи из-за дырявых трубок отопителей и «автономок» – дело обычное.

Бензиновые моторы

Единственный бензиновый мотор на Hyundai H-1 – это G4CS семейства Sirius. Фактически это японский 4G64 в версии с одним распредвалом на 112/118 л.с. с небольшой модернизацией от корейцев. Проблемы ровно те же, что на других моделях Mitsubishi, например, на Outlander первого поколения.

В первую очередь это механизм ГРМ с ремнем привода одного из балансирных валов. Ремень слабенький и тонкий, и рвется он на возрастных моторах часто из-за износа втулок балансиров или попадания масла. Его остатки, в свою очередь, добивают ремень ГРМ. Тот потолще и обычно свои 60 тысяч километров проходит спокойно. Типовая доработка – отключение балансирных валов вовсе. Для этого дорабатывают маслонасос и снимают приводной ремень.

В остальном это отличный мотор, крепкий, с хорошей ремонтопригодностью и даже потенциалом для тюнинга: так, можно найти примеры установки ГБЦ с двумя распредвалами и даже наддува.

Дизельные моторы

Дизельные моторы можно разделить на два семейства. Первое – это клоны японского мотора 4D56, 8-клапанного вихрекамерного турбодизеля с механическим ТНВД и ременным ГРМ. Производные этого мотора имеют в Hyundai индексы D4BF, D4BH и D4BA. Наиболее мощный развивал лишь 103 л.с., и это скорее благо. Второе семейство – это уже в большей степени корейский мотор D4CB мощностью 143/145 л.с. с совершенно новой системой питания Common Rail, цепным ГРМ, 16-клапанной ГБЦ и долгожданными гидрокомпенсаторами.

Все наследники японского 4D56 имеют как минимум несколько специфических проблем предка. В первую очередь это конструкция ГРМ с ремнем балансиров – по сути, та же проблема, что и у бензинового 4G64. Только для сильно вибрирующего дизельного мотора балансиры более актуальны, а учитывая пробеги, проблемы с вкладышами балансиров встречаются чаще.

Конструкция ГРМ и без учёта проблем балансиров не самая удачная: тут со временем и рокеры «падают», и клапаны нужно регулировать часто, каждые 15 тысяч километров. Ремень советуют менять каждые 50 тысяч полным комплектом и не экономить, а заодно следить за тем, чтобы масло на него не лилось.

Течи масла – вторая популярная проблема. Мотор течет маслом из всех щелей, и бороться с этим можно только полной переборкой с заменой всех прокладок на новые, а часто –и с ремонтом поршневой группы.

Третья беда – массивная поршневая группа на практике достаточно хрупкая. Поймать трещину поршня из-за перегрева, передува или текущей форсунки проще простого. При этом изрядная масса поршней делает мотор совершенно «не крутильным» – он работает как типичный грузовой, 3,5 тысячи оборотов для него – почти предел. Обычно любые беды с перегревом и передувом осложняются еще и пробитой прокладкой ГБЦ – следить за наличием газов в расширительном бачке стоит внимательно. А прокладки покупать только самые качественные. И при ремонтах обязательно проверять плоскости блока и ГБЦ на предмет искривления и повреждений.

При пробегах 300+ и МКП нужно следить еще и за вкладышами коленвала – эксплуатация на очень малых оборотах под нагрузкой убивает их к такому пробегу почти с гарантией.



Добавим сюда механический ТНВД, не очень дешевый. Быстрый износ распылителей форсунок и дымление из-за них. Риски трещин ГБЦ и более мелкие проблемы вроде необходимости регулярной замены демпферных шкивов, невысокий ресурс навесных агрегатов из-за очень высокой амплитуды крутильных колебаний, не очень надежный генератор со встроенным механическим вакуумным насосом... и получим не самый удачный двигатель, но вполне подходящий для грузовичка или микроавтобуса.

При всем при этом попадаются экземпляры с пробегами за 400 и без капремонтов. Старомодная конструкция имеет свои плюсы, но очень уж требовательна к качеству обслуживания и его интервалам, и в итоге недешева. К тому же вибрации достаточно сильные, а расход топлива в среднем – 10 литров на 100 км, даже в трассовом режиме.

Отдельное спасибо Hyundai за то, что они не стали ставить на свои машины более новые варианты 4D56 с Common Rail, пониженной степенью сжатия, а также усиленным коленвалом и поршневым пальцем. Потому что варианты на 116 и 136 л.с. от Mitsubishi проявили себя как не очень надежные и ресурсные – у них даже блок трескался, да и ресурс поршневой группы был небольшим. Что не удивительно, ибо обороты максимальной мощности подняли почти до бензиновых 4500. За большую часть негатива в отношении 4D56 отвечают именно новые «усиленные» моторы, а к Н-1 они отношения не имеют.

Новые моторы D4CB избавились от ремней, ГБЦ стала 16-клапанной, а клапаны у них не нужно регулировать благодаря гидрокомпенсаторам. Прогрессивная система питания Common Rail позволила повысить мощность до 140 с гаком сил при более уверенном запуске в холодное время года и заодно снизить расход топлива по трассе почти в полтора раза.

Казалось бы, все проблемы решены? Но нет, мотор оказался достаточно капризным. Гидрокомпенсаторы очень не любят грязное масло и начинают стучать, а если игнорировать проблему, можно получить задранные распредвалы и шахты толкателей.

Ремень ГРМ 2,5 2 880 рублей

Цепи механизма ГРМ (их три) достаточно крепкие, ходят 150-250 тысяч километров, а то и больше – попадаются экземпляры с пробегами за 300. Но очень не любят высоких оборотов и редкой замены масла, могут зашуметь гораздо раньше при городской эксплуатации.

Зимой у машин с большими пробегами и шумом цепей часто рвет цепь привода маслонасоса, если перекрутить мотор на холодную. Также есть шансы, что сам маслонасос заклинит, а цепь будет уже вторичным повреждением. Маслонасосу очень вредит забитый маслозаборник, он тут с мелкой сеткой, и лучше его проверять или менять при каждой замене цепей. Сам маслонасос стоит превентивно поменять при пробеге 300+, особенно если были изношены вкладыши или гидрокомпенсаторы – запаса производительности у него нет совсем.

Очень рано, при пробегах порядка тех же 200 тысяч можно столкнуться с износом вкладышей коленвала. А при пробегах более 300 тысяч начинаются проблемы со вкладышами балансирных валов.





Турбины Garrett 1752S на этой версии оказались не очень надежными и куда более дорогими, чем Mitsubishi TD04-9 или BorgWarner BV43-2074 на 4D56 – любое падение давления масла приводит к их выходу из строя. Но в целом ресурс приемлемый, тысяч 200 они могут пройти. Правда, цена картриджа на Garrett от китайских производителей невелика – от 90 до 120 евро.



Форсунки дороже, чем простые механические на 4D56, но служат свои 300 тысяч исправно, и распылители менять не нужно, хотя кольца форсунок выгорают быстро при частом использовании полной мощности.

Вакуумный насос надежен, обеспечивает нормальную работу тормозов и подключение переднего моста. Дроссель на впуске нужен для работы EGR, но полезен для торможения двигателем и для предотвращения работы в разнос, тем более что он не забивается сажей. Средний ресурс поршневой группы под 500 тысяч, она редко служит меньше.

При этом высоких оборотов мотор не любит так же, как и старые двигатели, EGR у него более капризный, может потечь теплообменник или его трубка. Сам клапан EGR исправно поставляет сажу во впуск, сильно снижая мощность мотора со временем. Прокладку впускного коллектора регулярно выдавливает в районе первого цилиндра.

В целом более новый корейский мотор сложнее и куда менее ремонтопригоден, чем старый японский. И запчасти ощутимо дороже, что особенно актуально при пробегах 500+. Однако он экономичней и обеспечивает очень хорошую динамику машине.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Двигатель Радиатор 2,5

12 018 Nissens 7 412 Kortex 4 868 Ремень привода балансирных валов 2,5

1 789 Dayco 672 Mando 569 Ремень ГРМ 2,5 2 880 Dayco 1 290 Mando 1 402 Ремкомплект ГРМ 2,5 Нет в наличии Dongil 4 181 Форсунка 2,5 4 914 Нет в наличии Турбина 2,5 4D56 43 709 Stellox 17 789 Krauf 8 481 (картридж) Помпа в сборе 2,5 4 944 Fenox 1 941 Hepu 7 177

Брать или не брать?

Специфика эксплуатации и возраст Hyundai Starex/H-1 первого поколения таковы, что выбирать нужно не модификацию, а конкретный экземпляр, который ещё не успели ушатать до состояния металлолома. И всё же при прочих равных машины с более современными дизелями и пружинной задней подвеской выглядят наиболее дружелюбными к человеку.