Иду по приборам: угадай автомобиль по его необычной приборной панели

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Современные автомобили уже довольно давно щеголяют таким модным аксессуаром, как виртуальная приборная панель, в которой лёгким движением в соответствующем пункте меню можно выбрать стиль, цвет, фон и даже количество указателей. Но этот важный элемент салона даже в аналоговом прошлом веке нередко выглядел необычно и даже причудливо. Сегодня мы предлагаем вам угадать обладателей самых эффектных и необычных комбинаций приборов.
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