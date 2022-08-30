Индекс воздушного фильтра: дорогущий оригинал в дефиците и спрос на б/у – ждем шквала угонов?

Мы продолжаем наблюдение за рынком запчастей, отслеживая их доступность и динамику цен. Летний сезон, как правило, не несет радикальных перемен на рынке. А что происходит на сей раз? Сравним сегодняшнюю ситуацию с положением дел в июне-июле и подведем итоги лета.

По традиции мы выбираем наиболее распространенные позиции расходных материалов и запасных частей для самых популярных моделей разных ценовых групп, классов и возрастов. Задача — выяснить, что происходит с оригинальными запчастями и наиболее дешевыми заменителями. Кроме того, смотрим, как обстоят дела с редкими позициями. Их и раньше было сложно найти в наличии — интересно, с чем предстоит столкнуться владельцу редкого автомобиля сейчас. Наконец, третье направление нашего интереса — моторное масло и шины. Здесь мы тоже обращаем внимание как на массовый, так и на премиальный сегменты. Мониторинг цен ведем посредством крупнейших интернет-агрегаторов, а также фирменных магазинов производителей, если таковые имеются.



За полтора летних месяца радикальных перемен с доступностью не произошло — запчасти есть, обслуживаться, вопреки скептическим прогнозам, можно, и до вытачивания гаек на токарном станке дело пока не дошло. Однако откатившиеся было в конце весны с укреплением рубля цены (по некоторым позициям — до 25%) опять стали расти. Триггером выступили оригинальные детали, многие из которых стало сложнее найти в наличии.

Так, для давно ушедшего с рынка Ford и в частности самой популярной модели Focus некоторые оригинальные детали взлетели в цене более чем на 50%. Аналогичная картина с кроссовером Volkswagen Tiguan второго поколения и всенародной любимицей Toyota Camry: оригинальная головная оптика на них подорожала в среднем на треть, (до 100 000 рублей!), причем еще не факт, что удастся найти ее в наличии.

Естественно, продавцы запчастей переориентировались на альтернативные предложения. В результате, к примеру, неоригинальную фару на тот же Focus можно купить даже дешевле, чем полтора месяца назад, но это скорее исключение.

С маслами ситуация интересная. Гранды, владевшие заводами в РФ, предпочли продать бизнес локальным производителям. Так, Shell отошёл компании Lukoil — в нашем индексе Lukoil фигурирует в качестве “народного” производителя. Остальные западные компании просто тихо прекратили поставки — в частности, второй из выбранных нами для мониторинга производитель Castrol (с маслом более высокой ценовой категории).

По маслам обоих производителей наблюдается стабильный рост цен, но импорт дорожает на двадцать с лишним процентов — и это далеко не рекорд по рынку. Дальше ситуация будет меняться не в лучшую сторону: пока в продаже есть остатки масла, произведенного и ввезенного ушедшими из страны компаниями, но они постепенно иссякают. Если на отечественную продукцию рост можно как-то удерживать, то импорт взлетит до небес. Так что при случае купить пару канистр хорошего масла и закинуть в гараж очень даже стоит. Главное — не нарваться на контрафакт, а это все более реально. К сожалению, тот же Castrol перестал обслуживать официальный российский сайт, где можно было проверить уникальный код канистры и убедиться в ее подлинности.

Падение доходов заставляет автомобилистов экономить на обслуживании, и это приводит к структурным изменениям. Продавцы стали чаще предлагать услугу по поиску нужной детали, причем налицо значительный рост спроса и предложения по бывшим в употреблении запчастям.

Да, крупные автосервисы пытаются ввозить из Европы битые машины под разбор, но так будут поступать не все. Что это значит для автомобилистов, объяснять не нужно. Если раньше шанс лишиться головной оптики был в первую очередь у владельцев Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg, Land Rover Discovery и Volvo XC90, то теперь к ним примкнули и обладатели еще недавно народных моделей вроде Skoda Rapid. И это не самый плохой вариант — по нашим прогнозам к зиме Россию накроет волна автоугонов.

Что дальше? Предположить дальнейшее укрепление рубля в ближайшие месяцы сложно, как и полноценное замещение цивилизованной схемы ввоза запчастей посредством параллельного импорта. Цены будут расти даже в случае укрепления рубля, поскольку логистические издержки растут — контейнерные перевозки из Китая и Турции подорожали с начала года вдвое. Временный откат цен на запчасти на весну-лето в 20-25% относительно марта уже отыгран. А если взять временной промежуток с января по август 2022, придется констатировать рост от 20 до 50%.