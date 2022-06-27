За последние недели курс рубля по отношению к доллару и евро укрепился примерно на четверть. В робкой надежде, что это нашло отражение на ценах, мы изучили стоимость запасных частей и расходников на популярные в России модели машин и сравнили с результатом начала мая .

Напомним наш замысел. Мы выбрали несколько позиций расходников и запасных частей для наиболее популярных автомобилей российского рынка – оригинальные и самые дешевые заменители. К ним в компанию добавили пару заведомо редких позиций, которые и в прежнее время было сложно найти в наличии даже в Москве. Третья группа – моторное масло и шины: по одному наименованию из массового и премиального сегментов. Все позиции берем у крупнейших интернет-агрегаторов и у фирменных магазинов производителей (при наличии). На примере нашего стандартного набора и отслеживаем динамику цен.

За прошедшее время предложений заметно меньше не стало: дефицит рынку пока не грозит. Продавцы запчастей, если не хотят остаться с пустым складом, вынуждены активно искать альтернативные каналы поставок. Но до стабилизации рынка пока далеко. Усложнившаяся логистика приводит к удорожанию запчастей. Сохраняется и спекулятивный фактор: рынок в неопределенности, официальные поставки ряда брендов прекращены.

Привлекательный курс рубля – единственный положительный момент. Увы, совершенно непонятно, надолго ли он таким останется. Продавцы опасаются рисовать ценники в соответствии с актуальным сегодня курсом, ведь закупать следующую партию товара, возможно, придется уже по «другому» доллару. Плюс каждый поставщик запчастей при заказе контейнера замораживает деньги на неопределенное время и закладывает риски в цены запчастей.

Но перейдем к конкретике. На большую часть позиций цены все же снизились. Выгода по некоторым позициям превышает 10-15%, что не может не радовать. С другой стороны, за март-апрель цены успели взлететь так, что им еще долго возвращаться к докризисным, если это вообще возможно. И всё же: хоть какое-то удешевление лучше, чем ничего.

В сложившихся условиях автомобилисты начали экономить на обслуживании. Спрос на запчасти снижается, меняется его структура. В случае острой необходимости больше владельцев стали смотреть на неоригинал или даже бывшие в употреблении детали. В этой ситуации некоторые продавцы продолжают держать высокие цены в надежде на сверхприбыли либо пытаются отыграть затраты на покупку деталей по курсу двухмесячной давности.

Все это приводит к казусным ситуациям – заметному удорожанию некоторых заменителей. Причем до такой степени, что, к примеру, салонный фильтр Lada Granta и цепь ГРМ Kia Rio в оригинале стали доступнее, чем «дешевые» альтернативы! Есть и другие пары позиций, по которым ценовое преимущество неоригинала стало менее ощутимым. Так что при выборе детали теперь не стоит слепо верить в дешевизну заменителей, стоит потратить пару минут и свериться с оригиналом.

Посмотрим на ситуацию еще через месяц-два, когда плоды начнет давать зарождающийся параллельный импорт, и рынок заработает в новой парадигме.