Шоковые колебания курса рубля привели к тому, что цены на запасные части и расходники из адекватных превратились в спекулятивные. Продавцы переписывают прайс-листы едва ли не каждый день. Поэтому сейчас особенно актуально следить за изменением цен, чтобы при подвернувшейся возможности сэкономить. И мы вам в этом поможем.

Для своего рейтинга мы выбрали несколько позиций расходников и запасных частей для наиболее популярных моделей российского рынка – оригинальные и самые дешевые заменители. Будем отслеживать изменения цен на них на постоянной основе. Добавили в компанию и пару заведомо редких запчастей, которые и в прежнее время далеко не всегда можно было поймать в наличии даже в Москве. Посмотрим на их примере, действительно ли грядет дефицит и полное исчезновение отдельных деталей.



Кроме того, выбрали несколько позиций, интересных всем автомобилистам: наиболее доступное из «фирменных» и наоборот – дорогое моторное масло. По такому же принципу выбраны шины: очевидно, для дорогих машин придется искать нелокализованную продукцию, и это может стать проблемой.

По аналогии с известным «индексом бигмака» мы решили назвать свой рейтинг «индексом воздушного фильтра», хотя суть его и отличается. В нём приведены минимальные розничные цены на указанную дату и динамика их изменения. Данные взяты у крупнейших интернет-агрегаторов и у фирменных магазинов производителей (при наличии).

Пока никакого дефицита запчастей и расходников нет, в том числе и на марки, официально не реализующие новые легковые машины в России (например, Ford). Редкие детали и прежде были доступны только под заказ, а теперь их просто придётся ждать значительно дольше. Вероятно, ситуация изменится к лучшему в течение нескольких месяцев с организацией альтернативных логистических цепочек. А пока придется набраться терпения или… вспомнить, что такое «разборка»!

Отдельные массовые позиции даже есть шанс (правда, небольшой) урвать по докризисной цене. В некоторых случаях придется перейти на альтернативы, которыми раньше многие брезговали. Например, китайские расходники или российское масло. Однако панические настроения месячной давности, пользуясь которыми спекулянты задирали цены на тоже моторное масло в отдельных случаях в два-три раза, абсолютно отвязавшись от курсов валют и каких бы то ни было разумных объяснений, потихоньку сходят на нет.

Главная же хорошая новость последних недель – в соответствии с постановлением правительства от 30 марта будет разрешен параллельный импорт запчастей. Снять запрет на параллельный импорт рекомендовала Российская ассоциация автодилеров: сейчас в соответствии с законом о защите прав потребителей гарантийный ремонт возможен только с использованием оригинальных деталей, а их ввоз в Россию разрешен лишь правообладателю бренда. По факту параллельный импорт существует на нашем рынке десятилетия, но после 2002 года он был нелегален. В настоящее время перечень продукции формирует Минпромторг. Посмотрим, как станет развиваться ситуация в мае.

Лада Гранта, 2018 – н.в.

Kia Rio IV, 2017 – н.в.

Ford Focus III, 2011-2014

Volkswagen Tiguan II, 2016-2020

Toyota Camry VIII, 2017-н.в.