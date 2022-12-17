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Индекс воздушного фильтра: итоги 2022 года

17.12.2022 110 0 1

С середины весны мы наблюдали за изменением цен на основные расходники, масла, шины и некоторые редкие детали. Время подвести итоги года и дать осторожный  прогноз на 2023-й. Спойлер: есть хорошие новости!

Напомним свой замысел. Выбираем несколько позиций расходников и запасных частей для наиболее популярных моделей российского рынка – оригинальные и самые дешевые заменители. К ним в компанию добавляем несколько заведомо редких запчастей, которые и в прежние времена сложно было найти в наличии даже в Москве. Третья группа – моторное масло и шины, по одной позиции из массового и премиального сегментов. На их примере оцениваем изменение цен. Все позиции берем у крупнейших интернет-агрегаторов и у фирменных магазинов производителей.

Пиковые значения цен пришлись на весну, поскольку сошлись все негативные факторы разом: ажиотажный спрос, обвал курса рубля, абсолютная неопределенность ситуации даже на самое ближайшее будущее. Вот продавцы (если не назвать их грубее) запчастей и взвинтили стоимость в два-четыре раза. Остается только посочувствовать тем, кто был вынужден обслуживать или ремонтировать свою машину в этот период: кому-то обошлось это в целое состояние.

На первых порах возник дефицит, что стало четвертым катализатором скачка и причиной возникновения запредельных цен. Это объяснимо: запасы деталей начали быстро таять, существовавшие каналы поставок были разрушены, а новые в столь короткие сроки создать не успели. В результате повышенный спрос, и замкнутый цикл поддержания перманентной дороговизны. Разорвать его помогло восстановление ввоза автокомпонентов в страну. Летом цены пошли вниз, по некоторым позициям даже весьма существенно.

Неприятным исключением из общего тренда стали запчасти для вазовских машин.  Подешевели только некоторые позиции, другие же наоборот заметно подорожали. Причем владельцам Лад было от чего загрустить еще до кризиса этого года. Так, оригинальное моторное масло за два последних года подскочило в цене примерно вдвое. А ведь оно отечественное! По крайней мере, формально. 

Не исключено, что аппетит продавцов подогревает тот факт, что Лада медленно, но верно идет к монополизму на рынке. Если в прежнее время доля марки немного превышала 20%, то сейчас выросла вдвое. Владельцев становится больше, и деваться им некуда.

Много кричали о грядущем тотальном дефиците запчастей. Однако нехватка проявилась кратковременно. Раз есть спрос, то будет и предложение. Торгующих автокомпонентами компаний тысячи, так что же, всем им сдаться и перестать существовать? Нашлись альтернативные способы поставок, другие страны и бренды.  Мало того, поставщики продолжают плодиться, появляются частные каналы, фирмы и фирмочки из «дружественных стран».

Конечно, изобилие несколько не то, к которому многие привыкли. Многие позиции вместо наличия или доставки за пару-тройку дней теперь нужно ждать от недели до месяца-полутора. Но их всё равно привезут. Научились выкручиваться и небольшие фирмы, и официальные дилеры. Их представители в приватных беседах подтверждают: поставки идут. Дольше, с перебоями – но идут. Поэтому бояться, что машину станет решительно нечем починить, пока рано.

Если рассматривать ситуацию в рамках последних девяти месяцев, то цены, можно сказать, радуют. Они идут вниз. Продавцы запчастей констатируют: порой у поставщиков появляются партии даже дешевле среднего на сегодня ценового уровня. Обычно их быстро разбирают, и такой всплеск проходит незамеченным для рынка. Но если объем товара большой,  дешевизна заставляет снизить цены других игроков рынка. Так что пока для покупателей всё гораздо позитивнее, чем весной и в первой половине лета.

Взгляните на таблицы. Из деталей для иномарок относительно майских цен снижение по подавляющему большинству деталей. Существенно подешевели запчасти и расходники для Kia Rio, Ford Focus, Toyota Camry. Volkswagen Tiguan выбивается из общей картины, хотя и по нему есть позиции, ставшие доступнее. Откатились к адекватному уровню цены на некоторые сорта масел.

Шины даже на пике подорожали сравнительно несильно, уж точно не в разы. И сейчас отдельные модели предлагаются по ценам даже не весенним, а прошлой зимы! С «резиной», правда, ситуация в России специфическая. Шин скопились огромные запасы – более чем на год при стандартном темпе потребления. Однако при существенном падении авторынка складов хватит года на два, если не больше. Поэтому нет и смысла ломить цены: покупатели перейдут к конкурентам или отложат покупку.

***

Разумеется, наше исследование охватывает лишь каплю в море запчастей. Владельцы других моделей могут столкнуться со спецификой своих брендов и регионов. Но тренд наша выборка показывает: рынок автокомпонентов  жив, стабилизируется и демонстрирует снижение общего уровня цен. Но расслабляться рано. Что будет, когда запасы тех же шин раскупят, а кое-кто из производителей окончательно покинет Россию, всем понятно. Негативным трендом для рынка может стать рост курсов доллара и евро к рублю. За последнее время коррекция уже составила почти 10 рублей, так что скоро цены могут снова поползти  вверх.

Россия статистика ремонт и обслуживание

 

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