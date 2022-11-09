Индекс воздушного фильтра: откат цен на запчасти, никакого дефицита и шквал подделок

Курс рубля за последние месяцы стабилизировался на относительно комфортном для импортеров уровне. Последовали ли за ним цены на запасные части и расходники? В целом – да, причем цены на некоторые позиции к концу октября откатились в разы. Пророчества о дефиците всего и вся и всплеске угонов, к счастью, пока не сбываются , но возникают новые проблемы.

Традиционно для мониторинга ситуации мы выбрали несколько вариантов расходников и запасных частей для наиболее популярных моделей российского рынка – оригинальные и самые дешевые заменители. К ним в компанию добавили пару редкостей, которые и в прежнее время сложно было найти в наличии даже в Москве. Третья группа – моторное масло и шины, по одному наименованию из массового и премиального сегментов. На их примере отслеживаем, как меняются цены. Сами цены берем у крупнейших интернет-агрегаторов и у фирменных магазинов производителей (при наличии).



Похоже, пик жадности продавцов автозапчастей пройден. По большинству деталей отмечается снижение цен. По некоторым – весьма существенное. Правда, тут надо учесть, что летом цены взлетели в разы и теперь просто откатываются на прежние позиции. Но и это уже позитивный тренд.

Дефицита тоже нет. А ведь с начала кризиса прошло уже восемь месяцев. Если бы запасы не пополнялись, они или бы уже иссякли, или же цены на тающий ассортимент влетели бы до небес. Значит, альтернативные каналы поставок найдены и более-менее отлажены, а склады худо-бедно насыщаются.

А вот что удивляет и настораживает, так это рост цен на запчасти и расходники для отечественных моделей, в первую очередь – Lada Granta. Мы посмотрели на некоторые предложения и для других Лад: тренд аналогичный. Для них же якобы всё (или почти всё) – отечественное, импортозамещённое. Будем надеяться, позже ситуация изменится в лучшую сторону. А пока продолжают дорожать оптика, ремкомплекты ГРМ, воздушные фильтры. Стабилизировалось предложение по деталям подвески: видимо, это та составляющая автомобиля, ремонт которой автомобилисты стали откладывать, и спрос на компоненты ходовой пошел вниз.

С иностранными брендами и моделями ситуация повеселее. Для Kia Rio заметно подешевели относительно конца лета почти все ходовые детали и расходники. Более того, цены опустились даже ниже майских. Статистика по Ford Focus и того лучше. Особенно выделились оригинальные фильтр салона и тормозные колодки. Но здесь надо отметить, что августовские цены на некоторые фордовские запчасти были просто запредельными и вывели народный Focus в лидеры по дороговизне содержания, так что большое падение сейчас объяснимо.

У Toyota Camry и Volkswagen Tiguan тренды те же: обслуживание становится доступнее. Только не стоит сейчас бить фары на немецком кроссовере. Это та редкая запчасть в нашей выборке, которая стабильно и заметно дорожает и к тому же поставляется под заказ и небыстро. При таком раскладе не спасет и каско: всё равно будете ждать, хотя и заплатите не из своего кармана.

Расходники и редкие запчасти из последней группы тоже стали доступнее, причем даже по сравнению с маем. Правда, если расширить выборку, то легко попасть в те позиции, которых эта тенденция не касается. Например, выбранная нами канистра масла Castrol идет в общем тренде. А, например, Castrol Edge Professional E 0W-30 в спецификации Jaguar Land Rover (продается только в литровой таре) до кризиса можно было найти за 900-1000 рублей, летом – за 1500-1600 рублей, а в конце сентября минимальная цена взлетела до 2500-2800 рублей и вниз не собирается.

Но и это не самая главная проблема. Легализация параллельного импорта привела к упразднению проверок на оригинальность происхождения товара. В результате в Россию хлынул поток контрафакта, и по сравнению с прошлым годом доля поддельных запчастей выросла почти на 30%. Неудивительно, что больше всего контрафакта – почти 20% – приходится на моторные масла и технические жидкости, поскольку определить подлинность такого товара на глаз проблематично. Помимо чистых подделок появляются суррогатные варианты: дельцы слегка меняют дизайн этикетки и товарный знак, тем самым уходя от прямого копирования. Судя по всему, такого контрафакта станет только больше. Эксперты отрасли поговоривают о захвате подделками до трети рынка уже к грядущей весне.