Из игры в реальность: стоит ли покупать Nissan Skyline R34 за 800 тысяч рублей?

Из игры в реальность: стоит ли покупать Nissan Skyline R34 за 800 тысяч рублей?

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Буквально на днях исполнится ровно 15 лет с момента выхода игры из серии Need for Speed, которая положила начало новой концепции этих аркадных гонок: в конце 2003 года на консолях и ПК вышла Need for Speed: Underground. Те, кто сейчас мечтательно закатил глаза от ностальгии, легко ответят на вопрос, какой автомобиль был самым последним из открываемых по мере прохождения, самым желанным и одновременно ненавистным, так как на нем ездил главный антагонист. Его имя – Nissan Skyline в кузове R34, и с тех пор он, как ни странно, нисколько не растерял своего имиджа. Так что сегодня детские мечты о самой крутой тачке можно осуществить примерно за 700-800 тысяч рублей – и мы с коллегами из Авито Авто решили разобраться, насколько оправдана сегодня такая покупка.

Nissan Skyline – это, пожалуй, тот случай, когда несмотря на хорошую надежность, главным драйвером успеха стала даже не она, а спортивный статус. «Скаи», поколение за поколением получавшие версии купе с явным уклоном в идею «driver’s car», завоевывали популярность среди любителей активной езды, участвовали в гонках – официальных и уличных – и при этом сохраняли свою концепцию, одним из ключевых элементов которой были рядные шестицилиндровые моторы.

Несмотря на то, что при упоминании имени Skyline большинство вспоминает исключительно широкое купе с четырьмя красными кругами задних фонарей, которые стали его своеобразной визитной карточкой, автомобиль выпускался и в кузове седан. И несмотря на то, что в таком виде он несколько теряет в агрессивности, а также в изящности (к примеру, двери здесь самые обычные, в отличие от безрамочных у купе), характерные черты внешности вкупе с рядной «шестеркой» у него не отнять. Кстати, те, кто готов поступиться эффектной внешностью ради практичности, могут взглянуть на родственные модели в лице Laurel и Stagea: эти седан и универсал не идентичны Скайлайну технически, но тоже получили шестицилиндровые моторы и даже полный привод.

Nissan Skyline 25GT-X Turbo Sedan (R34) '05.1998–08.2000 сзади Nissan Skyline 25GT-X Turbo Sedan (R34) '05.1998–08.2000 сзади

Nissan Skyline GT-X Turbo Sedan (R34) ‘1998–2000

Учитывая, что выпуск Skyline в кузове R34 начался в 1999 году, самые старые экземпляры уже готовятся справлять свой двадцатилетний юбилей, а значит, надеяться на идеальное состояние кузова при покупке не приходится. Однако учитывая пресловутый статус модели как автомобиля для активной и очень активной езды, шанс встретить следы кузовного ремонта (качественного и не очень) даже выше, чем найти крупные и застарелые очаги коррозионного разложения. Бояться самого кузовного ремонта уже не стоит, но вот хотя бы примерно разобраться с биографией автомобиля стоит: машины, восстановленные после «тотала» или собранные из нескольких кусков, не нужно включать в список потенциальных покупок. Минимальные требования просты: слой шпатлевки на крашеных элементах должен быть небольшим, геометрия кузова – правильной, а сварные швы на несущих элементах – отсутствовать.

Nissan-Skyline-R34-1998-2002 (1)

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Последнее, к слову, касается и особенностей ввоза автомобилей из Японии – об этом мы уже упоминали в рассказе о выборе Toyota Mark II. Особо экономные перепродавцы ввозили автомобили в виде «распилов» или «конструкторов», и первый вариант – крайне рискованное приобретение, учитывая, что речь идет о машине, на которой собираются ездить активно, а порой даже агрессивно. Поэтому изучить кузов на предмет наличия сварных швов в районе моторного щита и задних стоек нужно обязательно. Кроме того, ужесточившиеся после 2008 года ввозные пошлины сделали еще более невыгодным ввоз машин с полной растаможкой, так что большая часть приехавших в это время машин – это как раз «распилы». Это также нужно учитывать при выборе, уточняя дату ввоза автомобиля в Россию.

Моторы Skyline – это само по себе то, за что его можно любить. Мы уже сказали, что в списке значатся исключительно рядные шестицилиндровые агрегаты, а теперь кратко пройдется по всем имеющимся вариантам. Все они относятся к семейству RB, а конкретные характеристики можно понять уже из обозначения. К примеру, в базовом RB20DE два литра объема (индекс 20), два распредвала в головке блока (D – dual overhead cam) и электронное управление впрыском (E – electronic fuel injection control). Он выдает 153 л.с. и 186 Нм крутящего момента, и это – самый слабый вариант, встречающийся на модели. У следующего RB25DE, как несложно догадаться, уже 2,5 литра рабочего объема, а также 197 л.с. и 255 Нм крутящего момента, а RB25DET отличается от него наличием турбины (T – turbocharged) и отдачей в 280 л.с. и 343 Нм.

Все эти моторы имеют чугунный блок и алюминиевую ГБЦ, а привод ГРМ осуществляется ремнем. С 1993 года 2,5-литровые двигатели стали оснащать системой изменения фаз газораспределения VTC, но для серии RB их применяли только на впуске. Кроме того, стоит отметить, что на это поколение Skyline устанавливались только моторы линейки NEO, которые получили ряд изменений в ГБЦ: из важных с точки зрения облуживания стоит отметить более «горячий» термостат, а также отказ от гидрокомпенсаторов – привод клапанов здесь осуществляется обычными толкателями, и ему требуется периодическая регулировка. В целом же двигатели зарекомендовали себя как надежные, и никаких «детских болезней» у них нет. Поэтому при выборе можно ориентироваться исключительно на собственные амбиции, а также состояние конкретного мотора – ну и помнить о том, что чем он мощнее, тем более тяжелой была его жизнь до вас. Ну и с амбициями, кстати, тоже лучше определиться заранее: турбировать атмосферный RB – занятие неблагодарное, особенно при условии, что его можно просто заменить на версию с наддувом. Что, собственно, обычно и советуют тем, кто не подумал об этом наперед.

Под капотом Nissan Skyline GT-R (BNR34) '01.1999–08.2002

Под капотом Nissan Skyline GT-R ‘1999–2002

Отдельно в списке моторов стоит RB26DETT, который устанавливался исключительно на «настоящий» GT-R. «Расшифровать» его несложно: объем увеличен до 2,6 литра, а турбин здесь две. Впрочем, отличий по «железу» хватает и помимо твинтурбо – из интересного можно отметить индивидуальные дроссельные заслонки для каждого из 6 цилиндров. Номинальная отдача этого мотора ограничена 280 л.с. из-за договоренности не продвигать более мощные машины на внутреннем японском рынке, но, разумеется, этот мотор способен на гораздо большее. Впрочем, если вы серьезно настроены на покупку Skyline именно с RB26DETT, вы наверняка хорошо к этому подготовлены – как технически, так и финансово.

Nissan Skyline GT-R (BNR34) '01.1999–08.2002

Nissan Skyline GT-R ‘1999–2002

Трансмиссия также не подкидывает сюрпризов: единственным не слишком приятным нюансом может стать лишь то, что автоматы Jatco, которые ставили на «Скай», имеют всего 4 ступени. Так что альтернатива в лице пяти- или даже шестиступенчатой механики выглядит вполне оправданной, если на автомобиль имеются большие «гоночные» планы. Ну а еще одной особенностью Skyline является возможность выбрать полноприводную машину. Помимо безальтернативно полноприводного GT-R были и более «гражданские» варианты GT и GT-X, в том числе и четырехдверные: они оснащались атмосферным RB25DE. Полный привод здесь реализован посредством «мокрой» многодисковой муфты, которая способна передавать до 50% крутящего момента на переднюю ось при пробуксовке одного или обоих задних колес. Система с длинным названием ATTESA E-TS в версии GT-R была дополнена приставкой Pro, означавшей наличие активного заднего дифференциала, который заведовал распределением крутящего момента между задними колесами, обеспечивая блокировку при необходимости.

Nissan Skyline GT Sedan (HR34) '05.1998–08.2000

Nissan Skyline GT Sedan ‘1998–2000

На практике все эти радости от широты выбора оборачиваются тем, что стоит проверять не только состояние агрегатов, но и соответствие установленного тому, что указано в документах. Если замена автомата на механику (а это вполне распространенный вариант как тюнинга, так и «бюджетного ремонта» при поломке АКП) или наоборот – это еще полбеды, так как придется лишь разбираться с перепутанной электрикой и комплектностью «железа», то замена мотора нынче – вопрос просто и сложный одновременно. В том смысле что замена двигателя на аналогичный не вызовет документальных сложностей – но кто же будет менять мотор в Skyline на такой же, если всегда можно поставить что-то помощнее, не так ли? Вот и получается, что прекрасные на первый взгляд варианты вроде этого могут быть серьезно омрачены невозможностью переоформления до решения вопроса с заменой мотора, хотя перспектива сэкономить на транспортном налоге, платя за 200 сил вместо 280, и кажется светлой.

Nissan Skyline GT-R M-Spec Nür (BNR34) '02–08.2002

Nissan Skyline GT-R ‘2002

Так что если уж вы всерьез нацелились прикоснуться к детской мечте, получив машину из компьютерной игры, стоит задуматься о том, чтобы получить все и сразу. К примеру, выбрав автомобиль вроде вот этого: без лишних потенциально дорогих в ремонте элементов вроде полного привода, но с самым мощным турбированным RB25DET, автоматической коробкой передач и уверенностью в том, что в случае критической поломки мотора можно будет смело менять его на аналогичный, не терзая себя муками выбора. Правда, помимо правого руля, старого кузова, большого пробега и богатой биографии стоит быть готовым и к транспортному налогу в 42 000 рублей – в Москве за 280 лошадиных сил придется заплатить именно столько.

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