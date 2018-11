Буквально на днях исполнится ровно 15 лет с момента выхода игры из серии Need for Speed, которая положила начало новой концепции этих аркадных гонок: в конце 2003 года на консолях и ПК вышла Need for Speed: Underground. Те, кто сейчас мечтательно закатил глаза от ностальгии, легко ответят на вопрос, какой автомобиль был самым последним из открываемых по мере прохождения, самым желанным и одновременно ненавистным, так как на нем ездил главный антагонист. Его имя – Nissan Skyline в кузове R34, и с тех пор он, как ни странно, нисколько не растерял своего имиджа. Так что сегодня детские мечты о самой крутой тачке можно осуществить примерно за 700-800 тысяч рублей – и мы с коллегами из Авито Авто решили разобраться, насколько оправдана сегодня такая покупка.