Дешево, но надежно и комфортно: стоит ли покупать Toyota Mark II X90 за 200 тысяч рублей?

Дешево, но надежно и комфортно: стоит ли покупать Toyota Mark II X90 за 200 тысяч рублей?

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Люди, как известно, делятся на две категории: тех, кто любит рыбу и тех, кто предпочитает мясо, тех, кто ездит на дизеле и тех, кто всегда выбирает бензин, тех, кто выбирает отечественные машины и тех, кто за любую сумму денег всегда выберет иномарку. И вот тут мы плавно подходим к вопросу: если денег не очень много, а «царского комфорта» и «императорской надежности» хочется, стоит ли переходить из общества тех, кто ездит на леворульных машинах, в стан тех, кто предпочитает праворульные? Если на этот вопрос вы склонны дать положительный ответ, слово «Марк» приходит в голову незамедлительно, и наши друзья из Авито Авто говорят, что приличные экземпляры вроде этого начинаются с отметки примерно в 200 с небольшим тысяч рублей.

У внутреннего голоса, быстро подсказывающего название модели, есть веские основания: ведь Mark II наряду с некоторыми праворульными земляками вроде Crown, Chaser и прочих давно и прочно прописался в числе любимцев самой разнообразной публики. Те, кто ищет надежности, восторгаются моторами и трансмиссией. Те, кто хочет комфорта, сполна получают его, восседая в велюровом салоне, под которым работают независимые подвески. Те, кто хочет активной езды… тоже восторгаются моторами. В общем, без учета правостороннего расположения руля Mark II буквально соткан из преимуществ. Правда, и недостатков сегодня уже хватает. Давайте вкратце выясним, в чем заключаются и те, и другие.

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Toyota Mark II (X90) '1992–94
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Toyota Chaser (Х90) '1992–1994
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Toyota Crown (S150) '1995–1997

С простой «железной» точки зрения на этот седан пожаловаться трудно: японские машины, особенно в девяностые годы, красились и собирались на совесть. Эстеты, кстати, могут с удовлетворением отметить, что это не просто седан, а хардтоп, и двери у Марка безрамочные. Кузов Mark II крепкий «от природы», а главные его враги — ДТП и кустарное восстановление после них. Кроме того, довольно часто встречаются трещины в задней части трансмиссионного тоннеля. Салон просторен и уютен, а самый выигрышный вариант отделки салона – любимый японцами велюр, который радует не только тактильными ощущениями, но и износостойкостью. А с водительского места можно отметить еще и оригинальную цифровую приборную панель: настоящий олдскульный хай-тек.

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Торпедо Toyota Mark II (X90) '1992–94
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Интерьер Toyota Mark II (Х90) '1994–96
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Интерьер Toyota Mark II 3.0 Grande G (JZX91) '1994–1996
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Интерьер Toyota Mark II (X90) '1992–94

Список моторов, которые достались Mark II в седьмом поколении – это, пожалуй, самая приятная страница его описания. Начальные моторы – рядная «четверка» на 1,8 литра и 2-литровая рядная «шестерка» – не самые мощные, но зато вполне простые и беспроблемные. А вот следующие варианты заслужили место в пантеоне лучших моторов истории – имя «джейзет» известно сейчас практически каждому, кто хоть немного знаком с автомобилями.

Открывает линейку этих рядных шестицилиндровых моторов 2,5-литровый 1JZ-GE, который можно считать одним из лучших вариантов мотора для Mark II этого поколения. Здесь достаточно мощности – 180 л.с., а надежности хватает на нескольких владельцев, если все они, конечно, относятся к нему с должным уважением. Те же, кому мало этой мощности, могут выбрать между более объемным вариантом в лице трехлитрового 220-сильного 2JZ-GE и тем же самым 1JZ-GE, но с турбиной, что дает ему логичное имя 1JZ-GTE и 280 л.с. мощности. В паре с моторами работали четырехступенчатые автоматы производства Aisin, который также зарекомендовали себя как исключительно надежные и способные при должном обслуживании пройти и 300, и даже более тысяч километров без капремонта.

Toyota Mark II (X90) '1992–94ч

Toyota Mark II (X90) ‘1992–94

Ну а теперь вспомним и о недостатках модели. Ни для кого не станет откровением то, что основным недостатком Mark II седьмого поколения стоит считать его возраст: он, помноженный на не всегда тщательное, своевременное и качественное обслуживание, способен погубить любой автомобиль. Поэтому к выбору машины стоит подходить, забыв буквально все, чем мы восхищались выше: здесь поможет лишь трезвый расчет и внимание ко всем деталям. Особенно с учетом того, что автомобиль обычно выбирают не по верхней границе рыночных цен, а ниже середины: в этом случае потенциально сломанным (но необязательно починенным) может быть практически все что угодно, а степень вмешательства в автомобиль за долгие годы ремонта и обслуживания зачастую уходит в область того, что называют обидным словом «уколхоженность».

Еще одна особенность, которую стоит помнить – это экзотические способы ввоза машин из Японии, направленные на то, чтобы избежать уплаты таможенных пошлин. Разумеется, прежде всего мы говорим о «распилах» и «конструкторах», и если вторые кажутся более-менее сносным решением, то первые, да еще в столь преклонном возрасте, однозначно не являются лучшим выбором, и их стоит избегать. Для этого нужно внимательно осматривать автомобиль в поисках следов «раздела имущества», особенно район моторного щита, где расположен номер кузова, и заднюю часть на предмет отпила по задним стойкам. Кстати, при выборе автомобиля стоит обращать внимание на дату его ввоза в Россию: если перед вами экземпляр, ввезенный после 2008 года, он почти гарантированно окажется «распилом».

Toyota Mark II 3.0 Grande G (JZX91) '09.1994–08.1996

Дурную службу Маркам невольно сослужили и моторы: слишком надежные и мощные, они привлекали внимание многочисленных лентяев и «гонщиков». Первые ездили на них, считая, что «миллионник» – это гарантированная характеристика даже без должного обслуживания, а вторые выжимали из них все соки в стремлении удовлетворить свои амбиции. И то, и другое на ресурсе моторов и автомобилей в целом сказывалось самым пагубным образом: моторы «укладывали» и меняли на «контрактные» с неизвестной судьбой, а автомобили наматывали на столбы, били о бордюры и другую технику. Поэтому при покупке стоит проверять как минимум соответствие модели мотора с той, что указана в документах на автомобиль: сейчас жизнь после замены мотора на аналогичный стала проще, но если модель мотора или его мощность не будет совпадать с тем, что написано в ПТС, покупатель такой машины обречен на проблемы. Кроме того, стоит учитывать, что хоть такие старые автомобили и выбирают прежде всего по состоянию, мотор — это то, с чем предстоит жить после покупки, и выбор 1,8-литрового или 2-литрового агрегата означает отказ от желанной динамики, а турбированный вариант за малые деньги — это почти гарантированные проблемы. Так что оптимальным мотором для покупки видится именно атмосферный JZ на 2,5 или 3 литра. А вот единственный в линейке дизель, пожалуй, не стоит внимания: малая мощность и распространенность, низкая ликвидность и склонность к перегреву делают экономию на топливе неоправданной.

Toyota Mark II 2.5 Grande G (X90) '1992–94

Toyota Mark II 2.5 Grande G (X90) ‘1992–94

Тем не менее, чудеса случаются, и даже сейчас, спустя 22 года после окончания производства седьмого поколения Mark II, есть шансы найти более-менее прилично сохранившийся автомобиль. Рыночные цены стартуют с отметки ниже 200 тысяч, однако всерьез рассматривать стоит варианты, которые стоят хотя бы 200 тысяч или чуть выше. К примеру, вот этот белый экземпляр последнего, 1996 модельного года за 235 тысяч выглядит живенько, а также имеет самый оптимальный мотор – 2,5-литровый атмосферный 1JZ-GE на 180 сил. Разумеется, смотреть на заявленный пробег в 200 тысяч километров можно лишь с усмешкой. Однако если диагностика и осмотр автомобиля перед покупкой подтвердят обещания продавца об отличном состоянии мотора и коробки передач, а нарядный кузов не восстановлен после «тотала», это вполне удачный образец того самого недорогого, надежного и комфортного автомобиля, о котором мечтают многие.

объявление о продаже Toyota Mark II X90

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Теги: Авто Недели , автомобили с пробегом , иномарки с пробегом , подержанные автомобили , праворульные автомобили , японские автомобили , Mark II , Toyota
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