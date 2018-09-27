В ГИБДД упростили регистрацию машин с новыми двигателями

В ГИБДД упростили регистрацию машин с новыми двигателями

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Новые правила регистрации автомобилей оформили в приказ МВД: документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Приказ МВД №399 утвердил обновлённые «правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД». Официально он ступит в силу 6 октября 2018 года и сменит ныне действующие нормы, которые были утверждены ещё в 2008 году. Новые правила в том числе упрощают взаимодействие с ГИБДД при замене мотора в автомобиле.

The contract of sale.

Речь идёт о ситуациях, когда владелец меняет старый двигатель на новый, идентичный и юридически чистый. Сейчас такие автомобилисты зачастую попадают в ситуации, при которых инспекторы ГИБДД требовали предъявить на мотор отдельный договор купли-продажи; иногда они даже отказывали в регистрации таких машин.

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По новым правилам водители могут ездить на автомобилях с новыми идентичными двигателями, не предпринимая никаких дополнительных действий. Теперь инспектор ДПС на дороге не будет сверять номера мотора, так как они не относятся к регистрационным данным. Номера указываются только в ПТС, а этот документ автовладелец возить с собой не обязан.

При этом даже при перепродаже такой машины в ГИБДД не понадобятся дополнительные документы на двигатель. Инспектор в подразделении в ходе осмотра проверит соответствие маркировки, информацию о том, не были ли объявлен двигатель в розыск и не изменилась ли конструкция машины (это возможно в случае, если у нового мотора мощность больше, чем была у предшественника). Если всё в порядке, то при регистрации информация о новом двигателе просто вносится в ПТС.

Также новые правила коснулись регистрации автомобилей с электронными паспортами транспортных средств (ЭПТС): теперь есть юридическое основание для того, чтобы ставить такие машины на учёт. Стоит напомнить о решении Евразийской экономической комиссии, согласно которой с 1 ноября 2019 года традиционные бумажные ПТС при выпуске в обращение автомобилей больше выдаваться не будут (для уже выпущенных в обращение машин они по-прежнему будут действовать).

Помимо этого приказ МВД №399 вводит изменения, связанные с хранением автономеров. Сейчас водители имеют право оставлять за собой знаки государственной регистрации автомобилей, оставляя их на хранение в ГИБДД на срок до 180 дней. Теперь этот срок решили продлить до 360 дней (почти год). Интересно, что период хранения автоматически продлят для тех, чьи номера остаются в подразделении на момент вступления поправок в силу.

Buying a car

Ещё одно новшество – возможность зарегистрировать автомобиль не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности (этот документ выдаётся взамен утерянного паспорта). Также приказ теперь обязывает инспекторов заносить всю информацию об изменённой маркировке (в том числе сканы документов и фотографии): это касается случаев, когда один из номеров на кузове проржавел и не читается, но экспертиза подтвердила, что никакого преступного умысла в этом нет.

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Теги: Авто и общество , В России , Закон , ГИБДД , правила регистрации машин , регистрация автомобилей
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