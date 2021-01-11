Изменения для автовладельцев в 2021 году: что вступает в силу с января и что – позже

Новый год принес с собой новые изменения в жизни автовладельцев. Какие-то из них уже были давно известны и просто вступают в силу, какие-то появились недавно, а какие-то остаются в статусе «возможных». Давайте кратко вспомним, что же действительно актуально, а что можно оставить в памяти на будущее.

Анализы для получения медсправки на права

Одним из самых значимых изменений в жизни автовладельцев должна была стать обновленная процедура прохождения медкомиссии для получения справки при выдаче водительского удостоверения: об этом мы говорили еще летом. Напомним, речь идет о том, что в список процедур медицинского освидетельствования в обязательном порядке входят анализы крови и мочи на маркеры хронического алкоголизма и наркотические вещества – в старой редакции закона эти анализы проводились «при выявлении врачом-психиатром-наркологом симптомов и синдромов» алкоголизма или употребления наркотиков. Тогда, полгода назад, обещанные изменения спровоцировали очереди из тех, кто хотел успеть пройти медкомиссию по старым правилам. Тогда же введение новой процедуры перенесли на 1 января 2021 года. Однако 31 декабря 2020 года вступил в силу приказ Минздрава № 1370н, который снова перенес введение обязательных анализов – теперь на 1 января 2022 года. То есть весь 2021 год медсправки будут выдаваться по старым правилам, и обязательного проведения анализов на употребление алкоголя и наркотиков не будет.



Поправки по уплате транспортного налога за уничтоженный автомобиль

С 1 января вступил в силу пункт 44 статьи 2 федерального закона № 374, вносящего изменения в Налоговый кодекс. Этот пункт позволяет немного сэкономить на уплате налога владельцам автомобилей, «прекративших свое существование в связи с их гибелью или уничтожением». Ранее пункт 3 статьи 362 Налогового кодекса уточнял, что если уничтоженный автомобиль снимался с регистрационного учета после 15 числа месяца, то этот месяц считался полным месяцев владения автомобилем, и за него нужно было уплатить транспортный налог. Теперь для уничтоженных машин сделано исключение: новый пункт 3.1 уточняет, что «исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца гибели или уничтожения». Для того, чтобы не платить налог за утраченный автомобиль в месяц его утраты, владелец должен обратиться в налоговый орган с заявлением по рекомендованной форме и предоставить документы, подтверждающие гибель или уничтожение автомобиля. Разумеется, транспортный налог за предыдущие полные месяцы владения автомобилем будет рассчитан по стандартной процедуре, и его оплатить придется в любом случае.



Штраф за неоплату проезда по платной дороге

С 10 января в силу вступил федеральный закон № 521, добавивший в КоАП новую статью 12.21.4. Она предусматривает ответственность за «неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог»: для владельцев легковых автомобилей штраф, согласно пункту 1 новой статьи, составит 1500 рублей. Правила оплаты могут различаться в зависимости от конкретной трассы: например, на ЦКАД в Московской области возможна как моментальная оплата по транспондеру, так и постоплата. Так что теперь нужно учитывать правила оплаты проезда и помнить о новой мере наказания.



Подорожание топлива

С 2021 по 2023 год акцизы на топливо и моторные масла будут расти примерно на 4% ежегодно. первое повышение уже состоялось с 1 января: налоговая ставка на бензин 5 класса выросла с 12 752 до 13 262 рублей за тонну, а на дизельное топливо – с 8 835 до 9 188 рублей за тонну. В пересчете на литр повышение составило примерно 38 копеек для бензина и 30 копеек для дизельного топлива. Однако оптовые цены на топливо уверенно растут с декабря прошлого года, традиционно из-за роста цен на нефть, а также механизма налогового маневра. Так что реальное удорожание топлива можно будет оценить только на заправках через пару-тройку месяцев.



Обновленные правила проведения техосмотра

С 1 марта 2021 года ужесточится контроль за проведением техосмотра. В частности, операторы техосмотра будут обязаны проводить фотофиксацию автомобиля, прибывшего на осмотр, с привязкой к координатам пункта техосмотра. Условие настолько строгое, что для него даже утвердили отдельный приказ Минтранса с «требованиями к фотографическому изображению транспортного средства, в отношении которого проводилось техническое диагностирование». Оператор техосмотра будет обязан загрузить в систему ЕАИСТО фотографии, подтверждающие пребывание автомобиля в пункте осмотра. Туда же, в электронную систему ЕАИСТО, полностью переберется и сама диагностическая карта: она будет оформляться в электронном виде. Автовладелец же может по желанию получить на руки бумажную версию с подписью эксперта и печатью оператора техосмотра.



Еще одно важное уточнение касается процедуры проведения техосмотра. Общие технические требования остались неизменными, однако в начале процедуры появилось важное уточнение. Оператор техосмотра перед будет проверять номера кузова и рамы и при их нечитаемости или несоответствии тому, что указано в ПТС, оператор внесет в ЕАИСТО отказ в проведении техосмотра с указанием на выявленные несоответствия. Ну а дальше эти данные попадут и в ГИБДД, и дело вполне может кончиться направлением на экспертизу или прекращением регистрации.

Изменения экзамена на водительские права

С 1 апреля вступит в силу новый административный регламент по проведению экзамена для получения водительского удостоверения. Ключевое изменение – условная отмена первой части практического экзамена с проверкой базовых навыков вождения на площадке. Есть, конечно, и другие нюансы вроде разрешения экзаменуемым двигаться по автомагистралям, но в целом самым важным будет именно «объединение» всей практической части в один заезд. Подробнее о том, как будет проходить сдача экзамена на права в 2021 году, мы расскажем в отдельном материале.

