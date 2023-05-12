Как автохимия позволяет экономить на обслуживании автомобиля

В обслуживании автомобиля можно строго следовать рекомендациям автодилера, и автомобиль точно доездит до конца гарантийного срока. А что дальше? При правильном обслуживании и грамотном уходе вполне возможно продлить относительно беспроблемное существование автомобиля еще на долгие годы. Небольшие своевременные расходы на современные средства автохимии способны как минимум существенно отсрочить дорогостоящий ремонт, а в некоторых случаях и вовсе уберечь от него! Однако многим автомобилистам не дает покоя пережиток прошлого – страх перед применением «химии». Давайте же развеем эти сомнения.

«Автохимия» в СССР

В советское время автомобильной химии в ее современном понимании «пошел-купил-применил» просто не было… Собственно, вокруг автомобиля фактически отсутствовала полноценная сопутствующая инфраструктура – наперечет были сервисы, куда записывались по большому блату, практически не было магазинов запчастей, не хватало даже заправок. Купить (достать) зимнюю резину считалось огромной удачей, за аккумуляторами очередь занимали с вечера, а масел было всего два – «Автол» для мотора и «Нигрол» для КПП (и оба типа масла можно было в минус 20 резать ножом, как сыр)! И это в городах-миллионниках – что уж говорить про сельскую местность…



Тем не менее отечественные автолюбители уже тогда вовсю «химичили», опираясь на скудный ассортимент товаров народного потребления и находя необычные применения привычным вещам. Ацетон и растворители для красок добавляли в бак, чтобы смывать лаковые отложения с каналов и жиклеров карбюратора. Густеющее на морозе моторное масло разжижали стаканом бензина в двигатель с вечера, керосин (иногда и бензин!) добавляли в летнюю солярку, предупреждая парафинизацию, а самой соляркой промывали внутренности моторов в процессе замены масла. Тормозную жидкость использовали для размачивания заржавевших резьбовых соединений, как всем сегодня известный WD-40. В общем, крутились как могли. Однако в те времена каждый автолюбитель вынужден был быть и немного автомехаником, и немного химиком. Все-таки автомобиль покупался многими один раз на всю жизнь, и желательно было его сберечь и передать по наследству детям и внукам… Поэтому прежде чем производить какие-то манипуляции с машиной, надо было быть уверенным в том, что не навредишь, и разбираться в ее устройстве. Соответственно, вышеописанные дедовские способы хотя и были трудоемкими, но все же работали – облегчали ремонт, увеличивали интервалы беспроблемной езды. А вот в 90-е годы, как говорится, «что-то пошло не так».



Где нас обманывают?

В 90-е годы на российский рынок хлынуло бесчисленное количество всевозможной продукции, произведенной в том числе новоявленными российскими мелкими фирмочками и кооперативами. Появились такие товары и в сегменте потребительской автохимии. Неискушенность российских потребителей, привыкших доверять печатному слову, позволяла продавцам серьезно дезинформировать автолюбителей постсоветского периода, размещая некорректную рекламу. Автолюбителей убеждали в натурально волшебных свойствах химических препаратов для автомобиля, замалчивая или искажая ключевые особенности их применения, а люди реально ждали чудес. Естественно, возникало возмущение и раздражение, когда мертвый мотор, который могла спасти лишь тотальная капиталка, не «воскресал» после заливки содержимого купленной баночки в масло. Хотя на западе, где автомобильная и околоавтомобильная культура и инфраструктура были развиты на принципиально более высоком уровне, давно сформировалась правильная подача таких продуктов и, соответственно, правильное их применение. В большинстве случаев эффект достигается грамотным и в первую очередь регулярным применением профилактических средств. Единоразовое использование тоже помогает, но лишь когда проблема находится на начальной стадии и есть четкое представление о характере возникшей неисправности и возможностях используемой автохимии. У нас же повсюду продавались и рекламировались так называемые «модификаторы», обещавшие после их однократного применения восстановить убиваемый десятилетиями халтурного обслуживания двигатель, который сможет работать даже без масла... Многие верили в сенсационные «чудеса» и после отсутствия ожидаемого результата серьезно разочаровывались. Поэтому даже весьма качественные и эффективные препараты импортной (а иногда и отечественной) автохимии оказались серьезно дискредитированы на долгие годы. Не раз обманутые российские водители 90-х продолжали вымачивать карбюраторы в ацетоне, с раздражением отворачивались даже от суперпроверенных вещей типа аэрозольных «карбклинеров», применяющихся за рубежом всеми без исключения автомеханиками!



Слава богу, что этот смутный период давно прошел.



Ренессанс автохимии после 90-х

Когда бардак «дикого рынка» 90-х годов миновал, продавцам и немногим российским производителям действительно качественных препаратов пришлось восстанавливать репутацию автохимии в России, испорченную жуликоватыми продавцами «модификаторов». И постепенно это удалось сделать, поскольку в стране с ростом парка автомобилей также рос общий уровень автомобильной культуры и автосервиса. Появились развитые сети официальных сервисов всех брендов, а многие автовладельцы начали подходить к своей машине не сугубо утилитарно, а с желанием облегчить будущие ремонты и продлить сроки беспроблемной эксплуатации узлов и агрегатов.



Производители же автохимии в свою очередь сосредоточились на грамотном подходе к продвижению своих продуктов, пропагандируя правильное использование и системный подход. Постоянно повторяя, что лишь своевременное и регулярное применение препаратов способно оттянуть ремонт автомобиля и сэкономить деньги, а в глубоко запущенных случаях на «химию» надеяться уже не следует.



В наши дни, когда большинство автопроизводителей и поставщиков оригинальных запчастей полностью или частично ушли с российского рынка, а с привычной многим тактикой замены машины на новую спустя 3-4 года приходится распрощаться, вопрос продления срока безопасной и беспроблемной службы автомобиля, очевидно, выходит на первый план. И качественные препараты-присадки стали еще более актуальны, ибо любая профилактика, как известно, всегда обходится дешевле лечения!



Сокращаем расходы на ремонт и обслуживание!

Хорошо известный в нашей стране российский бренд автомобильных охлаждающих жидкостей и присадок AGA («ЭйДжиЭй») представляет ряд продуктов для профилактики системы смазки, системы питания, охлаждения двигателя и выпуска отработавших газов. С учетом текущей экономической ситуации эти продукты заслуживают особого внимания, ведь они способны продлить жизнь весьма дорогостоящим узлам и агрегатам двигателя и автомобиля.



Практика показывает, что стоимость использования средств AGA даже при регулярном применении оказывается гораздо ниже суммарной стоимости новых запчастей и работ по их замене – как для обычного городского автомобилиста, накатывающего свои 10–20 тысяч километров в год, так и для владельцев коммерческого транспорта и такси, у которых пробеги на порядок больше. К тому же можно добавить, что эффективность препаратов нового поколения позволила максимально удлинить интервалы их регулярного использования.



Буквенная маркировка препаратов AGA позволяет легко ориентироваться в их ассортименте.



Серия R – для системы охлаждения.

Серия M – для системы смазки двигателя.

Серия F – для топливной системы и системы выпуска отработавших газов.

Серия S – сервисные средства для текущих ремонтов любой авто-, мото- и иной техники.

Серия В – для самостоятельного ремонта и защиты кузова автомобиля.

Серия Т – для трансмиссии и гидроусилителя.

Давайте пробежимся по розничным ценам на самые востребованные препараты и посмотрим, так ли дорого их использование, как кажется некоторым скептикам. Посчитаем рубли и литры и сопоставим расходы на регулярную профилактику с ценами на ремонт!



Присадки для регулярного использования

Наверное, самыми затратными те самые скептики считают средства для регулярного применения. Например, такие как универсальный очиститель инжекторов AGA801F (для обычного распределенного впрыска, непосредственного и комбинированного) и его аналог для форсунок дизельных двигателей AGA802F. Первый стоит 373 рубля за флакон, второй – 384 рубля, что почти одно и то же. Но за счет современных формул присадки AGA‎ рекомендуется применять со значительными интервалами – в 5000 километров пробега! И если взять усредненный круглогодичный расход в 8 литров на сотню, то на 400 литров топлива стоимостью 20-22 тысячи рублей стоимость флакона средства, позволяющего поддерживать систему питания мотора в чистоте, составит 1,7–1,9 % от затрат на горючее. Ничтожно мало даже для системного профилактического использования, тогда как стоимость форсунок непосредственного впрыска бензинового двигателя – около 20-25 тысяч рублей за штуку, дизеля Common Rail – от 20-30 тысяч рублей и выше, а для насос-форсунок и 80-100 тысяч за штуку не предел! При этом даже небольшое загрязнение форсунок всегда ведет к перерасходу топлива, а регулярное использование очищающих присадок в топливо позволит содержать форсунки в чистоте, и, таким образом, даже без учета поломок инжекторов присадки себя полностью окупят!



Еще пара средств для регулярного применения – на этот раз для продления жизни дорогих и уязвимых узлов в выпускном тракте: очиститель каталитического нейтрализатора бензиновых авто AGA807F и очиститель сажевого фильтра дизеля AGA804F. Стоимость катализаторов и «сажевиков» очень высокая, а их удаление с перепрошивкой ЭБУ – процесс крайне неполезный, и его желательно максимально оттянуть. Средства-очистители стоят по 450 рублей за флакон и применяются 1-2 раза в год. Для машин с пробегами до 15 000 км в год, заправляющихся на брендовых заправках в больших городах, реально достаточно однократного применения! Процент же от цены горючего – ничтожный, как и у очистителей форсунок и инжекторов.



Средства для сезонного и эпизодического использования

Промывка-семиминутка системы охлаждения и радиатора AGA703R стоит 327 рублей за флакон в розницу. Это небольшая сумма, поскольку тратится она раз в 4-5 лет, при полной регламентной смене антифриза. А при глобальной профилактике только что купленного подержанного автомобиля нужен мягкий очиститель системы охлаждения AGA705R – он также совсем недорог (286 рублей) с учетом интервала в применении в несколько лет или 50-60 тысяч км пробега. Выгода – в гарантии стабильного температурного режима двигателя и горячей печке зимой!



Замена антифриза без промывки – деньги на ветер!



Раз в сезон вполне достаточно применять и наружный очиститель радиатора AGA706R – этот состав в аэрозольной упаковке также стоит не более 400 рублей, и его можно наносить на радиатор без разборки, через решетку, перед мойкой автомобиля. Водой под напором с радиатора, обработанного AGA706R, качественно удаляются загрязнения, окислы и пух, приводящие к перегреву двигателя. С той же частотой полезно использовать удалитель влаги из топливного бака AGA805F: скромные 374 рубля за упаковку средства защитят топливную магистраль и бак от коррозии, а топливный насос – от поломки.



Ну а любую смену масла желательно сопровождать промывкой масляной системы. Для новых машин подойдет пятиминутка AGA901M (330 рублей), а для авто с пробегом – мягкий очиститель AGA903M (380 рублей). И та, и другая сумма – ерунда на фоне цены масла и фильтра, однако использование этих промывок продлит жизнь в первую очередь самому свежезалитому маслу, а следовательно, и двигателю в целом, включая такие зависимые от качества масла узлы, как гидрокомпенсаторы и фазорегуляторы, замена которых весьма трудоемка и накладна.



Несколько более затратным можно назвать применение антигеля AGA803F (или AGA813F) для предотвращения застывания дизельного топлива, поскольку у него нет интервалов использования – его следует заливать в бак в преддверии прогноза на серьезные морозы (ниже –20 градусов) и в межсезонье: осенью, когда есть риск наткнуться на летнюю солярку, а также весной, когда возможны последние внезапные заморозки. Одного флакона AGA813F достаточно для обработки до 375 литров, а стоит упаковка примерно 800 рублей. Это всего около 5 % сверх стоимости топлива, но что уж делать, если дизельное топливо уязвимо перед морозами… Впрочем, даже один-единственный инцидент с запарафинившейся соляркой за сезон обойдется гораздо дороже – это и путешествие на эвакуаторе, и длительное отогревание машины в теплом боксе сервиса, и слив некачественного горючего из бака… Именно поэтому многие водители-дальнобойщики используют антигель при каждой заправке зимой.



Препараты для ремонта

Это уже не профилактические средства, а сервисные или ремонтные, помогающие более качественно осуществить ремонт в стационарных условиях, провести временный экспресс-ремонт в пути или отсрочить неизбежную «капиталку» двигателя. Практически все эти присадки применяются по факту и единоразово, не требуя повторных затрат.



Металлогерметик для системы охлаждения AGA701R за 380 рублей загерметизирует небольшие трещины в блоке цилиндров или головке блока, вызванные перегревом или «размораживанием», а также устранит небольшие пробои прокладки ГБЦ.



Герметик радиатора AGA702R за 290 рублей надолго устранит течи в радиаторе двигателя, печки и утечки по стыку патрубков, штуцеров и фланцев.



Герметик резиновых уплотнений двигателя AGA902M стоит подороже (440 рублей), но и проблемы, устраняемые им, более серьезные! Уменьшая зазор между сальником и валом, состав останавливает течь масла. Кстати, этот препарат рекомендуется также и для профилактического использования после 100 000 км пробега.



Видавшим же виды двигателям с сильным масложором будет полезен стабилизатор вязкости масла AGA904M – присадка, повышающая вязкость масла только при рабочей температуре двигателя (так называемую «горячую вязкость»). Средство стоит 540 рублей и позволяет оттянуть срок капремонта мотора, немного подняв компрессию и за счет этого снизив расход и топлива, и масла.



Если же масло попало в антифриз вследствие пробоя прокладки ГБЦ, деформации плоскости головки от перегрева, трещины в блоке или в теплообменнике, то после ремонта основного повреждения обязательно понадобится очиститель системы охлаждения от масла AGA704R за 356 рублей.



Современная автохимия позволяет решать многие задачи, возникающие в процессе повседневной эксплуатации автомобиля, и даже сэкономить на его обслуживании. Сегодня представить себе качественный уход за автомобилем без применения высокоэффективных присадок, герметиков и очистителей, пожалуй, уже невозможно! Надеемся, что наш обзор помог развеять сомнения и сделать правильный выбор в пользу хорошо зарекомендовавших себя средств автохимии AGA.

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