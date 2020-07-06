Как и когда нужно пропускать пешеходов и какое наказание грозит за нарушение

О приоритете пешеходов на переходах знают все водители. Но что именно означает это преимущество? Когда пешеходов нужно пропускать, а когда у них нет приоритета? И уж тем более не все помнят, что есть пешеходы, имеющие безусловный приоритет даже вне пешеходного перехода. Давайте разберем все нюансы и заодно вспомним, что ждет водителя, нарушившего ПДД при встрече с пешеходом.

Какими бывают пешеходные переходы?

Для начала, как всегда, напомним основные понятия. По поводу пешеходов все ясно: это все, кто находится на дороге вне транспортного средства, включая тех, кто движется на роликах, самокате или скейте, катит инвалидную коляску или движется в ней, а также ведет рядом с собой велосипед или мотоцикл. А вот с пешеходным переходом есть нюансы, которые помнят не все. Во-первых, на переходе может не быть горизонтальной разметки («зебры») – переход может быть обозначен исключительно знаками 5.19.1 и 5.19.2. А во-вторых, при отсутствии разметки переходом считается весь участок дороги на расстоянии между этими знаками: знак 5.19.1 устанавливается справа на ближней границе перехода, а знак 5.19.2 – на левой стороне дороги в конце перехода.



Отдельное условие – регулирование. Пешеходные переходы бывают регулируемыми и нерегулируемыми. Пункт 14.1 ПДД поясняет, что трактовка здесь та же, что и для перекрестков: переход, где очередность движения определяется светофором или регулировщиком – регулируемый, а при отсутствии светофора и регулировщика, а также неработающем светофоре или его желтом мигающем сигнале – нерегулируемый.



Где пешеходы могут переходить дорогу?

Этот вопрос тоже оказывается каверзным для некоторых водителей, считающих, что переход разрешен только в обозначенных местах. Однако пункт 4.3 ПДД указывает, что пешеходы действительно обязаны переходить дорогу по переходам, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин, но не только. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка пешеходам разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны. Иначе говоря, переходить дорогу пешеход может в любом месте, где нет ограничений, указанных выше. Вопрос лишь в том, в каком случае у него есть приоритет, а в каких – нет.



Где пешеходы имеют приоритет?

Обозначим все случаи, когда пешеход при переходе дороги имеет приоритет.



При движении на разрешающий сигнал светофора или регулировщика на регулируемом перекрестке. Это самый простой и очевидный вариант: пока водители стоят на красный, пешеходы идут на зеленый.

При переходе дороги на нерегулируемом перекрестке. Пункт 14.1 ПДД прямо обязывает водителя, приближающегося к нерегулируемому переходу, уступить дорогу пешеходам.

При переходе дороги на перекрестке перед поворачивающим автомобилем. Пункт 13.1 ПДД обязывает водителей при повороте направо или налево уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.

При переходе дороги перед автомобилем, выезжающим с прилегающей территории или въезжающим на нее. Это регламентировано пунктом 8.3 ПДД: водитель, выезжающий с прилегающей территории на дорогу, обязан пропустить пешеходов, движущихся по ней, а при съезде с дороги – пешеходов и велосипедистов, путь движения которых он пересекает.

При завершении перехода на запрещающий сигнал светофора. Это оговаривает пункт 13.8 ПДД: при включении зеленого сигнала светофора водитель обязан пропустить не только автомобили, завершающие проезд перекрестка, но и пешеходов, завершающих переход.

При переходе дороги для посадки и высадки из трамвая. Пункт 14.6 указывает, что водитель должен уступить дорогу пешеходам, идущим к стоящему на остановке маршрутному транспортному средству, если посадка и высадка производятся с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней.

Отдельно напомним о существовании пункта 14.2 ПДД, который обеспечивает безопасность пешеходов, переходящих многополосную дорогу. Он указывает, что если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.



Какие пешеходы имеют безусловный приоритет?

Отдельным пунктом выделим исключение: пешеходов, имеющих безусловный приоритет при переходе дороги в любом месте. Пункт 14.5 ПДД указывает, что во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов, водитель обязан пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью. Разумеется, это распространяется на предусмотренные правилами условия – к примеру, движение пешеходов по автомагистралям запрещено во всех случаях.



Когда у пешеходов нет приоритета?

Условий, когда у пешеходов нет приоритета в движении, значительно меньше.



Запрещающий сигнал светофора на регулируемом переходе. Здесь все ясно: пешеход не имеет права переходить дорогу на красный свет.

Переход вне пешеходного перехода. Как мы помним, пункт 4.3 разрешает пешеходам переходить дорогу вне перехода при условии, что в зоне видимости нет ни перехода, ни перекрестка. Однако пункт 4.5 указывает, что в таком случае пешеходы не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

Как правильно пропустить пешехода?

Еще один вопрос касается того, каких пешеходов водитель обязан пропустить и как действовать. Здесь следует помнить два условия.

Во-первых, пункт 14.1 указывает, что на нерегулируемом переходе водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода. То есть водитель не обязан пропускать пешеходов, приближающихся к проезжей части или стоящих рядом с ней. Однако это не отменяет его обязанности по обеспечению безопасности движения: если по ситуации ясно, что пешеход собирается начать переход, стоит как минимум заранее снизить скорость. Не зря на пешеходные переходы не распространяется условие из пункта 6.14 ПДД, разрешающего водителям продолжать движение, если он не может остановиться, не прибегая к экстренному торможению.



Во-вторых, стоит учитывать формулировку, использованную в пункте 14.1. Как мы помним, там сказано, что водитель обязан уступить дорогу пешеходам, и определение этого действия четко обозначено в правилах. Согласно ПДД, уступить дорогу – требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость. Проще говоря, если водитель может пересечь переход, не создавая помех идущему пешеходу, он может продолжить движение: например, на многополосной дороге при условии полной видимости и отсутствии других автомобилей, когда пешеход только вступил на противоположную сторону проезжей части. Это условие позволяет в том числе обжаловать штрафы с камер автоматической фиксации: если водитель действительно не создавал никаких помех пешеходу, он имеет шансы оспорить постановление о правонарушении.

Какие условия должны соблюдать пешеходы?

Несмотря на приоритет во многих дорожных ситуациях, у пешеходов также есть обязанности. Обозначим самые важные.



Прежде всего, отметим, что пункт 4.5 обязывает даже пешеходов, имеющих приоритет, заботиться о собственной безопасности. В нем сказано, что на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

Во-вторых, даже на переходе пешеходы имеют вполне четкие обязанности: пункт 4.6 указывает, что, выйдя на проезжую часть (трамвайные пути), пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Кроме того, на регулируемых перекрестках пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на островке безопасности или на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, а продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора.

Еще одна важная обязанность пешеходов – обозначать себя на дороге в темное время суток. Пункт 4.1 ПДД гласит, что при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. Таким образом, в случае происшествия с пешеходом вне населенного пункта водитель может оспорить свою вину не только из-за нарушения пешеходом условия «не создавать помех автомобилям» из пункта 4.5, но и из-за несоблюдения пешеходом требования безопасности.

Какое наказание грозит за непропуск пешехода?

Все случаи непредоставления водителем преимущества пешеходу подпадают под статью 12.18 КоАП. Согласно ей, невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, влечет наложение административного штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей.

