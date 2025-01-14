Как купить машину с рук в 2025: оформление документов и проверка автомобиля с пробегом

Купите автомобиль с рук без проблем: как оформить документы, на что обратить внимание при покупке машины с пробегом в 2025 году.

Покупка автомобиля с пробегом сопровождается определёнными рисками. В их числе – предоставление недостоверной истории, а также скрытые технические дефекты. Мы расскажем, как проверить документы и саму машину перед покупкой, как правильно купить машину с рук и оформить сделку.

Проверяем документы

Именно документы отражают полную историю автомобиля и могут указывать на недостатки авто или даже юридические проблемы, о которых не каждый владелец скажет открыто.

Вот что можно узнать при проверке документов на машину с пробегом.

Историю владения

Электронные ПТС, где могут быть указаны собственники авто за период эксплуатации автомобиля. Его ввели совсем недавно, в 2020 году. До этого ПТС были бумажными, в них можно сделать не более 6 записей.

Бумажный ПТС можно заменить на новый, если первичный документ порван, утрачен или закончился. Если документ заменён, узнать, сколько собственников сменила машина, сложнее: в новый ПТС такие данные не вписывают. Иногда продавцы намеренно заменяют ПТС перед продажей, чтобы скрыть частую смену владельцев – если машина проблемная и от неё избавлялись раз в полгода, никто не захочет о таком говорить.

На таком документе будет отметка «дубликат». Если вы её видите, стоит попросить у продавца копию предыдущего паспорта, так вы сможете узнать реальное количество владельцев. У собственника, которому нечего скрывать, она обычно есть – помогает продать машину без лишних вопросов.

Если копии нет, а ПТС получен вот только что, стоит проверить автомобиль подробнее: возможно, дело не только в частой перепродаже авто. Дубликаты ПТС, хоть это и редкость, могут встречаться у машин-двойников или авто перебитыми номерами кузова – вы не сможете поставить этот автомобиль на учёт.

Правду о ДТП

Число зарегистрированных ДТП поможет выяснить проверка по базам ГАИ – на официальном сайте ведомства эту информацию можно найти по VIN или номеру кузова.

Аналогичная опция есть в приложении для смартфонов Госуслуги Авто. Его можно скачать в магазине приложений для вашего устройства, а после авторизации с помощью логина и пароля от личного кабинета на Госуслугах направить бесплатный запрос на проверку истории авто и получение данных о ДТП.

Но не все ДТП оформляются официально. Если у машины перекрашено две двери, но данных о ДТП нет, и владелец о них ничего не говорит, придётся ехать в сервис на полный осмотр.

Узнать об изменениях в конструкции и замене основных агрегатов

Все знают, что изменения в конструкции транспортного средства нужно согласовывать в ГАИ, но не все знают, что входит в перечень этих изменений.

Как правило, люди обращают внимание только на замену номерных агрегатов – двигателя, например, или переоборудование авто под газовое топливо. Однако в ГАИ надо регистрировать и фаркоп, и лебёдку, и замену оптики, и багажник на крышу, если они не предусмотрены заводом-изготовителем изначально.

А потому:

Если машина с «допами» – проверьте, есть ли записи о них в ПТС. Без соответствующей записи поставить такой автомобиль на учёт будет сложно. А то, что машина уже стоит на учёте, ничего не меняет – тюнинг мог быть выполнен после регистрации.

Если никаких видимых изменений нет, проверьте, нет ли в ПТС пометок о замене двигателя или смене руля с правого на левый, например. Если агрегаты менялись с учётом их ресурса, это допустимо, но спросить, были они новыми или б/у, не помешает.

Проверить обременения

На сайте Федеральной нотариальной палаты можно проверить обременения на случай, если машина куплена в кредит или используется в качестве обеспечения по кредиту. Получить данные можно по VIN или номеру кузова.

Сейчас банки не забирают ПТС у собственника, а потому есть риск купить машину с ограничениями. Проверка поможет найти и судебные ограничения, если на машину наложили арест приставы.

Это поможет вам избежать проблем с постановкой авто на учёт в ГАИ – если машина в аресте, перерегистрировать её на себя не получится.

Пробег по РФ

Проверка нужна для автомобилей с пробегом, ввезённых из-за границы, что стало актуально после ухода многих брендов. С введением утилизационного сбора частники продают машины через год с момента их выхода с таможни РФ: при ввозе машины физлицом взимается минимальный утилизационный сбор, но, если машина перепродаётся ранее, чем через 365 дней, утильсбор будет начислен по коммерческой ставке.

И вот за этот год машина может пройти очень большой путь. Чтобы узнать, каким был начальный пробег, попросите аукционный лист. Он, кстати, поможет узнать состояние авто в момент пересечения границы – оценку кузова, салона, повреждения. Если аукционного листа нет – продавцу есть, что скрывать: машина либо битая, либо утопленная, либо восстановленная после «тотала» — такое тоже ввозят из-за рубежа.

Происхождение

А именно – как машина попала к текущему владельцу. Подтвердить покупку поможет договор купли-продажи с дилером или физлицом, если авто уже было куплено с пробегом, либо таможенная декларация, если машина ввезена из-за рубежа.

Эти документы покажут, когда был куплен автомобиль – далеко не все ставят машину на учёт сразу, чтобы не платить налоги и штрафы, такая практика всё ещё встречается. Также во «входящих» можно узнать стоимость авто и предыдущего владельца – если он не совпадает с тем, кто указан в ПТС, история машины может быть недостоверной.

Проверяем технические состояние автомобиля

Это можно сделать самостоятельно или на СТО. Вот на что нужно обратить внимание, если вы осматриваете машину самостоятельно:

Величина зазоров. Оцените расстояние между подвижными и неподвижными частями кузова – все зазоры должны быть симметричны и одного размера. Состояние бамперов. Это один из самых часто заменяемых элементов, нередко их меняют целиком, так как при ДТП бампер просто разлетается. Смотрите на цвет и крепление к кузову: если бампер посажен неровно, вероятно, автомобиль был в ДТП. Пол багажника. Он должен быть чистым и ровным, без следов ржавчины или сварки. Оптика. Передние и задние фары должны иметь одинаковый уровень износа и идентичную маркировку (она проставляется на рассеивателе и на корпусе фары или на защитном стекле фары). Наличие конденсата внутри фары может говорить о том, что оптику меняли. Если у машины стоят рестайлинговые фары, а прочая комплектация – от предыдущей модели, спросите о причине замены. Возможно, это тоже ДТП, а старой оптики просто не нашлось. Стёкла. Проверьте заводскую маркировку на боковых стёклах. Год их выпуска должен совпадать с годом производства автомобиля, указанным в техпаспорте. Если поменяно лобовое стекло, это не обязательно ДТП – лобовое часто бьётся от встречного камня. Двери и багажник. Они должны открываться и закрываться плавно, без лишних звуков или люфта, а зазоры по всему периметру должны быть равномерными и аналогичными зазорам на противоположной стороне. Цвет и состояние лакокрасочного покрытия. При отсутствии толщиномера ищите признаки коррозии, неровности, потёки и разницу в цвете. С толщиномером определите, какие детали перекрашивались: это заметно, если толщина краски на 30-50 микрон больше, чем на других частях. Если толщина достигает 300-400 микрон и больше, вероятно, элемент шпаклевали. Номерные таблички – сведения на шильдиках должны совпадать с данными в ПТС.

Чтобы проверить динамические характеристики, записи в бортовом компьютере, состояние электрики и получить более детальные сведения о техническом состоянии авто, лучше обратиться на СТО. Услуга будет платной, но взамен вы получите профессиональную оценку состояния машины.

Если с машиной всё в порядке, можно переходить к заключению договора.

Как правильно оформить договор купли-продажи автомобиля

Для заключения договора потребуются паспорта покупателя и продавца либо нотариальная доверенность, если машину продаёт третье лицо – муж продаёт автомобиль жены или ребёнок продаёт машину родителя, например.

Также нужны документы на автомобиль – ПТС и СТС. Страховка ОСАГО не нужна – она выписывается на имя предыдущего собственника, переписать её на нового владельца нельзя. Если в машине заменены номерные агрегаты, а их замена ещё не зарегистрирована в ГАИ, нужны договоры купли-продажи этих запчастей с актом приёма передачи.

Закон не устанавливает способ заключения договора, вы можете выбрать любой:

Самостоятельно. Можно скачать шаблон из интернета и заполнить договор от руки или впечатать данные. Главное не сделать ошибок, иначе в ГАИ не примут документы и не поставят машину на учёт. Через портал Госуслуг. Продавец и покупатель должны иметь подтверждённые учётные записи и Госключ, которым надо будет подписать электронный договор. Он имеет ту же юридическую силу, что и бумажный, и будет храниться в личном кабинете пользователя на портале. Продавец отправляет ссылку на договор покупателю для согласования и после обе стороны подписывают документ в приложении. Через нотариуса. Нотариальное заверение договора купли-продажи автомобиля не требуется, но, если машина продаётся с условием рассрочки, например, можно подстраховаться и заверить документ. Нотариальные сделки можно проводить дистанционно – удобно, если вы покупаете машину не в своём городе. Кстати, с 2025 года снимать машину с учёта по заявлению продавца можно будет сразу в день продажи, но только при условии, что договор заверен нотариально или оформлен через Госуслуги. Через посредников. Если у вас нет времени заниматься подготовкой документов самостоятельно, вы можете доверить составление договора компании, занимающейся оформлением сделок купли-продажи. Такие компании часто работают рядом с отделениями ГАИ.

Что нужно знать, чтобы купить машину без рисков

К сожалению, на рынке вторичных автомобилей достаточно мошенничества, а покупатели без опыта могут совершать ошибки, которые в дальнейшем могут привести к проблемам. Вот несколько советов, которые обезопасят сделку.

Не заключайте договор, если оригиналов документов нет в наличии. Исключение – электронный ПТС, его вам могут предоставить в распечатанном виде, что выглядит как копия. Проверить оригинал можно в Системе электронных паспортов. Не «покупайте» машину по генеральной доверенности без оформления права собственности на себя. Такое практикуется при продаже подержанных иномарок, ввезённых из-за границы. Как мы говорили, если человек, который привез автомобиль «на себя», продаёт машину ранее, чем через год, ему доначисляют утилизационный сбор. Потому многие перекупщики предлагают просто выписать на покупателя генеральную доверенность. А её можно отозвать. Вернуть деньги будет сложно. Вписывайте в договор реальную стоимость автомобиля. Понятно, что, если машина была во владении менее 3 лет, продавец не хочет платить НДФЛ. Но если вы решите расторгнуть договор, например, найдёте скрытые недостатки, а продавец откажется вернуть вам деньги, придётся обращаться в суд, а суд будет опираться на условия в договоре. Кроме того, если вы в будущем тоже будете продавать машину менее, чем через три года, вы заплатите налог только с разницы между ценой покупки и продажи. Выбирайте проверенные автомобили. Используйте надёжные сервисы, где все объявления о продаже б/у авто добавляются в каталог, только если продавец предоставит все документы на авто и они пройдут проверку. Вы можете скачать отчёт по любой из машин, чтобы уточнить её историю, наличие обременений и другие нюансы, которые помогут принять решение о покупке. Встречаться лично с каждым продавцом не придётся – машины, которые вам не подходят, можно отсеять ещё на этапе поиска.

Если правильно подходить к выбору автомобиля с пробегом, риски минимальны. Можно выбрать автомобиль, у которого было 1-2 владельца, подобрать авто любимой марки, найти машину в своём бюджете. Пользуйтесь проверенными сервисами, а если не уверены в своём выборе – заказывайте услугу подбора, чтобы купить автомобиль, соответствующим вашим потребностям.

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