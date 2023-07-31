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Как получить компенсацию по ДТП от страховой компании через Госуслуги

31.07.2023 39 0 0

Мы уже рассказывали о том, что с осени прошлого года ДТП можно оформить по европротоколу не только в бумажном виде, но и через Госуслуги. Теперь здесь появилась еще одна возможность: подать заявление на возмещение убытков в страховую компанию через Госуслуги. Причем подать документы таким образом могут и те, кто оформлял его в бумажной форме. Давайте разберемся, какие условия нужно выполнить для такой подачи и как это сделать.

Что нужно для подачи заявления в страховую компанию через Госуслуги?

Условий для подачи заявления на возмещение ущерба в страховую компанию через Госуслуги немного:

  • у заявителя должна быть подтвержденная учетная запись на Госуслугах;
  • ДТП должно быть оформлено по европротоколу;
  • заявитель должен быть собственником поврежденного автомобиля;
  • страховая компания должна быть подключена к системе приема заявлений через Госуслуги;
  • у заявителя должно быть приложение Госключ для подписания заявления электронной подписью.
Можно ли подать заявление, если ДТП было оформлено на бумаге, а не электронно?

Да, можно: здесь нет требования, чтобы ДТП тоже было оформлено только в электронном виде через Госуслуги Авто. При подаче заявления на возмещение ущерба через Госуслуги можно выбрать, как был оформлен европротокол – в бумажном или электронном виде, и если он бумажный, то его фото нужно будет приложить к заявлению.

Какие страховые компании подключены к услуге?

Одно из условий электронной подачи заявления в страховую – это взаимодействие самой страховой с Госуслугами, и здесь может возникнуть вопрос: а многие ли компании подключены к услуге? На момент написания материала в списке доступных значились 29 страховщиков, в том числе крупнейшие игроки рынка. Так что здесь сложностей возникнуть не должно.

Можно ли выбрать форму возмещения ущерба?

Да, можно. В процессе составления заявления в приложении можно выбрать желаемую форму возмещения: денежное возмещение или ремонт автомобиля.

Что делать, если я не собственник или страховой компании нет в списке?

В таком случае подать заявление через Госуслуги не получится. Если вы не собственник, то можно попросить собственника подать заявление через его учетную запись на Госуслугах. Если же страховая компания не подключена к системе взаимодействия с Госуслугами, то заявление придется подавать в обычном порядке, в бумажном виде.

Как подать заявление?

В личном кабинете в Госуслугах нужно найти услугу «Возместить убытки от ДТП». Процедура оформления проста и интуитивно понятна: выбрав страховую компанию и желаемую форму возмещения, нужно будет приложить необходимые данные: номер извещения о ДТП или фото бланка, номер фотофиксации, документы на автомобиль, документы о дополнительных расходах, банковские реквизиты для перечисления средств и сведения о втором участнике ДТП.

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