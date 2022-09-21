Как оформить ДТП по европротоколу через Госуслуги

Мы уже рассказывали о том, как оформить ДТП по европротоколу , а также о том, что с 2019 года стало возможным оформить европротокол даже при наличии разногласий о причинах и виновнике у участников аварии. А недавно в вопросах оформления ДТП произошло еще одно упрощение: с конца лета европротокол можно официально оформить через Госуслуги. Давайте рассмотрим преимущества сервиса и процесс оформления.

В каком виде можно оформить ДТП через Госуслуги?

Напомним, что европротокол – условное название процедуры, когда участники ДТП сами заполняют извещение о ДТП без вызова инспектора ГИБДД. Изначально оформить ДТП без полиции можно было только при условии, что у участников нет разногласий в том, кто виноват. Однако с 2019 года оформлять европротокол разрешили даже при условии, что оба участника не считают себя виновными. Правда, в таком случае лимит страховых выплат составляет не 400 тысяч рублей, как обычно, а 100 тысяч.

Оформить ДТП через Госуслуги можно только при помощи отдельного приложения «Госуслуги Авто». Однако оформление через Госуслуги доступно не только в электронном, но и в бумажном виде.

Чтобы оформить ДТП в бумажном виде, достаточно, чтобы хотя бы у одного участника аварии было приложение «Госуслуги Авто» и подтвержденная запись на портале Госуслуг, а также доступ в Интернет. Чтобы оформить ДТП в электронном виде, подтвержденная регистрация на Госуслугах должна быть у обоих участников ДТП, и как минимум у одного из них должно быть приложение. В электронном виде ДТП можно оформить как на одном устройстве (например, смартфоне или планшете), так и на двух параллельно.

В каких случаях можно и нельзя оформить европротокол?

Кратко напомним условия, при которых вообще можно и нельзя оформить ДТП без вызова сотрудников полиции.

Европротокол через Госуслуги можно составить при следующих условиях:

в ДТП не пострадали люди;

в ДТП участвуют два автомобиля;

в ДТП не пострадало имущество лиц, не участвующих в ДТП, а также дорожная инфраструктура (столбы, остановки, дорожные знаки);

у обоих участников ДТП есть действующий полис ОСАГО;

оба участника ДТП согласны оформить европротокол;

у обоих участников ДТП есть подтвержденная учетная запись на Госуслугах, и как минимум у одного из них есть приложение «Госуслуги Авто».

Соответственно, если хотя бы один из указанных выше пунктов не выполняется, то оформить ДТП по европротоколу через Госуслуги нельзя.

Как оформить европротокол в электронном виде?

Оформление ДТП в приложении просто и интуитивно понятно. Для начала в меню приложения нужно убедиться, что автомобиль, попавший в ДТП, добавлен в профиль на Госуслугах. Затем нужно выбрать раздел «ДТП», опцию «Оформить ДТП» и затем выбрать «Электронный европротокол». При заполнении нужно указать номера полисов ОСАГО обоих участников ДТП. После этого в зависимости от наличия приложения у второго участника нужно либо оформить ДТП на двух устройствах, либо дать второму участнику отсканировать QR-код для подтверждения ДТП в его учетной записи на Госуслугах. В ходе оформления ДТП можно (и даже нужно!) произвести фотофиксацию ДТП и полученных автомобилями повреждений: без фотографий лимит страховых выплат снизится с 400 до 100 тысяч рублей. Также потребуется составить схему ДТП и при необходимости указать личные данные свидетелей аварии – к ним может обратиться страховая компания для уточнения обстоятельств. После заполнения всех данных нужно, чтобы оба участника подписали европротокол электронной подписью – второй участник делает это либо в приложении (если оно есть), либо в своем профиле на Госуслугах. После подписи участникам нужно оставаться на месте ДТП до получения уведомления с номером регистрации ДТП: разъезжаться до получения уведомления нельзя. Получив номер регистрации извещения о ДТП, пострадавший в ДТП обращается в свою страховую компанию для получения компенсации.

В чем преимущества оформления ДТП через Госуслуги?

В целом процедура оформления европротокола через приложение «Госуслуги Авто» вполне стандартная: заполняем данные участников, рисуем схему ДТП, делаем фотографии... Однако оформление в электронном виде все же имеет ряд преимуществ. Во-первых, при оформлении система проверит полисы ОСАГО обоих участников ДТП. Это позволит убедиться, что полис виновника подлинный и действующий – то есть, исключит проблему поддельных полисов при оформлении. Во-вторых, приложение фиксирует геолокацию ДТП: это важно и удобно как для участников ДТП, так и для страховой компании. В-третьих, при электронном оформлении приложение сразу отправляет данные в Российский союз автостраховщиков (РСА) и регистрирует ДТП, благодаря чему оба участника сразу получают номер извещения о ДТП. Все это делает процесс оформления более официальным, быстрым, простым, а главное, безопасным для обоих участников аварии.