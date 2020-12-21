Как расшифровываются маркировки моторного масла, что они означают и что выбрать

Выбор моторного масла для новичка порой задача более сложная, чем может показаться. Мало того, что нужно выбрать определенный бренд, так еще и не ошибиться с типом и вязкостью масла. Маркировок много, вариантов еще больше, а что означают цифры «5W40» и чем такое масло отличается от «0W30», понимают не все. Давайте выясним базовые характеристики моторного масла, разберемся в маркировках и поймем, можно ли критично ошибиться в выборе.

Какие бывают масла?

Взяв в руки любую упаковку моторного масла, на ней можно увидеть массу аббревиатур, цифр, индексов и допусков автомобильных брендов. О них мы поговорим чуть ниже, а сначала определимся с тем, из чего, собственно, состоит масло. С совсем базовой точки зрения моторное масло состоит из основы и присадок. Базовая основа – это само масло, а присадки – это добавки, улучшающие характеристики масла до требуемых.



При этом расхожие названия «минералка» и «синтетика» имеют под собой реальные обоснования: ведь фактически по составу базовой основы моторные масла условно делятся на минеральные и синтетические. У этой классификации тоже есть свои слабые места, но и потребители, и маркетологи к ней привыкли. Минеральные масла по этой классификации – те, где базовая основа производится из нефти, а синтетические имеют в основе масло, произведенное при помощи органического синтеза. Из этих двух категорий появилась и третья – «полусинтетика». Фактически полусинтетические моторные масла – это минеральные масла с добавлением синтетических компонентов, то есть, строго говоря, они все равно относятся к минеральным.

Что такое 5W40?

Такая маркировка масла используется для обозначения его вязкости и текучести по классификации SAE – американской Ассоциации автомобильных инженеров. В этой маркировке содержатся два показателя: первые два символа – это вязкость масла при низких температурах, а вторые два – при высоких. Буква W в маркировке как раз означает «winter» – то есть зима. Классов низкотемпературной вязкости шесть: 0W, 5W и так далее до 25W. Чем больше число в индексе, тем выше вязкость масла при низких температурах: например, масло 0W в мороз будет более жидким, чем 10W. Классов высокотемпературной вязкости больше, но самых распространенных в потребительском сегменте – пять: 20, 30 40, 50 и 60. Принцип здесь тот же самый: чем больше число, тем выше вязкость масла при высоких температурах.



Существуют масла с одной маркировкой: например, 5W. Это означает, что масло предназначено только для применения при низких температурах. Однако в большинстве своем современные моторные масла являются всесезонными – то есть могут работать как при низких, так и при высоких температурах. Основная задача в таких условиях – обеспечить необходимые параметры вязкости, а также сохранить смазывающие, защитные и очищающие свойства во всем рабочем диапазоне температур.

Что означают маркировки ACEA, API и так далее?

Моторные масла в процессе сертификации проходят тестирование на соответствие стандартам различных профильных организаций. Например, ACEA – это Ассоциация европейских автопроизводителей, а API – Американский институт нефти. Эти организации оценивают масла и присваивают им классы в зависимости от их характеристик. Современные масла практически всегда имеют такие маркировки, поэтому при выборе их можно использовать лишь для проверки соответствия масла вашему автомобилю.

Еще одна категория маркировок моторного масла – допуски автопроизводителей. Качественные моторные масла обычно имеют допуски большинства крупных автопроизводителей, так что на упаковке будет целая россыпь брендов с указанием конкретных допусков.

Так как же правильно выбрать моторное масло?

Как ни странно, вопрос выбора моторного масла одновременно крайне прост и крайне сложен. С одной стороны, базовый ответ здесь элементарен: нужно заливать то масло, которое рекомендовано производителем в сервисных документах вашего конкретного автомобиля. То есть, для неискушенных автовладельцев вопроса как такового нет: нужно просто открыть руководство по эксплуатации и купить соответствующую жидкость. При этом, разумеется, необязательно строго соблюдать рекомендации по выбору бренда. Обычно автопроизводители указывают «рекомендованное» масло компании-партнера, но владелец машины может сам выбирать производителя – главное, чтобы параметры моторного масла совпадали с рекомендованными производителем, и у него был соответствующий допуск от автопроизводителя.



С другой стороны, даже рекомендованные автопроизводителем масла не всегда оказываются абсолютно оптимальными для всех сценариев эксплуатации. Здесь могут играть роль такие «внешние» факторы как манера езды, климатические условия, периодичность замены масла, а также ожидания владельца по ресурсу двигателя. Например, при активной манере езды масло может требовать более частой замены, как и при постоянной эксплуатации в дорожных пробках. Пробки и активная езда также провоцируют перегрев, так что современные маловязкие масла в таких условиях иногда могут не обеспечивать идеальную защиту деталей двигателя. А вот эксплуатация в холодном климате с короткими поездками, напротив, может быть поводом использовать менее вязкое масло. Ну и выбор бренда в конечном итоге тоже важен: ведь соответствие двух разных масел одному и тому же набору параметров и допусков еще не означает, что они имеют абсолютно идентичные эксплуатационные свойства.

Резюмируя вышесказанное, можно сформировать простую рекомендацию по выбору масла. Если вы не уверены в том, что купить, просто откройте руководство по эксплуатации вашего автомобиля и уточните, какую вязкость и прочие параметры рекомендует производитель. Приобрести можно любое масло крупного бренда, имеющее нужную вязкость и нужный допуск от производителя вашей машины.

Если же вам интересно разобраться в выборе масла более подробно, то начать можно с нашего материала о том, почему маловязкие масла – не всегда лучший выбор и в каких случаях повышение вязкости может пойти на пользу мотору.