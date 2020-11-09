Как разрабатывают зимние фрикционные шины

По разным оценкам шинных торговых сетей, основное большинство российских автовладельцев (примерно 60-70%) предпочитает шипованные модели, что объясняется особенностями климата в стране. Вместе с тем существует устойчивый спрос и на фрикционные модели, к которым у нас предъявляются особенно высокие требования. Специалисты японской компании Toyo Tires подготовили разъяснения по вопросам разработки и эксплуатации нешипованных шин.

Партнерский материал

Прежде всего нешипованные зимние шины заинтересуют жителей южных регионов страны, где отрицательная температура редко пересекает 10-градусную отметку, а снежный покров лежит относительно недолго. Также они пользуются спросом у жителей крупных городов, в которых регулярно чистят дороги и преобладает мокрый асфальт. Некоторые автолюбители производят зимнюю сезонную замену шин чуть раньше осенью, чтобы подстраховать себя на случай внезапных заморозков, а заодно избежать традиционных очередей на пунктах шиномонтажа. Для автопутешественников, предпочитающих выезжать в Европу на собственном автомобиле, фрикционные шины тоже стали практически безальтернативным вариантом, поскольку в ряде стран шипованная резина запрещена.



Разные зимы – разные шины

Говоря о фрикционных шинах, важно различать модели, созданные для мягкой европейской зимы, с преобладанием сухого либо мокрого асфальта, и для суровых морозов, частого снега и гололеда. С первого взгляда «европейскую» шину можно узнать по закругленной плечевой зоне, обеспечивающей быстрое и уверенное прохождение поворотов, в то время как «арктические» модели отличаются выраженными сцепными кромками и грунтозацепами в этой зоне, что наглядно демонстрирует соответствующая линейка Observe и ее новейшая модель Observe GSi-6.

Обычно рисунок протектора «европейских» фрикционных шин отличается большей плотностью элементов, соединенных либо сдвоенных блоками, что обеспечивает лучшую управляемость и стабильность на высокой скорости. Но и в дизайне «арктических» шин в последнее время стали преобладать схожие тенденции. В рисунке новой шины Observe GSi-6 также присутствуют сдвоенные блоки центральной зоны, плотное центральное ребро без сквозных ламелей, и в целом эта модель выглядит более собранной и жесткой в сравнении с предшественницей Observe GSi-5.

Отсутствие шипов у «арктических» фрикционных шин разработчики стараются компенсировать увеличением разнонаправленных сцепных кромок. Новшеством модели Observe GSi-6 стали особые спиральные ламели, расположенные на блоках центральной зоны, обеспечивающие сцепление при любом положении колес и векторе нагрузки. Дополнительно блоки протектора снабдили зубчатыми краями.

Очень важное различие фрикционных шин двух типов заключается в составе резиновой смеси. Температурный диапазон «европейских» шин больше смещен к верхней «плюсовой» части термометра, в теплых регионах им порой важнее не оказаться излишне мягкими на прогретом асфальте при очередной оттепели и не утратить стабильность на высокой скорости, нежели сохранить эластичность при редких заморозках. Зато сочетание плотного протектора и относительно жесткой резины дает возможность резине этого сегмента приблизиться по скоростным характеристикам к иным быстрым летним шинам.

Резина «арктических» шин значительно сложнее по своему составу, поскольку инженерам приходится балансировать между практически противоположными характеристиками: ходимостью и эластичностью, устойчивостью к сильным морозам и к оттепели, высоким сцеплением на снегу и льду и точным маневрам на сухом асфальте. В модели Observe GSi-6 разработчики применили целый комплекс передовых технологий. Прежде всего они позаботились о высокой эластичности смеси даже при особо низких температурах, что позволило резине облегать микронеровности льда или промороженного асфальта, цепляясь даже за невидимые глазу выступы. Такие свойства резине придает компонент диоксид кремния, также известный как силика; его применяют практически все шинные компании, но фирменным секретом Toyo Tires стал новый полимер, который по технологии Nano Balance помогает силике наиболее равномерно и оптимально распределиться в резиновой смеси.

В Японии шипы запрещены, поэтому поиски альтернативных решений по повышению сцепления на льду стали для местных компаний насущным вопросом безопасности. Можно с уверенностью сказать, что предложенная компанией Toyo Tires технология Microbit стала одной из самых необычных в шинной индустрии. Добавлять в состав резины микроабразивные элементы, увеличивающие сцепление с гладким льдом, неоднократно пытались и другие шинные компании, но только в Toyo Tires догадались использовать для этих целей измельченную скорлупу грецкого ореха. Прежде всего, этот материал экологичен, но не менее важно, что его частицы обладают достаточной твердостью, чтобы цепляться за лед, и в тоже время не способны повредить асфальт.

Еще одним способом снизить скольжение на льду является удаление скользкого микрослоя воды, образующегося в процессе трения и работающего как смазка. Для этого Toyo Tires добавляет в резиновую смесь абсорбирующий состав из порошка бамбукового угля, который быстро впитывает воду, после чего влага эвакуируется в процессе движения.

Путь к стабильности

Мягкая резиновая смесь обеспечивает надежное сцепление на зимней дороге, но при этом выступает своего рода демпфирующим слоем между ободом колеса и дорогой, снижая реакции на руление и оказывая негативное влияние на курсовую устойчивость. Чтобы совместить как в отдельно взятом блоке, так и в целом протекторе высокую эластичность с достаточной плотностью, инженеры Toyo используют ряд проверенных решений, в частности, взаимопроникающие стенки 3D-ламелей, которым в модели Observe GSi-6 дополнительно придали волнообразную форму. Как мы уже отметили, блоки и другие элементы протектора в новой шине получили связующие участки, а направленные к центру стенки блоков дополнены своего рода подпорками, именуемыми «снежными когтями».

Большую роль в стабильности шины на дороге играет ее внутренняя конструкция. Два слоя брекера с металлокордом и верхний брекер, эффективно сопротивляющийся растяжению, не только придают шине Observe GSi-6 механическую прочность, но и помогают сохранять широкое пятно контакта при меняющейся нагрузке – это обеспечивает хорошую управляемость. Чуткой реакции на руление также способствуют жесткие боковины с высоко подвернутым слоем каркаса.

Сочетание данных технологий позволило сделать шину Observe GSi-6 весьма быстроходной в сравнении с многими одноклассниками – индекс скорости ее отдельных типоразмеров, начиная с R18, соответствует 240 км/ч (V). А в поведении на сухом асфальте новинка не уступит иным «европейским» зимним шинам.