Итак, чем же отличаются снятие с учета и прекращение учета? Снятие с учета производится «раз и навсегда»: это регистрационное действие, которое не предполагает обратного пути. При снятии с учета автомобиль полностью снимают с регистрации и отправляют запись о нем в базе данных ГАИ в архив. А вот прекращение учета, оно же прекращение регистрации – это временная мера. При прекращении учета автомобиль не удаляется из базы ГАИ, а сам учет можно восстановить в любой момент по заявлению действующего собственника. А вот ездить на машине с прекращенным учетом нельзя: законодательство запрещает эксплуатацию автомобиля, не зарегистрированного в установленном порядке.
Снятие с учета предусмотрено статьей 19 закона о государственной регистрации ТС в трех случаях:
- при утилизации автомобиля;
- при вывозе автомобиля навсегда за границу;
- при истечении срока учета, если учет не возобновили в течение года.
Проще говоря, снять автомобиль с учета можно только в случае, если на нем больше никогда не планируют ездить.
Прекращение учета регламентируется статьей 18 того же федерального закона о государственной регистрации ТС. Согласно ей, прекращение учета предусмотрено в следующих случаях:
- при похищении или угоне автомобиля;
- при продаже автомобиля (бывший владелец вправе прекратить регистрацию, если покупатель не переоформил автомобиль на себя в течение 10 дней, установленных законом;
- в случае смерти владельца автомобиля;
- при ликвидации юридического лица или ИП, владеющего автомобилем;
- при прекращении опеки над собственником автомобиля или при достижении им возраста 16 лет;
- при постановке автомобиля на учет по поддельным документам;
- при истечении срока государственного учета автомобиля.
Обычно, когда идет речь о том, что нужно снять машину с учета, имеется в виду именно прекращение регистрации после продажи. Ведь в случае, если новый собственник не переоформил автомобиль на себя за положенные 10 дней, это чревато проблемами и для бывшего владельца: до момента переоформления он продолжает платить транспортный налог, и ему же продолжают приходить штрафы на проданный автомобиль, которые приходится обжаловать. Собственно, именно поэтому бывшему владельцу дано право прекратить регистрацию проданного автомобиля – а восстановить эту регистрацию сможет уже только новый собственник.
Прекращение регистрации автомобиля можно выполнить двумя способами: личным обращением в отделение ГАИ либо через портал Госуслуг.
Для прекращения регистрации автомобиля с личным посещением ГАИ понадобится следующий пакет документов:
- паспорт собственника – либо действующего, либо бывшего, если он хочет прекратить регистрацию проданного автомобиля;
- договор купли-продажи;
- заявление о прекращении регистрации – его можно заполнить на бланке, который предоставят в ГАИ.
Для прекращения регистрации достаточно заранее записаться на прием в ГАИ (через МФЦ, Госуслуги или в самом отделении ГАИ), явиться туда с перечисленными выше документами и подать заявление о прекращении учета. После посещения отделения можно проверить статус регистрации на сайте ГАИ.
Однако для прекращения учета можно и не ехать в ГАИ, а сделать это онлайн через портал Госуслуг. Последовательность действий будет следующей:
- зарегистрируйтесь на портале Госуслуг и выберите услугу «Прекращение учета»;
- заполните заявление, указав причину прекращения регистрации;
- укажите данные нового владельца автомобиля (их можно взять из ДКП);
- загрузите фото или скан договора купли-продажи;
- отправьте заявление.
После отправки заявления на портале Госуслуг будут приходить уведомления о статусе его исполнения. Когда услуга будет оказана, можно также проверить статус регистрации автомобиля на сайте ГАИ.
Процедура снятия автомобиля с учета почти не отличается от прекращения регистрации. При заполнении бумажного заявления в ГАИ или при выборе услуги на портале Госуслуг надо выбрать нужный пункт: снятие с учета. В случае, если автомобиль снимается с учета после утилизации, потребуется приложить справку об утилизации.
Прекращение учета и снятие с учета – это бесплатные услуги, никакие госпошлины за их оказание не предусмотрены.
С 1 марта в силу вступают изменения в правилах регистрации, которые повлияют в том числе на прекращение учета. До 1 марта прекратить регистрацию можно просто «по заявлению владельца» – то есть, в любой момент, без конкретных причин и на любой срок. Эта возможность полезна, например, для того, чтобы сэкономить на транспортном налоге в период, когда автомобиль долго не эксплуатируется. А вот с 1 марта прекратить регистрацию по заявлению владельца можно лишь «в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного транспортного средства». То есть, «просто так» прекратить учет, чтобы не платить налог, больше нельзя.
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