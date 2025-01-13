Популярные вопросы ×

Как снять автомобиль с учета через Госуслуги

13.01.2025 106 0 0

Фраза «снять машину с учета» настолько прочно вошла в нашу речь, что никто не учитывает, что с 2020 года по новым правилам регистрации мы перестали снимать автомобили с учета по каждому поводу. В законодательстве появились две отдельных процедуры: снятие с учета и прекращение учета, и у них разные цели и очень разные последствия. Давайте выясним различия, чтобы понять, когда нужно снимать машину с учета, а когда прекращать учет, и как сделать все это через портал Госуслуг.

Чем отличается снятие с учета и прекращение учета?

Итак, чем же отличаются снятие с учета и прекращение учета? Снятие с учета производится «раз и навсегда»: это регистрационное действие, которое не предполагает обратного пути. При снятии с учета автомобиль полностью снимают с регистрации и отправляют запись о нем в базе данных ГАИ в архив. А вот прекращение учета, оно же прекращение регистрации – это временная мера. При прекращении учета автомобиль не удаляется из базы ГАИ, а сам учет можно восстановить в любой момент по заявлению действующего собственника. А вот ездить на машине с прекращенным учетом нельзя: законодательство запрещает эксплуатацию автомобиля, не зарегистрированного в установленном порядке.

В каких случаях нужно снимать автомобиль с учета?

Снятие с учета предусмотрено статьей 19 закона о государственной регистрации ТС в трех случаях:

  • при утилизации автомобиля;
  • при вывозе автомобиля навсегда за границу;
  • при истечении срока учета, если учет не возобновили в течение года.

Проще говоря, снять автомобиль с учета можно только в случае, если на нем больше никогда не планируют ездить.

Когда нужно прекращать учет автомобиля?

Прекращение учета регламентируется статьей 18 того же федерального закона о государственной регистрации ТС. Согласно ей, прекращение учета предусмотрено в следующих случаях:

  • при похищении или угоне автомобиля;
  • при продаже автомобиля (бывший владелец вправе прекратить регистрацию, если покупатель не переоформил автомобиль на себя в течение 10 дней, установленных законом;
  • в случае смерти владельца автомобиля;
  • при ликвидации юридического лица или ИП, владеющего автомобилем;
  • при прекращении опеки над собственником автомобиля или при достижении им возраста 16 лет;
  • при постановке автомобиля на учет по поддельным документам;
  • при истечении срока государственного учета автомобиля.

Обычно, когда идет речь о том, что нужно снять машину с учета, имеется в виду именно прекращение регистрации после продажи. Ведь в случае, если новый собственник не переоформил автомобиль на себя за положенные 10 дней, это чревато проблемами и для бывшего владельца: до момента переоформления он продолжает платить транспортный налог, и ему же продолжают приходить штрафы на проданный автомобиль, которые приходится обжаловать. Собственно, именно поэтому бывшему владельцу дано право прекратить регистрацию проданного автомобиля – а восстановить эту регистрацию сможет уже только новый собственник.

Какими способами можно прекратить учет автомобиля?

Прекращение регистрации автомобиля можно выполнить двумя способами: личным обращением в отделение ГАИ либо через портал Госуслуг.

Как прекратить учет через ГАИ?

Для прекращения регистрации автомобиля с личным посещением ГАИ понадобится следующий пакет документов:

  • паспорт собственника – либо действующего, либо бывшего, если он хочет прекратить регистрацию проданного автомобиля;
  • договор купли-продажи;
  • заявление о прекращении регистрации – его можно заполнить на бланке, который предоставят в ГАИ.

Для прекращения регистрации достаточно заранее записаться на прием в ГАИ (через МФЦ, Госуслуги или в самом отделении ГАИ), явиться туда с перечисленными выше документами и подать заявление о прекращении учета. После посещения отделения можно проверить статус регистрации на сайте ГАИ.

Как прекратить учет автомобиля через Госуслуги?

Однако для прекращения учета можно и не ехать в ГАИ, а сделать это онлайн через портал Госуслуг. Последовательность действий будет следующей:

  • зарегистрируйтесь на портале Госуслуг и выберите услугу «Прекращение учета»;
  • заполните заявление, указав причину прекращения регистрации;
  • укажите данные нового владельца автомобиля (их можно взять из ДКП);
  • загрузите фото или скан договора купли-продажи;
  • отправьте заявление.

После отправки заявления на портале Госуслуг будут приходить уведомления о статусе его исполнения. Когда услуга будет оказана, можно также проверить статус регистрации автомобиля на сайте ГАИ.

Как снять автомобиль с учета через Госуслуги или в ГАИ?

Процедура снятия автомобиля с учета почти не отличается от прекращения регистрации. При заполнении бумажного заявления в ГАИ или при выборе услуги на портале Госуслуг надо выбрать нужный пункт: снятие с учета. В случае, если автомобиль снимается с учета после утилизации, потребуется приложить справку об утилизации.

Сколько стоит прекращение учета и снятие с учета?

Прекращение учета и снятие с учета – это бесплатные услуги, никакие госпошлины за их оказание не предусмотрены.

Что изменится в прекращении учета с 1 марта 2025 года?

С 1 марта в силу вступают изменения в правилах регистрации, которые повлияют в том числе на прекращение учета. До 1 марта прекратить регистрацию можно просто «по заявлению владельца» – то есть, в любой момент, без конкретных причин и на любой срок. Эта возможность полезна, например, для того, чтобы сэкономить на транспортном налоге в период, когда автомобиль долго не эксплуатируется. А вот с 1 марта прекратить регистрацию по заявлению владельца можно лишь «в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного транспортного средства». То есть, «просто так» прекратить учет, чтобы не платить налог, больше нельзя.

ГИБДД популярные вопросы
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Тесты До того, как стали мейнстримом: угадываем малоизвестные автомобили под известным именем Не так давно мы предлагали вам угадать автомобили, у которых название модели совпадает с таковым у другой марки. Но бывает и проще: даже внутри одного бренда есть популярные названия модел... 1072 0 1 11.01.2025
Статьи / Практика Десульфатация, подзарядка, электролит: как правильно обслужить аккумулятор Зимой на автомобильный аккумулятор возлагаются повышенные обязанности. Прежде всего – бодро заводить мотор, особенно с утра, когда моторное масло загустело после ночного мороза. Само собой,... 3124 2 0 10.01.2025
Статьи / Практика Пустая трата: почему зимой расход топлива выше, чем летом Иногда у автовладельцев возникает вопрос: с чего бы это зимой расход становится намного выше, чем летом? Находится и ответ, который обычно сводится к одному – долгий утренний прогрев. Отчаст... 2317 1 3 09.01.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 67097 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 53889 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 14191 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
28 Седан Выбираем седан С-класса с пробегом за 2 миллиона рублей: вариаторов много, моторов мало
6 Кроссовер Новый паспорт и старая сущность: тест-драйв Knewstar 001
3 Кроссовер Skoda готовится к скорой премьере обновлённых Enyaq и Enyaq Coupe: первые тизеры
Новые комментарии
Change privacy settings