Фраза «снять машину с учета» настолько прочно вошла в нашу речь, что никто не учитывает, что с 2020 года по новым правилам регистрации мы перестали снимать автомобили с учета по каждому поводу. В законодательстве появились две отдельных процедуры: снятие с учета и прекращение учета, и у них разные цели и очень разные последствия. Давайте выясним различия, чтобы понять, когда нужно снимать машину с учета, а когда прекращать учет, и как сделать все это через портал Госуслуг.

Чем отличается снятие с учета и прекращение учета?

Итак, чем же отличаются снятие с учета и прекращение учета? Снятие с учета производится «раз и навсегда»: это регистрационное действие, которое не предполагает обратного пути. При снятии с учета автомобиль полностью снимают с регистрации и отправляют запись о нем в базе данных ГАИ в архив. А вот прекращение учета, оно же прекращение регистрации – это временная мера. При прекращении учета автомобиль не удаляется из базы ГАИ, а сам учет можно восстановить в любой момент по заявлению действующего собственника. А вот ездить на машине с прекращенным учетом нельзя: законодательство запрещает эксплуатацию автомобиля, не зарегистрированного в установленном порядке.

В каких случаях нужно снимать автомобиль с учета?

Снятие с учета предусмотрено статьей 19 закона о государственной регистрации ТС в трех случаях:

при утилизации автомобиля;

при вывозе автомобиля навсегда за границу;

при истечении срока учета, если учет не возобновили в течение года.

Проще говоря, снять автомобиль с учета можно только в случае, если на нем больше никогда не планируют ездить.

Когда нужно прекращать учет автомобиля?

Прекращение учета регламентируется статьей 18 того же федерального закона о государственной регистрации ТС. Согласно ей, прекращение учета предусмотрено в следующих случаях:

при похищении или угоне автомобиля;

при продаже автомобиля (бывший владелец вправе прекратить регистрацию, если покупатель не переоформил автомобиль на себя в течение 10 дней , установленных законом;

, установленных законом; в случае смерти владельца автомобиля;

при ликвидации юридического лица или ИП, владеющего автомобилем;

при прекращении опеки над собственником автомобиля или при достижении им возраста 16 лет;

при постановке автомобиля на учет по поддельным документам;

при истечении срока государственного учета автомобиля.

Обычно, когда идет речь о том, что нужно снять машину с учета, имеется в виду именно прекращение регистрации после продажи. Ведь в случае, если новый собственник не переоформил автомобиль на себя за положенные 10 дней, это чревато проблемами и для бывшего владельца: до момента переоформления он продолжает платить транспортный налог, и ему же продолжают приходить штрафы на проданный автомобиль, которые приходится обжаловать. Собственно, именно поэтому бывшему владельцу дано право прекратить регистрацию проданного автомобиля – а восстановить эту регистрацию сможет уже только новый собственник.

Какими способами можно прекратить учет автомобиля?

Прекращение регистрации автомобиля можно выполнить двумя способами: личным обращением в отделение ГАИ либо через портал Госуслуг.

Как прекратить учет через ГАИ?

Для прекращения регистрации автомобиля с личным посещением ГАИ понадобится следующий пакет документов:

паспорт собственника – либо действующего, либо бывшего, если он хочет прекратить регистрацию проданного автомобиля;

договор купли-продажи;

заявление о прекращении регистрации – его можно заполнить на бланке, который предоставят в ГАИ.

Для прекращения регистрации достаточно заранее записаться на прием в ГАИ (через МФЦ, Госуслуги или в самом отделении ГАИ), явиться туда с перечисленными выше документами и подать заявление о прекращении учета. После посещения отделения можно проверить статус регистрации на сайте ГАИ.

Как прекратить учет автомобиля через Госуслуги?

Однако для прекращения учета можно и не ехать в ГАИ, а сделать это онлайн через портал Госуслуг. Последовательность действий будет следующей:

зарегистрируйтесь на портале Госуслуг и выберите услугу «Прекращение учета» ;

; заполните заявление, указав причину прекращения регистрации;

укажите данные нового владельца автомобиля (их можно взять из ДКП);

загрузите фото или скан договора купли-продажи;

отправьте заявление.

После отправки заявления на портале Госуслуг будут приходить уведомления о статусе его исполнения. Когда услуга будет оказана, можно также проверить статус регистрации автомобиля на сайте ГАИ.

Как снять автомобиль с учета через Госуслуги или в ГАИ?

Процедура снятия автомобиля с учета почти не отличается от прекращения регистрации. При заполнении бумажного заявления в ГАИ или при выборе услуги на портале Госуслуг надо выбрать нужный пункт: снятие с учета. В случае, если автомобиль снимается с учета после утилизации, потребуется приложить справку об утилизации.

Сколько стоит прекращение учета и снятие с учета?

Прекращение учета и снятие с учета – это бесплатные услуги, никакие госпошлины за их оказание не предусмотрены.

Что изменится в прекращении учета с 1 марта 2025 года?

С 1 марта в силу вступают изменения в правилах регистрации, которые повлияют в том числе на прекращение учета. До 1 марта прекратить регистрацию можно просто «по заявлению владельца» – то есть, в любой момент, без конкретных причин и на любой срок. Эта возможность полезна, например, для того, чтобы сэкономить на транспортном налоге в период, когда автомобиль долго не эксплуатируется. А вот с 1 марта прекратить регистрацию по заявлению владельца можно лишь «в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного транспортного средства». То есть, «просто так» прекратить учет, чтобы не платить налог, больше нельзя.