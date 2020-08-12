Очень странное получилось лето в этом году. А все коронавирус, который заставил страны возвести санитарные кордоны и прервать авиасообщение. У огромного множества людей рухнули все отпускные планы, которые они строили зимой. Но внутри страны ситуация стала чуть легче, а значит, стоит погрузить семью в автомобиль и отправиться в путешествие. И совсем не обязательно ехать за многие тысячи километров – уверяю вас, интересные и приятные места для отдыха можно найти относительно недалеко от вашего постоянного места жительства! Вот только, согласитесь, путешествовать лучше на комфортном современном автомобиле, в идеале – новом. А раз так, то самое время им обзавестись, особенно если уже есть с пробегом. Именно для таких случаев и существует трейд-ин, который по сути и представляет собой обмен старой машины на новую.

Конечно, за новую нужно будет доплатить. Но вся прелесть программ трейд-ин состоит в том, что, во-первых, можно все сделать за один день: утром приехать к дилеру на старом автомобиле, а вечером припарковать у дома новенькое, только что с завода, транспортное средство. Но и это еще не все: как правило, клиенты, сдающие автомобиль в трейд-ин, получают дополнительные преференции при оформлении нового автомобиля в кредит. Ну а если рассмотреть поподробнее то, что предлагает одна из самых популярных в России марок – Hyundai, реализующая собственную программу трейд-ин?

Hyundai Creta

Начнем с того, что приемом автомобилей в трейд-ин занимаются практически все дилеры всех ведущих автомобильных брендов. Ведь еще великий и ужасный Ли Якокка в свое время сказал, что производить новые автомобили стоит хотя бы для того, чтобы на рынке появлялись подержанные. Так что если вы давно присматривались к одной из моделей Hyundai, дилеры будут вам рады.. При этом если вы хотите сдать автомобиль какой-то другой марки, то можете обратиться в любой дилерский центр, но если вы сдаете Hyundai с пробегом, то вам стоит поинтересоваться, сертифицирован ли этот дилерский центр по программе H-Promise. Просто в таком случае вы получите дополнительную выгоду. На данный момент в корпоративной программе трейд-ин Hyundai участвует 141 дилер – проверить, сертифицирован ли подходящий вам, можно на странице программы.



Hyundai Solaris

Итак, дилерский центр выбран, и вы отправляетесь туда сдавать машину. Перед этим не нужно как-то специально готовить автомобиль, ну разве что на мойку заехать, чтобы облегчить работу оценщика. Именно он будет заполнять оценочный лист, причем делать это он будет в вашем присутствии. Тем не менее определенные требования к автомобилю все-таки есть. Во-первых, нужно предъявить оригиналы документов – паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации. Автомобиль должен принадлежать вам не менее чем полгода до сдачи в трейд-ин (если речь идет об автомобиле Hyundai) или год (если мы говорим о других марках). Авто не должен быть обременен какими-то ограничениями к отчуждению, например, находиться в залоге. Наконец, должны отсутствовать повреждения, а нанесенный на кузов идентификационный номер (VIN) должен свободно читаться и точно совпадать с номером, указанным в ПТС. Все остальное вполне поправимо.



Hyundai Sonata

Приняв автомобиль, дилер и салон почистит, и имеющиеся немасштабные недостатки исправит. Но стоит понимать, что чем меньше будет этих недостатков, тем выше будет оценка. Повреждения лакокрасочного покрытия, следы кузовного ремонта, установки газобаллонного оборудования, отсутствие сервисной истории – все это снижает оценочную стоимость. Ну а если вы сдаете автомобиль марки Hyundai, то нужно учесть, что автомобили, произведенные на ТагАЗе, принимаются в трейд-ин на общих основаниях – как при сдаче машины другой марки, и что на следы вмешательства в узлы и агрегаты вне дилерской сети Hyundai оценщики тоже будут смотреть весьма отрицательно.



Hyundai Santa Fe

Но предположим, что с вашим, например, Hyundai Solaris 2015 года все в полном порядке: в ДТП он не попадал, следов срабатывания подушек нет, чинились и обслуживались вы у официального дилера, и автомобиль не требует проведения экстренного ремонта. Перед поездкой к дилеру вы посмотрели цены на разных площадках, ввели данные автомобиля в один из онлайн-калькуляторов и получили, что ваша машина может стоить чуть больше 400 тысяч рублей, но дилер предлагает вам меньше. Кричать «караул»? Вовсе нет. Понятно, что каждый продавец хочет реализовать принадлежащий ему товар как можно дороже, и вы вполне можете попробовать продать автомобиль самостоятельно. Но если вы хотите сделать это быстро, то вам не миновать перекупщиков, а они предложат еще меньшую цену. Да и потенциальные покупатели непременно будут торговаться. Это раз. Дилер же формирует стоимость собственных затрат, в том числе подготовку автомобиля к последующей продаже. В случае самостоятельной продажи все это ляжет на ваши плечи. Но главное – не это, а то, что новый автомобиль вы получите с существенной выгодой. Например, при покупке Hyundai i30 N выгода составит 160 000 рублей, в случае с Creta – 30 000 рублей, с Solaris – 40 000 рублей, с Sonata – 50 000 рублей, с Tucson – 50 000 рублей, с Santa Fe – 80 000 рублей и Hyundai H1 – 60 000 рублей.

Hyundai H1

Одним словом, к вашим услугам – масса возможностей. Хотите взять такой же автомобиль, но посвежей – никаких проблем. Созрело желание сменить дорожный автомобиль на кроссовер – милости просим к стойке оформления. Почувствовали, что вам нужен автомобиль помощней и посолидней – отличное решение, вам только рады! И самое главное: уже этим летом вы сможете сесть в новенький автомобиль и отправиться в путешествие – Hyundai об этом позаботился, на платформе «Мир Хендэ» (также доступным для скачивания в Google Play и App Store) регулярно публикуются специально разработанные маршруты по 13 крупным городам и регионам.