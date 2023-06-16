Не так давно мы рассказывали о том, почему заправлять системы кондиционирования старых автомобилей самым популярным фреоном R-134а – плохая идея . Сегодня продолжим эту тему и поговорим о возможности замены самого современного и дорогого фреона R-1234yf все тем же доступным R-134а. Не секрет, что некоторые автовладельцы такую процедуру уже провели. Но вот безвредна ли она для агрегатов систем кондиционирования: компрессора, конденсора, магистралей и всего прочего?

В чём отличие?

Цель перехода мирового автопрома на R-1234yf вместо R-134а ровно та же, что и при предшествующем переходе с R-12 на R-134а – забота об экологии. У «зелёных» есть такое понятие: потенциал глобального потепления (ПГП или GWP – Global warming potential). Это такой коэффициент, который демонстрирует степень воздействия газов на глобальное потепление. Точку отсчёта задаёт углекислый газ (диоксид углерода CO2) с ПГП, равным 1. В 2011-м году была принятаеевропейская директива 2006/40/EC, согласно которой все системы кондиционирования в новых машинах, предназначенные для европейского рынка, должны быть заправлены фреоном с ПГП не выше 150. А у R-134а ПГП равен 1430. Что ж, проблему себе этой директивой создали, теперь её надо было решить. Выход из ситуации единственный: переход от тетрафторэтана R-134а на другое соединение – тетрафторпропан R-1234yf, у которого ПГП равен 4. Это почти в 350 раз меньше, чем у R-134а, и в нормы директивы укладывается с запасом. Правда, при этом его ПГП всё равно в четыре раза выше, чем у углекислого газа, а ещё он горюч, опасен в работе, в несколько раз дороже в производстве и хуже переносит тепло (не так эффективен в системе кондиционирования). Зато озоновый слой останется целым до конца человечества.

Других причин – не экологического характера – для перехода на R-1234yf не было. Однако практически все машины в Европе с 2014-го года заправлены именно этим хладагентом. Отмечу: все эти директивы европейского общества распространялись исключительно на их общество, и автопарки других стран отлично чувствовали себя с R-134а в радиаторах. Так же отлично они чувствуют себя и сейчас, но в Россию в последние пару лет всё активнее ввозят машины из Европы, и вот тут начинаются муки выбора: оставлять в них этот самый буржуйский R-1234yf или можно заправиться обычным R-134а? Как-никак, стоимость заправки может отличаться в разы.

Если коротко – да, можно. Никто не стал бы ставить в машины для разных рынков разные элементы системы кондиционирования, и никакого вреда европейской машине наш R-134а не принесёт: и компрессор, и магистраль, и всё прочее может работать и на одном фреоне, и на другом. Даже полиалкиленгликолевое масло (PAG) в обеих системах используется одинаковое (за редким исключением). Так что, выходит, никакой опасности перехода с R-1234yf на R-134а нет? Увы, не совсем так. Некоторая всё-таки существует.

Вопрос техники

Основное правило при переходе с одного фреона на другой – не делать этого в гараже с дешёвым оборудованием. Суть дела в том, что просто смешать два газа нельзя – необходимо полностью удалить предыдущий фреон с маслом, просушить систему и заправить новым. И вот тут могут возникнуть сложности.

Во-первых, штуцеры заправки у систем разные, и заправить кондиционер с R-1234yf старым 134-м фреоном не получится. Точнее, получится, но только с использованием переходников. Отсюда делаем первый вывод: случайно вам никто не заменит один фреон на другой. А вот специально – легко, тем более что переходников на штуцеры в продаже навалом, и купили их уже многие.

Фото 1: переходники для заправки, Фото 2: штуцер контура низкого давления, Фото 3: штуцер контура высокого давления 1 / 3 Фото 1: переходники для заправки, Фото 2: штуцер контура низкого давления, Фото 3: штуцер контура высокого давления 2 / 3 Фото 1: переходники для заправки, Фото 2: штуцер контура низкого давления, Фото 3: штуцер контура высокого давления 3 / 3

Во-вторых, очень многое зависит от оборудования (станции) для замены фреона. Дорогая станция проводит анализ того, что ею откачивают: может определить тип фреона и масла. Дешёвая станция этого делать не умеет. Теперь допустим ситуацию, когда мы на машине с R-1234yf приехали в такой «гаражный» сервис. Работник видит штуцеры под ваш фреон и считает, что именно он там и заправлен. Станет ли он молча заправлять такой же? Скорее всего, нет – это очень дорого. С большей вероятностью он будет молча заправлять R-134а. И ничего страшного в этом случае не произойдёт. А вот если он будет уверен, что там уже заправлен R-134а, а на самом деле в системе до сих пор работает R-1234yf, неприятности вполне вероятны: без промывки и просушки менять тип фреона нельзя. Но ведь этот гаражный мастер торопится (деньги для него важнее, чем качество работы), а его простенькая станция не умеет определять тип хладагента… Вот тут последствия могут быть неприятными вплоть до быстрого выхода из строя компрессора. В жизни такие ситуации встречаются не так часто, но любители заправить кондиционер на обочине по дороге на юг попадают в группу риска. Особенно если машина младше восьми лет и привезена из Европы.

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Для безопасной смены типа фреона важно соблюдать только одно правило: делать это надо в специализированной мастерской с соответствующим оборудованием. Там эта замена совершенно безопасна. Более того, среди автолюбителей распространено понятие дозаправки кондиционера, а это совсем уж неправильный термин. Никакой дозаправки быть не может. Если давление фреона низкое, газ из системы откачивают, измеряют его объём и заливают в нужном количестве новый (разумеется, вместе с маслом). То есть, происходит именно замена фреона, а не его дозаправка. И дорогая станция во время этого процесса сама определит типа газа и масла, что исключает человеческую ошибку. Но не исключает его предумышленных действий, так что выбор сервиса – дело ответственное.

Есть разница?

Можно ли почувствовать разницу в работе системы кондиционирования после смены типа фреона? Если заменили грамотно, то практически нет. Многие отмечают единственное отличие: кондиционер с R-134а холодит лучше, чем с R-1234yf. Оно и понятно: как я говорил выше, он лучше переносит тепло.

Когда говорят о том, что после замены стал громче работать компрессор, не надо всё сваливать на фреон. Скорее всего, были допущены какие-то ошибки (не до конца выветрили систему или ошиблись с давлением в ней), но фреон тут ни в чём не виноват. Хотя надо заметить, что 134-го фреона при замене действительно требуется на 10% больше, чем было заправлено R-1234yf. Но на давление внутри системы это никак не влияет из-за различных свойств газов, так что вреда от этого нет.

Отказ многих автолюбителей от R-1234yf объясняется только экономией из-за его высокой стоимости. Отказ вполне обоснован, и то, что он не приносит системе кондиционирования никакого вреда, подтверждается тем, что некоторые дилеры, которые продают и обслуживают у нас свои машины почти официально (а это не только китайские производители), спокойно переводят гарантийные машины с нового фреона на старый. Радикальных экоактивистов этот процесс, скорее всего, не устраивает, а вот обычных людей он, конечно же, радует.