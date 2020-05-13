В целом Соул машина простая, а потому – надежная. Кузов средненько покрашен, салон средненько собран, электрика небогата, зато можно отъездить 150 или 200 тысяч без особенных вложений – в этом мы убедились по итогам первой части обзора. Главное – не нарваться на задранную поршневую. Шансы на это есть у Соулов и с 1,6, и с 2,0, но причины – совершенно разные.

Ходовая часть

Тормозная система

Ресурс компонентов системы чуть ниже, чем у большинства европейских моделей того же класса, зато цены низкие и аналогов достойного качества очень много. У машин с двухлитровым мотором тормоза ожидаемо мощнее и ресурснее, чем у машин с мотором 1,6.

Основных проблем, с которыми сталкиваются владельцы, две. Во-первых, это коррозия задних тормозных магистралей – они проложены слишком открыто в районе бака и плохо защищены. Во-вторых, это сбои блока АБС Bosch, но проявляются они довольно редко и только на возрастных машинах.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Тормоза Тормозные колодки передние 2 289 Ate 2 493 Mando 923 Тормозные колодки задние 2 822 Ate 3 130 Mando 707 Тормозной диск передний 280x26 6 396 AMD 2 098 NiBK 2 952 Тормозной диск задний 262x10 3 893 TRW 2 135 NuBK 4 878

Подвеска

Ресурс подвески напрямую зависит от качества дорог. Жаль, что она работает на пределе возможностей по массе и очень не любит любых перегрузок. Например, быстрых поездок по грунтовкам и разбитым трассам, а также передвижения с полной загрузкой.

Опора стойки 838 рублей

В этом случае на задней оси сильно страдают как отбойники, так и опоры амортизаторов, и сами пружины. Задняя балка не любит боковых ударов – это типично. Спереди слабоваты оказались в первую очередь стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости, но и ресурс сайлентблоков и опор стоек невыдающийся, обычно не сильно больше сотни тысяч пробега.

Амортизаторы теряют свойства уже после первых 50 тысяч, хотя до течи или полного отказа могут протянуть раза в 4 больше. Но управляемость машины с частично работоспособной подвеской будет далеко не лучшей, а ведь она и на новой машине не блещет. Таких опасных эффектов, как было с первым Солярисом, она не допускает, все же тут другая настройка амортизаторов и другие пружины. Но благородными ее манеры в предельных режимах назвать сложно, и без ESP за рулем нужно быть осторожным.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Подвеска и трансмиссия Передний L-образный рычаг 3 610 Doda 1 629 Sangsin 2 256 Опора стойки 838 KYB 1 526 Kortex 687 Сайлентблок задней балки 2 014 Trialli 538 Sidem 1 008 Амортизатор 6 181 Boge 6 309 Finwhale 2 488 Подшипник ступицы 1 814 FAG 1 367 Aisin 701

Рулевое управление

Большая часть водителей вряд ли заметит, что реактивное действие на руле, усиленном ЭУРом, слишком искусственное, с излишне зажатым «нулем» и плохой чувствительностью в средних углах. И при этом не очень комфортное, проводящее на руль кучу лишней дорожной мелочи. Зато все работает очень надежно.

Если не убивать машину целенаправленно и не ставить особо низкопрофильную резину, то к пробегам 200+ максимум что вас ждет – это намек на люфт. Стуки рулевой рейки – явление редкое, а сама рейка недорога. Главное, не допускать поломок пыльников и попадания влаги внутрь – обращайте внимание на их состояние при осмотре на ТО. На машинах первых выпусков еще был сбой с отключением ЭУР из-за рассогласования датчиков, но сейчас эта проблема не встречается.

Трансмиссия

Общие проблемы

Машины строго переднеприводные, а применяемые агрегаты встречались ранее на огромном количестве машин корейского производства. Механические коробки – пятиступенчатые M5CF1-1 для бензиновых моторов 1,6 и шестиступенчатые M6CF1 для всех остальных. Автоматических коробок тоже две, 4-ступенчатая A4CF1 для базового 1,6 и 6-ступенчатая A6GF1 на машинах 2,0 и с дизелем.

Ресурс ШРУС и приводов средний, вряд ли они пройдут больше 200-250 тысяч, но по нынешним меркам это неплохо. Жаль, шлицы приводных валов иногда корродируют, и их проворачивает. Проблема редкая, и обычно при осмотре снизу видны предпосылки к такому развитию событий в виде потеков ржавчины. Причины неясны: возможно, недостаточная смазка, форсирование глубоких бродов, неудачные ремонты с установкой валов «на сухую» или что-то еще. Хотя беда не массовая, проверить машину на подъемнике стоит – решение ее обходится дорого.

Механические коробки

Удивительно, но это не самая надежная часть машины: 126-сильный мотор 1,6 для пятиступенчатой коробки оказался избыточным. Коробки часто не выдерживают длительной высокой загрузки и дифференциалы сворачивают на раз. Да, пятиступка унифицирована с шестиступкой, и в теории можно даже доустановить шестую передачу в корпус, но валы у нее слабее и подшипники работают в худших условиях. Рекомендуется почаще менять масло и забыть о том, что «механика» вечная.

Шестиступенчатая МКП прочнее, и хотя ее ее тоже можно доломать – например, от души побуксовать зимой и тем самым приварить ось сателлитов дифференциала. Но обычно она даже с двухлитровыми моторами ходит долго, лишь после 200 тысяч начиная подвывать и снижая качество переключений из-за износа синхронизаторов.

Автоматические коробки

Четырехступенчатая АКП серии A4CF1 – одна из самых надежных коробок, какие только встречались во втором десятилетии 21 века. Отработанная годами конструкция, ведущая свою родословную от коробок Mitsubishi, и сравнительно невысокая нагрузка от мотора 1,6 позволяют не беспокоиться о ее судьбе как минимум до 200 тысяч пробега. Редкие сбои связаны в основном с проблемами проводки и датчиков, реже – с соленоидами, но если масло меняли хотя бы раз в 60 тысяч, то шансы на поломки минимальные.

У аккуратных владельцев, не допускающих перегрузок, вовремя меняющих масло и не перегревающих агрегаты, АКП живет значительно больше – в такси попадаются Солярисы с этими коробками с полумилионными пробегами. Но в реальной эксплуатации попадаются и гонщики, и скрученные пробеги, и грязные радиаторы. Обычно в первую очередь страдают накладки блокировки ГДТ, сальники и уплотнения коробки, а также оси сателлитов планетарных передач. Подвывания или удары при переключениях обычно говорят о достаточно серьезных проблемах с износом, если только это не поломка одного из датчиков оборотов.

Шестиступенчатая коробка A6GF1 – такая же, как на рестайлинговом Солярисе. Ее версия на Kia Soul первого поколения относится к ранним ревизиям агрегата, страдавшим как от ошибок сборки, так и настроек гидроблока. Большая часть коробок передач, в которых были недотянуты болты хаба underdrive и применялись первые проблемные ревизии гидроблоков, не добрались до пробегов в 120-150 тысяч километров и уже отремонтированы или поменяны. Будьте осторожны с малопробежными двухлитровыми машинами выпуска 2009-2011 годов, может попасться вариант с «сюрпризом», не прошедший необходимые ремонты.

Слабые пакеты сцеплений 3-5\R и 2-6 тоже одна из детских болезней, связанных в первую очередь с износом поршней и тефлоновых колец при работе на грязном масле. Конструкция гидроблока имеет 6 линейных соленоидов, и они постепенно модернизировались, как и их проводка. Даже при нормально работающей механической части их износ – вопрос времени.

Машины после рестайлинга в целом имеют более отлаженные варианты коробок, и на последних годах выпуска коробка стала ощутимо лучше. Но все же она слишком многое позволяет водителю, и как следствие – перегружает и механическую часть, и гидротрансформатор. А также требует гораздо более частой замены масла (раз в 45 тысяч), поскольку очень легко его загрязняет при перегрузках и при этом крайне чувствительна к его чистоте. Если коробка из поздних, ее не перегревали и нормально обслуживали, то верхняя граница ее ресурса – около 350 тысяч километров.

Моторы

Общие проблемы

В России Kia Soul встречается в основном с мотором 1,6 126 сил, с ним машина продавалась до и после рестайлинга. Реже встречаются моторы 2,0, вот они уже двух совсем разных серий. Ко всем моторам прилагаются слабые радиаторы, очень не любящие нашей дорожной химии, вибраций и редко сменяемого антифриза, а также не особенно долговечные опоры двигателя, слабые катализаторы и ржавеющий к пяти годам выхлоп.

Всё это мелочь, кроме катализатора. Он обычно начинает крошиться и отправлять пыль в поршневую группу после 150 тысяч, но находятся и экземпляры, где проблемы проявляются уже после 50 тысяч пробега. Обязательно загляните в отверстие первого лямбда-зонда. Даже небольшая каверна в поверхности говорит о том, что катализатор необходимо срочно менять или хотя бы удалять. А «рельеф» – о том, что поршневая группа изношена абразивом. Особенно это актуально на машинах с МКП и 6-ступенчатой АКП, четырехступка менее агрессивно тормозит двигателем, и риски собрать пыль в мотор меньше.

1,6

Мотор 1,6 серии G4FC отлично известен по Solaris. На первом Soul стоит версия с одним фазорегулятором. Мотор прекрасно себя проявил как надежный, мощный и весьма экономичный. Если не подведет катализатор или его не добьют сбои системы питания из-за износа топливного насоса или подсосов на впуске, то основные риски – это износ цепей ГРМ при пробегах 150-200 тысяч. Бывает, что они растягиваются уже к 100 тысячам, но такие случаи редки. На ранних моторах были проблемы со стуками из-за неудачного натяжителя, но теперь это неактуально.

Задиры поршневой группы случаются редко, в основном у любителей жать газ в пол до прогрева, заливать масло подешевле и 92-й бензин, ну или у счастливчиков, допустивших разрушение катализатора.

В «естественных условиях» масляный аппетит у мотора обычно подрастает после 250-350 тысяч пробега. Также у возрастных машин проявляются течи сальников, прокладок и поступление масла во впуск через вентиляцию картера. Мелкие проблемы в виде плавающих оборотов, повреждений катушек, шума ГРМ из-за нарушения зазоров клапанов также присутствуют, но решаются легко и недорого.

И последний интересный факт: G4FC – это один из немногих моторов, на которых встречаются неоригинальные катализаторы по весьма доступной (по меркам этих деталей) цене около 150 долларов. Учтите этот момент, если вы поборник экологии.

Старые 2.0

Двигатели семейства Beta II, 2-литровые G4GC, которые встречаются до осени 2011 года, отличаются феноменальной надежностью. Привод ГРМ здесь ременной. Цепь тоже есть, межвальная, но ее ресурс – 250, а то и 350 тысяч километров, и о своем износе она предупредит громким звуком при работе. Проблемы с катализатором проявляются значительно реже, чем на 1,6.

По сути, из проблем у мотора только течи масла при пробегах более 200 тысяч, расслаивающийся шкив коленвала и «уходящие» зазоры клапанов – проверяйте их хотя бы иногда. Система управления несколько туповата, не стоит надеяться на электронные мозги при проблемах с потерей тяги и троением, можно добить «железо» мотора. Чуть подробнее эта линейка моторов рассмотрена в обзоре Hyundai Tucson и Sportage II.

Новые 2,0

Двигатели G4KD семейства Theta II совсем другие – они мощнее и экономичнее старых, но менее надежные, с высоким риском задиров поршневой группы. Не всегда дело доходит до стука и сильного роста расхода масла на угар, но эндоскопия двигателей с пробегами буквально от 30 тысяч километров показывает, что начальная стадия задира уже присутствует. В большинстве случаев проблему обнаруживают по стуку 3-4го цилиндров и возросшему расходу масла. Некоторые счастливчики, у которых проблема уже заметна на эндоскопии, но стуки пока неявные, а расход масла минимален, могут дотянуть в таком режиме до 200-250 тысяч километров – нечто похожее встречается у фольксвагеновских моторов CFNA/CFNB на старых Polo Sedan.

А вот тем, у кого режим эксплуатации оказался менее удачным, обычно затевают капиталку к пробегам 90-120 тысяч, и это правильно, поскольку стук и расход масла могут обернуться в итоге «кулаком дружбы» под нагрузкой. Контрактные моторы недешевы и непредсказуемы, поэтому лучше именно капиталить. Ремонт обычно обходится в 120-150 тысяч рублей, ибо требуется полная замена поршневой группы. Штатно ремонтных размеров нет, но есть ремонтные поршни от моторов Mitsubishi +0.5 и даже +1 мм, так что обычно встает выбор между гильзовкой и расточкой. Последнее тысяч на 20-30 дешевле.

Цепь ГРМ 1,6 Gamma 2 535 рублей

Занятно, что моторы после такого ремонта часто служат надежнее: обычно в процессе ремонта тепловой зазор выставляется не менее 3 сотых мм, как того требует документация на ремонтные поршни, а многие еще и стараются врезать отсутствующие у блока маслофорсунки или поставить шатуны с моторов G4KA, на которых есть отверстие для подачи масла на поршень, ну или доработать таким образом родные.

Если оставить за скобками явно неудачную поршневую, то мотор не так уж плох. Ресурс цепи устойчиво 150-200 тысяч, цена не кусается, фазорегулятор на этом поколении уже крепкий, маслонасос без балансиров удачный, масляный аппетит из-за закоксовки и общего износа нарастает только к 300 тысяч пробега, а в условиях интенсивной эксплуатации моторы могут пройти и 500 тысяч.

Тем, кто купил рестайлинговый Соул с 2-литровым мотором, который еще не капиталился, но при этом не стучит, можно посоветовать набор профилактических процедур. Нужно следить за чистотой радиаторов, поставить более «холодный» термостат, раньше открывающий большой круг, применять максимально качественные масла и менять их не реже раза в 10 тысяч километров. И, само собой, никакого 92-го бензина, гоночных амбиций, ГБО и тому подобных излишеств.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Двигатель Радиатор

7 441 5 699 Nissens 8 901 Комплект ГРМ 1,6 Gamma

Нет в продаже Father 7 519 Masuma 6 198 Цепь ГРМ 1,6 Gamma 2 535 Pullman 1 215 Ruei 1 151 Натяжитель 1,6 1 693 AMD 1 722 ASparts 1 085 Помпа 1,6 4 138 Airtex 1 606 Mando 2 314



Брать или не брать?

Идеального безрискового варианта у Соула нет. Все варианты с 1,6 в группе риска по пылящему катализатору, дорестовые 2-литровые имеют шансы на сложности с АКП, а пострестовые 2-литровые уже проблемные по самому мотору. Остается очень внимательно подходить к каждому конкретному экземпляру. Эндоскоп при осмотре – вещь совершенно насущная. Ну а если машина капиталилась, желательно понять, кем именно и навести справки об этом мастере в тусовке «корееводов». Машина, которую делали кое-как «на продажу» (а таких кейсов полно), вам очевидно не нужна.