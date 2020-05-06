Цены на Соул первого поколения удивительно высоки – выше, чем на заведомо более комфортные Ceed и Cerato, принадлежащие к С-классу. Похоже, все дело в коробчатом силуэте, и хотя строго переднеприводный Соул с дорожным просветом 164 мм никто в здравом уме не причисляет к кроссоверам, все равно имидж играет ему на руку. При этом технически Соул очень прост, если не сказать – примитивен. Идет ли это на пользу его надежности? Будем разбираться: в первой части разберем проблемы кузова, салона и электрики, а во второй – ходовой части, трансмиссии и моторов.

Техника



Машина построена на платформе Hyundai-Kia PB вместе с маленькими Kia Picanto и Hyundai i20, а также парой бестселлеров Kia Rio и Hyundai Solaris первого поколения. Здесь такие же, как на Солярисе, подвески, электросистема и многие элементы конструкции.

Моторы унифицированы лишь частично – треть Соулов шла с 2-литровыми атмосферниками, сначала Beta II, затем Theta. Дизельных машин и машин со 138/140-сильным бензиновым 1,6 GDI почти нет, основная масса машин дилерские, а с такими двигателями Soul у нас не продавался. Привод, как уже было сказано, строго передний.

Таймлайн

Февраль 2009 года. Начало продаж машины. Моторы бензиновые атмосферные 1,6 126 л.с. (G4FC) и 2,0 143 л.с. (G4GC), а также дизель 1,6 CRDi 128 л.с. (D4FB). Младший бензиновый мотор агрегатируется или с 5-ступенчатой МКП, или с 4-ступенчатой АКП, а двухлитровый бензиновый и дизель 1,6 – с 6-ступенчатыми МКП и АКП.

Октябрь 2010 года. Обновление интерьера, улучшение качества металлизации и пластика. Новые дверные ручки, панель приборов и ключ зажигания.

Октябрь 2011 года. Рестайлинг. Увеличенная радиаторная решетка, другой бампер и другие внешние изменения. В салоне улучшилось качество материалов и дизайна. В частности, климатическая установка получает круглый дисплей а-ля MINI. Появление в линейке моторов для США и Европы мотора 1,6 GDI (G4FD) мощностью 140 л.с. Двигатель 2,0 заменен на новый серии Theta, мощностью 164 л.с. (G4KD). Так же в числе опций появились 18-дюймовые колесные диски, повторители указателей поворотов в зеркалах, светодиодные ДХО.

Весна 2013 года. Снятие модели с производства в связи с выходом второго поколения.

Кузов

Внешние панели

Искать коррозию на кузове машины придется очень внимательно, ибо ее обычно мало. Самые очевидные очаги – на задней двери, ее часто красили по гарантии, коррозия лезет рядом со стеклом двери и по нижней части. Часто можно найти вздутия краски на передней кромке крыши и стойках лобового стекла. Внутренняя кромка капота тоже страдает от коррозии, и сколы на капоте снаружи цветут быстро и сильно.

Чего на Соулах обычно много, так это сколов. Стоит обратить внимание на мелкие кратеры на боковых панелях, дверях, порогах и колесных арках. Если машину долго не мыть, то можно будет увидеть подтеки ржавчины от них. Оцинкованный металл пока еще неплохо сопротивляется коррозии, но толщина ЛКП на машине ниже среднего, порядка 100-140 микрон, а краска очень мягкая и царапается от малейшей песчинки или ветки. К тому же аэродинамика у модели очень неудачная – камушки барабанят по задним дверям постоянно.

Самые проблемные в плане сколов участки прикрыты прозрачной броней, но ее площадь недостаточна. Передние брызговики стирают краску с крыльев и защищают от пескоструя лишь ближайшую часть порога. Довольно много царапин вблизи ручек дверей, у рамок стекол, в местах контакта уплотнителей и упоров.

Повреждения ЛКП от постоянного пескоструя и других внешних воздействий очень мелкие и незаметные, мало кто перекрашивает элементы целиком сразу из-за этих щербинок. Однако со временем площадь точечных повреждений увеличивается из-за подпленочной коррозии вплоть до облезания краски кусками.

Некоторые владельцы покрывают «керамикой» боковые двери, капот и кромку крыши, а пороги вообще заклеивают пленкой. Только такой подход гарантирует сохранение «девственности» ЛКП, но на недорогом авто мало кто этим заморачивается сразу.

Минимизация толщины металла внешних панелей кузова и количества точек сварки тоже имеет свои недостатки. Железо часто в мелких вмятинах – следы могут остаться и от удара тележкой из супермаркета, и даже от зубов собаки (бывали и такие кейсы у владельцев).

Крышка капота 23 320 рублей

Удары посильнее нарушают герметизацию швов задних арок и багажника. После совсем уж незначительных ДТП со временем влага начинает поступать в стык, и он начинает сочиться рыжей ржавчиной. Бывает и так, что после небольших ударов зацветают швы чашек кузова в моторном отсеке. Проблема в малой эластичности кузовного герметика, а в случае с задней панелью – еще и в недостаточном количестве сварочных швов. В общем, дефекты здесь того же типа, что хорошо знакомы владельцам Solaris и Rio, и толщиномер при осмотре помогает лишь ограниченно.

Откровенной гнили пока нет, спасибо возрасту машины, но надо помнить, что оцинковка невечна, а, значит, антикор и качественное обслуживание кузова очень приветствуются.

Снизу

Коррозия снизу в основном заметна на кромках листовых деталей и кронштейнов, а также шпильках. Даже наличие грязевых карманов за локером в передней арке и за трубами топливозаливной горловины в задней не представляет пока особой проблемы. Конечно, лучше бы их почистить, но ржавчина там будет только у самых запущенных экземпляров.

У машин питерско-московской эксплуатации с «обработкой» реагентами вполне возможна легкая поверхностная коррозия на днище в районе ниши бензобака. Ржавчина на элементах подвесок несколько осложняет ремонты, но пока это безвредно.

Оборудование кузова

Оболочки бамперов тонкие, а зимой становятся хрупкими. Крепления фар обламываются даже при слабых ударах, да и «телевизор» штука нежная. Плотность компоновки под капотом обеспечит очень серьезные расходы даже при ударах на минимальной скорости.

На машинах 2009-2010 годов не очень удачные наружные ручки дверей, вид они теряют быстро, да еще и подклинивают. С рестайлингом ручки поменяли, но подмерзание их тросов зимой характерно для машин любого возраста. Пленка на рамках дверей и «хром» облезают, если увлекаться бесконтактной мойкой с агрессивной химией. Ну а дверные уплотнители обминаются и начинают пропускать пыль и шум внутрь салона без каких-либо специальных условий.

Лобовое стекло затирается и трескается очень охотно, а качество китайских стекол на практике часто оказывается лучше, чем у оригинала. Зеркала заднего вида достаточно нежные – при ударе ломается и основа, и шарнир, и корпус. Омыватель заднего стекла может протечь внутрь двери из-за повреждения шланга на сгибе.

К счастью, стоимость расходников на Соул невелика, арматурные работы несложные, поэтому содержание машины в приличном виде сравнительно доступно.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2 Кузов Передняя фара галогенная 12 677 Depo 10 026 Стекло лобовое 14 837 XYG 6 224 AGC 9 051 Крыло переднее 17 152 Body Parts 2 544 TYG 3 555 Бампер передний 17 318 API 4 657 TYG 4 657 Крышка капота 23 320 AVG 9 123 API 35 955

Салон

Качество материалов отделки у Соула неоднозначное. Кожаный руль имеет неприлично низкий ресурс, уже после 50-60 тысяч пробега может облезть. Крашеные серебрянкой вставки салона у среднего владельца редко сохраняют первозданный вид после сотни тысяч пробега, да и пластик на двери тоже сильно царапается.

Зато тканевые сиденья держатся неплохо, особенно если водитель массой менее 100 кг. При аккуратном обращении поломок почти не бывает, качество заводской сборки высокое – машины с поломанными механизмами регулировки попадаются редко.

Жаль, что салон часто разбирается для установки дополнительных опций и шумоизоляции – последней штатно, можно сказать, нет. Качество повторной сборки может быть очень разным – от близкого к заводскому до откровенно «косячного» с поломками клипс, пистонов и защелок, оторванными противоскрипными накладками и крепежом проводки…

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Проверьте состояние салонного фильтра и работу кондиционера. Первый должен быть максимально чистым, а второй – недавно заправленным и исправно холодящим. На Соуле это вдвойне важно – без рабочего кондиционера эффективность работы климатики достаточно низкая, а вентилятор включают гораздо чаще и на более высоких скоростях, из-за чего износ логичным образом ускоряется. В запущенных случаях случается даже не вой его подшипников, а незапуск.

Электрика

Система здесь простая и предсказуемо почти беспроблемная, хотя слабые места имеются – в первую очередь это всевозможные кнопочные блоки управления: центральным замком, стеклоподъемниками, подрулевыми переключателями и т. д. Корень проблемы обычно – износ пластика кнопок на загруженных элементах. Например, на подрулевых переключателях стачиваются выступы, нажимающие на контакты. На втором месте по популярности – сбой из-за повышенного потребления, которое обычно связано с вмешательством в электропроводку.

Сама проводка при этом вполне надежна – так, провода в гофрах почти не ломаются, и претензии можно предъявить разве что «улитке» руля и изоляции подкапотных проводов, которой традиционно тяжело из-за высокой температуры.

Из поломок оборудования можно еще вспомнить блоки АБС и электровентилятор радиатора, где к 100-150 тысячам уже могут износиться и начать шуметь подшипники.

Встречаются жалобы на небольшой ресурс аккумулятора, но в основном у импортируемых авто с дизельными моторами и небольшой штатной батареей. Причем проблема часто не столько в аккумуляторе, сколько в слабых стартерах. На бензиновых машинах они еще как-то держатся до полного износа батареи или холодов, но на дизельных машинах или при любых проблемах с клеммами аккумулятора или зарядом перестают заводить машину.

Промежуточный итог

Если вам по карману содержание Соляриса или Рио, то и подержанный Соул вас вряд ли разорит. Да, кузов плохо сопротивляется старению, и салон далеко не премиальный, но обратного едва ли стоило ожидать от машины В-класса. Главное, чтобы в биографии машины не было ДТП и владелец хоть немного подумал о защите ее от коррозии. В следующей части разберем проблемы ходовой части, моторов и коробок.