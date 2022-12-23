Алексей Жирухин и Сергей Лысенко вернулись в Москву после завершения четырнадцатидневного турне длиной в 12 000 км, пройдя весь путь получения масла – от скважины до потребителя. Сегодня – заключительный рассказ о их путешествии.

От скважины до канистры



За плечами путешественников остались тысячи километров дорог. Дороги России, особенно зимние, это само по себе очень увлекательно. Перевалы Уральских гор, равнины Восточной Сибири, многочисленные сёла и деревни центральной части – всё это, конечно, стоит хотя бы раз в жизни увидеть своими глазами из окна машины. Но надо признать, что 12 тысяч километров за две недели – это очень напряжённый маршрут. Утомляют и гололёд, и короткий световой день, а местами тянет в сон от однообразия заснеженных полей. Поэтому, несмотря на огромное количество впечатлений, чувствуется и некоторая усталость. Но, выражаясь шаблонным языком, усталость эта приятная. Как-никак, увидели практически половину России.



Очень порадовало, что весь этот путь был пройден без единой поломки. Вроде бы Great Wall Wingle 7, да ещё из проката, а нет – не подвёл. Машине и компании «АвтоРента», которая её предоставила, можно верить. За весь пробег не было ни одного нарекания на работу двигателя, а за весь километраж экспедиции, который был равным межсервисному пробегу, ни разу не пришлось подливали масло – его уровень сохранился тем же, что и был при заливке на старте проекта. Масло использовали дизельное – LUKOIL GENESIS UNIVERSAL DIESEL 5W-30. Давайте коротко вспомним всё, что Алексей и Сергей рассказывали о производстве смазочных материалов ЛУКОЙЛ: как ни крути, а они действительно прошли весь путь масла – от скважины до канистр на полках магазинов.



Сосредоточение добычи нефти с начала шестидесятых годов – это Югра. Мы увидели Урай, Когалым и Лангепас, и столицу края – Ханты-Мансийск. В округе находится один из самых крупных нефтегазовых бассейнов – 13 тысяч квадратных километров, что сопоставимо с территорией небольшой европейской страны.



По огромной разветвленной сети трубопроводов сырье двигается из центров добычи нефти на переработку на различные заводы. Есть и логистические центры, где хранят, перетаривают с одного типа транспорта на другой, перенаправляют, распределяют миллионы тонн сырья и готовых продуктов по России. Один из таких центров – в Уфе.



В случае с маслами ЛУКОЙЛ помимо небольших производств, как, например, в Тюмени, имеются производства полного цикла в Перми и Волгограде, эти заводы умеют из сырого базового сырья – нефти – производить не только базовые масла, но и на их основе делать полностью готовые продукты, отправляя их и на экспорт и конечному потребителю. Производство базовых масел – это база, на которой основывается стабильность и постоянное высокое качество продукта. Именно наличие собственной базы является одним из главных преимуществ производства масел ЛУКОЙЛ. Не все мировые масляные бренды имеют собственное производство «базы» и вынуждены закупать её на стороне.



Волгоград и Пермь – на этих заводах начинается волшебство превращения базового масла в конечный продукт. Как раз на этом этапе добавляются присадки. Это высокотехнологичный процесс. Именно присадки определяют вкупе с базовым маслом эксплуатационные свойства продукта. В мире всего пять ведущих производителей присадок для моторных масел, и, кстати, ЛУКОЙЛ тоже имеет собственное производство присадок. В итоге от добычи до канистры компания может полностью контролировать процесс производства и гарантировать качество своему потребителю.



Кажется, не так все и сложно – добыл, выработал базовое масло, смешал, разлил, доставил и продал. Но только вдумайтесь: каждый процесс включает в себя множество стадий, рассказать о них – нужно посветить этому всю жизнь, как это делают нефтяники, инженеры, технологи, управленцы сферы переработки нефтепродуктов. Огромная по географии, людским ресурсам – целые города и области задействованы, технологически емкая, инновационная индустрия сейчас является опорой экономики нашей страны.



Обкатка и ремонт

Кстати, о производителях. Часто возникал вопрос: нужно ли это масло менять сразу после выезда за ворота автоцентра?

Говорят, обкаточные масла не могут быть дорогими, и в новенькие автомобили заливается минеральное масло с пакетом присадок. На самом деле, это не так. При сборке в двигатели легковушек заливают высококачественные масла, которые предварительно проходят длительные испытания, подтверждая соответствие жестким требованиям автопроизводителя. Не секрет, что и масла ЛУКОЙЛ заливали и заливают в новые машины.



Например, LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 0W-20 – отечественный продукт, подтвердивший свое соответствие допуску VW 508 00 / 509 00 автомобильного бренда Volkswagen. И это масло, кстати, производится именно на Пермском заводе. Кроме этого, масла ЛУКОЙЛ соответствуют требованиям Mercedes-Benz, General Motors, Porsche, Renault, Volvo, BMW и других автопроизводителей. А в ближайшее время мы ждем новинку, учитывая веяния рынка – масло, разработанное специально для китайских автомобилей с учетом их специфики (небольшие высоконагруженные, турбированные и требующие вследствие этого качественную смазку ДВС).

Вернемся к «обкатке». Действительно, существует понятие «обкатки» – периода, когда механизмы нового автомобиля притираются друг к другу, а в масло могут попасть частицы металла. В результате трения неровности деталей устраняются, обеспечивая идеальную плотность прилегания, обкатка происходит в течение нескольких тысяч километров. Иногда некоторые автодилеры рекомендуют сделать «нулевое ТО», предлагая обновить масло и другие жидкости сразу же после покупки машины. Но, чтобы не платить лишнее, просто следуйте рекомендациям по периодичности ТО, прописанным в руководстве по эксплуатации, в том числе и для нулевого ТО. А никакой преждевременной замены масла не требуется. Другое дело, если двигатель только прошёл капитальный ремонт.



В этом случае обязательно использование высококачественного масла и замена его с установленной периодичностью до четырех раз. Первую замену проводят после 500 км обкатки, вторая (вместе с масляным фильтром) – после 1000 км. Затем – через 1500 км пробега и, наконец, контрольная замена масла после капремонта – через 2 тысячи км. И всё это время авто следует эксплуатировать в щадящем режиме. Как минимум первые три тысячи километров пробега. Особенно важно не поднимать обороты на первой тысяче.



Необходимо минимизировать нагрузки на двигатель при его эксплуатации, однако при этом желательно использовать его во всех режимах. Мотор нужно обязательно прогревать перед тем, как начать движение, но не заставлять его долго работать на холостом ходу, который считается трудным режимом для двигателей.

После ремонта через 2000 км пробега в двигатель следует залить масло рекомендованной производителем вязкости, на которой раньше эксплуатировался автомобиль.

Всё, приехали!

На этом путешествие Алексея и Сергея подошло к концу. Теперь они знают про масло всё: они видели, как добывают нефть, как качают нефтепродукты по трубопроводам, как из нефти получают базу для масел, как смешивают её с присадками. То есть, как изготавливают масло, которое потом попадает в моторы автомобилей. Может быть, их рассказ кажется немного скомканным, но поверьте: проехать за 14 дней 12 тысяч километров – это очень сложно. Писать подробные отчёты в таком графике чрезвычайно трудно, так что скажем им спасибо за то, что они находили время поделиться с нами увиденным. Ну а кроме того, они готовили ещё и видеоверсию своего путешествия, которую при желании тоже можно будет посмотреть. Но попозже. А пока – спасибо за то, что следили за путешествием по «масляному маршруту». Надеемся, эта поездка не только помогла узнать хотя бы что-то новое о масле, но и показала, в какой красивой и разнообразной стране мы живём. А это уже дорогого стоит.

