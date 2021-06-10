Когда полезен автопылесос?

Многие автовладельцы, только купившие автомобильный пылесос, бывают разочарованы, думая, что этот аппарат должен быть сопоставим по мощности с бытовым. Это в корне неверное сравнение. Разбираемся, зачем нужен этот гаджет и какими характеристиками он должен обладать.

Мощность автомобильного пылесоса, работающего от прикуривателя, ограничена предохранителем в цепи прикуривателя: 12-вольтовое гнездо в салоне автомобиля не рассчитано на подключение более высокой нагрузки, и, как правило, защищено предохранителем на 15 ампер. Поэтому производители автопылесосов ограничиваются пределом в 100 ватт, не превышая 10 ампер потребления по току. Эта мощность ниже домашнего 220-вольтового пылесоса в 8-10 раз.



Что это означает в практическом смысле для автомобилиста? То, что автодевайс не рассчитан на работу с сильными загрязнениями. Его основное назначение – это поддержание чистоты и порядка в салоне, не дожидаясь, пока песок и пыль до основания «пропитают» ковролин на полу и креслах. При осознанном подходе к уходу за автомобилем стоваттный пылесос отлично справляется со своими задачами. Капитальная же чистка должна проводится либо на автомойке, либо в гараже мощным прибором, работающим от сети 220 В.



К нам на тест попала наиболее интересная и мощная модель автопылесоса на рынке – BERKUT SVC-800, флагманская модель в линейке автопылесосов этой марки. Рассмотрим на его примере особенности таких гаджетов.



Технические характеристики BERKUT SVC-800​

Напряжение питания: 12 В (бортовая сеть).

Электрическая мощность: 100 Вт.

Встроенный предохранитель: 10 А (в штекере питания).

Мощность всасывания: > 4,0 кПа (57-60 Вт).

Максимальная скорость воздушного потока: 42 м/сек.

Объём пылесборника: 0,4 литра.

Степень фильтрации HEPA: H 11(95% частиц d < 1 мкм).

Длина гибкого воздушного шланга: 0,6-2,0 метра.

Длина кабеля питания: 3,7 метра.

Габаритные размеры: 240x273x164 мм, вес 2 кг.

Комплектация: чехол-сумка, три насадки, наплечный ремень.





BERKUT SVC-800 любопытен множеством мелких интересных деталей, делающих его эксплуатацию удобнее.



Автомобильные пылесосы бывают как со шлангом, так и без. Последними трудно очистить все «интимные места» глубоко под креслами или в педальной зоне, а вот вариант с насадкой на удлиняющем шланге куда более «пронырливый». В SVC-800 шланг очень эластичный (что важно зимой): он представляет собой не простую дешевую «гофру» из дубеющего на холоде полиэтилена, а напоминающую силикон обтяжку поверх стальной спирали-каркаса. Шланг эластичен не только на изгиб, но и на растяжение – при длине в 0,6 метра он способен растягиваться почти до 2 метров. В транспортном же положении он полностью помещается в паз на корпусе, а стальное кольцо на конце фиксируется магнитным держателем:



Важный элемент конструкции пылесоса – подсветка рабочей зоны, поскольку даже в солнечный день салон автомобиля изобилует затемненными уголками, где легко не заметить пыль и мусор, которые впоследствии будут раздуваться по салону вентиляцией или сквозняком при открытых дверях. В BERKUT SVC-800 подсветка реализована на батарейках, что может показаться странным для устройства, питающегося от автомобильного аккумулятора: зачем еще какие-то отдельные батарейки, которые нужно регулярно покупать и менять?!



На самом деле все просто. Протянуть провода питания от двигателя через шланг к наконечнику – задача не самая простая и изрядно удорожающая конечный продукт. Простое компромиссное решение в виде самостоятельного фонарика на наконечнике шланга – оптимально. Отдельного выключателя у него, кстати, тоже нет – вернее, есть, но он скрытый, нажимаемый выступом на насадке, вставляемой в шланг. Установили насадку – загорелась подсветка. Сняли насадку перед тем как смотать пылесос и убрать в чехол – свет погас. Забыть его выключить, разрядив батарейки, невозможно, поскольку конструкция пылесоса предполагает обязательное снятие насадки со шланга для сматывания и помещения его в чехол. Набора же из трех дешевых батареек-«таблеток» типа LR54 хватает минимум на год регулярного использования, а замена их весьма проста.



Без малого четырехметровый шнур питания удобно сматывается на катушку на боковине, а центральный фиксатор держит штекер, чтобы тот не болтался:



Для хранения пылесоса в багажнике в комплекте идет прочная сумка на молнии, куда помещается сам гаджет со всеми насадками.



Пластиковая «чека» приводит в движение шток-фиксатор, удерживающий крышку пылесборника. Чтобы опустошить накопитель от песка и пыли, нужно просто потянуть за нее.



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Правда, чтобы восстановить прежнюю эффективность всасывания, нужно после очистки пылесборника еще и продуть или промыть фильтр и его колпак. Собственно, это типовая процедура для любого пылесоса, в том числе и домашнего. На корпусе BERKUT SVC-800 имеется прозрачное окошко, показывающее наполнение отсека для пыли, но, как показало тестирование, нежелательно допускать наполнения более чем наполовину – к этому моменту фильтр заметно засоряется, и сила всасывания падает. Да и, как уже говорилось выше, регулярная уборка ухоженной машины не заполнит пылесборник даже на четверть, а серьезно засвиняченному салону 12-вольтовый аппарат и не поможет – там нужна предварительная долгая и основательная чистка мощным профессиональным пылесосом, после которого 12-вольтовый уже сможет поддерживать чистоту регулярным применением.



Еще одна важная особенность BERKUT SVC-800 – HEPA-фильтр на выхлопе, видимый в прорезях корпуса. Эта аббревиатура (High Efficiency Particulate Air) привычна владельцам домашних пылесосов и означает дополнительную тонкую фильтрацию выходящего отработанного воздуха. Большинство автопылесосов HEPA-фильтрами не оснащается для упрощения конструкции, и в процессе работы вам приходится дышать тем, что прошло через основной фильтр и не осело в пылесборнике. Особенно неприятна в этом плане пыльца деревьев, на которую реагируют аллергики. В SVC-800 проблема очистки выходящего воздуха решена.



В комплекте к пылесосу идут три насадки – широкая (основная для пола), узкая (для труднодоступных мест) и насадка-щетка для кресел.



Классика жанра – «до и после»:



Одним словом, с учетом особенностей и понимания нюансов пользоваться автомобильными 12-вольтовыми пылесосами можно и нужно. Результат их регулярного применения и чисто эстетическое удовольствие приносит, и сохраняет часть остаточной стоимости автомобиля, которая зависит от состояния салона. А отличия между салоном машины, которую пылесосят регулярно, и машины, которую чистят раз в год и напоследок – перед продажей, весьма заметны, поверьте!

