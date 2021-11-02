Есть рациональная и проверенная потребительская тактика: узнать все о флагманском товаре в своем сегменте и купить тот, что стоит в линейке на ступень ниже. Такие гаджеты, как правило, весьма близки по характеристикам к топовым, но цены на них заметно ниже, а компромиссов по сравнению со старшей моделью не так уж много! Проверим, подтверждается ли эта методика на примере полуфлагманского «комбика» от Playme.

Автомобильные комбо-устройства традиционно включают в себя видеорегистратор, эфирный радар-детектор, а также GPS-информатор, работающий с базой данных камер и радаров.

Однако в последнее время распространились упрощенные варианты «комбиков», в которых отсутствует реальный эфирный приемник сигналов радаров, а функцию предупреждения о засадах полностью берет на себя GPS-информатор. Подобный формат стал популярен в связи востребованностью уменьшения габаритов прибора – здоровые «кирпичи» в горизонтально вытянутых корпусах перестали устраивать водителей...

Но обнаружение камер и радаров исключительно по базе данных – это все же не стопроцентное решение проблемы штрафов. И во флагманских приборах эфирный детектор по-прежнему устанавливается, а современные технологии позволили уменьшить размеры полноценных «комбиков» до габаритов, в которые несколько лет назад укладывались лишь видеорегистраторы.

Типичный пример такого гаджета нового формата – комбо-устройство Playme PULSE. Эта модель как раз стоит ровно на позицию ниже флагманской модели Playme MARK. При этом она честно собрала в себе все программно-аппаратные технологии Playme, и экономии на ключевых функциях в ней нет – в основном только на корпусных и опциональных.



В чем сходство с флагманской моделью?

Одинаковые матрица и процессор

Одинаковые эфирные радарные модули с диапазонами X, K, «Стрелка»

Одинаковый софт радар-детектора с сигнатурным отсечением помех

Одинаковые GPS-приемники и информаторы с обновляемой базой данных

Быстроповоротный кроншейн с возможностью съемки окна и салона



В чем отличия от флагманской модели?

Меньше дисплей (2,31 дюйма против 3 дюймов)

Меньше разрешение видео (только FullHD 1920x1080 и HD 1280x720 против SuperHD 2304x1296 и FullHD1920x1080)

Чуть проще кнопочный интерфейс (у флагмана – два одинаковых набора управляющих кнопок на видеорегистраторную и на радарную часть, а тут – один общий комплект клавиш)

Механическое крепление к присоске (а не магнитное, как у флагманской модели)

Отсутствует Wi-Fi

Отсутствует поляризационный фильтр CPL для объектива

Что лучше, чем у флагманской модели?

Более компактный корпус

Более доступная цена – меньше флагмана в 1,4 раза

Корпус Playme PULSE – небольшой и компактный. Брусочек с габаритами 92х58х24 мм (без учета небольшого выступающего блинчика объектива) – прибор компактный и легкий, что важно в реалиях жизни обычного автовладельца, не желающего провоцировать маргиналов и уносящего гаджет с собой после парковки. Все органы управления выведены на переднюю панель с дисплеем, что очень удобно: кнопки перед глазами и не нужно их нащупывать на боковых гранях, как часто бывает. Навигация по настройкам и функциям – четырехклавишная: меню, ОК, вверх и вниз. Некоторой привычки потребует расположение кнопки «ОК» с противоположной стороны дисплея, наособицу от трех других. Но это мелочи, к которым легко адаптируешься.



Комплектация – небогатая, но это отметят лишь любители обилия мелких аксессуаров в комплекте. В коробке, по сути, только прибор, кронштейн, шнур и инструкция. К слову, и у старшей флагманской модели все точно так же.



Длина шнура в прикуриватель – 3,4 метра: можно скрытно проложить под обшивкой, а можно просто незатейливо свесить вниз, смотав лишнее в бухточку. В штекер питания прикуривателя встроен USB-разъем на 1 ампер выходного тока – так что при наличии единственного 12-вольтового выхода в машине вам будет от чего зарядить телефон при подключенном «комбике».



Сегодня производители автомобильных регистраторов и комбо-устройств все чаще переходят на магнитное крепление к кронштейну. И оно, будем честны, наиболее удобное из всех существующих. Тут же крепление более простое – старые-добрые «салазки» на корпусе прибора, в пазы которых вставляется Т-образный наконечник кронштейна с контактами. Поначалу разъем туговат, да и лапку фиксатора приходится нажимать на ощупь, но навыки отрабатываются быстро и сложности исчезают.



Тем не менее кронштейн «Пульса» – как у старшей модели, поворотный. Его легко (без ослабления фиксаторов и иных манипуляций) можно повернуть в сторону окна (как водительского, так и пассажирского) при каких-то сомнительных разговорах (от бесед с гаишниками до наездов автоподставщиков), а также направить прямо в салон, что иногда полезно для таксистов и бла-блакарщиков. Угол вращения шарнира в горизонтальной плоскости – 185 градусов.



Как и флагманская модель, Playme PULSE очень шустрый. Он не только не тормозит при навигации по меню или при настройке через мобильное приложение, но и, что важнее, очень быстро стартует! Многие недооценивают время, проходящее с момента подачи питания на прибор (включения зажигания) и началом видеозаписи. И думают, что как только вспыхнул экран – запись началась. Но это не так, к сожалению…



Собственно, этот параметр вообще отсутствует в характеристиках приборов. Хотя лично мне известен случай с моим знакомым, когда его машину стукнули сразу после начала движения, и инцидент на запись не попал, поскольку регистратор просто не успел «проснуться». Машина тронулась сразу после запуска мотора, и буквально секунд через пятнадцать ей притерли бампер… Хорошо, что ситуация разрешилась легко и виновник не выкручивался и не сваливал вину на второго участника. Но так бывает не всегда…

Playme PULSE минимизирует подобные риски – он начинает запись через 8 секунд после появления напряжения на прикуривателе, и это по меркам регистраторов – весьма быстро. У многих устройств пауза значительно дольше. Мало того, она на секунду дольше даже у более дорогого Playme MARK!



Компания Playme стояла у истоков появления радар-детекторов с функцией сигнатурного распознавания и, по сути, ввела в обиход это понятие. Сегодня такие технологии используют все продвинутые производители радар-детекторов, и в Playme PULSE сигнатурный детектор представляет собой максимально насыщенный программными методами фильтрации блок обработки эфирных радиосигналов.



Playme PULSE работает со всеми излучающими радарами и камерами, применяемыми сегодня на российских дорогах – их типовые сигналы зашиты в его память, и тревожные оповещения водитель получает лишь тогда, когда пойман именно характерный сигнал радара, а не хаотичный сигнал близкой по частоте помехи. Эфирный детектор и GPS-информатор работают всегда параллельно, дополняя друг друга, и в принципе шансов получить штраф просто не оставляют. При этом ложного срабатывания практически нет.



Видеорегистрационная часть прибора позволяет сделать стандартный выбор времени длительности ролика, включить или выключить микрофон для записи звука, отрегулировать чувствительность G-сенсора для помещения в нестираемую область памяти роликов, чья динамика напоминает аварийную, отрегулировать экспозицию вручную или включить автоматический режим WDR.



Качество видео в режиме FullHD (режим простого HD едва ли имеет смысл) соответствует лучшим образцам в этом разрешении плюс хороший объектив и достаточные ресурсы процессора для безупречного и полностью бесшовного переноса видео на карту памяти. Камера Playme PULSE достаточно быстро выходит из пересвета, связанного с встречной засветкой, справляется резким контрастом при въезде в туннель или выезде из него. Цветопередача близка к естественной как на итоговом видео, так и промежуточно – на дисплее прибора. 135 градусов ширины охвата объектива хватает с запасом, чтобы зафиксировать не только факт опасного сближения или удара, но и само начало «вражеского маневра».

Ночная съемка – тяжелая ситуация для абсолютно всех приборов вне зависимости от цены и класса, но PULSE тут опять же справляется неплохо в рамках возможного. Главное – не забывать ночью опускать корректором фары пониже, чтобы номера попутных машин не сияли, как прожекторы, засвечивая объектив!

Примеры фото

Пример фото день 1 / 3 Пример фото день 2 / 3 Пример фото день 3 / 3

Пример фото ночь 1 / 3 Пример фото ночь 2 / 3 Пример фото ночь 3 / 3

Пример видео день:

Пример видео ночь:



Подытожим же так: если стоит цель приобрести устройство с максимумом функциональности и при этом сэкономить, то покупка полуфлагманской модели будет вполне оправдана, и для автомобильных комбо-устройств такая тактика работоспособна, равно как и для смартфонов и иной электроники. Компромиссы в Playme PULSE есть, но незначительные и их немного. А критичных среди них и вовсе не видно. Корить себя впоследствии в духе «лучше бы доплатил и взял подороже!» точно не придется.