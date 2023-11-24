Генри Форду приписывают утверждение, что 80% красоты автомобиля — это его колёса. Этот тезис легко подтвердить, установив на машину идеально подобранные или, напротив, совершенно не подходящие ей диски. Когда-то мы предлагали вам опознать машину по её колёсным дискам или колпакам, а сегодня предлагаем окунуться в мир необычных, запоминающихся и даже культовых колёс известных сторонних производителей этой отрасли.