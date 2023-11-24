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  • Колёса крутятся: насколько ты разбираешься в автомобильных дисках?

Колёса крутятся: насколько ты разбираешься в автомобильных дисках?

24.11.2023 41 0 0

Генри Форду приписывают утверждение, что 80% красоты автомобиля — это его колёса. Этот тезис легко подтвердить, установив на машину идеально подобранные или, напротив, совершенно не подходящие ей диски. Когда-то мы предлагали вам опознать машину по её колёсным дискам или колпакам, а сегодня предлагаем окунуться в мир необычных, запоминающихся и даже культовых колёс известных сторонних производителей этой отрасли.

И речь идет не только и не столько про «двадцатые китайские воссены», о которых в своё время слагали целые песни, ведь красивые колёса существовали всегда.

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шины и диски интересно тесты

 

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